И снова на больную мозоль

Вкратце о том, на что уходят наши налоги. Стоимость каждой школы от 500 млн до 4 млрд рублей. И это только малая часть, наши деньги транжирятся далеко не только на строительство и обслуживание школ.

https://t.me/c/2050257270/1633

Почему строительство таких школ в нынешних условиях - это просто растрата сотен нефти, мы писали раз сто.

Вот тут ( https://t.me/russkiegramoty/36671 ) на примере Казахстана:

"Россия за свой счёт будет растить этнократов и русофобов. Как, впрочем, и всегда. Плюс выучившиеся таким образом местные элиты будут не только ненавидеть русских на чистом русском языке. Они ещё и будут прекрасно знать наши слабые места, наш менталитет и всё прочее. Что позволит им доить русских гораздо эффективнее".

И из другого поста (https://t.me/russkiegramoty/36431):

"Во-первых, за счёт России немалое количество казахов получат качественное образование и будут хорошо знать русский язык. От такого казахи, конечно, не откажутся. Во-вторых, казахская этнократия, которая строится исключительно на антироссийском и антирусском фундаменте, получит образованных людей, ориентированных на дальнейшую дерусификацию страны. То, что они закончили русские школы, ничего не изменит. Как ничего в этом смысле не изменило массовое советское образование в том же Казахстане и всех других -станах. В Таджикистане русских массово резали выпускники русских школ. Учителей они тоже резали.

Никакую нужную России повестку в этих школах продвигать не дадут. У казахов с этим строго. Там даже ученикам казахстанско-российской гимназии имени Ломоносова под давлением националистов запретили (https://t.me/russkiegramoty/31158) шевроны с российским триколором. Так что эти школы (как и аналогичные в Киргизии и Таджикистане) - это спущенные в унитаз бюджетные миллиарды".

Ну и, само собой, что в этих школах, как и в Таджикистане, будут с большим рвением рассказывать детям об ужасах российской колонизации. Даже в самой России по таким учебникам учат (https://t.me/russkiegramoty/36690) - тех же башкир, например.

А теперь смотрим, как представляют Россию в центральноазиатских учебниках истории (в школах, построенных на наши налоги!)

ИНИОН РАН недавно выпустил (https://t.me/obpvinion/280) работу по актуальной теме — образу России в учебниках истории в Центральной Азии (без Туркменистана) и Азербайджана. Сюда вошли тексты и по странам зарубежного Востока, в которых мы нашли много занимательного.

Казахстанские учебники указывают, что территории Центральной Азии оказались в составе Российской империи по договорным отношениям. Но тем хуже для России, так как она обманула казахов: не помогла в войне с Джунгарией, а потом начала колониальную политику: казахи потеряли свою государственность, что стало проявлением грубого нарушения условий принятия казахами российского подданства.

К XX веку Казахстан стал превращаться в многонациональную провинцию России, а народ, у бо́льшей части которого отобрали земли, покинул этнические территории в поисках более лучшей жизни, да и само существование казахской нации стало острой проблемой — отсюда и позитивное отношение к национально-освободительному движению. Советский Казахстан, который не имел прав и оставался одной из провинций, также отличился репрессиями против деятелей культуры и формированием экономической зависимости от метрополии.

О том, что на этих землях появились поселения и казачьи крепости, ставшие спустя полтора-два столетия крупными городами, в которых жили и казахи, и русские, и немцы, и татары, и украинцы как-то скромно умалчивается. Как и о том, что газ и нефть, благодаря которым сегодня Казахстан неплохо живет, тоже открыли и качали отнюдь не кочевники. Да и Целину, которая теперь кормит всю республику и обеспечивает хорошие валютные поступления в ее казну, поднимал весь Союз.

Или вот еще чудесное из учебника истории для 9 класса российско-казахской школы. Авторы пособия поддерживают «никогда не прекращавшуюся антиколониальную борьбу» в республике, в том числе антирусские выступления в 1989-м, известные в СССР, как «декабрьские события». О выступлениях казахов, например, против чеченцев, а было в истории Казахстана и такое, учебник умолчал.

Примечательно упоминание статьи Солженицына «Как нам обустроить Россию?», в которой видятся притязания Москвы на северный Казахстан — отсюда внимание в модулях по современной истории переносу столицы в Акмолу (Астану).

Наиболее благосклонными к России оказались киргизские учебники. В них отражается разное отражение к присоединению к Империи севера и юга: если для северян Россия стала спасителем от угнетателей из Кокандского ханства, то для тесно связанных с Кокандом южан ее приход стал завоеванием. Однако спасение оказывается мнимым: наивные кыргызы не догадывались, что у Российской империи была цель колонизировать всю территорию Кыргызстана.

Как спасение от Уркуна (исхода киргизов в Китай после восстания 1916 года) рассматривается приход советской власти, которая обеспечила развитие народного хозяйства. Как подводят итог авторы обзора, в истории Кыргызстана нет места для России как врага и колонизатора, она изображается как друг и стратегический партнер.

В Узбекистане смотрят на последствия присоединения к России в контексте сохранения собственного цивилизационного наследия. Через эту призму приход Российской империи выглядит как покушение на традиции, для сохранения которых тысячи верных сынов народа Узбекистана принесли в жертву свои жизни...

Авторы позиционируют себя как борцы с мифом о цивилизационной миссии России и СССР: любое империалистическое государство пытается оправдать свои захватнические войны различным пропагандистскими мифами наподобие того, что оно несет завоеванным народам прогресс и цивилизацию, освобождает от деспотии, а также о добровольном присоединении к метрополии и т.п.

Наиболее противоречивы таджикистанские учебники. Признается, что имперский и советский период стал важным этапом модернизации, необходимым для создания современного таджикского национального государства. Однако именно с приходом России таджикский народ стал разделенным и оторванным от корней.

Поворотным моментом для таджиков становится падение ограбленного большевиками Бухарского эмирата, после которого завершилось насильственное отторжение таджиков от исламского мира и его культуры и началось его приобщение через Россию к западным техногенным ценностям... Царская Россия покорила тело, а марксизм-ленинизм большевиков овладел умами таджиков, но сердце осталось непокоренным...

В таджикском учебнике подробнейшим образом говорится о «нашествии царской России», об «оккупации» Таджикистана, а также «антиколониальной борьбе» с Российской империей. Справедливости ради стоит отметить, что таджикские учебники признают: «имперский и советский период стал важным этапом модернизации, необходимым для создания современного таджикского национального государства». Однако именно в Российской империи «таджикский народ стал разделенным и оторванным от корней».

Есть в таджикском учебнике и вовсе фееричное. Там, например, утверждается, что таджики — это «потомки древних ариев», от которых, кстати, повели свой род те самые «истинные арийцы», творившие геноцид во время Великой Отечественной войны. Делается этот вывод на основании того, что таджики относятся к индо-иранской расе, которая составляет «элиту» народов, населявших в тот момент Евразию.

🔻 В общем учебники объясняют мотивы присоединения Центральной Азии экономической, колониальной экспансией, что нанесло огромный урон культурному наследию и прежней государственности. Потому даже советская модернизация не оправдывает перенесенные страдания.

В редких случаях обвинения предъявляются не российскому государству, а в целом русским. Однако ясно, что почва для дальнейшего разжигания ненависти к России удобрена достаточно.

https://t.me/rybar/63534

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по региональной политике, доктор исторических наук, профессор Михаил Матвеев, подробно изучив материалы среднеазиатских учебных пособий по истории, направил депутатские запросы в МИД России и в Министерство просвещения. Что это дало и будут ли сделаны выводы? С такими вопросами мы обратились к Михаилу Матвееву. , подробно изучив материалы среднеазиатских учебных пособий по истории, направил депутатские запросы в МИД России и в Министерство просвещения. Что это дало и будут ли сделаны выводы? С такими вопросами мы обратились к Михаилу Матвееву.

— После своих депутатских запросов я получил из МИДа и Минпросвещения письма с грифом «для служебного использования». То есть в публичный доступ они попасть не могут. Тем не менее, моя точка зрения неизменна: эти учебники наносят прямой ущерб нашим межгосударственным отношениям. К примеру, в учебнике, по которым учат детей в Армении, вообще утверждается, что вхождение Армении в состав Российской империи было актом оккупации, хотя армяне тогда на коленях просили Российскую империю спасти их от захвата Турции, которая с 16 века имела притязания на территорию Армении.

«СП»: А как освещается в среднеазиатских учебниках история Великой Отечественной войны?

— В большинстве учебников, по которым учат в Средней Азии, Великая Отечественная война вообще не упоминается. Ее заменили термином «Вторая мировая война». В некоторых случаях пошли еще дальше. Так, Туркестанский фашистский батальон, воевавший на стороне гитлеровской Германии, в одном из учебников признан «жертвой войны». А в узбекских учебниках, например, утверждается, что и Гитлер, и СССР несут одинаковую ответственность за развязывание Великой Отечественной войны.

«СП»: А на основании чего делается вывод о том, что среднеазиатские республики были угнетенными при СССР? Приведены конкретные факты, цифры?

— Разумеется, ни фактов, ни цифр нет. Я понимаю это так: национальным элитам надо было как-то объяснить причину выхода из СССР. И ее нашли: якобы «хорошие национальные элиты» победили «российских угнетателей». А ведь этим республикам помогали еще со времен Российской империи! Всего один факт. В развитие Туркестана Российская империя вложила с 1868 по 1897 год 294 миллиона рублей, а получила в качестве дохода всего 158 миллионов рублей. А во времена СССР только две республики — РСФСР и Беларусь производили продукции больше, чем потребляли. То есть существование среднеазиатских республик вне СССР было бы невозможно чисто экономически. И я считаю, что сейчас, когда до половины ВВП известной среднеазиатской республики состоит из переводов мигрантов из России, писать о том, что Россия — «оккупант», по меньшей мере некорректно.

«СП»: Насколько я понимаю, учебники в российско-таджикских школах, например, изданы на деньги российских налогоплательщиков? И в них нас называют оккупантами. Как такое возможно?

— Самое интересное, что среди авторов этих учебников есть и российские историки. Но ведь российские историки без государственного заказа учебник никогда не напишут. То есть создавая такие пособия, мы боимся, что ли, обидеть глав государств, которые называем дружественными? А тем временем, все эти «дружественные» республики давно смотрят на Запад. Чего стоит один только факт совместных учений с НАТО, которые ежегодно проводят и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Армения. Кстати, некоторых выходцев из среднеазиатских республик преследовали в уголовном порядке за участие в СВО — сажали в тюрьмы по статье «наемничество».

«СП»: А не стоит ли по поводу этих учебников обратиться нашему МИДу с нотами протеста к представителям упомянутых республик?

— Думаю, это было бы правильно. Мы — великая держава, и вытирать о нас ноги непозволительно. Надо работать с послами, с местными элитами, а нашему Минпросвещения занять, наконец, определенную государственную позицию. Если я не получу от министра просвещения в ближайшее время внятный ответ на заданные вопросы — последует обращение в прокуратуру.

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43202896534/Istoricheskiy-sk...

Зато у нас пышным цветом!!!! Чего только не сделаешь ради точиков, всего полгода назад убивших и ранивших в крупнейшем теракте больше 600 русских.

https://t.me/c/2050257270/1675



А чему удивляться?

Вот они, "хорошие" новости. В Россию приедут ещё примерно 60-70 тысяч (с замоташками и выводками) диких кишлачных муджахидов. С яростной ненавистью к России и русским в груди и махровым ваххабизмом в голове.

Причём приедут они по запросу российской стороны. И каждое убийство, каждое изнасилование, совершённое этими гражданами, будет на совести пригласивших.

https://t.me/russkiegramoty/46762