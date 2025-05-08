Великой Победе - 80 !!!

Этот текст написан мной на укропской тюрьме в одиночке в далеком уже 2017 году, передан и опубликован на сайте у моего друга Дмитрия Юрьевича Пучкова.

Это своего рода текст-манифест.

С Днём Великой Победы! Будем достойны памяти предков не словами, а делами. С Днём Победы! Приветствую, камрады. Поздравляю всех вас с нашим главным праздником — Днем Победы. Новости СМИ2 Хочу сказать пару слов о его важности для всех нас. В меру своего скромного понимания. Победа в Великой Отечественной войне, и память о ней чуть ли не единственный фактор, который по прежнему скрепляет нас вместе в условиях идеологического вакуума, лицемерия и полной всеядности. Удерживает нас вместе и придает нам силы. Наши враги это прекрасно понимают. Именно поэтому они целенаправленно и системно уничтожают, душат, вытравливают память о ней. Подменяют понятия, символы, ценности. Продавливают с виду серое, толерантное восприятие — вроде дней памяти и примирения, а на деле — вылущивают истинный смысл Победы. Когда-то, празднуя День Победы, многие из нас воспринимали его как день подвига советского народа, победы над нацизмом, памяти павших. Парады, демонстрации, почтение к ветеранам, цветы на монументы. Раз в году. Тогда он воспринимался именно как праздник. Великая памятная дата свершившейся Победы. Но, к сожалению, не более того. Восприятие его было как некоторой статичной величины. Постоянной и неизменной. История показала, что те из нас, кто так думал, ошибались. И ошибались жестоко. История показала, что нет ничего статичного, постоянного, незыблемого, вечного. Сверхдержава, в которой мы родились, уничтожена. На ее руинах локальные войны, разгул нацизма, бандитский беспредел. На территории бывшей Украины уже сейчас уничтожаются ценности, казавшиеся нам когда-то такими незыблимыми и очевидными. С полного молчаливого согласия местного населения. Просто принимающего новые нацистские лживые ценности и систему координат, или стыдливо и трусливо отводящими глаза в сторону. Что может быть кощунственней, лицемерней и глупее, чем придти к вечному огню 8 мая под бандеровскими и петлюровскими знаменами, нацепив на лацкан знак мака. Возложить цветы под укронацистский гимн. И упомянуть красноармейцев вместе с карателями из УПА и убийцами из АТО, отзиговав "Слава Украине!". Похоже на бред и фарс, но ведь это реалии. По крови многие из них потомки красноармейцев и советских людей, ковавших Победу. Но на деле, предавшие своих предков, идейные продолжатели и воплотители нацизма. И что важно, эти люди не засланы из заграницы или с другой планеты — они все местные. С промытым мозгом, зараженные специально созданным за океаном вирусом, но местные. А это и есть наш огромный стратегический проигрыш. На текущий момент. Причины этого слишком сложны и многослойны. Но относительно Дня Победы, хотелось бы сказать, что многое началось, когда в какой-то момент мы стали считать Победу статичной величиной, неизменной и незыблемой во времени и в своей трактовке. Когда стали относится к Победе над нацизмом, как просто к празднику. Как к трофею, который завоевав раз, будет принадлежать нам всегда, а мы просто поставили его на самом видном месте в гостинной, стирая с него пыль раз в год. Но на самом деле, отдаем ли мы себе отчет в понимании того, что для нас значит День Победы в ценностном отношении? Главное, что это величина динамическая. Это не трофей на пыльной полке. Это планка, которую в свое время поставил советский народ. Задрав ее крайне высоко, разгромив самую мощную армию в мире и свернув хребет фашизму. А задрав эту планку раз — ее надо держать на том же уровне, не расслабляясь. Особенно, когда кругом враги. Победа в Великой Отечественной и Второй мировой — это победа Красной армии, состоявшей из советских людей. Это победа советской идеологии и основанной на ней политической и административной системы. И, что важно, это победа советской экономики, а именно системы организации труда и производства. Последнее по счету, но не по важности, так как именно этот факт старательно вылущивается и игнорируется. Вылущивается врагами внешними, игнорируется врагами внутренними. Но именно этот факт дает понимание, что знамя Победы — красное, а 9 мая невозможно без 7 ноября. Сейчас, пока еще не слишком поздно, мы должны четко осознать, что идти на компромиссы в этом, ради толерастично-размытого "примирения" — это помогать врагу совершать идеологическую диверсию против своего Отечества. За свои ценности, свой образ жизни, за свободу, оплаченную кровью и жизнями предков, мы должны драться каждый день. С четким пониманием целей и методов. Без компромиссов. Без пощады к себе и врагам. Мы должны постоянно осознавать, что подвиг, слава и достижения предков не передаются просто по праву рождения как данность. Нет. Мы должны приложить серьезные усилия для того, чтобы хотя бы быть достойными. Каждый раз, глядя на Вечный огонь, на плиты братских могил, мы обязаны понимать, что оттуда на нас смотрят суровые и волевые предки. И от их взгляда ничего не спрячешь. Их не обманешь. Не скроешь свою слабость за лепетом оправданий. И чтобы иметь честь называться их наследником, надо продолжать их Дело. Дело защиты Отечества. Продолжать ежедневно. Ежечасно. Не только словом, но и делами. С Днем Победы, камрады! Жму руку каждому. Владимир Грубник -

Бывший хирург, к.мед.н.,диверсант-подпольщик.

https://t.me/ghost_of_novorossia/22811

Десять картин о Великой Отечественной войне

Произведения на сюжеты о Великой Отечественной войне появлялись уже в 1941 году и создаются до сих пор. Большинство таких работ поражают художественным мастерством, а их эмоциональный посыл понятен даже тем, кто знает о войне очень мало.

VATNIKSTAN собрал десять картин, показывающих разные грани Великой Отечественной войны: и сюжеты гибели мирных людей, и страдания узников концлагерей, и редкие минуты радости, и триумф победы, и мирную жизнь после с грустью в сердце. Многие художники, работы которых мы представляем, служили на фронте и на полотнах отразили личные впечатления.

Фашист пролетел (Аркадий Пластов, 1942) Советский мастер живописи Аркадий Пластов создал одну из самых сильных своих картин ещё в самом начале войны, в 1942 году. Несмотря на то, что перед нами не баталия, трагическая сущность войны передаётся очень точно.

Искусствовед Олег Сопоцинский писал:

«Война предстаёт здесь в своём страшном обличье. Бессмысленность трагически оборванной жизни особенно впечатляюща на фоне мирной природы, в тихом уголке, где нет и намёка на войну. Картина Пластова проникнута глубоким гуманистическим содержанием. В ней слышится проклятие войне. Полотно „Фашист пролетел“ замечательно в живописном отношении. Художник словно настраивает восприятие зрителя на определённый лад, изображая блекло‑рыжую осеннюю траву, трепещущие на ветру жёлтые березки, затянутое в сизые облака сумрачное небо. Этот красочный аккорд помогает выразить щемящую боль, чувство невозвратимой утраты».

Немецкая оккупация (Меер Аксельрод, 1942–1969) Художник Меер Аксельрод во время Второй мировой войны находился в Алма-Ате, где вместе с Эйзенштейном работал над лентой «Иван Грозный». Здесь, в эвакуации, он познакомился с еврейскими беженцами из Польши и оккупированных частей СССР и впервые узнал о Холокосте. Художник был настолько потрясён их рассказами, что начал создавать эскизы и картины на эти трагические сюжеты. Так получился цикл «Немецкая оккупация» — более сотни работ.

Несмотря на то, что Аксельрод не был очевидцем событий, его картины отличались точностью и почти документальностью. На войне он потерял младшего брата и многих друзей-художников.

Над циклом мастер работал несколько десятилетий, а завершил его портретом героя Собибора Александра Печерского. Из-за масштабности и большой протяжённости создания цикл «Немецкая оккупация» никогда не выставлялся целиком. Работы Аксельрода хранятся в Третьяковской галерее и других крупных музеях России, Белоруссии и Израиля.

Мать партизана (Сергей Герасимов, 1943–1950) Сергей Герасимов и до войны был хорошо известен как живописец, в его творчестве преобладала тема русской деревни. Возможно, именно поэтому его военное полотно тоже связано с деревенскими жителями — гордой женщиной, которая не боится немецких захватчиков. Художник писал:

«Я хотел показать в её образе всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей».

В 1958 году картина выставлялась на Международной выставке в Брюсселе и была награждена Золотой медалью, хранится в Третьяковской галерее.

Сенокос (Аркадий Пластов, 1945) Ещё одна работа Аркадия Пластова. Картина создана в 1945 году в деревне Прислониха Ульяновской области, удостоена Сталинской премии I степени за 1946 год. Пластов написал картину по множественным этюдам, которые создавал в течение всей жизни. Сенокошение, кстати, было его личным увлечением:

«Сенокосную работу я люблю до самозабвения, сам лет с семнадцати косец. Много лет назад я начал собирать этюды сенокоса к будущей картине. Первый мой эскиз на тему сенокоса я сделал лет двадцать пять — двадцать семь назад. В пожар 1931 года вместе с прочим добром погорели и этюды, и первые наброски многочисленных композиций. К 1935 году я успел набрать и материалов, и смелости, чтобы написать картину и выступить с ней публично. Моё неуклюжее детище, как вспоминаю, встретило самый радушный приём, и меня всячески хвалили. Но, как это всегда бывает, после общественного просмотра глаза мои как бы внезапно раскрылись на картину».

Одним словом, идея написать картину о сенокосе посетила художника задолго до войны, но именно окончание Великой Отечественной наполнило её новым смыслом. На полотне мы видим подростка, женщину и двух стариков, но не видим взрослых мужчин — ушедших на фронт и не вернувшихся оттуда. Натурщиками для картины выступили родные и жители деревни Прислониха. Например, на первом плане — сын художника Николай, женщина в белом платке похожа на супругу Пластова, а пожилые косари — жители деревни, земляки художника.

Зрители и критики встретили картину преимущественно тепло. Пластова сравнивали с передвижниками — например, с Григорием Мясоедовым и его полотном «Страдная пора. Косцы».

Художник позже писал:

«Кончена война, кончена победой великого советского народа над чудовищными, небывалыми ещё во всей истории человечества силами зла, смерти и разрушения. Какое же искусство, мы, художники, должны взрастить сейчас для нашего народа: мне кажется — искусство радости… Что бы это ни было — прославление ли бессмертных подвигов победителей или картины мирного труда; миновавшее безмерное горе народное или мирная природа нашей Родины — всё равно всё должно быть напоено могучим дыханием искренности, правды и оптимизма. Это настроение и определило содержание новой моей картины „Сенокос“… Я, когда писал эту картину, всё думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь».

Клятва балтийцев (Андрей Мыльников, 1946) Эта картина стала дипломной для художника Андрея Мыльникова и первой на его продолжительном творческом пути.

Художественный критик Николай Пунин так писал об этом полотне:

«Когда я стоял позади толпы, собравшейся около работы Мыльникова, заметил, что движение голов этой толпы вызвало, поразившее меня, иллюзорное движение голов на самом холсте; головы на холсте Мыльникова не только колебались, но, казалось, даже двигались. Между холстом Мыльникова — я убеждался в этом с каждой минутой — и толпой была какая-то несомненная связь; этот холст был не просто картиной, как все остальные работы, и по отношению к зрителю не был просто фоном. Удивительно, — подумал я, — в этом что-то есть. В конце концов я пришёл к выводу, что такая тесная связь людей на картине с „людьми в жизни“, пожалуй, явление художественное; кроме того, это признак чувства современности».

По рекомендации Игоря Грабаря картина «Клятва балтийцев» была принята как основа грандиозного, длиной 80 метров, мозаичного панно для Дворца Советов в Москве. Автор также задумывал на основе картины создать мозаику для пантеона героев-балтийцев, но проект так и не осуществился.

Письмо с фронта (Александр Лактионов, 1947) Сюжет одной из самых известных и трогательных картин о Великой Отечественной войне художнику подарила сама жизнь. В 1944 году Александр Лактионов вернулся из эвакуации из Самарканда и поселился в Загорске (Сергиевом Посаде) в перестроенной келье монастыря. Однажды художник встретил в городе раненого солдата, который искал адрес, по которому сослуживец попросил его доставить письмо. Лактионов помог солдату и вместе с ним стал свидетелем событий, лёгших в основу полотна.

Работу над картиной художник завершил через три года и получил за неё Сталинскую премию. Картина часто встречается в учебниках истории и искусствоведения, но вживую, в отличие от печатных миниатюр, поражает зрителей неожиданным масштабом — 225 на 155 см.

Триумф победившей Родины (Михаил Хмелько, 1949) Картина Михаила Хмелько посвящена Параду Победы 1945 года: советские воины на полотне низвергают фашистские знамёна к ногам полководцев-победителей, среди которых узнаются Иван Конев, Василий Чуйков, Николай Кузнецов, Леонид Говоров. На трибуне мавзолея, конечно, сам товарищ Сталин и руководство страны.

Художник Михаил Хмелько служил на войне сапёром-картографом, был ранен и после числился в бригаде фронтовых художников при политуправлении 1‑го Украинского фронта. До войны учился в Одесском художественном техникуме, а после окончил Киевский государственный художественный институт. За «Триумф победившей Родины» Хмелько получил Сталинскую премию. Сегодня его картина хранится в Третьяковской галерее, но выставляется в экспозиции только по особым поводам.

Матери, сёстры (Евсей Моисеенко, 1967) Полотно посвящено жизни женщин во время войны. Художник Евсей Моисеенко, сам участник войны, рассказывал:

«Я помню, и как меня мать провожала на войну, и как, будучи солдатом, проходил деревни и уходил из них. Мне не забыть глаза женщин. Мне хотелось как бы взглядом уходящего заглянуть в них. Планами, сначала крупно, потом всё меньше — и вовсе женщины исчезают за горизонтом. Как память о них, оседают в душе солдата и горе, и скорбь, и надежда».

На создание картины потребовалось пять месяцев, но перед этим художник два года потратил на поиск идеи. В начале 1960‑х годов Евсей Моисеенко написал несколько этюдов в родном селе. Сначала появилось полотно «На колхозном дворе» и только потом отражающее первоначальный замысел «Матери, сёстры».

Отдых после боя (Юрий Непринцев, 1951, 1953 и 1955) Военные сюжеты — это необязательно баталии или трагичные сцены жизни партизан и заключённых концлагерей. Советский мастер живописи Юрий Непринцев показал другую сторону войны — короткий момент отдыха, веселья и дружбы. За «Отдых после боя» он получил Сталинскую премию I степени.

На создание полотна художника вдохновили личные впечатления: Непринцев ушёл на фронт добровольцем, служил в истребительном батальоне и действующих частях Краснознамённого Балтийского флота, оборонял Ленинград. Ещё один источник вдохновения — широко известная поэма «Василий Тёркин».

Оригинал картины подарили Мао Цзэдуну, в 1953 году Непринцев написал второй «оригинал» для Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца, а в 1955 году — третью версию произведения для Государственной Третьяковской галереи.

Нашествие (Константин Васильев, первая половина 1970‑х годов) Константин Васильев — дитя войны, он родился в 1942 году в Майкопе во время немецкой оккупации, и это одна из причин, почему тема войны так часто проявлялась в его творчестве. В эту подборку мы выбрали его работу «Нашествие», уникальную по цветовой гамме, сюжету и композиции.

В целом Васильев известен полотнами на былинно-мифологические темы, художника вдохновляли исландские саги и другие героические эпосы. Но другие работы мастера отличаются насыщенной палитрой оттенков и кристальной чистотой цветов. Здесь мы видим сумрачное, почти монохромное изображение. В центре — фрески разрушенного храма. Идея объединить изображения святых с темой войны была для начала 1970‑х годов новой и довольно смелой.

https://vatnikstan.ru/culture/vov_in_art/

«Говорит Москва! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!»

Эти строки из радиообращения 1945 года — ещё один символ Победы — слышал, пожалуй, каждый в нашей стране. До сих пор они вызывают трепет и гордость. Насколько же мощнее чувства были тогда!

А давайте ненадолго в прошлое? Москва, 9 мая 1945-го и непередаваемые эмоции — в наших карточках. По ссылке можно послушать Левитана и посмотреть Праздничный салют https://t.me/infomoscow24/62265

Фото с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР": Письмо своему деду-фронтовику, Алимову Ивану Ивановичу, погибшему в 1943 году при форсировании Днепра, написала моя дочка Оля еще в 2002 году. Оно было опубликовано, как лучшее сочинение, и её наградили путевкой в Орлёнок!

Спасибо деду за Победу! Память священна и жива!

Прислал(а): «Ludmila Alimova»

https://t.me/c/1563846321/2378 Это не фотошоп. Тогда модно было печать фотографии именно так, то есть это просто скан фотографии того года. Новый 1941 год. Все еще живы. Трагичность фотографии в том, что это Львовская область, примерно 14 км от границы. В верхнем ряду, второй слева - мой дед. 22 июня встретили там. То ли немцы в том месте не наносили решающий удар, а скорее всего наши пограничники стойко держались, но семью дед успел эвакуировать, последний пассажирский поезд ушел в 12 часов дня 22 июня. Дядька вспоминал обстрелы с самолетов по пути, отец был еще мал, не помнит. Дед остался. Эвакуировали немногие предприятия, минировали пути и взрывали тоннели. Дед тогда уцелел, был среди тех, кто привел несколько составов в Ясиноватую с эвакуированным оборудованием, погиб позже, в 1943 году. Но эти 2 года он нещадно бил фашистов, в 1942 году был награжден орденом. В наградном листе сказано, что лично уничтожил более 20 фашистов в одном бою.

Прислал(а): «VladimirRS RS».

https://t.me/c/1563846321/825 Снимок 1930-х годов. Мой дед Зотов Иван Васильевич. Прошел в дальнейшем всю войну.

Прислал(а): «Ирина Соловьева».

https://t.me/c/1563846321/826 Мой дед - Васильев Александр Васильевич. Гвардии сержант, артиллерист 100-й Свирской десантной дивизии.Награждён орденом Отечественной войны, медалью "За отвагу" и "За взятие Вены". Помню и горжусь!

Прислал(а): «Елена Кулемина».

https://t.me/c/1563846321/827 Мой дедушка Жаврид Михаил Адамович и "похоронка", которую получила моя бабушка в 1944 году.

Прислал(а): «Елена Анатольевна».

https://t.me/c/1563846321/828 Мой дядя Богданов Валерий Михайлович (справа) и его двоюродный брат, тоже Валерий, у немецкой зенитной пушки. Май 1945 года. Рейхстаг. НАША ПОБЕДА! Дядя жив, ему уже 98 лет, он в здравом уме. Сбежал на фронт в 1941 году в возрасте 15 лет после героической гибели на фронте его отца и моего деда, Богданова М.П., чьим именем в Ростове-на-Дону названа улица.

Прислал(а): «Alessia Pascal».

https://t.me/c/1563846321/829 На фото слева мой отец Юрий Ефимович Григорьев с товарищем Вовой (Владимиром Федоровичем Щербаковым). Новочеркасск, 1940 г. На фото справа - отец после выписки из эвакогоспиталя в Бийске, 1944 г.

Прислал(а): «Tatiana Vlaskina».

https://t.me/c/1563846321/830 Мой папа, Сайфутдинов Хамит Мингазович (1914 – 1995),фронтовой шофёр. Награждён двумя медалями "За отвагу", медалями "За освобождения Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией".

Также имеет орден Отечественной войны II степени и 4 благодарности от Верховного Главнокомандующего.

Прислал(а): «М.С.».

https://t.me/c/1563846321/831 Мой дед, Наговицын Михаил Семёнович, майор, защитник Родины в ВОВ и войне с Японией. Годы жизни: 1918-1999. Награды: Орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль "За отвагу", медаль "За победу над Японией" и иные.

Прислал(а): «Kate G».

https://t.me/c/1563846321/832 Справа – мой дед КУЗЬМИН Александр Родионович. В Великую Отечественную был старшим сержантом, прошел всю войну. Вернулся домой. Вспоминать не любил. Умер в 1996 году.

Воевали и его братья-близнецы Пётр и Владимир, будучи офицерами. Оба погибли.

Прислал(а): «Ольга Белан».

https://t.me/c/1563846321/833 Мой дедушка – Ежов Иван Васильевич (1903-14.05.1987)был призван на фронт 24.08.1941года. Старший сержант,санитар. 389 стрелковая Бердичевско-КелецкаяКраснознаменная дивизия. 472 отд. медсанбат. 37 Армия, Северо-Кавказский фронт.

В боях за Родину с немецко-фашистскими оккупантами, в районе г. Ардон Орджоникидзевского края (Северная Осетия) проявлял отвагу и бесстрашие при оказании медицинской помощи раненым бойцам и командирам и эвакуации их с поля боя. Во время тяжёлого боя, при взятии стратегической высоты, погиб их командир. Дед взял командование на себя.

В 1923-1926г.г. дед служил в Красной Армии и знал алгоритмы ведения боя. Высота была взята. В бою дедушка был тяжело ранен. После лечения в госпитале был комиссован по инвалидности. 29.03.1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Великая Отечественная война оставила след в каждой семье нашей страны. Отдавшим жизнь, воевавшим за нас,важно, чтоб их помнили. Память о них, о миллионах погибших в годы войны должна жить в нас - потомках,тогда и бойцы тех лет всегда будут рядом.

Прислал(а): «Svetlana».

https://t.me/c/1563846321/834 Мой дядя, Романов Герман Павлович. Родился в городе Архангельск в 1919 году. Погиб в январе 1945 года приосвобождении Восточной Пруссии. Посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени.

Прислал(а): «Юрий».

https://t.me/c/1563846321/835 Мой дед Ерёмин Григорий Константинович(в центре самый высокий). Служил всю войну в Манчжурии и в конце уже в японской войне в медсанчасти . Вернулся живым, прожил до 84 лет.

Прислал(а): «Наталья Маркелова».

https://t.me/c/1563846321/840 Мой отец Мусанев Дмитрий Никитович 1913 года рождения, начал военную службу в 1936 году в пограничном отряде, закончил в 1946 году! Прошел всю войну рядовым солдатом -стрелком, связистом, дважды был ранен и награжден орденами и медалями! Прожил всего 61 год, но дал жизнь мне и двум сыновьям! Спасибо отец, за Победу и за Жизнь!

Прислал(а): «Ludmila Alimova».

https://t.me/c/1563846321/836 Прислал(а): «Татьяна».

https://t.me/c/1563846321/837 Мой отец - Тарасенко Иван Васильевич. Командир батальона. На войне с 1941 по 1945 г.г. Освобождал Кавказ, Ростов, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию. Ордена - Красного Знамени, Великой Отечественной Войны. Медали - За освобождение Кавказа, За Победу над Германией, болгарская медаль - Отечественная Война 1944-1945. Был ранен, контужен.

Низкий поклон.

Прислал(а): «В.И.Т.».

https://t.me/c/1563846321/838 Оба моих деда воевали на фронте с первых дней войны. Папин отец, Титов Матвей Васильевич, 1906 г.р., воевал в пехоте, был сильно контужен. Деда полностью засыпало землей и спасли его санитары похоронной команды, увидевшие полу его шинели из-под земляной насыпи. Войну дедушка закончил на Одере. Он налаживал понтонные переправы для бойцов и бронетехники Советской Армии. При этом приходилось по пояс часами стоять в холодной воде, дедушка сильно болел, но не покидал свою военную часть, а продолжал воевать дальше. После войны это сказалось на его здоровье – он болел туберкулезом. Оба его родных брата, Спиридон Васильевич и Иван Васильевич Титовы, до сих пор числятся пропавшими без вести на войне.

Мамин отец – Остриченко Николай Григорьевич, 1905 г.р., тоже прошел всю войну «от звонка до звонка», был политруком на передовой. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Воевали также и мамины родные дяди, братья моей бабушки - Греков Тихон Терентьевич, Греков Семен Терентьевич и Греков Дмитрий Терентьевич.

Прислал(а): «Marina Grekova».

https://t.me/c/1563846321/839 Ухаров Дмитрий Кузьмич и Ухарова Пелагея Никитична!

Мои дедушка и бабушка. Дедушка был военный, и когда началась война, бабушка подумала, что это не надолго и поехала с ним на Кавказ (сначала дедушку туда направили). Потом бабушке пришлось с двумя детьми возвращаться под Ленинград. Мама грудная была и выжила, а старший двухлетний Толик умер по дороге.

Прислал(а): «Наталья».

https://t.me/c/1563846321/841 Мой отец в центре, по правую сторону от него - мой дед,отец моего отца. По другую сторону мой дядя, брат мамы. А ещё один дядя погиб где-то в финских лесах...

Прислал(а): «Татьяна».

https://t.me/c/1563846321/842 Калмыков Николай Алексеевич, мой дедушка. Про войну никогда не рассказывал, но знаю только, что служил в штрафбате.

Прислал(а): «Наталья».

https://t.me/c/1563846321/843 Мой дед, Лобанов Петр Матвеевич 1901-1942. Пропал без вести.

Прислал(а): «ОльГа».

https://t.me/c/1563846321/844 Мой дедушка, по маме. 1921 года рождения. Уроженец Омской области, д. Ростовка.

Три раза был в плену, два раза сбегал. Лагерь: шталаг XIII A, шталаг XIII D, Luft 5. Лагерный номер 118314. Дата пленения: 18.07.1941 Дата смерти: 1992 г. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью За победу над Германией.

Прислал(а): «Юлия».

https://t.me/c/1563846321/845 Мой родственник, младший брат нашего дедушки Алексея Тихоновича, Иван Тихонович Селезнёв. С войны вернулся,но умер от ран.

Прислал(а): «Elena Selezneva».

https://t.me/c/1563846321/846 Мой отец в освобождённой Болгарии. 1944 год.

Прислал(а): «В.И.Т.».

https://t.me/c/1563846321/847

К 80 летию со дня победы

Художники Кукрыниксы Пара плакатов художников Кукрыниксов и Маршака. 1941 года издания. Плакаты были на выставке в Манеже в 2024 году.

Размер 88:56 см

Состояние хорошее.

Плакаты в продаже парой. Стоимость по запросу

Редкость

https://t.me/pvsgns/19434 Петухов Василий Афанасьевич «Однополчане», 1965-1967

Михаил Галустян выпустил ролик созданный нейросетью ко Дню Победы

"День Победы"! Поют работники Трубной Металлургической компании. Музыкавместе Песнивеликойстраны

24 июня 1945 года- парад Победы

Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия

В этот день 80 лет назад. 27 апреля 1945 г.

Кинофильм «Знамя Победы над Берлином водружено» (спецвыпуск)

Кинофильм «Вена» (1945 г., ЦСДФ). Фрагменты.

Парад ПОБЕДЫ 1945 года в цвете

Мезерицкий подземный авиамоторный завод. Кинолетопись (ЦСДФ, 1945 г.)

Мультфильм - «Трогательная и непростая история маленького танка Т-34»