Петербург. Было • стало - 1

Наконец, появляется очень ожидаемая серия в разделе «Было-стало». У нас уже имеются:

«Москва. Было-стало» , «Москва. Путешествия во времени», «История Москвы» «Нижний, было-стало», «Екатеринбург, было-стало» , «Казань. Было-стало», «Уфа. Было-стало». Все эти серии можно посмотреть по объединённой ссылке Серия «Было-стало».

А мы отправляемся в Ленинград - Санкт-Петербург - Питер - Петербург (кому как нравится). Добро пожаловать!

___

Морской собор на Якорной площади в Кронштадте считается последним морским храмом Российской империи. Он был завершен 110 лет назад, в 1913 году.

Проектировал Василий Антонович Косяков. Храм задумывался как памятник чинам русского флота, погибшим при исполнении долга. Косяков построил его в византийском стиле, популярном в храмовой архитектуре на рубеже XIX и XX столетий.

Как и все морские соборы в старой России, храм освящен во имя Николая Чудотворца.

В 1929 году храм был закрыт и переоборудован под кинотеатр имени Горького. При этом был сломан иконостас, кресты, мраморные памятные доски с именами русских моряков, сброшены колокола, замазаны штукатуркой мозаичные иконы.

После войны храм был переоборудован в концертный зал, потом в филиал Центрального военно-морского музея. В 2005 году состоялась первая служба. В 2013-м завершилась реставрация.

Памятник вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову работы Шервуда был открыт в 1913 году в присутствии царя Николая II. Знаменская площадь за последние 112 лет, а именно такой временной промежуток разделяет две фотографии, кардинально изменилась. В начале 1941 года был уничтожен старинный храм во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь). В 1937-м демонтирована конная статуя царю Александру III, созданная князем Паоло Трубецким. Она стояла на площади чуть меньше 30 лет; но, по счастью, уцелела. Ныне памятник императору в парадном дворе Мраморного дворца. В начале 1950-х на площади был возведён павильон станции метро «Площадь Восстания». Станция была открыта в 1955 году. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Печально известный храм Спаса на Сенной был уничтожен направленным взрывом февральской ночью 1961 года. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»). Только недавно было установлено, что храмовые фундамент и даже алтарная основа уцелели. Все эти годы они покоились под слоями асфальта. Каменный храм на этом месте был заложен ровно 270 лет назад, в июле 1753 года. Церковь строилась на деньги Саввы Собакина. Архитектором долгое время считался Бартоломео Растрелли. Но сейчас называют Андрея Квасова. Церковь была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, но в народе она была и остаётся известна по одному из храмовых приделов Спаса Всемилостивого. Фундамент Спаса на Сенной успели внести в реестр объектов культурного наследия. Скорее всего, храм будет воссоздан на прежнем месте. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Вид на Мойку, Юсуповский дворец, Исакиевский собор и Немецкую реформатскую церковь со стороны Большой Морской улицы в 1903 году. В декабре 1916 года во дворце Юсуповых будет совершено убийство Григория Ефимовича Распутина. Во всяком случае, так утверждает официальная версия. Немецкая церковь в 1932 году лишится высокой колокольни. Она будет разобрана. В 1935 году храм будет перестроен до неузнаваемости в клуб профсоюза работников связи (дом связи). В остальном здесь мало что изменилось. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Ещё один взгляд на Знаменскую площадь, Знаменскую церковь и Большую Северную гостиницу (ныне «Октябрьскую»). Чёрно-белая фотокарточка сделана незадолго до 1917 года. Хорошо видно, что обелиск «Городу-Герою Ленинграду», установленный в апреле 1985 года, занимает почти ту же площадку, на которой до 1937-го стояла конная статуя императору Александру III. Вестибюль станции «Площадь Восстания» встал прямо на месте уничтоженного храма во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь). Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Инженерный замок в 1913 году. Заложен и построен как Михаловский, то есть во имя Михаила Архангела. Император Павел Петрович издал указ о строительстве в ноябре 1796 года, спустя всего несколько дней после вступления на престол. На этом месте, при слиянии Мойки с Фонтанкой, стоял Летний дворец Елизаветы Петровны. Павел I приказал разобрать его. В проектировании Михайловского замка участвовал сам император и двое зодчих Винченцо Бренна и Василий Иванович Баженов. Павел с августейшей семьёй переехал в замок в феврале 1801 года, а уже в марте он был убит здесь — в собственной спальне. В этой же спальне много лет спустя появилась маленькая церковь апостолов во имя Петра и Павла. С 1819 года в замке — Главное инженерное училище. Ныне здесь Государственный Русский музей. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Суворовский проспект. Осень 1914 года. Русский конвой ведёт колонну пленных солдат австро-венгерской армии. В октябре Император Николай II утвердил «Положение о военнопленных». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Суворовский проспект. Осень 1914 года. Русский конвой ведёт колонну пленных солдат австро-венгерской армии. В октябре Император Николай II утвердил «Положение о военнопленных».

Пункт третий сего положения гласил: С военнопленными, как с законными защитниками своего отечества, надлежит обращаться человеколюбиво.

Пункт четвёртый: Военнопленные ни под каким видом не должны быть стесняемы в исполнении обрядов их вероисповеданий, не исключая и присутствия на церковных богослужениях.

Пункт пятый: Собственность военнопленных, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остаётся неприкосновенною...

За годы Великой войны в России было открыто более 400 лагерей для военнопленных.

На чёрно-белом снимке дом №40 по Суворовскому проспекту. Он сохранился по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Конец лета 1913 года. На углу Набережной Фонтанки и Измайловскаго проспекта идёт продажа дров. Телеги, груженные дровами, останавливались на каждом оживленном перекрёстке. Возможно, что сию сцену наблюдал Сергей Сергеевич Прокофьев. В 1913 году он проживал в доходном доме Серебряковых, на первом этаже которого была Измайловская аптека.

Четырёхэтажный дом, что на дальнем плане — казармы Лейб-гвардии Измайловского полка с офицерскими квартирами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Литейный проспект. В 1913 году вдоль границы Итальянского сада построен Новый пассаж.

Двум архитекторам Николаю Васильевичу Васильеву и Алексею Фёдоровичу Бубырю удалось создать здание, которое и век спустя выглядит современно и служит по назначению. Над витринами размещались названия магазинов: «Игрушки и забавы», «Стильная мебель Щербинский», «Верхнее платье Таубер-Бернштейн». С советских лет в пассаже торгуют книгами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Измайловский мост через Фонтанку назван по лейб-гвардии Измайловскому полку. На левом берегу начиналась Измайловская слобода. В Петербурге полк находился с осени 1731 года. На первых порах квартировался постоем у городских обывателей.

Мост был поставлен в 1780-е годы. Типовая постройка поначалу включала в себя четыре башни, стоявшие посередине, и разводную деревянную часть по центру. В 1860-е годы башни разобраны, разводная часть тоже; заменена на каменную.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 110 лет. В 1890-е годы Московскій купеческій банкъ арендовал у страхового общества «Россия» здание на Невском проспекте. На чёрно-белом снимке отчётливо видна большая вывеска: С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНТОРА № 44

В 1900-х годах здание перешло к Сибирскому торговому банку. Новые хозяева решили полностью изменить его. В 1908 году два архитектора Борис Ионович Гиршович и Мариан Станиславович Лялевич начали перестраивалъ фасад, в результате чего появился один из лучших в Петербурге образцов модерна.

В 1920-е здесь работал Ленинградский государственный всесоюзный судостроительный трест э, а затем институт «Гражданпроект». Сейчас это торговая галерея «Гранд-Палас»

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 128 лет. Невский проспект напротив Гостиного двора. Слева знаменитый петербургский «Пассаж».

Здесь он уже восстановлен после пожара января 1898 года и перестройки по проекту архитектора Сергея Сергеевича Козлова, каковая случилась в 1900 году. Козлов значительно изменил фасад и надстроил здание на один этаж.

«Пассаж» в ту пору принадлежал княгине Надежде Александровне Барятинской. Он перешел ей в наследство от матери, графини Надежды Алексеевной Стенбок-Фермор. На первых двух этажах были склады и магазины с конторами, на верхних — небольшие квартиры для арендаторов. В «Пассаже» в начале 1900-х работал драматический театр Веры Фёдоровны Комиссаржевской.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно 115 лет. Дворец культуры имени Кирова в 1946 году и 77 лет спустя.

В 1930 году, аккурат к 13-й годовщине Октябрьского переворота, на большой площади между Большим и Средним проспектами был задолжен Дом культуры. Городом тогда руководил 1-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров. К завершению первого этапа строительства, в конце 1934 года, Киров был убит, ДК получил его имя, как и сотни улиц, районов, домов культуры и театров с вузами по всему Союзу ССР.

Проект дворца разработал Ной Абрамович Троцкий, сначала в конструктивистском стиле, а потом переделал его в пользу нарождающегося неоклассицизма. Здание строилось вплоть до 1937 года, но так и не было завершено. Хотя, даже незавершенное, оно было самым большим в Ленинграде. В войну ДК сильно пострадал от бомбежек.

Сегодня это одна из самых примечательных построек эпохи 1930-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Одна из старейших фотографий Петербурга. 1867 год. Фотограф с набережной Мойки снял Полицейский мост (бывший Народный, а ныне Зелёный). На втором плане — дом Голландской церкви на Невском проспекте.

Этот участок на проспекте принадлежал голландцам ещё со времен Петра Великого. Они его обживали, обустраивали. Свой нынешний вид церковь приобрела в 1830-х годах. Архитектор Павел Петрович Жако.

После революции здание национализировано, орган изъят. Сначала разместился Ленинградский кукольный театр. Потом — после пожара в 1936 году — городская общественная библиотека имени Блока.

Церковные интерьеры были восстановлены на рубеже 1960-х. Теперь здесь Центр искусства и музыки.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 156 лет. Дворец Великого князя Николая Николаевича-младшего на Петровской набережной. Последний дом, возведённый в Петербурге для представителя правящего Дома Романовых.

Внук императора Николая Первого заказал резиденцию архитектору Александру Сергеевичу Хренову. Строительство шло с 1910-го по 1913 год. Но великий князь очень недолго жил здесь. В 1914-м началась Первая мировая. Николай Николаевич возглавил Русскую армию и отправился на фронт. В 1916 году царь Николай Второй сам встал на пост Главнокомандующего. Великий князь был отправлен на Кавказ, а после революции 1917 года навсегда покинул Россию.

В первые годы Советской власти во дворце засели Следственная комиссия и революционный трибунал. Позже здесь — Государственный институт по изучению мозга и психических явлений имени Бехтерева. Сейчас — резиденция полпреда Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет. Доходный дом Фёдора Фёдоровича Нидермейера на Каменноостровском проспекте. Здание с удивительной судьбой.

Нидермейер был богат. Перед революцией руководил Петроградским Частным коммерческим банком. В 1914 году он заказал архитектору Андрею Петровичу Вайтенсу проект перестройки и надстройки старого двухэтажного здания. К 1916 году строители закончили только заднюю часть дома, выходящую на сторону набережной Карповки. Это хорошо видно на чёрно-белом снимке. Но 1917 год и революционная смута остановили работу. Стройка надолго встала.

Проект Вайтенса был возобновлён после Великой Отечественной войны, в 1948-м. Сам автор скончался в 1940 году. Завершали строительство его сыновья-архитекторы Пётр Андреевич и Георгий Андреевич Вайтенс. Одно из красивейших зданий на проспекте.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 90 лет. Невский проспект от городской думы. Вид на огромный базар. Несколько раз в год (на Рождество, на Пасху и т.д.) собирался у Гостиного двора грандиозный базар. На фотографии 1896 года запечатлён такой, открывшийся в Вербное воскресенье.