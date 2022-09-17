Миллиардер без паспорта

Обладатель состояния в миллиард долларов инвестор Рубен Варданян объявил, что отказывается от российского гражданства и едет спасать для армян Нагорный Карабах. Кому-то могло показаться, что Варданян пытается таким образом спастись от западных санкций, кто-то заговорил о «зове крови» и желании помочь соплеменникам. Однако в реальности интрига вокруг демарша Варданяна может закрутиться куда более интересная.

Прибыв в Ереван Рубен Варданян сразу объявил журналис­там, что отказался от российского паспорта для того, чтобы «не подставлять» Россию. Вышло довольно двусмысленно. Как ни крути, но его однозначно будут считать агентом влияния Москвы. Ведь разбогател он в России, плотно сотрудничая с представителями правящей элиты. Правда, одновременно есть основания полагать, что в России он зачастую действовал как раз в интересах своих западных клиентов и их возможных патронов. Так на чью мельницу Рубен Варданян будет лить воду теперь?

Наследник Питера Дерби

Ещё в конце 80-х, будучи студентом, Варданян начал изу­чать работу западного рынка ценных бумаг. Практику он проходил в едва созданном тогда Михаилом Ходорковским* «МЕНАТЕПе».

Питер Дерби – одна из ключевых фигур эпохи российской приватизации. Дерби стал консультантом правительства при создании Комиссии по ценным бумагам (как потом вспоминал Варданян, комиссия жила на гранты из США). По слухам, Дерби едва ли не ногой открывал двери в кабинеты к тогдашним главам Центробанка Георгию Матюхину и Виктору Геращенко. Под его руководством «Тройка Диалог» скупала в России активы в интересах своих иностранных клиентов. Однако уже в 1991 году Питер Дерби продал свои 86% акций «Тройки Диалог» подконтрольному Юрию Лужкову Банку Москвы, а сам вернулся в Америку. Варданян же остался в «Тройке» первым лицом, а вскоре стал основным бенефициаром компании. На рубеже веков «Тройка» выступала одним из самых активных участником передела российских активов. При этом было налажено активное взаимодействие с зарубежными финансовыми структурами.

АвтоВАЗ, Камаз и офшоры

На глазах у начинающего экономиста Рубена Варданяна происходили грандиозные процессы: с помощью админресурса акции гигантов советской промышленности попадали в структуры «МЕНАТЕПА», а те, в свою очередь, получали прописку в офшорах. Чтобы обслуживать эти схемы, Ходорковскому были нужны специалисты – так ещё даже не имевший вузовского диплома Варданян прошёл от «МЕНАТЕПА» стажировку в Европе. Правда, вернувшись, он затеял свою игру. Варданян ушёл на меньшую зарплату в только что зарегистрированнуюкомпанию «Тройка Диалог».

Эпизод с АвтоВАЗом Варданян потом называл своей «любимой сделкой». Не менее масштабной была история приватизации РАО «ЕЭС России», в которой «Тройка Диалог» воплощала замыслы Анатолия Чубайса. Но о ней Варданян даже по прошествии многих лет предпочитает не распространяться

В 2019 году международный консорциум расследователей коррупции OCCRP раскрыл схему, по которой инвестбанк «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна якобы выводил деньги из России в офшоры. В числе клиентов Варданяна назывались очень влиятельные люди, в том числе родственники крупных российских чиновников. Варданян от причастности «Тройки» к скандальным трансакциям не открещивается, но вот личный интерес отрицает. Бизнесмен объяснил, что «общий оборот «Тройки Диалог» в те годы превышал 2 трлн рублей и он не мог знать обо всех сделках».

Общий объём выведенных в офшоры средств, который обнаружили расследователи, составлял 3,5 млрд евро. И если им верить, то львиная доля контролируется самим Варданяном.

Впрочем, у бизнесмена есть и вполне легальные капиталы. Образовались они главным образом за счёт передела собственности на автогигантах АвтоВАЗ и КамАЗ. Примерно до 2005 года АвтоВАЗ принадлежал сам себе. Затем председателем совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» стал руководивший «Рос­оборонэкспортом» Сергей Чемезов. «Тройка» помогла ему изменить структуру собственности предприятия и, воспользовшись возможностью, заполучила около 20% акций автозавода. Акции же КамАЗа «Тройка» выкупила у властей Татарстана под тем предлогом, что для привлечения профильного иностранного инвестора их нужно передать на баланс офшорной компании.

После кризиса 2008 года дела в инвестбанкинге пошли неважно и Рубен Варданян стал искать покупателя на свою компанию. Выручил его старый знакомый – Герман Греф. В 2011 году Сбербанк выкупил «Тройку» за 1 млрд рублей. Причём акции АвтоВАЗа (20,5%) и КамАЗа (27,3%), принадлежащие структурам «Тройки», были выведены за периметр сделки – их Варданян затем распродал отдельно. Акции АвтоВАЗа – Renault, КамАЗа – концерну Daimler. После этих сделок «Форбс» оценил состояние Рубена Варданяна в 800 млн долларов.

Эпизод с АвтоВАЗом Варданян потом называл своей «любимой сделкой». Не менее масштабной была история приватизации РАО «ЕЭС России», в которой «Тройка Диалог» воплощала замыслы Анатолия Чубайса. Но о ней наш главный герой даже по прошествии многих лет предпочитает не распространяться.

Рука Кремля или агент Запада?

Выйдя в кэш, Рубен Варданян занялся в основном социальными проектами. Была, правда, ещё мутная история в связи с банком «Петрокоммерц», который обанкротился в 2015 году и в котором некоторые усматривали едва ли не финансовую пирамиду. «Тройка Диалог» опосредовано владела долей в ЗАО «ФК «Еврокоммерц». Потому финансисты «Тройки» могли видеть всю внутреннюю кухню компании, однако они продолжали вкладывать в сомнительный «Еврокоммерц» деньги своих клиентов. Перед банкротством «Еврокоммерца» дыра в его капитале превысила

1 млрд рублей. Уже купленная Сбербанком «Тройка» потом пыталась что-то отсудить у банкрота, но речь шла о каких-то крохах. Сам Варданян тогда раздавал интервью, в которых сожалел о сложившейся ситуации, но при этом подчёркивал свою непричастность к происходящему. Хотя основы финансовой схемы сотрудничества «Тройки» и «Еврокоммерца» закладывались при нём.

С куда большим удовольствием Варданян говорил о создании бизнес-школы «Сколково», где он выступил соучредителем. Но в нынешнем контексте более важны его социальные проекты в Армении. Например, он открыл международную бизнес-школу в Дилижане. Учебное заведение входит в международную структуру UWC. Декларируемая цель – «превращать образование в силу, способную объединять людей, нации и культуры во имя мирного и стабильного будущего». Легко предположить, что подобные проекты создаются ради укрепления влияния евроатлантических элит в странах по всему миру.

Оценивая переезд Варданяна в Армению, политологи говорят прямо: ему предстоит наладить диалог с армянскими диаспорами на Западе. Самые крупные из них находятся во Франции и США. И только благодаря поддержке этих стран (с учётом их роли в НАТО) можно урезонить Турцию, которая накачивает военной мощью Азербайджан. Если такой процесс завяжется, то Рубен Варданян претендует на роль нового национального лидера Армении, а в будущем может даже стать президентом. Вот только будет ли он при этом оглядываться на Москву? В России у него остались по глобальным меркам крохи. Самый, пожалуй, заметный актив – бизнес-центр «Романов двор» близ Кремля. Весьма символично, что офисы здесь арендовали компании, которые олицетворяют финансовую мощь Запада, – агентство Bloomberg, компания Boeing Operations International, финансовый консультант Rothschild и аукционный дом Sotheby’s. В этом контексте возникает вопрос: по какую сторону геополитических баррикад Рубен Варданян держит свой миллиард? Наверняка мы знать не можем, однако сценарий конвертации в рубли почему-то кажется фантастическим.

Прямая речь

«То, что я отказался от российского паспорта, показывает, что я сжёг мосты и настроен решительно. Возможно, в какой-то момент мне придётся занимать государственные должности в Арцахе или Армении. А для этого нужно выдержать срок отсутствия двойного гражданства», – объяснил Рубен Варданян отказ от российского паспорта.

Миллиардер сравнил нынешнюю ситуацию в Карабахе с чтимой в армянской истории Сардарапатской битвой против турок (1918 год). «Если мы поймём, что это и есть Сардарапат, «красная черта», перей­дя которую мы потеряем весь армянский мир, то остальное станет второстепенным», — подчеркнул Варданян.

* Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами