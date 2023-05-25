Пригожин на связи

Публикуем запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Здравствуйте! Редакция сетевого издания «Интернет-газета «ГЛАС НАРОДА» хотела бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Уважаемый Евгений Викторович!

В ТГ-канале "Разгрузка Вагнера" появился аудиоперехват разговора бойцов ВСУ,

((Перехват разговора военных ВСУ от 23.04.2023, 12.55, которые приняли решение расстрелять раненого бойца ЧВК «Вагнер»:

- Цербер, мы выкурили того с норы пидора. Что делать с ним?

- Он живой?

- Да живой, 300-й.

- Пристрелить его нахуй.

- Мы пленных не берём кончайте его.

- Я пацанам так и сказал, вглядитесь назад, наши пацаны тоже жить хотели.

- Не церемониться ни с кем, всех валить нах...))

https://t.me/razgruzka_vagnera/79

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

«Закон трёхсотого» ЧВК «Вагнер»

«Конечно я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно, что этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненных пленных, он имеет очень серьёзное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма.

А закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен. Взял в плен – начни о нём заботиться: лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так, как тебе нравится (мы отдавали иногда и просто так).

Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех, на поле боя. Поэтому этот закон будет называться «Закон трёхсотого». Мы пока ещё не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя – ни одного пленного больше не брать», — Евгений Пригожин.

https://t.me/concordgroup_official/831

Публикуем запрос от редакции РИА «Новый День» и ответ:

Здравствуйте Евгений Викторович, на российском телевидении на протяжении длительного времени не было упоминания ЧВК «Вагнер». Сейчас ситуация несколько изменилась: в один день говорят «штурмовые отряды», в другой — «ЧВК «Вагнер». Как вы думаете, с чем это связано?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я на днях разговаривал с одним большим человеком и задал вопрос, почему очень длительное время не говорили слово «ЧВК Вагнер» по телевизору, да и сейчас, когда хотят произнести «ЧВК «Вагнер», стараются сказать «штурмовые отряды». На слово «ЧВК «Вагнер» как бы наложено табу. И он мне сказал, что когда вы брали Соледар и другие населенные пункты, то вместо российского флага вы устанавливали флаг ЧВК «Вагнер».

Я решил разобраться в этой проблеме, и вот, что интересное нашел. На Рейхстаге, когда водружали Знамя Победы – это был не советский флаг, это было штурмовое знамя 150-й Идрицкой дивизии. Ни у кого не было сомнений, что Идрицкая дивизия 150 принадлежала советской армии. И поэтому нет ни у кого сомнений в том, что ЧВК «Вагнер» хоть и не принадлежит российским вооруженным силам, это российский бренд. Мы из России, и это всем очевидно и понятно. А отсутствие в телевизоре слова «ЧВК Вагнер» – это не что иное, как меряние писями.

Кстати, что касается гордости за Россию и российских брендов. Ко мне целыми днями едут представители различных иностранных государств для того, чтобы обсудить возможность создания в их государствах аналога ЧВК «Вагнер» с тем же построением и с той же системой управления, для выполнения задач, подобных тому, что мы сейчас выполняем в Африке. И даже никому не требуется тот уровень, который мы выполняем на Украине. И все они обещают зеленый свет, а есть три уровня света. Зеленый – это когда все счастливы, когда национальный подъем, когда каждый хочет быть причастен, это когда Гагарин летит в космос. Второе – когда ты должен что-то сделать, доказать власть имущим, что ты можешь и тогда тебя будут поддерживать. И красный – то, что сегодня у нас находится на территории РФ - это когда ты рвешься к победе, но тебе на месте, внутри твоего государства, вставляют все возможные палки в колеса, для того, чтобы не было успешных брендов, потому что те, кто вставляют палки в колеса – сами ничего не могут и другим не дают».

https://t.me/concordgroup_official/832

ЧВК Вагнер Сирия 2015 год!

https://t.me/rsotmdivision/6753

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Евгений Викторович, хотели бы задать Вам вопрос о ситуации с сыном Дмитрия Пескова, который, как Вы рассказывали, служил в ЧВК «Вагнер». Как вы считаете, не навредит ли данная ситуация Дмитрию Сергеевичу, ведь служба Николая Пескова в ЧВК «Вагнер», скажем так, не совсем стандартное решение?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ЧВК «Вагнер», Дмитрия Сергеевича нужно срочно уволить с занимаемой должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства. Дети представителей российских политических элит и дети представителей того самого глубинного государства должны учиться в Гарварде, Оксфорде и занимать должности директоров государственных предприятий, банков или на худой конец быть губернаторами или вице-губернаторами. Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/834

Публикуем запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Ряд СМИ, ссылаясь на документы Пентагона, сообщили о том, что США винят генерала Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они погубили в Бахмуте множество людей. Как говорится в документах, американские военные советники рекомендовали Зеленскому оставить город, где действуют штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер», — это позволило бы сохранить живые силы и технику.

Евгений Викторович, теперь совершенно очевидно, что своим троллингом в адрес Зеленского Вы специально затягивали его в Бахмут для того, чтобы сорвать украинское наступление и перемолоть украинскую армию.

Как Вы считаете, почему Зеленский не послушал предупреждения американцев и отдал приказ удерживать Бахмут любой ценой?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Огромное количество теорий заговоров, но мало кто знал истинную причину начала войны. В 2016 году мы выбрали успешно президента Трампа, и демократы были на нас в обиде. Поэтому, когда в 2020 году демократам была нужна победа, и представители президента Байдена обратились ко мне с просьбой подтасовать кое-какие голоса — мы им с удовольствием помогли. И тогда они сказали нам, что у них есть креативное решение украинской проблемы. А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек. И далее заселение дружественными нам людьми. Например, передача этих территорий израильтянам для того, чтобы мы могли с ними общаться: селедка под шубой и всё остальное, что нам привычно. Бахмутская мясорубка — прекрасное начало этой утилизации в принципе всей украинской нации. Ведь прекрасно всё шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду. Так непорядочно. Мы договаривались, что вы будете и Зеленскому, и Залужному, и Буданову — всем говорить, что надо в Бахмуте утилизировать дальше. А вы взяли и сдали все наши с вами планы. Ай-яй-яй».

https://t.me/concordgroup_official/835

Пригожин обращаясь к российской "элите":

«Идите трупы поворочайте сами, а потом рассказывайте грустные истории про войну. Пока ваши дети, ваши рублёвские дети не пойдут в это, вы всё время будете думать, что в солдатики играете».

https://t.me/c/1801542020/4324

Публикуем запрос от редакции издания LENNEWS и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Петиция «Города Перемен» за отставку губернатора Александра Беглова набрала уже почти 1,5 миллиона голосов. Как Вы считаете, есть ли шансы, что на голосование обратят внимание, и Беглова снимут с должности губернатора Петербурга?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Сегодня складывается ситуация, когда есть группа лиц, которые очень негативно воспринимаются обществом и бросают тень на федеральную власть. На мой взгляд, к таким лицам относятся, в первую очередь, конечно, Александр Дмитриевич Беглов, широко известный Леонид Слуцкий, часть руководства Министерства обороны. Однако, по каким-то неведомым причинам никаких решений по ним не принимается. И мнение народа не учитывается. Я абсолютно с вами согласен, что стань эти лица оппозицией к действующей власти, то доверие к действующей власти серьезно увеличилось бы. Но, к сожалению, они не являются оппозицией, они часть системы. Поэтому я не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет. Даже если против него выйдут хоть 5 миллионов человек».

https://t.me/concordgroup_official/837

Публикуем запрос от редакции издания RuNews24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, в СМИ не утихают споры вокруг Бахмута. США требуют от президента Украины оставить город, в то время как сам Владимир Зеленский, несмотря на большие потери, говорит о том, что Бахмут необходимо удерживать. Кроме того, в своем интервью телеканалу Al Arabiya Зеленский заявил, что сейчас все силы ВСУ брошены на подготовку к масштабному контрнаступлению Украины. Скажите, пожалуйста, каким Вы видите ближайшее будущее на фронте?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Давайте разделим этот вопрос на составляющие. Первое — Бахмут, Бахмутская мясорубка. Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку «пять баллов». А себе «три с минусом», потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось. Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю «в этот день», это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск. Касательно нашего наступления после взятия Бахмута, которое было анонсировано месяц назад Министерством обороны, я могу сказать, что уже сегодня мы можем это делать, и сегодня уже нам никто не мешает выходить на оперативный простор, потому что ситуация вокруг Бахмута в радиусе 10 километров ничем не изменится после его взятия. Она будет ровно такой же. Те группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два. Поэтому они никаким образом никому сейчас вокруг не мешают, и оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт, если считать, что он будет после взятия Бахмута. После того, как мы возьмем Бахмут, безусловно, украинская армия воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» втянута внутрь города, будет резать нас с двух сторон с флангов. И поэтому я верещу по поводу флангов. Далее, как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление. Почему оно не началось до сих пор? Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно всё, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже «пикапы», не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам обосрать, поскольку у нас психическая зависимость от праздников. У нас Пальмиру надо брать на 8 Марта, еще какой-нибудь город на 23 Февраля. И все события делать к 9 Мая, потому что мы сами не можем ничего, а к памяти предков всё время пытаемся примазаться, и так уже много десятков лет. Поэтому 9 мая для Зеленского тоже серьезная дата. Либо он будет класть еще одну справочку в перечень развединформации. Каждый раз, когда он говорит о том, что необходимо наступать, — мы делаем определенные шаги и напрягаем мускулы, какие можем. Он фиксирует это и четко понимает нашу оборону. Я уже говорил о том, что это принцип мальчика, который всё время в воде кричал «Караул!». Так что вектора сходятся: взятие Бахмута, контрнаступление, поставка зарубежной техники, наша полная безалаберность — всё сходится в одну точку. Зеленскому надо ударить без промаха, и он, как бы его ни критиковали, делает это высокопрофессионально. И нам надо заниматься тем же самым. А мы пока ходим писями меряемся, сопли жуем и праздники празднуем».

https://t.me/concordgroup_official/838

Публикуем запрос от редакции издания «МосНьюс» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

По сообщениям от жителей Московской области, в различных многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах занятости можно увидеть рекламу набора в ЧВК "Вагнер". Правда ли это? Можете ли Вы прокомментировать эту информацию?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, действительно, ведь ЧВК «Вагнер» — это армия добра и справедливости. Спасаем от банкротства, от сварливой тещи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/840

Публикуем запрос от редакции издания Reuters и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, агентство Рейтер выражает Вам свое уважение и просит ответить на следующие вопросы:

В феврале, встречаясь с раненными бойцами ЧВК "Вагнер", которые проходили реабилитацию, Вы упомянули о двух случаях, когда бывшие бойцы, которые были завербованы в Компанию из исправительстых колоний, совершали повторные преступления (детали по ссылке - https://vk.com/video-217241719_456242510).

Не могли бы Вы поделиться с нами подробностями этих происшествий?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«С удовольствием вам отвечу следующим образом: преступность среди бойцов ЧВК «Вагнер», бывших заключенных, которые закончили свой контракт и приехали домой, в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3-7% в обычной ситуации. Это всё, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно. Это какая-то низменная попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом — том, что создает ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/841

Публикуем запрос от редакции издания «Вечерний курьер» и ответ:

Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович! Сегодня экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае сдачи украинскими войсками Бахмута следующей целью ВС РФ станут Славянск и Краматорск. Как Вы можете прокомментировать данную информацию?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Ничего не мешает войскам уже сейчас идти на Славянск и Краматорск. Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск — Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт».

https://t.me/concordgroup_official/842

Публикуем запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью турецкому изданию заявил, что администрация президента Джо Байдена крайне обеспокоена деятельностью ЧВК «Вагнер» в Судане. Видели ли Вы это заявление? Просим Вас его прокомментировать.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, я внимательно изучил заявление господина Блинкена. Единственное, чего я все-таки не понял: господина Блинкена пугает, что в Судане война, и там до сих пор не появилась ЧВК «Вагнер»? Я подумаю по поводу его опасений, и если суданский народ обратится, безусловно, отправлю в Судан миротворческую миссию ЧВК «Вагнер». Если бы там была ЧВК «Вагнер», я думаю, что в Судане война не началась бы. ЧВК «Вагнер» не начинает войны, она всегда их заканчивает».

https://t.me/concordgroup_official/843

Публикуем запрос от издания NW24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте. В СМИ и Telegram-каналах сегодня распространяется информация о том, что пострадавшие от теракта на Университетской набережной, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, до сих пор не получили выплаты, обещанные губернатором Александром Бегловым. Сообщается, что с некоторыми пострадавшими так и не связались, а узнать какую-либо информацию у официальных органов не представляется возможным. Просим Вас прокомментировать данную информацию. Спасибо.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело — ты делаешь его сразу. А бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Она нацелена на то, чтобы набить себе карманы. Поэтому оплаты люди и не получили».

https://t.me/concordgroup_official/844

Публикуем запрос от издания «Накануне.ру» и ответ:

Добрый день, уважаемый Евгений Викторович! Американский институт изучения войны (ISW) в своем докладе сообщает о том, что Ваше взаимодействие с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым улучшилось. Аналитики считают, что структуры Минобороны и ЧВК "Вагнер" объединились в своего рода альянс, чтобы убедить президента Путина прекратить наступательные операции на Украине. Просим Вас прокомментировать данную информацию.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с господом Богом».

https://t.me/concordgroup_official/845

Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Еще вчера они были обычными парнями, а сегодня они на защите нашей страны, на защите справедливости. Третья Мировая уже рядом.

Евгений Пригожин

https://t.me/concordgroup_official/846

Публикуем запрос от агентства «Франс-Пресс» (AFP) и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович,

Международное информационное агентство Франс-Пресс свидетельствует свое почтение и просит Вас прокомментировать следующее событие.

Сегодня вооруженная группировка Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, которая называет себя официальным отделением "Аль-Каиды" в Мали, взяла на себя ответственность за атаку 22 апреля на базу малийской армии в аэропорту города Севаре.

Группа утверждает, что во время атаки были убиты и ранены "десятки бойцов ЧВК Вагнер и малийской армии".

Можете ли Вы, пожалуйста, подтвердить это нападение и гибель бойцов ЧВК Вагнер? Какая там сложилась в данный момент ситуация?

Спасибо заранее за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Добрый день, по поводу Севаре: вам надо запросить ответ малийской армии, безусловно. Они являются официальной стороной. Но могу сказать, что, по моей информации, никто абсолютно на Севаре не пострадал. «Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида» и другие организации — они щёки надувают, они много лет уже очень слабы и не способны ни на кого нападать. А вот со стороны террористов, насколько мне известно, большое количество погибших. Малийская армия контролирует Мали великолепно. У меня есть встречный вопрос, и я буду очень благодарен за ответ. А вы на чьей стороне? На стороне малийской армии или ИГИЛ и «Аль-Каиды»? Просто ради информации».

https://t.me/concordgroup_official/847

Встретились с дорогим БРАТОМ Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку.

А лица такие радостные, потому что небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом.

https://t.me/RKadyrov_95/3572

Публикуем запрос от редакции издания «Мос Ньюс» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о гибели в зоне СВО депутата Верховного совета Хакасии, члена КПРФ Дмитрия Иванова. По его словам, Иванов проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер». Можете ли Вы подтвердить эту информацию? Поделитесь, пожалуйста, при каких обстоятельствах это произошло?

Публикуем рапорт командира отряда про Дмитрия Иванова. https://t.me/concordgroup_official/849

Публикуем запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Здравствуйте!

Вас беспокоит корреспондент издания "Правда.ру". Мы хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Уважаемый Евгений Викторович!

Ранее Вы говорили, что «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление на возбуждение уголовных дел в отношении Улдарова Азамата Сераклиевича, Савичева Алексея Владимировича, а также в отношении руководителя проекта Gulagu. Net Владимира Осечкина. Можете ли Вы сказать, как сложилась ситуация с возбуждением уголовных дел? Каков результат?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«На сегодняшний день то, что мне известно от адвокатов «Лиги защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов». Двое граждан, Савичев и Улдаров, которые действительно были в качестве осужденных с зоны переведены в ЧВК «Вагнер», где они воевали, дали ложные показания о том, что якобы в ЧВК «Вагнер» убивали детей, убивали отказывающихся воевать и совершали другие военные преступления. На основе этих показаний, абсолютно ложных, было возбуждено уголовное дело на территории Украины. И на сегодняшний день идёт речь о том, чтобы признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и обвинить ее в нарушении всех возможных гуманитарных принципов.

Правоохранительные органы определили местонахождение Савичева и Улдарова. Улдарова задержали, он пришел на допрос и вел себя как дома. После чего было возбуждено уголовное дело не по 280 статье, как должно быть, а, насколько мне известно, по 132, то есть 280 – это дискредитация армии и добровольческих формирований во время боевых действий, срок здесь от 5 до 10 лет. И мы все помним, как девочку Москалеву, отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280 статье не возбудили, а возбудили по 132.

Объясняю, что это такое. Осечкин для того, чтобы надавить и шантажировать дальше Улдарова, выпустил видео, где неизвестные граждане тыкают писей в нос Улдарову. Поэтому Уладаров скрытый петух, находился на зоне как мужик, и поэтому, грубо говоря по тюремным понятиям, сделал очень плохо – форшманул всех, с кем общался. Другое дело, что им предъявлять никто ничего не будет, потому что это не их вина. Так вот теперь Улдаров находится под госзащитой, чтобы ему еще раз в лицо писей не натыкали. Вот сегодняшний результат. Как это называется – мне трудно сказать. Вот я вам все рассказал, а вы делайте выводы сами.

Какой вывод я лично сделаю. Для меня вывод очень простой: Сергей Владимирович Шнуров песня «Полный пи...».

https://t.me/concordgroup_official/851

Публикуем запрос от редакции издания «Аргументы недели» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В сети распространяется много различной информации о сроках предполагаемого наступления ВСУ. Хотели бы узнать Ваше мнение, какова сейчас реальная обстановка на фронте? Также скажите, пожалуйста, как сейчас складывается ситуация с боеприпасами для бойцов ЧВК «Вагнер»?

Аудиоответ Пригожина.

"Это - преступление перед Россией и русским народом".

Евгений Пригожин рассказал, как складывается ситуация с боеприпасами для бойцов "Оркестра". По словам руководителя ЧВК, в Бахмуте идет кровавейшая битва, а "музыкантам" по-прежнему не дают боеприпасы.

"Боеприпасы копятся на складах пачками. Мы делаем все возможное на том минимальном количестве, которое у нас на сегодняшний день есть. И это не должно быть оставлено без внимания. Преступники должны понести ответственность".

Пригожин считает, что имеющегося боезапаса хватит на две-три недели, а контрнаступление может начаться уже после второго мая.

Уже сейчас украинское командование сгоняет в Бахмут новые сила из числа польских наемников и спецназа.

По словам Евгения Пригожина, наступление украинской армии может начаться после того, как пройдет последний дождь и высохнет земля. ЧВК снова не получает необходимое количество боеприпасов, поэтому не может выстраивать оборону и наступать. Из-за нехватки снарядов гибнет больше добровольцев.

«Те подонки, которые принимают решение [о выдаче боеприпасов] должны ответить перед матерями погибших. Потому что вместо одного гибнет сразу несколько человек. Должен погибнуть один при штурме, гибнет пять — потому что нет снарядов. Все фамилии, имена этих негодяев —на листочке. Придёт время и российский народ задаст этот вопрос. И я на него отвечу с уверенностью. Сегодня совершается преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остаётся в автоматном рожке. А потом интриганы должны понести ответственность за происходящее на фронте», — заявил Пригожин.

https://t.me/concordgroup_official/852

Публикуем запрос от редакции издания URA. RU и ответ:

Добрый день! Вас беспокоит корреспондент информационного агентства URA. RU, меня зовут Евгений Дюмин.

Российские военкоры сообщают, что бойцы ЧВК «Вагнер» почти взяли Артемовск (Бахмут), добравшись до важнейшего перекрестка в городе. В связи с этим ВСУ окажутся зажаты в «котел». Можете прокомментировать информацию, подтвердить или опровергнуть? Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Этот перекресток нами не взят пока. Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких «клещей» для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно. Как я уже говорил, о том, что кто-то где-то как-то блокирует приход резервов, там кроме нас нет никого. Это все просто фантазии сексуальные, которые расходятся в интернете о том, что кто-то нам еще чем-то помог.

Я очень рад, что перед майскими праздниками СМИ пытаются выровнять информационную поляну, но, чтобы ее выровнять – хоть кто-то должен еще где-нибудь немножечко поднапрячься. Ребята, вперед, берем Авдеевку, Угледар, показываем подвиги и движемся несокрушимыми массами на Киев. Это я тем, кто там сидит и на стол оливье накрывает в своих блатных кабинетах».

https://t.me/concordgroup_official/853

Публикуем запрос от редакции издания «ПолитОнлайн» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сдача Украиной Артемовска станет причиной обвала фронта и отката ВСУ на запад. Вместе с тем украинское командование сообщает, что потери ВСУ в Артемовске резко увеличились, по разным оценкам число жертв составляет 600-700 человек в сутки. Как Вы считаете, стоит ли ждать хороших новостей в ближайшее время?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да что ж мы, ничего не делая, всё время хотим хороших новостей? 2 апреля 2019 года я в последний раз видел Омара аль-Башира в Судане и сказал ему: «Президент, если срочно не сделать выводы, то в Судане будет апокалиптический сценарий». Посмотрите международные новости, что там происходит. Мы никаких выводов не делаем, всё время ждём хороших новостей. А прогноз у нас также апокалиптический, могу вам сказать об этом с уверенностью. И если мы не сделаем эти выводы, то хороших новостей, может оказаться, мы не услышим еще много-много лет».

https://t.me/concordgroup_official/855

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Сегодня британские депутаты потребовали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией в связи с «деструктивной деятельностью» компании в Судане, регионах Дарфур и Сахель. Хотелось бы получить Ваш комментарий по этому поводу.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«В мире пошел фазовый сдвиг, и это очень неплохо. ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с ИГИЛ, «Аль-Каида», «Боко харам» и другими террористическими организациями, и крайне успешно. Более того, в Мали ИГИЛ и «Аль-Каида» объединились для борьбы с ЧВК «Вагнер». Если ЧВК «Вагнер» принимается как террористическая организация, то я думаю, надо уравновесить эту систему. Тогда ИГИЛ и «Аль-Каида» должны стать гуманитарными миссиями: проводить собрания, приглашать туда общественность, детей и, возможно, местом для проведения будет очень неплохо выглядеть британский парламент. Я за такой расклад».

https://t.me/concordgroup_official/857

Публикуем аудиозаявление Евгения Пригожина по поводу визита американских журналистов в населённый пункт Бахмут.

https://t.me/concordgroup_official/839

Сегодня в наших тг-каналах случилась мини-зрада: Пригожин заявил остановки артиллерийского огня из-за приезда американских журналистов. Что тут началось!

- Ребята это юмор такой военный, относитесь к этому спокойно - прокомментировал Евгений Викторович

Никто ничего не останавливает!!!!

- Поступила информация, что из Часов Яра выдвигаются американские журналисты в сопровождении командира 57 ОМПБр Цербера, за которым мы давно охотимся.

Бойцы "Оркестра": "Ждём в Бахмуте". (Цербер - украинский командир, отдавший приказ о расстреле раненого "вагнеровца").

Ну Пригожин сам стал заложником того, что всегда говорит конкретно и привык отвечать за свои слова перед обществом. Поэтому его и восприняли серьезно, хотя чувствовалась некая нереалистичность сказанного. Чтобы Вагнера еще и западным пропагандонам давали зеленый свет? Ну нет.

https://t.me/Prigozhin_hat/3204



https://t.me/Prigozhin_hat/3205

Публикуем запрос от редакции РИА «Новый День» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Согласно опросам в социальных сетях, Вы являетесь "лицом СВО" (более 63% голосов). Скажите, пожалуйста, следите ли Вы за результатами подобных опросов? Хотелось бы получить Ваш комментарий по этому поводу. За результатами никаких опросов я не слежу, поскольку уже не раз говорил, что политикой не занимаюсь. Что касается "лица СВО", эти проценты принадлежат "лицу" бойца ЧВК "Вагнер". Просто оно в маске, поэтому люди идентифицируют меня как бойца ЧВК "Вагнер". Поэтому эти проценты все - это доверие к бойцам ЧВК "Вагнер" в нашей стране. И они молодцы, они герои.

https://t.me/concordgroup_official/860

Публикуем запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В Telegram-опросе «Кого, по вашему мнению, можно назвать «лицом» СВО?» вы лидировали в голосовании с результатом более 80%. Наша редакция обратила внимание, что сегодня утром ситуация начала меняться: ваш рейтинг опустился до 62%, а рейтинг Рамзана Кадырова (13%) и Сергея Суровикина (19%) наоборот вырос. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня напротив радует, потому что они делают дело. Поэтому суммируйте наши рейтинги, и вы получите тот объем людей, которые против «Клуба капризных дедушек», его еще иногда называют «Клуб капризных карликов».

https://t.me/concordgroup_official/861

Сэр, я освещаю Западную и Центральную Африку для The New York Times. В настоящее время мы с коллегой пишем об убийстве девяти граждан Китая в Центральноафриканской Республике.

Пожалуйста, ознакомьтесь ниже с набором вопросов о деловой деятельности Вагнера в ЦАР и обвинениях повстанческой группы C.P.C в адрес Вагнера. Мы включим ответ господина Пригожина в материал.

ЦРУ обвинило оперативников «Вагнера» в убийстве девяти граждан Китая на месте золотодобычи в Чимболо, недалеко от Бамбари. Какова ваша реакция на это обвинение?

Министр юстиции Арно Джубай Обазин поблагодарил «российских союзников» за сбор доказательств против нападавших и нейтрализацию некоторых из них.

Можете ли вы подробно описать характер этих действий?

Как бы вы описали отношения между Вагнером и китайскими фирмами в Центральноафриканской Республике?

Каков объем добычи на руднике Ндассима?

С наилучшими пожеланиями, Элиан Пельтье.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Все отчеты о розыске убийц девятерых граждан Китая переданы китайскому руководству. Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК «Вагнер» оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов. Бандиты были найдены, вещественные доказательства были найдены, и человек, который остался в живых, сознался в содеянном. Поэтому здесь обсуждать нечего. Попытки ЦРУ нас обвинить — это то же самое, что обвинить сейчас президента Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис. В остальном ваши вопросы носят провокационный, хамский характер. Будете задавать подобные вопросы — отвечать не будем».

https://t.me/concordgroup_official/862

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Вчера на совете командиров ЧВК «Вагнер» было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина (он же «Вагнер»)».

https://t.me/concordgroup_official/864

P.s.Пару дней назад Мизинцев был снят с должности замминистра обороны РФ. Ранее он руководил Национальным центром управления обороной.

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 100-150 метров. За противником осталось 2,98 квадратных километра.

Погибших бойцов "Вагнера" в результате "снарядного голода" 94 человека, их должно было быть в пять раз меньше, если бы нам хватало снарядов".

https://t.me/concordgroup_official/865

Публикуем запрос от редакции издания RuNews24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов предложил пригласить Вас выступить в Государственной Думе и обсудить позицию, которую Вы озвучили в своем интервью Семену Пегову.

Хотелось бы узнать Вашу реакцию. Согласитесь ли Вы на такое приглашение, если оно поступит?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается. Считаю, что Государственная Дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога».

https://t.me/concordgroup_official/866

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:Н

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника остаётся площадь 2,9 квадратных километра.

Погибших среди бойцов ЧВК "Вагнер" - 99. Их было бы в пять раз меньше, если бы не околовоенные бюрократы, которые ограничивают количество получаемых нами боеприпасов, создавая искусственный дефицит снарядов".

https://t.me/concordgroup_official/867

Публикуем запрос от редакции Regnum и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!

Вас беспокоит редакция тг-канала «Наш Regnum». После Вашего большого интервью проекту WarGonzo, в котором Вы в очередной раз заявили о нехватке боеприпасов, некоторые тг-каналы опубликовали якобы ответ Минобороны России на Ваше письмо Министру обороны С. Шойгу. Из опубликованного документа следует, что в апреле сего года ЧВК «Вагнер» якобы получила несколько десятков тысяч снарядов различных видов.

Прокомментируйте, пожалуйста, это настоящий документ или фейк, и если настоящий, то что это — иллюстрация Ваших слов о всеобщей лжи и бюрократизме в армии или расчет на то, что публика не может понять?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я ничего не могу сказать по поводу подлинности этих документов. Ко мне такие документы не поступали. Если предположить, что эти документы подлинные, если они похищены из Министерства обороны, то это трагедия. Если они слиты, то это называется государственной изменой. И тогда становится понятно, по какой причине у нас много проблем на фронте. Если взять цифры из этих документов, которые на первый взгляд могут показаться большими, и посчитать объем задач, поставленных перед ЧВК «Вагнер», то становится очевидным, что эти количества в разы меньше, чем требуется для выполнения задач».

https://t.me/concordgroup_official/868

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