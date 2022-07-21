Русские следы в венском Пратере

Знакомо ли вам имя Николая Васильевича Кобелькова? Признаюсь, что лично я до недавних пор ничего о нём не слышала. А вот в Вене два месяца назад появилась даже улица, названная в честь нашего земляка – Nikolai-Kobelkoff-Weg. Расположена она в знаменитом луна-парке Пратер, ведь именно с ним связана вдохновляющая судьба этого удивительного человека. За свою жизнь Николай Кобельков достиг невероятных успехов: стал известным цирковым артистом, гастролирующим по всему миру, отцом многодетной семьи, полиглотом, предпринимателем, организовавшим семейный бизнес, который обеспечил работой не одно поколение – в общем, настоящий молодчина! Ах да, чуть ни забыла упомянуть один "маленький нюанс": у Николая Кобелькова от рождения не было ни рук, ни ног!

Но всё – по порядку. Родился Николай в Вознесенске в 1851 году. Физическая неполноценность не стала преградой развития: мальчик довольно рано научился без посторонней помощи ходить, одеваться, есть и пить. Позже он освоил множество других действий: например, зажимая перо или кисточку между подбородком и культёй, он мог писать и рисовать. Также он научился шить, ловить рыбу и даже управлять лошадиной упряжкой!

Получив образование, Николай работал какое-то время счетоводом. А когда талантливого и волевого парня пригласили работать в Петербуржский паноптикум – его карьера взяла новый виток развития. Кобельков быстро завоевал зрительский интересен и уже довольно скоро отправился в турне по Европе. В своих выступлениях он демонстрировал публике удивительные вещи: продевал нитку в иголку, заряжал пистолет, метко стрелял в мишень, делал самокрутки, развязывал узлы и даже заходил в клетку со львом.

Оказавшись во время гастролей в венском Пратере, он познакомился с Анной Вилферт – уроженкой Германии, происходившей из семьи владельцев балаганов. Анна и Николай влюбились друг в друга и в 1876 году поженились. Однако сделать это было не так-то просто: православный батюшка в Вене отказался венчать Николая с "иноверкой". Жених попытался договориться с другим батюшкой, в Дрездене – та же история: отказ. В Будапеште католический священник поставил условие, что обвенчает пару лишь при условии, если оба примут католичество. Однако отец Анны был категорически против, поэтому дилемму пришлось решить так: Николай Кобельков принял веру своей невесты – Евангельское христианство – и так, пару обвенчали. Кстати, сменить вероисповедание оказалось Николаю не сложно, так как упрямство батюшек, с которым он столкнулся, навсегда оттолкнули его от православной веры.

У Кобельковых родилось 11 детей (правда, выжило из них "всего" шестеро). К счастью родителей, все дети родились без физических увечий. Отцовство не мешает Николаю продолжать гастролировать, а также активно развивать бизнес: так, в начале 20 века, выкупив в венском Пратере часть земли, он открыл там аттракционы: сначала "Manège Parisienne" и "Toboggan", позже – также парочку других. Аттракционы в Пратере обеспечили доходом не только Николая с женой – там же впоследствии продолжали работать их дети и внуки. В 1900 году Николай снялся в кино – короткометражный немой фильм "Kobelkoff" показывает небольшой отрывок из собственных выступлений.

В общем, шаг за шагом, он стал знаменитостью не только в артистических кругах Пратера, но и в венском обществе. Кстати, среди поклонников Кобелькова были и весьма влиятельные люди: например, кронпринц Австрии Рудольф или Король Саксонии Альберт. Николай выучил немецкий и французский язык, а в своих путешествиях также научился немного говорить по-английски, итальянски, венгерски и чешски.

1912 стал роковым годом для артиста: во время турне у Анны случился приступ эпилепсии, от которого она в возрасте 55 лет умерла. Николай тяжело перенёс потерю любимой супруги – он прекратил гастролировать, и до конца своих дней прожил в уединении среди близких, продолжая до глубокой старости заниматься аттракционным бизнесом в Пратере. Николай Кобельков умер в 1933 году естественной смертью и был похоронен в почётной посвящённой могиле на евангелическом участке Центрального кладбища Вены.

Слева направо: сын Эрнст, дочь Элен, жена Анна, Николай Кобельков, сын Александр, сын Отто, сын Павел и сын Николай

Дополнение: Вот тут https://praterdynastien.at/portfolio/nikolai-wassilewitsch-k... немецкоязычная статья со множеством фотографий: самого артиста, его семьи, каллиграфического почерка Николая, "смертельного номера" в львиной клетке, упомянутых в статье аттракционов, и т.д. Там же можно посмотреть полутораминутный фильм "Kobelkoff" 1900 года.

А здесь https://bigpicture.ru/istorija-nikolaja-kobelkova-ili-kak-ru... русскоязычная статья (так же, со множеством иллюстраций)

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