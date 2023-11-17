Как уберечься от подрыва на минах. 1944

Выпускалась Штабом инженерных войск Красной Армии.
Распространялась бесплатно. Очень полезная информация, к сожалению, и в наше время.
https://t.me/obrpk/3166
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Выпускалась Штабом инженерных войск Красной Армии.
Распространялась бесплатно. Очень полезная информация, к сожалению, и в наше время.
https://t.me/obrpk/3166
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