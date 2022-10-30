Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26

Продолжаю выкладывать плакаты Вчера наткнулась на канал автора https://t.me/morjanamara автора работ. Некоторые раньше видела, другие увидела в первый раз. Очень сильно берет за душу. Можно ли брать с канала картинки?

"Можно и нужно, но прошу указывать ссылку на канал.

Спасибо большое, что Вы со мной!"

В Самаре увековечили Героев России, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Мемориалы в память о подвиге Андрея Соколовского и Александра Старчкова открыли представители командования регионального соединения группировки “Отважные”, а также представители администрации региона, общественных и патриотических организаций, ветераны и юнармейцы. “Парни выполнили поставленную задачу, несмотря ни на что. Они остались до конца верны своему долгу. Защитили свою Родину и своих товарищей ценой своей жизни”, — отметил губернатор области Дмитрий Азаров. https://t.me/izvestia/108960

Мемориальная доска с именем офицера Росгвардии старшего лейтенанта Алексея Блинкова, героически погибшего при выполнении служебно-боевой задачи в ходе специальной военной операции, открыта в самарской школе № 95. https://samara.bezformata.com/listnews/hode-spetcialnoy-voen...

В Новосибирской области, в селе Половинное в школе были открыты памятные доски военнослужащим погибшим в ходе СВО - майору Павлу Васильевичу Штепе, и старшему лейтенанту Сергею Гивиевичу Хведелиани, которые учились в половинской школе.

Майор Павел Штепа являлся выпускником НВВКУ, после чего служил в подразделение спецназа Вооруженных сил в Подмосковье. За время службы принимал участие во многих боевых операциях, находился в служебно-боевых командировках в Сирии, Ливии, Никарагуа, Афганистане. За успешное выполнение боевых задач майор Штепа был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалью Суворова, «За воинскую доблесть» II степени. Погиб 4 августа находясь в зоне СВО, Павел не дожил 4 дня до своего дня рождения. Посмертно он награжден вторым орденом Мужества. Ему было 32 года.

Старший лейтенант Сергей Хведелиани окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, за выполнение боевых задач в ходе СВО был награжден медалью «За отвагу». Сергей погиб 1 сентября, посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/ok_spn/21497

Мощный мемориал в Шебекино. Памятники местным жителям, погибшим в Афганистане, Чечне и в ходе СВО. Причем на каждой плите сбоку - куаркод, который ведет на страницу о каждом герое. https://t.me/c/1524001401/2906

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