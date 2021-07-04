Накипело - обнаглевшего лидера узбекской диаспоры выдворяют из России...

В последнее время недовольство граждан и властей России вызывает деструктивная деятельность некоторых национальных диаспор и их членов в России. Как правило - это диаспоры не коренных жителей России, а выходцев из стран Средней Азии.

Власти России стали довольно жёстко реагировать на деструктивную деятельность указанных диаспор и их членов и это вызывает поддержку и одобрение граждан России всех национальностей. Россияне не хотят переноса в Россию хаоса и беспорядков из стран Средней Азии.

Стало известно о том, что 61-летний Батиржон Камбаров - один из лидеров узбекской национальной диаспоры в Алтайском крае лишён гражданства России и вида на жительство. Его могут выдворить из страны в течение месяца.

Решение принято в связи с тем, что правоохранительные органы начали не без оснований подозревать Камбарова в экстремистской деятельности.

Коротко. Камбаров, уроженец и гражданин Узбекистана получил гражданство России еще в 2005 году. На Алтае занимался бизнесом, поставляя с родины специи. Также он был активен и в общественной жизни - создал и возглавил культурный центр «Батыр».

Однако, некоторая его деятельность вызывала беспокойство местных властей. Так, Камбаров агитировал своих единоверцев в Соборной мечети Барнаула, пытаясь «отстоять права» некоего Идрисова, изобличенного в принадлежности к подпольной и запрещённой в России организации «Таблиги Джаамат».

Также Камбаров укрыл некоего Охунова из Таджикистана, который был объявлен в международный розыск за терроризм и задержан силовиками в марте 2018 года на территории России. При своем двухэтажном доме Камбаров открыл хостел, в котором ввёл незаконные в России законы шариата.

Хостел стал прибежищем различных тёмных личностей из среды мигрантов. Здесь мог прописаться любой мигрант. Полиция насчитала их там сотни и каждый считал Камбарова благодетелем, был ему благодарен и готов выполнить любое его требование.

Потеряв берега и ощущение реальности, а попросту - обнаглев, Камбаров почувствовав себя чуть ли не вождем выходцев из Средней Азии. Он стал публично продвигать идею автономного, компактного проживания в Барнауле всех выходцев из Средней Азии.

Объяснял Камбаров это странную и деструктивную идею тем, что среди «неверных» мигрантам будет невозможно сохранить свои обычаи, культуру и веру. Он, видимо, напрочь забыл, что живёт в приютившей его России, а не в Европе, стонущей от засилья мигрантов.

Наконец власти поняли, что Камбаров чересчур далеко зашёл и ведёт опасную игру. Решением суда он был лишен сначала гражданств России, а потом ему отказали и в виде на жительство.

Камбаров с помощью группы адвокатов обжаловал решение суда. Он дошел аж до Верховного суда России, но проиграл. Суд не принял его «железный» аргумент о том, что он, получая гражданство России, отказался от гражданства Узбекистана.

Наконец-то власти России перестали нянькаться с подобными деятелями из новоявленных граждан, а быстро стали их наказывать через лишение гражданства, вида на жительство и выдворение за пределы России.

Такие заезжие подрывные элементы и проводники экстремизма в России не нужны. Россиян должна радовать жёсткая линия власти России по отношению к зарвавшимся и обнаглевшим понаехавшим. Они нам не соотечественники и не сограждане, они - чужие и враждебные.

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PS. Россиянина по рождению, защищает Конституция. В этом документе, а именно, в статье шестой, указывается на невозможность лишения гражданства.

А вот в случае, когда человек был иностранцем, но прошел процесс приобретения подданства Российской Федерации, лишение возможно.

Дело в том, что в законодательстве есть процедура отмены решений о приобретении гражданства.

Соответственно, власти, принявшие решение о приеме человека в ряды россиян, могут это же решение отменить.

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