Ещё об одном противоречии в определении

Когда некоторые националисты прибавляют к названию своей идеологии слово «патриотизм» - получается оксюморон «национал-патриотизм». Оксюморон (или противоречие в определении) это в условиях многонациональных государств, а если учесть, что мононациональных государств сейчас практически не осталось, национализм противоречит патриотизму везде.

Начнём с той аксиомы, что в классовом обществе патриотизм имеет классовый характер. У крупной буржуазии патриотизм свой, у мелкой – свой, у пролетариев – свой. Буржуазия относится к родине, как к источнику прибыли, и отсюда широкий диапазон колебаний по отношению к ней. Колебаний от космополитизма (родина там, где выгодно жить) до ура-патриотизма (если родина – источник прибыли – значит, надо расширять её границы). Одно из положений буржуазного патриотизма – сплочение людей по гражданскому признаку. Буржуазный патриотизм внушает, что неважно, какой национальности человек, главное – что он гражданин того или иного государства.

А мелкие буржуа и пролетарии чувствуют связь своей судьбы с судьбой своей родины. Но чувствуют по-разному. Мелкой буржуазии трудно идентифицировать себя через класс, потому что характер её идеологии определяет конкуренция, в условиях которой она живёт. И она, в качестве компенсации, определяет себя через гражданство или же национальность.

А пролетариям надо сплачиваться именно по классовому признаку. Сплачиваться для борьбы против буржуазии. Кроме того, основа класса пролетариев – фабрично-заводские рабочие работают в условиях детального разделения труда, а значит, привыкли к взаимозависимости.

Поэтому они чувствуют связь своей судьбы с судьбой своей страны через класс.

Национализм же не сплачивает граждан страны, он их разделяет по национальному признаку. Пролетариям национализм чужд, их идеология основывается на классовой солидарности. Чужд настолько, что, приняв эту идеологию, пролетарии деклассируются, люмпенизируются и перестают быть пролетариями. Мелкой буржуазии национализм не чужд, но, поскольку ей нет необходимости натравливать пролетариев друг на друга, до шовинизма её национализм доходит редко. А вот буржуазия охотно пользуется шовинизмом, когда ей надо натравливать друг на друга пролетариев. Но с патриотизмом, даже и с буржуазным, национализм ничего общего не имеет.