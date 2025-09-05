В российских школах могут появиться учебники по кыргызскому родному языку. Такое смелое заявление сделала депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алёна Аршинова:

«С Министерством просвещения РФ мы заложили такое предложение, как возможность создания учебника кыргызского родного языка для российских школ.

Можем это сделать со специалистами России и Кыргызстана. У нас уже есть подобные учебники по чувашскому, башкирскому, чеченскому языкам»

Чеченцы, башкиры и чуваши — это национальности, которые входят в семью народов Российской Федерации. Возникает вопрос: где же на территории России издревле живут киргизы и кто же будет учиться по этим учебникам, москвичи что ли? Часы английского сокращаем, добавляем часы киргизского — вот она, дружба народов.

Депутат Аршинова активно налаживает связи с Киргизией. Но где проходит грань между дипломатичностью по работе и прямым лоббированием интересов иностранного государства? Политолог Марков также годами высказывался в комплиментарном ключе об Азербайджане, а в итоге оказался иноагентом...

Киргизов в России приравняли к чеченцам, башкирам и чувашам. Что это, случайно допущенная ошибка или намеренное искажение фактов?

В 1991 году народ Киргизии решил создать своё отдельное государство и жить независимо. Прежде чем разрабатывать российские учебники киргизского языка, киргизам следует вернуться в состав России.

Тем временем русский политтехнолог Виктор Васильев уже 4 месяца находится под стражей в Киргизии по выдуманному обвинению и до сих пор не возвращен в Россию.

Возникает вопрос: а почему только по киргизскому, давайте в школы внедрим и убекские, и таджикские, ну и казахские тоже учебники. Их деток будет поболее. А, да! Еще надо айзеровский учебник, чтоб деточки не забывали в "стране-агрессоре" ридну "мову". Киргизский язык хотят начать преподавать в российских школах — так предлагают в Госдуме.

Предполагается, что учебники для уроков родного языка будут разрабатывать российские специалисты вместе с киргизами.

В русских специалистах мы не сомневаемся. Вопрос только в том, а что эти киргизские "специалисты" понапишут в учебниках?

Они уже и там, в Госдуме? - задают вопрос на царьграде

Россия уже подарила Киргизии 35 миллионов долларов 28 августа в Киргизии открылся самый большой в республике парк "Евразия", который является бесплатным для детей до 15 лет

Парк вблизи Бишкека на территории площадью около 10 гектаров, был полностью построен на средства из российского бюджета.

Объем инвестиций составил 35 миллионов долларов (~2 млрд 800 млн рублей)

Ахренительные новости, которые не понимает уже совсем мозг… Тут парки дарим, тут по крохам собираем на дроны и аптечки нашим мужикам...

Это при образовавшейся в бюджете дыре в 5 трлн рублей! Строительством и обслуживанием парка занимается АНО «Евразия» - та самая организация, которая за счёт российских налогоплательщиков чего-то не подарила и не понастроила «братским народам» в Средней Азии и Закавказье.

Вспомните, когда последний раз вы бесплатно с детьми посещали парки развлечений? А вот киргизятам повезло, о них наша «родная» власть позаботилась.

Аттракцион невиданной щедрости... - отреагировала Вика Цыганова

Официально это подарок России братскому Кыргызстану в честь десятилетия сотрудничества в рамках ЕАЭС. Однако президент Киргизии Садыр Жапаров на торжественном открытии вообще забыл упомянуть Россию и заявил, что это подарок народу Кыргызстана в честь Дня независимости.

Это просто какой-то позор. Киргизия проводит жесточайшую политику дерусификации и переписывает историю, называя русских колонизаторами. Как же унизительно это всё выглядит! Россия выплатила Киргизии 3 миллиарда рублей — репарации ко Дню независимости. Улыбчивая женщина в белом пиджаке — та самая депутат Аршинова, которая предлагает в России ввести учебники родного кыргызского языка...

Космонавтов отвлекли от реально важных дел и спустили им ТЗ поздравить Киргизстан с днем независимости.

Эта та Киргизия где блогера-африканиста Васильева задержали по фейковому делу «о вербовке наемников» и сотрудницу Русского дома и держат их на киче еще с апреля, да, та Киргизия, что не поддерживает Крым и санкции против РФ соблюдает? Которая нашу СВО не поддерживает? Которая участников СВО из Киргизии на наемничество судит?

Она да? Ммм, прикольно! А почему Северокорейцев не поздравляли так? Или тряпки на Арбате и поздравление из Космоса исключительно для тех кто русских в 90-е выгонял из своих стран? - вопрошает Злой журналист

Поздравлений мало. В честь 34-й годовщины государственной независимости Таджикистана 9 сентября на медиафасадах высотных зданий Москвы и в аэропортах столицы «Домодедово» и «Внуково» появится флаги страны. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства республики в РФ.

Кроме того, в этот день флаг Таджикистана вывесят на Арбате. -сообщают Ведомости