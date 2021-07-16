Красоты России. Онежское Поморье.



Рассказывает Роман Смирнов.

Этим летом наконец-то удалось познакомиться с Онежским полуостровом и национальным парком Онежское Поморье.

Эта "точка" на карте давно не давала покоя, но те варианты посещения, которые были доступны, абсолютно не вдохновляли к активным действиям. И этот год преподнес приятный сюрприз, именно там, где его не ждали. В один прекрасный летний день, когда мозг автора этих строк разрывался на части в попытке выдумать какой-нибудь маршрут, появилось заманчивое предложение отправиться в организованный минитур от Онежского Поморья. Маршрут был заманчив, судите сами: автомобильный трансфер Архангельск - Луда, потом на катере по Унской губе на Заяцкий мыс, несколько дней на вездеходе через Мураканское озеро, Яреньгу и Лопшеньгу до Летней Золотицы, и из Золотицы обратно в Архангельск на Ан-2.

При всем этом транспортном разнообразии, не нужно было думать о ночлеге и питании. Пешие прогулки по берегу Белого моря, возможность понаблюдать животных, тюленей и птиц, встреча с фольклорным коллективом, посещение музеев и мастер классы.

Смущало лишь одно, мы так никогда не делали и, собственно, решительно не стремились к коллективным турам, всегда выбирая самостоятельные путешествия от и до.

Но в этот раз, желание побывать на Онежском полуострове все-таки победило. Чтобы максимально сделать не как всегда, решили отправиться в Архангельск на поезде.



Путешествие началось на вокзале Ярославль-Главный, на котором мы должны были погрузиться в поезд Москва - Архангельск. Шанс не начать путешествие был огромный - чудом не опоздали на поезд, забежали на перрон за 5 минут до отправления. Хорошо, что этот поезд подают на первый путь...

Вообще, отправиться поездом, было решено для оптимизации временных затрат. Например, ехать всю ночь за рулем до Архангельска, а потом сразу же отправиться в тур, было бы, мягко говоря, не комфортно. А организовывать дополнительную ночевку в городе - не логично. Поезд же прибывал в Архангельск в 6 утра, что казалось вполне удобно. Успеем выспаться и полные сил отправимся навстречу приключениям, думали мы. Но оказалось, что архангельский поезд и выспаться это 2 несовместимые вещи. Всю ночь люди выходили и входили, гремели рундуками, разговаривали.

Тем не менее, в 9 утра мы были у офиса Кенозерского парка на Двинской набережной и грузились в Буханку. Потом был скучный переезд в Луду, где нас ждал катер. На катере мы должны были пересечь Унскую губу Белого моря и попасть на Онежский полуостров.



Только отплыли, а уже пролёт серых журавлей показывают! Хорошее начало.



Чем ближе мы становились к морю, тем выше становилась волна в губе. Катер разбивал волны, заливая всё брызгами. Но в какой-то момент капитан принял решение разворачиваться и возвращаться обратно. Погода не позволила пересечь губу и добраться до Заяцкого мыса с первого раза.

Пока ждали улучшения погоды, прогулялись по деревни Луда, прочувствовав на себе, что такое ждать у моря погоды.

На снимке церковь Рождества Пресвятой Богородицы.



Вторая попытка переправиться все-таки была успешной, но все равно волнительной, в прямом и переносном смысле этого слова.

Практически в сумерках выгрузились на Заяцком, и спешно отправились смотреть останки лесозавода с паровой машиной заброшенного спецпоселения.



Этот день завершился на кордоне "Мураканы" на Мураканском озере. Поужинали и отправились в баню.

Слева озеро, справа Белое море. Между озером и морем порядка километра суши. Достаточно любопытное местечко - здесь бы я с удовольствием провел гораздо больше времени.



Утром прогулялись к берегу моря.

Со стороны моря на Мураканское озеро двигается песчаная дюна, постепенно поглощая лес. С высоты птичьего полета выглядит масштабно.



Наш транспорт на ближайшие дни - вездеход Трэкол. Мне кажется, для этой машины нет ничего невозможного. Схема полного привода 6х6 у Трэкола оказалось немного неожиданной: постоянный привод на передний и средний мосты и подключаемый задний мост. Три моста, две раздатки, пять карданов! Ух!



Без особого труда добрались до первой на маршруте поморской деревни Яреньга.



Нереально колоритное место.



К вечеру добрались до деревни Лопшеньга. Между деревнями всего 40 километров, но как же разительно они отличаются.

Суровая и серая Яреньга растянулась вдоль одноименной реки. Лопшеньга же оказалась яркая, с идеальными заборами, расположенная вдоль морского побережья.

Этот день был насыщен культурными мероприятиями: посетили два поморских музея, прогулялись по экологической тропе, а в завершении дня гуляли по Лопшеньге с фольклорным коллективом «Лопшенско Дивованьё». Когда я читал это в описании тура, думал, что "не зайдёт", но я очень ошибался.



Утром мы отправились дальше. Нас ждал длинный и немного утомительный переезд в деревню Летняя Золотица.

Если до Лопшеньги дорога была вполне проходима для любого внедорожника (главное попасть на полуостров), то дальше Трэкол уже был выбран неслучайно.

Весь день мы ехали по берегу Белого моря, по самому морю и иногда пробирались по лесным дорогам.



Одна из остановок в пути. Причиной, для которой послужил маяк на высоком берегу.



Что это был за маяк (или створный знак) я не смог узнать. Сотрудники национального парка называли его Лопшеньгским маяком, но такого маяка я не смог найти по возвращению в интернете. Зато удалось на него забраться.



Поразило огромное количество рыбацких избушек - тоней.

Внутри спартанские условия, но переночевать можно без проблем в любую погоду.



Это тоже тоня (кстати, правильно ставить ударение на последний слог), но не простая. Это тоня-часовня Кярженица, которая стоит на каменной прибрежной гряде. По малой воде до нее можно без проблем добраться, но не в этот раз.



Перед деревней Летний наволок выбрасилась пара сейнеров, разнообразив природный пейзаж.



Наверное, многие заметили обилие летнего в названиях деревнь? Летний Наволок, Летняя Золотица... Всё очень просто - берег в южной части Белого моря от устья Северной Двины до мыса Ухтнаволок называется Летний берег.



Не могу сказать, что удалось увидеть много животных и птиц, но кое-кого понаблюдали.

Это любопытный лахтак, он же морской заяц.



Попалась в кадр и застенчивая золотистая ржанка.



Ещё видели медведя на дороге, но сфотографировать не успел. Несколько орланов, но они тоже остались без фото.

На берегу было множество следов медведей и волков.



Летняя Золотица встретила более комфортной погодой, чем Яреньга и Лопшеньга. Весь следующий день мы гуляли.

Сходили на мыс Сатанский.



Прогулялись до Большого Паранинского озера. В такой избушке на острове я бы не отказался пару дней пожить!



И с огромным удовольствием наблюдали прекрасный закат.



К большому сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Утром предстоял перелет на Ан-2 в Архангельск. Я никогда прежде не летал на "кукурузнике" и мне было очень интересно. Пожалуй, мне не понравилось, но получен ценный опыт!



Домой решили сразу не уезжать, а остаться на ночь в Архангельске. Немного погуляли по городу. Нашли прекрасную шаурмячную.



И наконец-то посетили знаменитый музей деревянного зодчества Малые Корелы.



Вот такая получилась экскурсия. Спасибо за внимание!

https://roman-smirnov.livejournal.com/268277.html