"Мемориал" против тверской прокуратуры

Тверское отделение международного историко-просветительского общества «Мемориал» опубликовало обращение к депутатам Тверской городской Думы в связи с возможным демонтажем памятных досок, установленных на здании Тверского государственного медицинского университета. Мемориаловцы считают, что демонтаж досок противоречит интересам жителей города, чьи родственники пострадали от репрессий, а кроме того, «способен нарушить гражданское спокойствие и вызвать акции протеста», - сообщает портал газеты «Комсомольская правда».

Согласно вынесенному представлению прокуратуры Центрального района Твери, демонтажу подлежат две мемориальные доски, располагающиеся на стене здания по улице Советской, дом 4, в котором в 30 – 50-е годы ХХ века располагалось управление НКВД СССР по Калининской области. Это таблички в память о замученных в застенке НКВД советских гражданах, а также о расстрелянных весной 1940 года поляках из Осташковского лагеря НКВД. Новости СМИ2

Мемориаловцы утверждают, что «установление исторической истины – не функция прокуратуры, которая не заметила, как поставила под сомнение сам факт политических репрессий в нашей стране, признанных российской властью на государственном уровне». Однако дело в том, что представление о демонтаже табличек прокуратура вынесла, в том числе, в связи с тем, что её работники не обнаружили исторических доказательств расстрела поляков в бывшем здании областного НКВД.

Общество «Мемориал» с момента своего создания претендует на историческую истину в последней инстанции. Последний скандал, связанный с этой организаций случился в связи с раскопками в карельском урочище Сандармох, проводимыми Российским Военно-Историческим Обществом, которым «Мемориал» вместе с руководством партии «Яблоко» отчаянно пытались помешать, о чём подробнее здесь. В результате, наряду с останками репрессированных, были найдены останки военнопленных, расстрелянных финскими солдатами, наличие которых мемориаловцы отрицают.

Кроме того, в прошлом году председатель этой организации Ян Рачинский в эфире радио «Эхо Москвы» посетовал, что в школьной программе уделяется недостаточное внимание репрессиям, и они не могут «ничьё воображение поразить». Также было сказано и о ежегодной акции «Мемориала» у Соловецкого камня на Лубянской площади, которая, как известно, возникла только в 2007 году, что немного странно, казалось бы. На вопрос об этом Рачинский ответил, что всё дело в концепции «истории, которой надо гордиться» и «сакрализации государства», которые имеют место в наше время, по его мнению. Другой ныне покойный руководитель «Мемориала» Арсений Рогинский в одном из интервью утверждал, что « большевистское государство, созданное террором и насилием, не могло породить ничего, кроме террора, насилия и несвободы». Бесплатную медицину и образование, 8-часовой рабочий день, ликвидацию безграмотности, охрану труда и прочие нынешние социальные блага породило именно «большевистское государство», если вспомнить историю.

«Мемориал» действительно делает многое, чтобы историей Советского Союза нельзя было гордиться. Дошло до того, что в рамках своего проекта «Последний адрес» члены этой организации в разных городах развешивают на жилых домах металлические таблички с именами живших там жертв репрессий. Такое ощущение, что они всю страну хотят превратить в один большой некрополь. Также не стоит забывать и о том, что общество «Мемориал» признано иностранным агентом по решению Минюста в октябре 2016 года.

Но в любом случае, мемориаловцы обязаны подчиниться решению прокуратуры Центрального района Твери, и самим не нарушать гражданское спокойствие. И лучше бы им оставить попытки навязывания исключительно своей трактовки нашей истории на зарубежные гранты.

https://stasrus2009.livejournal.com/168635.html