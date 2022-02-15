Обозначилась ещё одна экономическая отрасль в Европе, где не могут получать финансовую прибыль в прежнем режиме из-за новой российской политики. Оказывается мебельная, строительная и другие смежные отрасли были сильно заинтересованы в поставках сырьевой древесины из России и десятилетиями получали выгоду. Покупая у России сперва сырьё, а потом продавая туда же продукцию из древесины с высокой добавленной стоимостью, европейские фирмы хорошо зарабатывали.

В России мудро и грамотно введены существенные, буквально можно сказать драконовские ограничения на экспорт древесины на весь 2022 год (результат проанализируют для дальнейшего применения). Заградительные пошлины 80% вызвали удивление даже у бывалых экспертов. В Европе эти ограничения вызвали серьезное возмущение, даже готовятся официальные претензии по линии ВТО, слишком много финансов теряют европейские компании и это хотят поставить России в вину.

В рамках ВТО ограничения на пошлины могут быть всего 13-15%, но никак не 80%. Если европейские фирмы не будут получать дешёвые сырьевые лесоматериалы из России, то финансовые убытки им возместить нечем, а ведь в этих отраслях (мебель, деревообработка, строительство и др.) в Европе работают сотни тысяч людей.

В Еврокомиссии считают, что российские оградительные меры наносят серьёзный урон европейской деревообрабатывающей промышленности, которая зависят от поставок сырья из России и больше им брать такие объемы негде, это имеет большие последствия для экономики. А в Финляндии втридорога почему-бы не покупать? Поэтому в ВТО и подают жалобу, хотя перспектив у неё нет, заставить продавать ресурсы там не могут, это рынок.

Мало того, Россия даже закрыла таможенные переходы для оформления леса и сделала всего 1 единственный подобный пограничный пункт, а было их более 30-ти. На этот факт стоит обратить внимание, один пограничный пункт для экспорта леса — это конечно значительно усложняет логистический доступ европейским компаниям к российскому сырью лесоматериалов.

По правилам рассмотрение жалобы будет происходить в течении 60 дней и за этот промежуток времени спорщики должны проводить консультации, чтобы попытаться договориться, а потом европейская комиссия может начать формировать список арбитров-еврокомиссаров, которые будут рассматривать вопрос и принимать решение.

По российскому законодательству внутри страны предусмотрительно поменяли конституцию и теперь иностранные решения не имеют преобладающей силы над российским и не могут быть обязательными к исполнению. Пусть там придумывают что угодно, а лесоматериалы они больше не получат, в 2023 году посмотрим результат.

Новая политика Правительства России направлена на сохранение цен на мебель и стройматериалы, которые взлетели резко ввысь, чему позавидовал бы даже сам Орлёнок. Да и вообще такая практика обеспечения российскими ресурсами европейские экономические отрасли — это устаревшее и бесполезное занятие, приносящее финансовую выгоду лишь европейским компаниям.

Несмотря на недовольство маленькой кучки несознательных граждан вроде Гозмана и его дружков, которые оказались подконтрольны иностранным политикам, поправки в Конституцию России были внесены очень своевременно и теперь вот такой отличный результат. Пограничники давно ждали этого приказа, чтобы перекрыть все пути, а нелегально вы вряд-ли рискнёте вывозить лес, чем его маскировать — всё потеряете, и бизнес и деньги.

В Европе помимо банкротства в энергетике, металлургии, хим.отрасли, машиностроении и пищевой промышленности — появилась вот теперь ещё одна, деревообработка. Однако тут вопрос конечно не связан с газом, виноваты тут новые новые российские правила, которые делают невозможным извлечение из России необработанной древесины. Зато в России теперь будет смысл обрабатывать древесину и делать мебель и стройматериалы.

Запрет на вывоз ряда сырьевой продукции лесозаготовки — это блестящее решение Правительства РФ, которое будет подкреплено последующими.

https://ms-news.ru/21012590-rossiia-kategoricheski-zapret-vyvoz-syria-drevesiny-i-evropa-trebyet-vernyt-obratno-prejnuu-shemy-i-otmenit-ogranicheniia/