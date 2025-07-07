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Великие истории любви. Феликс и Софья Дзержинские

Его прозвали Железным Феликсом, бескомпромиссным рыцарем революции, человеком, беззаветно преданным идеалам борьбы. До переломных событий октября 1917 года его жизнь состояла из бесконечной цепи арестов, ссылок и дерзких побегов. Она же была музыкантом, с отличием окончившей Варшавскую консерваторию, и в глубине души лелеяла мечту о простом женском счастье рядом с любимым.

Но их семейная жизнь была обречена на испытания, ведь в ней всегда присутствовал третий — неумолимая революция, создавшая сложный «любовный треугольник».Феликс Дзержинский в зрелые годыФеликс и Софья
По происхождению они оба были из Польши. Феликс Эдмундович Дзержинский появился на свет 11 сентября 1877 года в родовом имении Дзержиново, что в Виленской губернии, в семье польского шляхтича. Еще подростком, в гимназические годы он увлекся марксистскими идеями, а вскоре примкнул к социал-демократической партии. Еще в юности Феликс ступил на путь профессионального революционера, которому остался верен до конца.Феликс Дзержинский в молодостиМолодой Феликс Дзержинский
Софья Сигизмундовна Мушкат родилась 22 ноября 1882 года в семье богатых варшавских евреев. С детства главной страстью Софьи была музыка. Еще в начальной школе она виртуозно играла на фортепиано, поражая родственников и друзей семьи. Окончив гимназию, девушка поступила в Варшавскую консерваторию. Там Мушкат познакомилась с прогрессивно настроенной молодежью и начала посещать тайные собрания большевиков.Софья Мушкат в гимназические годыГимназистка Софья Мушкат
В 1905 году на одной из конспиративных квартир Софья Мушкат встретила Феликса Дзержинского. До этого она уже не раз слышала о молодом революционере, но увидев Дзержинского лично и услышав его пламенные речи, безнадежно влюбилась.

Сначала они были лишь поверхностно знакомы и даже называли друг друга партийными кличками: Юзеф и Парна.
Революционная семья
Но со временем их встречи стали чаще, а общение более свободным. Софья специально вызывалась помогать Феликсу разбирать партийные документы, печатать и распространять листовки. Пять лет их отношения были товарищескими, неопределенными. Девушка привыкла, что Дзержинский мог внезапно исчезнуть на долгие месяцы, а затем также внезапно появиться.Феликс Дзержинский в революционные годыВ 1910 году они встретились в Австрии, куда Дзержинский сбежал с сибирской каторги. Там Софья и Феликс обвенчались, а сразу из церкви отправились пешком в «свадебное путешествие» в живописные Татры. Они провели романтичную ночь в скромном крестьянском домике на окраине Закопане.Фото Феликса Дзержинского из архивного делаФото Дзержинского из его дела
Вскоре после свадьбы молодожены начали жить вместе, на съемной квартире Феликса. Софья была на третьем месяце  беременности, когда ее арестовали по доносу. Сына Яна революционерка родила в заключении и ребенок еще полгода жил с матерью в тюремной камере. Потом был суд и Софью приговорили к бессрочной ссылке в Сибирь. Сына взяли на воспитание ее родственники.Феликс Дзержинский с соратниками-революционерамиДзержинский с соратниками — «старыми революционерами»
Дзержинский очень хотел забрать сына, но понимал, что это невозможно. Годы тюрем и ссылок научили его, что арест может настигнуть в любой момент. Он постоянно интересовался здоровьем жены и ребенка, но не мог быть рядом. Зато он смог организовать побег Софьи из Сибири. Дзержинский смог сделать ей фальшивый паспорт, с которым женщина вернулась в Польшу.
Из Швейцарии в Россию
Забрав сына у родственников, Софья под чужим именем выехала в Швейцарию. Там она нашла жилье, устроилась на работу и занялась воспитанием ребенка. С супругом ей удавалось общаться только по переписке. Это было тяжело, но женщина хорошо понимала, что Дзержинский принадлежит не ей, а революции.Семья Дзержинских в Швейцарии: Феликс, Софья и сын ЯнФеликс, Софья и Ян Дзержинские в Швейцарии
Революция 1917 года, казалось, полностью разлучила семью. Феликс Дзержинский оказался в самой гуще событий и не имел возможности даже писать. Долгие месяцы прошли для Софьи в неведении. Но потом муж, неожиданно, приехал и забрал ее и Яна в Россию. На новое место Софья приехала уже в качестве жены руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.Семейное фото Дзержинских 1920-х годовСемья Дзержинских. Начало 20-х годов
Для женщины началась новая, непривычная жизнь. Квартира Дзержинских находилась в Кремле. Это было скромное по размерам и холодное помещение в так называемой «кремлевской коммуналке» — бывшей офицерской казарме. Их соседями были семьи Ленина, Сталина и Инесса Арманд. Феликса Эдмундовича Софья видела очень редко — он был занят государственными делами. Женщина уже привыкла к такой жизни и ни на что не жаловалась. Она, чтобы быть при деле, устроилась учителем в школу имени Розы Люксембург.Интерьер кремлевской квартиры 1920-х годовТипичный интерьер квартиры в Кремле для высших партийных кадров в 1920-х
Позднее Софья Сигизмундовна работала в Наркомпросе (Народном комиссариате просвещения), в Польском бюро при ЦК РКП (б), в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада им. Мархлевского. В 1924 году женщину назначили ответственным секретарем Польского бюро агитпропотдела ЦК РКП (б).
42 года без мужа
А в 1926 году в семью пришла беда. Во время двухчасовой речи на пленуме ЦК КПСС, где Феликс яростно обличал противников революции, ему стало плохо. Сердечный приступ оборвал его жизнь в возрасте 48 лет. Организм Железного Феликса был изношен. Сказались годы тюрем, каторг и ссылок, перенесенный туберкулез и многолетнее отсутствие отдыха.Похороны Феликса Дзержинского в Москве, 1926 годПохороны Феликса Дзержинского
Овдовев Софья Дзержинская еще некоторое время жила в Кремле. Потом ей предоставили квартиру в престижном доме в центре Москвы. Она работала научным сотрудником и главным редактором в Институте Маркса-Энгельса-Ленина, а во время Великой Отечественной войны трудилась в Исполкоме Коминтерна.Софья Дзержинская принимает польских студентов, 1964Польские студенты в гостях у Софьи Дзержинской. 1964 год
После смерти мужа Софья Дзержинская прожила еще 42 года. Она никогда больше не вышла замуж и получала пенсию как «старая большевичка». Женщина пережила своего сына, который, как и отец, умер от сердечного приступа. Военный инженер и партийный деятель Ян Дзержинский ушел из жизни в 1960 году, на 8 лет раньше матери.Софья Дзержинская и Юрий ГагаринСофья Дзержинская и Юрий Гагарин
В последние годы жизни Софья Дзержинская жила одна, общаясь лишь с внуком Феликсом. Она до последних дней много работала — писала мемуары, раскрывая малоизвестные страницы жизни Феликса Дзержинского. В 1969 году её воспоминания были опубликованы в Польше. Скончалась она в 85 лет и была похоронена рядом с сыном на Новодевичьем кладбище.Поздняя фотография Софьи ДзержинскойСофья Дзержинская
История Феликса и Софьи — это не только рассказ о революции, но и о личной жертве, о любви, которой пришлось уступить место идеологии. Как вы считаете: может ли настоящая любовь выдержать испытание идеей, которая требует всего человека без остатка?

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г. Москва
коммунистический университет национальных меньшинств
варшавская консерватория, город варшава
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история
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