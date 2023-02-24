Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.45

Военнослужащие ФСВНГ в зоне СВО Военнослужащие ФСВНГ в зоне СВО

https://t.me/c/1801542020/2392

Батальон «Вега» формировавшийся в Новосибирске под руководством первого вице-спикера Заксобрания области Андрея Борисовича Панферова уже находится в зоне СВО. Туда 30 января прибыл и сам Андрей Борисович являющийся командиром «Веги», при этом вместе с ним прибыл его сын, также ветеран спецназа ГРУ. «Вега» вошла в состав одного из соединений спецназа, об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Всего же штат батальона насчитывает 400 человек.

https://t.me/ok_spn/22793

Исполнительный директор ООО «ФОРЭС» Михаил Ловков в нашем стриме «Летучка» объяснил, почему его компания пообещала выплатить 5 млн рублей за первый трофейный танк Leopard 2 или Abrams:

«На наших предприятиях прошла мобилизация, ребята ушли на передовую, знакомые, друзья, сотрудники. Всё равно же кулуарно разговариваем: как помогать, как делать, чтобы что-то значимое было? Вот и родилась идея. Я своё мнение не скрываю, я поддерживаю спецоперацию, и собственник компании тоже. Мы со страной, потому что такие тяжёлые времена». За каждый следующий танк компания обещает по 500 тыс. рублей.

https://vk.com/video-211860672_456241005

Мир не без добрых людей !

Наш дорогой друг Григорий передал нам автомобиль для эвакуации раненых в зоне СВО

Этот автомобиль мы передадим нашему другу Доктору Ливси

Сейчас за эти пару дней до нашего отъезда

Нам нужно в срочном порядке подготовить эту машину

Нужно будет поменять резину , все масла и фильтры , сделать все стойки вместе рычагами подвески и еще огромное количество мелких работ для того чтобы она не подвела Ливси

Спасибо огромное Маге он передал уже нам немного денег для того чтобы мы могли начать это делать

https://t.me/Dr_Livsi_Ru/591

Это скрипач Рюша из старого «Аквариума». Он воюет против нацистов. Он не сбежал в Израиль, он не предал Родину.

Вот ведь судьба-злодейка.

Гребенщиков высылает деньги нацикам, а его бывший скрипач защищает страну, зная, что в любой момент может погибнуть от снарядов, купленных на деньги бывшего коллеги. На вопрос понимает ли он, во что превратится вкладывание денег Рюша ответил, что эти выстрелы будут и по нему, и что судя по всему в его 70 лет Боб уже не имеет тех мозгов, что были в молодости. Он так глубоко не думает и не понимает.

https://t.me/Crimeanprachka/18508

Многие российские деятели искусства поддерживают своим творчеством участников спецоперации по защите Донбасса. Некоторые и вовсе отправляются в зону боевых действий добровольцами, как актер Эдуард Захарук. С бойцом встретился корреспондент "Известий" Александр Сафиулин. Захарук рассказал, что еще работая в театре, он предпринимал попытки организовать культурную программу для поднятия боевого духа соотечественников, однако реализовать инициативу не удалось. Мужчина не опустил руки и прибыл на передовую уже в качестве военного. Выполняя задачи спецоперации, Захарук не забывает о своем призвании: делает заметки и собирает материалы, которые планирует в будущем использовать при поступлении на режиссерский факультет. "Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен", — объяснил артист.

https://t.me/izvestia/120041

Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов. В добрый путь их проводили дорогие БРАТЬЯ - Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов @MDaudov_95, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, вице-премьер Правительства ЧР Абузайд Висмурадов и другие официальные лица. Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа @ruspetsnaz в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки. По прибытии в зону проведения СВО добровольцы пройдут все необходимые этапы дополнительной подготовки на третьем рубеже, прежде чем отправиться на первый. Данная работа проводится для того, чтобы минимизировать любые возможные потери и повысить боеспособность добровольческих сил. Такой подход уже доказал свою эффективность.

https://t.me/RKadyrov_95/3311

Их блога Кадырова:

Я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения. Это новые «Уралы», закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка». Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни «Леопарды», ни всякие там «Абрамсы».

⠀Каждое подразделение получит по два новых «Урала» с зенитными установками. Всего у наших подразделений будет свыше 50 подобных единиц. Это позволит в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников.

https://t.me/RKadyrov_95/3315

Военнослужащий СпН России в зоне проведения СВО. Докладывает, что гостиницы для украинских боевиков подготовлены и заряжены.

https://t.me/c/1780774638/11159

На фото Андрей Голубев, ветеран спецназа ФСБ, участник специальных мероприятий на Северном Кавказе. Кроме того, Андрей является сыном Сергея Голубева, бывшего командира вологодского ОМОН (1991-2000 года), а ныне старший референт мэра Вологды.

Участником СВО Андрей стал после личного обращения в военкомат, после чего его определили в учебку, где при его участие в составе вновь сформированного полка была создана разведрота, командиром которой он и стал.

На фото Андрей Голубев с разведывательным БПЛА противника.

Андрей погиб вместе со своими разведчиками несколько дней назад на Сватовском направлении, когда в их транспорт попал ПТУР. Погибло 6 человек, еще один получил ранения, и на данный момент находится в московском госпитале.

https://t.me/ok_spn/22797

Мобилизованный военнослужащий – внук адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова рассказал о прохождении службы и выполнении боевых задач в ходе спецоперации Николай чтит семейные традиции. С объявлением частичной мобилизации на следующий же день явился в военный комиссариат и убыл для прохождения подготовки по своей военно-учётной специальности на один из полигонов Минобороны России. В зоне СВО военнослужащий выполняет задачи в составе подразделений материально-технического обеспечения по ремонту тяжелой и гусеничной техники, в том числе танков. О своей жизни до призыва на военную службу потомок и тезка адмирала рассказывает мало. «Работал по гражданской профессии, срочную службу проходил в морской пехоте на Северном флоте», - поделился Николай. Николай не пошел по стопам дедушки, на себя продолжение династии военных моряков взял его сын, который в настоящее учится в Нахимовском военно-морском училище Минобороны России. Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми, а сами сослуживцы говорят, что рядом с таким боевым товарищем чувствуют себя ещё более увереннее.

https://t.me/mod_russia/23860

Сын вице-премьера Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно награжден звездой Героя России. Награду сегодня получила его семья. Когда группа мотострелков попала в засаду, Андрей Ковтун получил их сигнал и принял решение идти на помощь товарищам. В условиях превосходящей силы противника он лично уничтожил три единицы вражеской техники и несколько десятков украинских солдат. Он закрыл своим БМП направление огня, боевая машина была подбита, но старший лейтенант до последнего момента возглавлял операцию и смог обеспечить эвакуацию личного состава разведгруппы из-под огня противника. В этом бою старший лейтенант Ковтун получил множественные осколочные ранения, которые стали смертельными, а его товарищи остались живы.

https://t.me/rabotaembrat/5328

В мае 1999 года майор Евкуров получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание: в составе группы из 18 военнослужащих подразделения специального назначения ГРУ ГШ скрытно проникнуть на территорию Косова и Метохии, взять под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатино» и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента 12 июня 1999 года. Поставленная задача была выполнена, и группа Евкурова, действуя под различными легендами, тайно для окружающих сербов и албанцев в конце мая 1999 года взяла под полный контроль аэропорт «Слатина». Подробные обстоятельства данной операции до сих пор засекречены. 13 апреля 2000 года Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда»

https://t.me/rosich_ru/35341

Он и сегодня на передовой, а не просиживает в теплых кабинетах. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-бек Евкуров на опорной позиции 2-го армейского корпуса на Северском направлении. Юнус-Бек Баматгиреевич как настоящий боевой генерал прошёл пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности), проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и на месте дал ценные указания.

https://t.me/rosich_ru/35340

Более 400 снарядов и взрывчатка: крупный тайник вооружения уничтожен в Херсонской области. В нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка оперативники обнаружили обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. По предварительной версии, схрон предназначался для совершения диверсий, свыше 100 мин в нем оказались подготовлены к боевому применению. Взрывотехники уничтожили найденный арсенал контролируемым подрывом.

https://t.me/rabotaembrat/5317

Обстановка на Авдеевском направлении.

«Противник достойный, но он нас не тянет».

Боец с позывным «Кузя» - пулеметчик штурмового отряда «BORZ» - воюет с 2014-го года, тогда ему было всего 16 лет.

«Мы работаем по противнику, противник работает по нам. Потихоньку продвигаемся. Копаем и продвигаемся».

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21847



ВСУ ночью обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском — погиб священник. ВСУ обстреляли монастырь на Донбассе — ночью по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщили местные власти. В храме погиб иеромонах Вонифатий, а схимонахиня Савва получила тяжелое ранение.

Храм находится в селе Никольском неподалеку от Угледара, за который сейчас продолжаются бои.

https://t.me/c/1801542020/2426

C корабля на штурм — добровольно отправившийся на фронт офицер Тихоокеанского флота командует стрелковым батальоном Его позывной — Штурман, он 12 лет прослужил на Тихоокеанском флоте в офицерском звании, а когда началась спецоперация, принял решение пойти на фронт добровольцем. Сойдя с корабля на сушу, он отправился через всю страну в подразделение «Ахмат» — так и попал в зону боевых действий. Теперь занимает должность командира стрелкового батальона и воюет на одном из самых опасных участков в ЛНР.

https://t.me/c/1801542020/2441

В Сталинграде официально открыли новый памятник Сталину. Вместе со Сталиным установлены бюсты Василевского и Жукова.

https://t.me/boris_rozhin/76956

https://t.me/izvestia/120131

Трофейный пулемет Максима.

Как правило ими вооружают отряды фольксштурма. Шутки шутками, а это очередная война, где на полном серьезе засветился этот заслуженный старичок.

https://t.me/boris_rozhin/76968

Небо в зоне СВО прикрывает лучший истребитель в мире. Обратите внимание как летчик любовно относится к своему боевому товарищу. Он способен нести ракеты различной дальности, в том числе Р-37, которые способны поражать противника на расстоянии более 300км.

https://t.me/c/1780774638/11146

«Птица-бомба» — оператор БПЛА рассказал о повседневной работе «птичек» на фронте «Вжик» — самый молодой боец своего подразделения — на фронте с первых дней СВО. Управление беспилотником, ставшего одним из главных орудий в современной войне, освоил быстро, оказалось достаточно два раза подойти к пульту, чтобы понять всю механику. О своем механическом боевом друге говорит с искренней любовью, хваля за превосходный зум. Благодаря его техническим достоинствам и умелому обращению «Вжика» батальон успешно действует «на предупреждение» по своему участку — вовремя обнаруживает противника, наводит артиллерию.

https://t.me/boris_rozhin/76901

Киевский режим сегодня рассщедрился на «награды».

Сначала Евгения Пригожина вызвал на допрос, а теперь военкора Семена Пегова обвинил в «оправдании агрессии» России. Ну что тут скажешь? Значит, оба на верном пути, а все эти санкции и «предъявы» с той стороны лишь подтверждают ваши успехи в борьбе с укронацизмом.

Семен, не каждому киевский режим оказывает такую честь. Желаем тебе успехов в нелегком и важном труде военного корреспондента!

https://t.me/tsargradtv/35631

Когда в начале года мы рассказывали, что Россия начала Специальную военную операцию не просто так, нашлись такие, которые не поверили. То, что Центры информационно-психологических операций ВСУ проводили свои мероприятия на территории России мы уже рассказывали. То, что проводили операции по дискредитации российского МВД и Росгвардии, мы рассказывали тоже. Сотрудники Росгвардии, кстати, очень неплохо им ответили. 😜 Жаль эти трусы из ССО ВСУ успели сбежать, когда за ними пришли в Бровары.

Но самая главная причина начала военной операции - это защита мирного населения в Крыму, ЛНР, ДНР и других областях России. Мы держали у себя и не публиковали документы, подтверждающие то, что украинские политики и военные готовили нападение на Крым, Луганскую, Донецкую и Ростовскую области на территории России, потому, что их время еще не пришло. Но сегодня мы их вам покажем. Обратите внимание, что по замыслу военных, крупные города должны были быть окружены, а потом там начинались "поисково-ударные, специальные, режимные и фильтрационные мероприятия". Проще говоря - туда должны были зайти каратели из "Азова", "Кракена" и им подобные нелюди. Мирных жителей просто уничтожали бы за то, что они жили на своей земле. Ну а для Крыма готовился давно известный сценарий: "Крым будет украинским, либо безлюдным". Всех жителей полуострова записали в предатели и планировали уничтожить. Все документы можно посмотреть вот тут: Замысел наступательной операции ВСУ – Telegraph

Посмотрите на эти документы и задумайтесь, что творят украинские политики по приказу западных стран. Они что, думали что если мы не показали эти документы сразу, то мы это не знаем? Мы Берегини! Мы знаем все!

https://t.me/hackberegini/1220

Помимо сербских добровольцев граждане Турции вступили в ряды сформированного в Запорожской области добровольческого батальона имени Судоплатова для участия в СВО, передает корреспондент РИА Новости. "Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют" , – сказал один из добровольцев с позывным Кузон. Турецкий доброволец с позывным «Узун» учился несколько лет в Москве. Теперь со своими товарищами приехал в Россию бороться против нацизма. По его словам, конфликты в Сирии и на Украине имеют одну общую черту: в обоих случаях террористические формирования спонсируют США.

"Чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают, и то же самое делают здесь", — пояснил турецкий доброволец.

В настоящее время новобранцы проходят курс интенсивной подготовки. Затем им предстоит боевое слаживание, после чего добровольцы приступят к выполнению своих задач.

https://t.me/riafan_everywhere/16483

Обезглавленные тела в форме ВСУ все чаще находят на полях сражений. Эти кадры сделаны русским бойцом в Кременной. Очевидец показывает жуткую находку: труп украинского солдата с отсутствующей головой. Такие же расчлененные тела обнаружили бойцы ЧВК «Вагнера» на бывших украинских позициях. Есть версия, что этим варварским способом киевский режим заметает следы воевавших на его стороне иностранных наёмников.

Впрочем, не исключено, что обезглавленный - это украинский офицер высокого звания, личность которого необходимо было скрыть по каким-то причинам. По интернету гуляет слух и о чудовищных языческих ритуалах, которые совершают украинские нацисты со своими же сослуживцами.

https://t.me/tsargradtv/35538

Долетался дружочек хохлятский.

https://t.me/rusich_army/7497

Наши войска перешли в наступление и обратили врага и в бегство под Кременной.

Российские десантники и 144-я Ельнинская дивизия накануне приступили к контратакующим действиям на линии Кременная-Сватово. Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, оккупированные ВСУ.

Бойцы 144-ой дивизии продержались более недели, отражая ежедневные атаки неонацистов и помогавшим им польских наемников, но и сами перешли в наступление, отбросив врага более чем на 1 км от ранее занимаемых им позиций. Этот боец из Тулы, воюет с первых дней СВО. А этот боец воюет с апреля, доброволец. На гражданке был водителем КАМАЗа.

https://t.me/c/1801542020/2460

«Долго здесь находиться не будем, дальние точки ещё простреливаются»: уникальные кадры зачистки одного из последних укрепрайонов ВСУ в Марьинке. Российские войска освобождают город. Зачищена одна из последних укрепточек ВСУ, находившаяся в здании банка. Командир мотострелковой роты с позывным Тишина и командир штурмовой группы Компас провели съёмочной группе RT экскурсию по позициям, на которых буквально недавно находились украинские военные. Как отметил Компас, большинство зданий в городе построено из камня, бетона и кирпича. И марьинский банк — один из самых сложных районов для штурма наряду с Радой, молокозаводом и полицейским участком. По зданию банка, за которое украинские военные держались до последнего, несколько раз отрабатывали танки Т-90М и Т-72Б3М, а также системы РСЗО. Оно пережило не только штурм ВС РФ, но и обстрел с другой стороны. Как только ВСУ были вынуждены отойти из этого района, по оставленным позициям стали работать украинские «Грады». От четырёх этажей осталось полтора, но полностью здание всё ещё не разрушено. Украинские военные заминировали не только подходы к банку, но и сам вход в него. По словам Тишины, зачистить и захватить здание удалось хитростью: по всему фронту была поставлена дымовая завеса, штурмовики 150-й дивизии зашли в тыл ВСУ для отвлекающего манёвра. После этого танк Т-90М прорвался к банку с фланга — отработали по оставшимся в здании украинским пулемётчикам прямой наводкой. Компас и Тишина едва успевают закончить рассказ про зачистку позиций ВСУ в Марьинке. В 50 м от нашей съёмочной группы прилетает два снаряда артиллерии, после чего начинается мощный бой.

https://t.me/rt_russian/145242

Корреспондент "Известий" Дмитрий Астрахань побывал на одном из важнейших участков обороны на Южном фронте — Кинбурнской косе. Она находится под контролем казачьего батальона "Терек". Атаман Виталий Кузнецов рассказал, что противник безуспешно пытается использовать диверсионно-разведывательные группы и десант, но, как правило, до косы они не доходят. "Бойцы подготовлены, многие прошли различные боевые действия. 29 казаков батальона "Терек" представлены к госнаградам. Я считаю, это большой показатель работы казаков, и, безусловно, та работа, которую они делают, тот воинский долг, который они выполняют, заслужено был отмечен главой государства", — отметил Кузнецов.

https://t.me/izvestia/120215

Имя Победы Командир роты батальона "Байкал" капитан Аюшеев Леонид Баирович, награждён медалью "За Отвагу".

Слева от него призванный из Забайкалья командир медицинской роты капитан медицинской службы Дашинимаев Цыден Цыбенович, награждён медалью "За спасение погибавших".

https://t.me/c/1780774638/11251

ЧВК «Моцарт» потерпела неудачу на Украине из-за пристрастия к алкоголю и киевским стриптиз-клубам — The New York Times В статье сообщается о том, что основатель компании Эндрю Милберн заявил подчинённым, что «группа мертва». Одной из причин прекращения деятельности стали финансовые трудности.

ЧВК «Моцарт», которая задумывалась как противовес ЧВК "Вагнера", смогла собрать с помощью пожертвований более $1 млн. Вскоре средства стали заканчиваться и как следствие люди стали дезертировать. Многие бойцы оказались весьма проблемными людьми, имеющими не только опыт боевых действий но и психические расстройства. По сообщению автора статьи Джеффри Геттлмана, вместо поля боя их тянуло в киевские стриптиз-клубы и бары.

https://t.me/ssigny/54487

А это Будущее, каким его видят дети новых республик. Готовим выставку, Детская Культбригада Москонцерта - куратор. А ниже - фото авторов. Всего рисунков около 400, все опубликуем!

https://t.me/i_bachurin/937 https://t.me/i_bachurin/927?single

Добровольцы из Сочи плетут маскировочные сети и отправляют их российским бойцам, участвующим в специальной военной операции на Донбассе.

Маскировочные сети сегодня – один из нужных материалов, которые к тому же очень быстро изнашиваются и портятся.

У нас в команде есть замечательные люди, настоящие труженики ТЫЛА.

https://t.me/rosich_ru/35329

Первые четыре новейших робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион боевых действий. «Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — ответственный.

Российский робот «Маркер» называют «истребителем танков».

https://t.me/ssigny/54567

"Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу. Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре".

Так, речь идет о земельных участках, зданиях и пансионатах, принадлежавших компаниям Ахметова и Коломойского.

Кроме того, крымские власти национализировали активы Арсения Яйценюка (кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Тартуты (Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла "Елена" в Ялте). Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на оснащение участников спецоперации — глава Крыма Аксенов

https://t.me/ssigny/54574

"Я сперва соврал о том, что я уезжаю на вахту, потом уже вся информация вскрылась, и сейчас родители гордятся мной" Обладатель этого бархатного телевизионного голоса — военнослужащий ВС РФ, позывной Кот. Нет, мы не делали озвучку, он правда так разговаривает. Парню 24 года, он ушёл на фронт добровольцем вслед за другом, за три недели до объявления частичной мобилизации. Родителям ничего не сказал — но сейчас они всё узнали и гордятся сыном. Говорит, что у людей в зоне боевых действий другие ценности и другие взаимоотношения — они теплее и искреннее, поэтому он рад, что попал сюда. А ещё — рассказал о том, что было самым лучшим подарком за время его службы, как бойцы веселятся и чего особенно не хватает на фронте.

https://t.me/c/1801542020/2498

При умном командире и внутренней мотивации, мобилизованные русские мужики это страшная сила.

Вот вам ещё один пример. Уходили мужики из Москвы. У многих не было никакого боевого опыта, у кого-то за спиной Чечня, причём ещё первая. Обратились за помощью в закупке некоторых важных штуковин.

Ну понятно, рации простенькие. Бензопилы, печки, коптеры, тепловизоры. То есть мужики заранее прикинули, что их может ожидать, не стали ныть и жевать сопли, а стали искать возможности.

Короче, прибыли мужчины на место. Окопались, как положено. Сожгли бензопилы, пока пилили дерево на блиндажи (да, мы потом отправили новые пилы). Освоились. Оказалось, что на огромное подразделение у них один "Урал" ( да, спасибо, я в курсе, что армия всем обеспечена). Снова не стали ныть. Раздобыли себе с Божьей помощью вполне крепкий УАЗ. И воюют помаленьку. Вчера написала супруга одного из них.

"Наши парни позвонили сегодня и сообщили что с помощью тепловизоров которые вы им передали было поймано уже две диверсионно разведывательных группы противника.

Одна сегодня ночью.

И за коптеры разведчики тоже очень благодарят.

В общем парни наши там работают".

Как они работают с коптерами и тепловизорами я писать не буду - есть некие приёмы, есть специфика. Но работают мужики умело, на уровне профессиональных военных.

Повторю, это обычные дядьки- вчерашние московские бизнесмены, менеджеры, водители, айтишники, педагоги, инженеры, работники ЖКХ.

Так что все зависит от настроя, от желания сражаться и выжить и победить.

И да, спасибо командиру мужиков, который все их инициативы по волонтёрским закупкам не пресекал, а поддерживал, как мог.

https://t.me/MedvedevVesti/12929

Военнослужащий армейского спецназа России действующий в составе ВПШГ на Николаево-Криворожском направлении. 2022 год.

https://t.me/ok_spn/22828

Военнослужащие подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22848

Военнослужащий одного из подразделений СпН России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22854

Разведчики армейского спецназа Вооруженных сил России на одном из направлений в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/22836

Еще одно фото от наших друзей из подразделения армейского спецназа России, на котором помимо прочего есть и гранатомет ГМ-94. В целом же данные гранатометы в подразделениях находятся с самого начала СВО. Где-то из количество варьируется в пределах 3-4 на роту. Некоторые подразделения получили их еще в бытность нахождения в САР.

https://t.me/ok_spn/22837

ВСУ не хватает снарядов для крупнокалиберных орудий в Артёмовске: подробности По данным RT, подразделения украинской армии в районе Артёмовска (Бахмута) вынуждены ограничить использование тяжёлых самоходных орудий «Пион» из-за недостатка фугасных боеприпасов калибра 203 мм.

Наиболее серьёзный дефицит снарядов особой мощности ощущается в 43-й артиллерийской бригаде ВСУ. После потери Соледара это соединение было отведено в район населённого пункта Новомарково.

Экономить боеприпасы для тяжёлых гаубиц ВСУ начали после уничтожения склада с боеприпасами в районе Часова Яра ещё в ноябре 2022 года. Тогда ударом системы залпового огня «Смерч» был уничтожен запас артиллерийских боеприпасов, восстановить который украинской армии не удалось до сих пор.

Из-за дефицита фугасных 203-мм боеприпасов ВСУ вынуждены стрелять из «Пионов» бетонобойными снарядами 53-Г-620Ш.

Снаряды этого типа отличаются повышенной эффективностью против заглублённых и защищённых целей, однако практически бесполезны против пехоты и для контрбатарейной борьбы. При контакте с поверхностью такой снаряд не взрывается сразу, а уходит глубоко в грунт, не причиняя ущерба войскам «на земле».

Кроме того, эти боеприпасы, произведённые ещё для советской армии более 60 лет назад, поступают на фронт в состоянии, близком к аварийному, и не могут безопасно использоваться. Из-за плохого хранения и нарушения правил транспортировки бетонобойные снаряды несколько раз взрывались прямо на позициях 43-й бригады ВСУ.

https://t.me/Sladkov_plus/7135

Пытки, расстрелы и избиения: русский боец рассказал, что ему довелось пережить в плену

О том, что вэсэушники – настоящие садисты, известно давно. Но каждое подтверждение этому ужасает не меньше. Очередное свидетельство гестаповского отношения к пленным опубликовал сайт "Трибуна.Ру". Это история русского бойца Евгения, который вместе с тремя своими сослуживцами был захвачен в плен солдатами 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" после неравного боя, в котором погиб командир подразделения.

Украинцы сразу отняли у пленного все вещи, принудили сказать пароли от соцсетей, но дали позвонить домой. Пока Евгений лежал на больничной койке, медперсонал иначе, как "орки" русских пленных не называли и постоянно кричали "Смерть России".

Чуть подлечив, пленных повезли в Полтаву. В машину их закинули, перемотав скотчем и надев на головы пакеты. Пока ехали, военнопленных избивали то ли кирпичами, то ли булыжниками, тушили о них сигареты. А уже в Полтаве сразу потащили на допрос, пытаясь выяснить информацию о дислокации русских частей и поставленных военных задачах.

Потом их потащили на "беседу" с СБУ под видеозапись. Евгения пытались заставить говорить написанный текст, а когда он отказался, стали поднимать за операционные трубки. Они хотели добиться, чтобы он сказал "Слава Украине", но этого им сделать не удалось.

Домой он возвращался по обмену, "по спискам всех проверили, вышли из автобуса и пошли, получается, толпа на толпу". Солдат добавил, что вернуться он уже не надеялся.

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Погиб наш товарищ и брат

Несколько дней назад в ожесточённых боях под Новобахмутовкой погиб русский танкист, доброволец с 2014 года - Влад, позывной "Кабачок".

Его танк сожгли нацисты. Ещё несколько месяцев назад мы общались, он рассказывал мне на камеру про себя, про войну. Про свою "шестьдесят четвёрку". Надеялся, со временем повоевать на "Прорыве"...

Не пришлось.

Молодой, убеждённый, обаятельный...

Он отдал жизнь за то, что больше его. За свою родину, за свой русский народ, за свою веру.

Человек только тогда человек, когда он больше себя.

Влад стал больше себя, когда захлопнул за собой крышку танкового люка.

Когда-нибудь его именем назовут улицу. В Горловке, Новобахмутовке, за которую Влад сражался, или в любом другом месте освобождённой русской земли.

И его жизнь на этой земле продолжится.

Ну, а вечную жизнь и невозможно прервать выстрелом из ПТУРа. Ведь он погиб по заповеди Христовой: "За други своя"!

Царство тебе Небесное, дорогой! И вечная память! https://t.me/shorokhOFF/4332

В результате совершенного теракта в Энергодаре 3 февраля погиб сотрудник полиции Евгений Кузьмин. Евгений был руководителем отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД Запорожской области.

Вечная память Женя...

Ты всегда останешься для нас таким же жизнерадостным каким был всегда.

https://t.me/strana_geroev/4268

Не хочется завершать тему на грустной ноте, поэтому вот хорошие новости.

Хорошие новости касательно производства ракет. Наш дорогой БРАТ подписчик из числа осведомленных в этом вопросе людей сообщает об очень серьезном увеличении фактического производства Калибров и Х-101, так и планов на ближайшее будущее. Конкретных цифр раскрывать, разумеется, не будем, но чтобы были понятны масштабы - одна средненькая калибровка восполняется менее чем за неделю уже сейчас. Достигается такой уровень умелыми реформами менеджмента на местах, трудолюбием работников и, разумеется, материальным вознаграждением за труды, то бишь зарплатами. Я предполагаю, что похожая ситуация во всем ВПК сейчас.

https://t.me/warhistoryalconafter/84496

Ну и традиционные спутники бойцов

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