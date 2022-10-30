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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26

Продолжаю выкладывать плакатыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Вчера наткнулась на канал автора https://t.me/morjanamara автора работ. Некоторые раньше видела, другие увидела в первый раз. Очень сильно берет за душу. Можно ли брать с канала картинки?
"Можно и нужно, но прошу указывать ссылку на канал.
Спасибо большое, что Вы со мной!"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26

В Самаре увековечили Героев России, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Мемориалы в память о подвиге Андрея Соколовского и Александра Старчкова открыли представители командования регионального соединения группировки “Отважные”, а также представители администрации региона, общественных и патриотических организаций, ветераны и юнармейцы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26“Парни выполнили поставленную задачу, несмотря ни на что. Они остались до конца верны своему долгу. Защитили свою Родину и своих товарищей ценой своей жизни”, — отметил губернатор области Дмитрий Азаров. https://t.me/izvestia/108960
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Мемориальная доска с именем офицера Росгвардии старшего лейтенанта Алексея Блинкова, героически погибшего при выполнении служебно-боевой задачи в ходе специальной военной операции, открыта в самарской школе № 95. https://samara.bezformata.com/listnews/hode-spetcialnoy-voen...

В Новосибирской области, в селе Половинное в школе были открыты памятные доски военнослужащим погибшим в ходе СВО - майору Павлу Васильевичу Штепе, и старшему лейтенанту Сергею Гивиевичу Хведелиани, которые учились в половинской школе.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Майор Павел Штепа являлся выпускником НВВКУ, после чего служил в подразделение спецназа Вооруженных сил в Подмосковье. За время службы принимал участие во многих боевых операциях, находился в служебно-боевых командировках в Сирии, Ливии, Никарагуа, Афганистане. За успешное выполнение боевых задач майор Штепа был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалью Суворова, «За воинскую доблесть» II степени. Погиб 4 августа находясь в зоне СВО, Павел не дожил 4 дня до своего дня рождения. Посмертно он награжден вторым орденом Мужества. Ему было 32 года.

Старший лейтенант Сергей Хведелиани окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, за выполнение боевых задач в ходе СВО был награжден медалью «За отвагу». Сергей погиб 1 сентября, посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/ok_spn/21497

Мощный мемориал в Шебекино.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Памятники местным жителям, погибшим в Афганистане, Чечне и в ходе СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Причем на каждой плите сбоку - куаркод, который ведет на страницу о каждом герое. https://t.me/c/1524001401/2906
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Мудро и правдивоНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26
В яблочко!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26
Юмор или правда?
Ну и немного народного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Есть обиженная ливерная колбаса. Это херр... ой, простите, герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это синьор Боррель.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Доказательства использования российскими военными Виагры на украинеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Популярный переходник к евророзетке в 2023 г.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 26Вот такая на сегодня подборка.

героиплакатыСветлана Митленко
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