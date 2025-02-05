Петербург. Было • стало - 1

Наконец, появляется очень ожидаемая серия в разделе «Было-стало». У нас уже имеются:
«Москва. Было-стало» , «Москва. Путешествия во времени», «История Москвы» «Нижний, было-стало», «Екатеринбург, было-стало» , «Казань. Было-стало», «Уфа. Было-стало». Все эти серии можно посмотреть по объединённой ссылке Серия «Было-стало».
А мы отправляемся в Ленинград - Санкт-Петербург - Питер - Петербург (кому как нравится). Добро пожаловать!
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Морской собор на Якорной площади в Кронштадте считается последним морским храмом Российской империи. Он был завершен 110 лет назад, в 1913 году.
Проектировал Василий Антонович Косяков. Храм задумывался как памятник чинам русского флота, погибшим при исполнении долга. Косяков построил его в византийском стиле, популярном в храмовой архитектуре на рубеже XIX и XX столетий.
В 1929 году храм был закрыт и переоборудован под кинотеатр имени Горького. При этом был сломан иконостас, кресты, мраморные памятные доски с именами русских моряков, сброшены колокола, замазаны штукатуркой мозаичные иконы.
После войны храм был переоборудован в концертный зал, потом в филиал Центрального военно-морского музея. В 2005 году состоялась первая служба. В 2013-м завершилась реставрация.
Памятник вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову работы Шервуда был открыт в 1913 году в присутствии царя Николая II.Знаменская площадь за последние 112 лет, а именно такой временной промежуток разделяет две фотографии, кардинально изменилась. В начале 1941 года был уничтожен старинный храм во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь).
В 1937-м демонтирована конная статуя царю Александру III, созданная князем Паоло Трубецким. Она стояла на площади чуть меньше 30 лет; но, по счастью, уцелела. Ныне памятник императору в парадном дворе Мраморного дворца. В начале 1950-х на площади был возведён павильон станции метро «Площадь Восстания». Станция была открыта в 1955 году.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Печально известный храм Спаса на Сенной был уничтожен направленным взрывом февральской ночью 1961 года. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»). Только недавно было установлено, что храмовые фундамент и даже алтарная основа уцелели. Все эти годы они покоились под слоями асфальта.
Каменный храм на этом месте был заложен ровно 270 лет назад, в июле 1753 года. Церковь строилась на деньги Саввы Собакина. Архитектором долгое время считался Бартоломео Растрелли. Но сейчас называют Андрея Квасова. Церковь была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, но в народе она была и остаётся известна по одному из храмовых приделов Спаса Всемилостивого.
Фундамент Спаса на Сенной успели внести в реестр объектов культурного наследия. Скорее всего, храм будет воссоздан на прежнем месте.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет.Вид на Мойку, Юсуповский дворец, Исакиевский собор и Немецкую реформатскую церковь со стороны Большой Морской улицы в 1903 году.
В декабре 1916 года во дворце Юсуповых будет совершено убийство Григория Ефимовича Распутина. Во всяком случае, так утверждает официальная версия.
Немецкая церковь в 1932 году лишится высокой колокольни. Она будет разобрана. В 1935 году храм будет перестроен до неузнаваемости в клуб профсоюза работников связи (дом связи). В остальном здесь мало что изменилось.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.Ещё один взгляд на Знаменскую площадь, Знаменскую церковь и Большую Северную гостиницу (ныне «Октябрьскую»). Чёрно-белая фотокарточка сделана незадолго до 1917 года.
Хорошо видно, что обелиск «Городу-Герою Ленинграду», установленный в апреле 1985 года, занимает почти ту же площадку, на которой до 1937-го стояла конная статуя императору Александру III. Вестибюль станции «Площадь Восстания» встал прямо на месте уничтоженного храма во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Инженерный замок в 1913 году. Заложен и построен как Михаловский, то есть во имя Михаила Архангела. Император Павел Петрович издал указ о строительстве в ноябре 1796 года, спустя всего несколько дней после вступления на престол. На этом месте, при слиянии Мойки с Фонтанкой, стоял Летний дворец Елизаветы Петровны. Павел I приказал разобрать его. В проектировании Михайловского замка участвовал сам император и двое зодчих Винченцо Бренна и Василий Иванович Баженов.
Павел с августейшей семьёй переехал в замок в феврале 1801 года, а уже в марте он был убит здесь — в собственной спальне. В этой же спальне много лет спустя появилась маленькая церковь апостолов во имя Петра и Павла. С 1819 года в замке — Главное инженерное училище. Ныне здесь Государственный Русский музей.Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Суворовский проспект. Осень 1914 года. Русский конвой ведёт колонну пленных солдат австро-венгерской армии. В октябре Император Николай II утвердил «Положение о военнопленных».
- Пункт третий сего положения гласил: С военнопленными, как с законными защитниками своего отечества, надлежит обращаться человеколюбиво.
- Пункт четвёртый: Военнопленные ни под каким видом не должны быть стесняемы в исполнении обрядов их вероисповеданий, не исключая и присутствия на церковных богослужениях.
- Пункт пятый: Собственность военнопленных, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остаётся неприкосновенною...
За годы Великой войны в России было открыто более 400 лагерей для военнопленных.
На чёрно-белом снимке дом №40 по Суворовскому проспекту. Он сохранился по сей день.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет.Конец лета 1913 года. На углу Набережной Фонтанки и Измайловскаго проспекта идёт продажа дров. Телеги, груженные дровами, останавливались на каждом оживленном перекрёстке. Возможно, что сию сцену наблюдал Сергей Сергеевич Прокофьев. В 1913 году он проживал в доходном доме Серебряковых, на первом этаже которого была Измайловская аптека.
Четырёхэтажный дом, что на дальнем плане — казармы Лейб-гвардии Измайловского полка с офицерскими квартирами.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Литейный проспект. В 1913 году вдоль границы Итальянского сада построен Новый пассаж.
Двум архитекторам Николаю Васильевичу Васильеву и Алексею Фёдоровичу Бубырю удалось создать здание, которое и век спустя выглядит современно и служит по назначению. Над витринами размещались названия магазинов: «Игрушки и забавы», «Стильная мебель Щербинский», «Верхнее платье Таубер-Бернштейн». С советских лет в пассаже торгуют книгами.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет.Измайловский мост через Фонтанку назван по лейб-гвардии Измайловскому полку. На левом берегу начиналась Измайловская слобода. В Петербурге полк находился с осени 1731 года. На первых порах квартировался постоем у городских обывателей.
Мост был поставлен в 1780-е годы. Типовая постройка поначалу включала в себя четыре башни, стоявшие посередине, и разводную деревянную часть по центру. В 1860-е годы башни разобраны, разводная часть тоже; заменена на каменную.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 110 лет.В 1890-е годы Московскій купеческій банкъ арендовал у страхового общества «Россия» здание на Невском проспекте. На чёрно-белом снимке отчётливо видна большая вывеска: С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНТОРА № 44
В 1900-х годах здание перешло к Сибирскому торговому банку. Новые хозяева решили полностью изменить его. В 1908 году два архитектора Борис Ионович Гиршович и Мариан Станиславович Лялевич начали перестраивалъ фасад, в результате чего появился один из лучших в Петербурге образцов модерна.
В 1920-е здесь работал Ленинградский государственный всесоюзный судостроительный трест э, а затем институт «Гражданпроект». Сейчас это торговая галерея «Гранд-Палас»
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 128 лет.Невский проспект напротив Гостиного двора. Слева знаменитый петербургский «Пассаж».
Здесь он уже восстановлен после пожара января 1898 года и перестройки по проекту архитектора Сергея Сергеевича Козлова, каковая случилась в 1900 году. Козлов значительно изменил фасад и надстроил здание на один этаж.
«Пассаж» в ту пору принадлежал княгине Надежде Александровне Барятинской. Он перешел ей в наследство от матери, графини Надежды Алексеевной Стенбок-Фермор. На первых двух этажах были склады и магазины с конторами, на верхних — небольшие квартиры для арендаторов. В «Пассаже» в начале 1900-х работал драматический театр Веры Фёдоровны Комиссаржевской.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно 115 лет.Дворец культуры имени Кирова в 1946 году и 77 лет спустя.
В 1930 году, аккурат к 13-й годовщине Октябрьского переворота, на большой площади между Большим и Средним проспектами был задолжен Дом культуры. Городом тогда руководил 1-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров. К завершению первого этапа строительства, в конце 1934 года, Киров был убит, ДК получил его имя, как и сотни улиц, районов, домов культуры и театров с вузами по всему Союзу ССР.
Проект дворца разработал Ной Абрамович Троцкий, сначала в конструктивистском стиле, а потом переделал его в пользу нарождающегося неоклассицизма. Здание строилось вплоть до 1937 года, но так и не было завершено. Хотя, даже незавершенное, оно было самым большим в Ленинграде. В войну ДК сильно пострадал от бомбежек.
Сегодня это одна из самых примечательных построек эпохи 1930-х.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Одна из старейших фотографий Петербурга. 1867 год. Фотограф с набережной Мойки снял Полицейский мост (бывший Народный, а ныне Зелёный). На втором плане — дом Голландской церкви на Невском проспекте.
Этот участок на проспекте принадлежал голландцам ещё со времен Петра Великого. Они его обживали, обустраивали. Свой нынешний вид церковь приобрела в 1830-х годах. Архитектор Павел Петрович Жако.
После революции здание национализировано, орган изъят. Сначала разместился Ленинградский кукольный театр. Потом — после пожара в 1936 году — городская общественная библиотека имени Блока.
Церковные интерьеры были восстановлены на рубеже 1960-х. Теперь здесь Центр искусства и музыки.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 156 лет.Дворец Великого князя Николая Николаевича-младшего на Петровской набережной. Последний дом, возведённый в Петербурге для представителя правящего Дома Романовых.
Внук императора Николая Первого заказал резиденцию архитектору Александру Сергеевичу Хренову. Строительство шло с 1910-го по 1913 год. Но великий князь очень недолго жил здесь. В 1914-м началась Первая мировая. Николай Николаевич возглавил Русскую армию и отправился на фронт. В 1916 году царь Николай Второй сам встал на пост Главнокомандующего. Великий князь был отправлен на Кавказ, а после революции 1917 года навсегда покинул Россию.
В первые годы Советской власти во дворце засели Следственная комиссия и революционный трибунал. Позже здесь — Государственный институт по изучению мозга и психических явлений имени Бехтерева. Сейчас — резиденция полпреда Президента в Северо-Западном федеральном округе.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет.Доходный дом Фёдора Фёдоровича Нидермейера на Каменноостровском проспекте. Здание с удивительной судьбой.
Нидермейер был богат. Перед революцией руководил Петроградским Частным коммерческим банком. В 1914 году он заказал архитектору Андрею Петровичу Вайтенсу проект перестройки и надстройки старого двухэтажного здания. К 1916 году строители закончили только заднюю часть дома, выходящую на сторону набережной Карповки. Это хорошо видно на чёрно-белом снимке. Но 1917 год и революционная смута остановили работу. Стройка надолго встала.
Проект Вайтенса был возобновлён после Великой Отечественной войны, в 1948-м. Сам автор скончался в 1940 году. Завершали строительство его сыновья-архитекторы Пётр Андреевич и Георгий Андреевич Вайтенс. Одно из красивейших зданий на проспекте.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 90 лет.Невский проспект от городской думы. Вид на огромный базар. Несколько раз в год (на Рождество, на Пасху и т.д.) собирался у Гостиного двора грандиозный базар. На фотографии 1896 года запечатлён такой, открывшийся в Вербное воскресенье.
«Вся длиннейшая, выходящая на четыре улицы крытая галерея Гостиного двора, а также и прилегающий тротуар были сплошь заставлены бесчисленными столиками и миниатюрными ларьками, и тут же ютились сотни продавцов, торговавших товаром прямо с рук и хранивших весь свой "магазин" в какой-нибудь коробке или корзине...» — вспоминал Владимир Николаевич Шнитников. Здесь торговали всем, что можно было купить в магазинах. Но считалось, что на базаре — особенно дёшево.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 126 лет.На Малой Конюшенной, на углу со Шведским переулком стоит шведский лютеранский храм во имя святой Екатерины. Он появился на этом месте ещё в 1767 году, но нынешний свой вид храм приобрёл век спустя. 28 декабря 1863 года, то есть ровно 160 лет назад, было заложено новое здание по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона. Работы были закончены в 1865-м. Император Александр II пожертвовал 5000 рублей на строительство.
Прихожанами храма были семьи Нобель и Фаберже. Здесь венчался Карл Густав Маннергейм, будущий президент Финляндии. В советские годы храм был закрыт, в здании размещалась детско-юношеская спортивная школа. С 1993 года храм возвращён лютеранской общине. Службы идут на русском и шведском языках.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.18 января 1943 года — День прорыва блокады Ленинграда. Накануне исполнился 81 год! Кольцо блокады вокруг города замкнулось 8 сентября 1941 года, когда части вермахта захватили Шлиссельбург и отрезали Ленинград от Большой земли. В январе 1943-го кольцо было разорвано в результате успешной операции «Искра». Ленинград пробыл в осаде ещё год, но именно в январе 1943-го у жителей появился шанс на спасение.
На фотографии 1944 года Александринский театр (тогда Государственный театр драмы имени Пушкина). В годы войны его труппа была эвакуирована в Новосибирск; вернулась в Ленинград в 1944-м. Здание театра построено по проекту Карла Ивановича Росси в 1832 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет.Дом Чаплина углу Невского проспекта и Большой Морской. Построен на месте временного зимнего дворца императрицы Елизаветы Петровны. После сноса дворца образовался большой пустырь, который планировали застроить сначала Екатерина II, а затем император Павел I. Но ни один из проектов их так и не был реализован.
Участок, огороженый забором, стоял до 1801 года. Затем был продан с публичных торгов и попал в руки купца Чаплина. Тот заказал архитектору Викентию Ивановичу Беретти проект доходного дома. Строительство было закончено в 1806-м. На фотографии 1901 года хорошо читаются вывески: Меховой магазин. Магазин мужского платья. Музыкальный магазин.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 122 года.Угол 2-й Рождественской (ныне 2-я Советская) и Дегтярной улиц. Свято-Троицкая община сестёр милосердия.
Заведение Общины сестер милосердия учреждёно по инициативе младшей дочери императора Николая I, Великой княгини Александры Николаевны в марте 1844 года. На днях будет юбилей — 180 лет назад. В том же 1844-м Великая княгиня скончалась в возрасте 19 лет.
Свято-Троицкой община была названа по домовому храму во имя святой Живоначальной Троицы. При Общине действовал пансион для девочек из бедных семей, приют для приходящих, исправительная детская школа для девочек, богадельня для неизлечимых больных (сейчас бы сказали хоспис), женская больница.
Община была ликвидирована в 1920 году. Потом здесь открылась Больница Володарского района в память 5-летия Октябрьской революции, а с 1940 года тут Ленинградский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови.
В 2023 году историческое здание лишено статуса объекта культурного наследия. Теоретически это означает, что дом может быть снесён.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 летХрам святой великомученицы Екатерины на Петергофском проспекте. Стоял между Калинкиным мостом и бывшими Триумфальными воротами. Возводился в 1831-1837 годах под наблюдением Константина Андреевича Тона, любимого архитектора императора Николая I. Красивый храм в русско-византийском был разобран летом 1929 года на кирпичи. На освободившемся месте выстроен кинотеатр «Москва».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 летГеслеровский переулок (ныне Чкаловский проспект). Храм во имя преподобного Алексия, Человека Божия. Заложен в октябре 1906 года на месте старой, обветшавшей, деревянной церкви. Архитектор Герман Давидович Гримм спроектировал двухэтажный храм с большой звонницей в новгородском стиле и с элементами правящего тогда стиля — модерна.
Денег на строительство не хватало, потому работы шли медленно. Строительство было закончено уже после революции. В начале 1930-х церковь была закрыта, но не разрушена, а перестроена и встроена в цеховой корпус будущего завода «Радист» (потом — «Измеритель») . Ныне в бывшем храме магазины и офисы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 летАтаманская улица. Центральная электрическая станция городского трамвая. Начала работу осенью 1907 года с открытием трамвайного движения в столице.
Красивое здание в стиле модернъ возведено фактически за год по проекту группы архитекторов под водительством Алексея Ивановича Зазерского. Ему помогал инженер Леонид Борисович Горенберг.
Электростанция питала трамвайные линии через пять трансформаторных подстанций. Оборудование поставило Русское электрическое общество «Вестингауз». В первые советские годы была национализирована и стала ГЭС №4, а улица Атаманская была переименована в Красного Электрика. Перед войной стала экспериментальной электростанцией ЦКТИ. В тяжкие годы блокады питала теплом и электричеством две больницы. Работает по сей день.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 летБывший Полицейский мост (теперь Зелёный). На втором плане — дом Голландской церкви на Невском проспекте. Чёрно-белая фотография сделана более полутора веков назад.
Церковь была построена в 1830-х архитектором Павлом Петровичем Жако. Этот участок на проспекте принадлежал голландцам ещё со времен Петра Великого.
После революции Полицейский мост стал «Народным». Храм был закрыт, в нём сначала разместился Ленинградский кукольный театр. Потом — после пожара в 1936 году — городская общественная библиотека имени Блока. Церковные интерьеры были восстановлены на рубеже 1960-х. Теперь здесь Центр искусства и музыки.Трамвайный парк №1 на Московском проспекте. 1914 год. На этом месте с 1885 года располагался парк конно-железной дороги. В октябре 1907 года он стал обслуживать электрическое трамвайное движение.
С 1913 по 1915 год на северной стороне были построены новые трамвайные сараи по проекту гражданского инженера Александра Алексеевича Ламагина. Со дня открытия парк назывался «Московским», по названию проспекта, но в 1922 году это название упразднено; парку был присвоен первый номер, а также имя рабочего Ивана Ивановича Коняшина. Парк действует по сей день.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 летЗдание Мариинского училища на Кирочной улице через 11 лет встретит двухвековой юбилей. Это первая работа архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Строительство завершено в 1835 году. Зданию с самого начала не везло: спустя всего 16 лет понадобился капитальный ремонт из-за трещины по фасаду. До этого, в учебных классах на воспитанниц осыпалась штукатурка, падали карнизы на прохожих.
На третьем этаже была домовый храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. После революции институт был закрыт. Сначала в здании разместился интернат №2 для мальчиков и девочек, затем фабрично-заводская школа №19. В помещении храма был организован спортзал. В В 1930-е здание было надстроено на один этаж. Ныне здесь школа №163.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Перекрёсток Саблинской и Сытнинской улиц в 1918 году и спустя 106 лет. Пятиэтажное здание на дальнем плане справа — доходный дом купца Иванова. Построен по проекту Ивана Петровича Мааса в 1875 году. Позднее надстроен. Справа доходный дом купца Петра Павловича Чеснокова. Возведён в 1902 году по проекту Павла Михайловича Мульханова. Обратите внимание, что Сытнинская улица ещё застроена деревянными домами.В 1918 году во дворец Великого князя Николая Николаевича-младшего на Петровской набережной въехали Следственная комиссия и революционный трибунал. Так получилось, что это последний дом, возведённый в Петербурге для члена Романовской семьи.
Внук императора Николая Первого заказал резиденцию архитектору Александру Сергеевичу Хренову. Строительство шло с 1910-го по 1913 год. Но великий князь очень недолго жил здесь. В 1914-м началась Первая мировая. Николай Николаевич возглавил Русскую армию и отправился на фронт. В 1916 году царь Николай Второй сам встал на пост Главнокомандующего, а великий князь был отправлен на Кавказ, а после революции 1917 года навсегда покинул Россию.
После ревтрибунала дворец занимал Государственный институт по изучению мозга и психических явлений имени Бехтерева. Сейчас — резиденция полпреда Президента в Северо-Западном федеральном округе.
Чёрно-белая фотография сделана в 1918 году. На том же месте спустя 106 лет.Вид с Фонтанки на Чернышёву площадь (теперь площадь Ломоносова). По центру здание Министерства народного просвещения. Возведено в 1828 году по проекту архитектора Карла Ивановича Росси. Чёрно-белая фотография сделана в 1904 году. Министерство тогда возглавлял Владимир Гаврилович Глазов.
После революции министерский дом отошёл Наркомпросу РСФСР. В 1930-е годы часть помещений занимала средняя школа Центрального района, позже — институт «Ленгипроинжпроект», отделы Ленгорисполкома и медучилище. Ныне здесь комитет и отделы мэрии.
Современный кадр сделан на том же месте спустя 120 летСпасский переулок (ныне улица Петра Алексеева). Вид от Екатерининского канала (теперь канал Грибоедова) в сторону Сенной площади. Чёрно-белый кадр сделан в 1955 году. В конце переулка высится храм Спаса на Сенной. Спустя шесть лет, февральской ночью 1961 года, храм был уничтожен направленным взрывом. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (теперь «Сенная площадь»). Вестибюль хорошо видно на современной фотографии.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 69 лет.Загородный проспект. В августе 1837 года напротив Царскосельского вокзала был заложен Введенский храм Лейб-гвардии Семеновского полка. Когда-то слобода между Обводным каналом и Загородным проспектом называлась Семенцами. Здесь располагались казармы Семёновского полка.
Храм был полковым. Проектировал любимый архитектор императора Николая I Константин Андреевич Тон. Ему помогали молодые Николай Леонтьевич Бенуа, Александр Карлович Росси, Фёдор Иванович Эппингер и Карл Карлович Мейснер. Через пять лет, в ноябре 1842-го, в присутствии императора состоялось освящение во имя Введения Пресвятой Богородицы во Храм.
Через 90 лет, в марте 1932 года Леноблисполком постановил храм закрыть. В 1933 году он был сломан. На его месте теперь Введенский сад. Под слоем земли сохранившийся храмовый фундамент — объект культурного наследия. Обсуждаются планы восстановить.
Чёрно-белая фотография сделана в 1912 году. На том же месте 112 лет спустя.Знаменская площадь (ныне площадь Восстания). Чёрно-белая фотокарточка сделана в 1914 году. Современный кадр на том же месте 110 лет спустя.
Хорошо видно, что обелиск «Городу-Герою Ленинграду», установленный в апреле 1985 года, занимает почти ту же площадку, на которой стояла конная статуя императора Александра III, созданная князем Паоло Трубецким. Памятник был демонтирован в 1937 году, но, по счастью, уцелел. Ныне император стоит в парадном дворе Мраморного дворца. Обратите внимание, как изменилась Большая Северная гостиница (ныне «Октябрьская») на втором плане двух фотографий.Ресторан «Слон» на Пяти углах. 1924 год. Современный кадр на том же месте спустя ровно 100 лет.
«Слон» занимал угол Разъезжей улицы и Загородного проспекта. Перворазрядный был ресторан, открытый ещё до революции группой официантов из лучших петербургских ресторанов — «Вены», «Палкина», «Кюба». Они же пригласили на работу шеф-повара из «Кюбы» Петра Савичева.
Завтраки из 2‑х блюд и кофе — 75 копеек. Обед из 5‑ти блюд и кофе — 1 рубль. Уютные кабинеты,4 новых бильярда. Во время обедов и ужинов играет салонный оркестр под управлением любимца публики капельмейстера С. А. Доннахи. (газета «Ведомости Петроградского градостроительства»)
«Слон» пережил революцию, Гражданскую войну и открылся второй раз в годы НЭПа в октябре 1922 года. газете «Жизнь искусства» было написано:
«Открыт большой зал ресторана "Слон", заново отреставрированного и оборудованного. Завтраки, обеды, ужины, пиво. Залы для заказов, бильярд. В ресторане ежедневно играет любимец публики Эмиль Гетруссо со своими солистами»На месте нынешнего сквера Даниила Гранина когда-то располагался Пустый рынок (он же Пустой). На том же месте 110 лет спустя.
Территория рынка очерчивалась Гагаринской, Рыночной (ныне Гангутской), Пантелеймоновской (ныне Пестеля) и Соляным переулком. Рынок возник здесь почти сразу после основания города. Поначалу назывался Чухонским. Были попытки закрепить за ним название Пантелеймоновского, но народ упорно называл Пустым. Хотя пустым он никогда не был. Торговля здесь шла до 1920-х годов. На дальнем плане фотографий Доходный дом акционерного общества «Строитель». Он был возведён в 1912 году.Угол Загородного проспекта и Подольской улицы. Сиротский дом и училище при Латышской лютеранской церкви. Архитектор Виктор Александрович Шретер. Сама церковь стояла рядом. Её колокольня видна на втором плане старинной фотокарточки. В 1910 году Алексей Фёдорович Бубырь спроектировал надстройку дома. На чёрно-белом снимке запечатлены строительные работы.
В 1906 году Дмитрий Иванович Менделеев снимал здесь первый этаж для Городской поверочной палатки. Заведующим палаткой был Дмитрий Болеславович Шостакович. Его квартира находилась в этом же доме. Здесь в сентябре 1906 года родился сын Дмитрия Болеславовича — будущий великий композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович.
В начале 1930-х в доме была открыта средняя школа №15 (ныне №267). В ней с 1937-го по 1941-й училась Лариса Анатольевна Гринцевич (в замужестве Попугаева), будущий первооткрыватель якутских алмазов. Дом на углу с Загородным проспектом был построен незадолго до революции, также по заказу Латышской церкви. Храм был снесён в 1938 году. На его месте разбит сквер.На пересечении Каменноостровского и Кронверкского проспектов. Чёрно-белое фото — 1915 год.
Очень нравится реклама начала XX века: ЗЕФИР Т-ва Лаферм. Это не тот зефир, о котором вы могли подумать, а папиросы 1-го сорта. Пилюли АРА — лучшие в мире — слишком громкий слоган для обычного слабительного.
Треугольный участок на перекрёстке двух проспектов образовался ещё в первой половине XIX века, но более века его не могли застроить, кроме как деревянными домами. Они были снесены к 1930-м годам. На этом месте разбит сквер.
После войны, в 1946-м, участок был отведён под строительство монументального жилого дома №2 с плавно изогнутым фасадом. Его архитекторы Олег Иванович Гурьев и Авигдер Мордухович Фомзель на рубеже 1940-х и 1950-х построили несколько зданий на Каменноостровском проспекте (№ 17, 25, 27а, 34, 47). Дом №2 быстро получил статус памятника архитектуры. Здесь жил 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС Лев Николаевич Зайков. Архитектор Гурьев тоже здесь жил.
В 1968 году перед домом был установлен памятник Максиму Горькому. В те годы Кронверкский проспект носил имя Горького, станция метро рядом тоже называется «Горьковской».Екатерининский канал в дни Февральской революции 1917 года. Разграбленный и сожжённый Центральный полицейский архив. Здание в своём нынешнем виде построено в 1887 году для общего полицейского архива. В первые дни революции по Петербургу носились толпы — громили и жгли полицейские участки, суды...
Из дневника художника Александра Николаевича Бенуа от 2 марта: «На Екатерининском канале у Львиного пешеходного мостика против дома выгоревшего Полицейского архива (охранки?) целая гора всяких бумаг, видимо выброшенных три дня назад из окон и так с тех пор так и лежащих. Среди них кучи (ненавистных) паспортных книжек, частью погоревших или истлевших, частью новёхоньких и лишь помоченных снегом. Прохожие эти документы подбирают и читают, потом снова бросают. Приставленный часовой никак не реагирует. И я поднял несколько „дел“. Оказалось, что это всё прошения, обращённые к градоначальнику, или какие-то распоряжения по постройкам…»
В советские годы в здании был архив народных судов. До недавнего времени располагался архив городского суда. Адрес: Набережная канала Грибоедова, 99.Дом семьи Поршневых на набережной Чёрной речки в 1914 году. Глава семейства 1-й гильдии купец Иван Павлович Поршнев владел «Невским» и «Ижорским» кирпичными заводами. До сих пор в Петербурге можно найти кирпичи с клеймом ПОРШНЕВ.
С кончиной Ивана Павловича семейным делом ведала фирма «Наследники Поршнева». Управляли ей сыновья Дмитрий, Фёдор и племянник Станислав Романович Поршнев.
На набережной Чёрной речки семья владела несколькими смежными участками. Они были записаны на самого Поршнева, его жену Пелагею Ивановну, а также на детей — Дмитрия, Марию и Агриппину. В начале 1900-х годов строения на участках были снесены. В 1902 году Меер Давидович Розензон, архитектор из Дрезденского Королевского политехникума составил проект пятиэтажного каменного лицевого дома.
Поршневы недолго владели домом и продали его незадолго до революции. В советские годы здесь располагалась фабрика-прачечная № 11. Обратите внимание на деревянный Чернореченский мост на старинной фотографии. Он был несколько перестроен и усилен в 1930-е, когда по нему был запущен трамвай. В 1960-е годы разобран. Рядом построен новый железобетонный мост.Финляндский вокзал и площадь Ленина в 1946 году. Всего три года прошло с прорыва блокады. Историческое здание вокзала было возведено и торжественно открыто зимой 1870 года (13 февраля исполнится 155-летний юбилей). Спустя ровно 100 лет, в начале 1970-х, были разобраны оба флигеля, а центральный ризалит встроен в новый модернистский корпус. Эта единственная уцелевшая часть исторического здания объявлена памятником.https://t.me/archipetersburg
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