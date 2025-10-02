Ещё об одном противоречии в определении

Когда некоторые националисты прибавляют к названию своей идеологии слово «патриотизм» - получается оксюморон «национал-патриотизм». Оксюморон (или противоречие в определении) это в условиях многонациональных государств, а если учесть, что мононациональных государств сейчас практически не осталось, национализм противоречит патриотизму везде.
Начнём с той аксиомы, что в классовом обществе патриотизм имеет классовый характер. У крупной буржуазии патриотизм свой, у мелкой – свой, у пролетариев – свой. Буржуазия относится к родине, как к источнику прибыли, и отсюда широкий диапазон колебаний по отношению к ней. Колебаний от космополитизма (родина там, где выгодно жить) до ура-патриотизма (если родина – источник прибыли – значит, надо расширять её границы). Одно из положений буржуазного патриотизма – сплочение людей по гражданскому признаку. Буржуазный патриотизм внушает, что неважно, какой национальности человек, главное – что он гражданин того или иного государства.
А мелкие буржуа и пролетарии чувствуют связь своей судьбы с судьбой своей родины. Но чувствуют по-разному. Мелкой буржуазии трудно идентифицировать себя через класс, потому что характер её идеологии определяет конкуренция, в условиях которой она живёт. И она, в качестве компенсации, определяет себя через гражданство или же национальность.
А пролетариям надо сплачиваться именно по классовому признаку. Сплачиваться для борьбы против буржуазии. Кроме того, основа класса пролетариев – фабрично-заводские рабочие работают в условиях детального разделения труда, а значит, привыкли к взаимозависимости.
Национализм же не сплачивает граждан страны, он их разделяет по национальному признаку. Пролетариям национализм чужд, их идеология основывается на классовой солидарности. Чужд настолько, что, приняв эту идеологию, пролетарии деклассируются, люмпенизируются и перестают быть пролетариями. Мелкой буржуазии национализм не чужд, но, поскольку ей нет необходимости натравливать пролетариев друг на друга, до шовинизма её национализм доходит редко. А вот буржуазия охотно пользуется шовинизмом, когда ей надо натравливать друг на друга пролетариев. Но с патриотизмом, даже и с буржуазным, национализм ничего общего не имеет.
