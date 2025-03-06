Памятники и скульптуры Красноярска

Посетим Красноярск. Небольшая экскурсия Железнодорожный вокзал Красноярск-Пассажирский. Слева — стела, увенчанная львом (герб города). Красная площадь.

Стела вдалеке — Памятник погибшим в боях за советскую власть. Уличные часы а-ля Биг Бен, Красноярск, возле дома №6 по улице Горького (Карла Маркса, 116).

Макет паровоза Черепановых рядом со зданием управления Красноярской Ж/Д, Красноярск, Горького, 6 (Карла Маркса, 116). Памятник Ленину на площади Революции. Открыт 22 апреля 1970 года, в день 100-летия со дня рождения Ленина. Скульптор В. Пинчук в соавторстве с Г. Ястребенецким, архитектор С. Сперанский. Памятник Максиму Горькому в Центральном парке. Памятник учителю. Молодая учительница как бы ведёт урок. Центральный парк Красноярска. Наше всё. Памятник Пушкину в Центральном парке Красноярска. Камень-памятник Цою в Центральном парке Красноярска. Скамья-памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшенёву. Надпись: «Скамья „Будь как дома, путник“. Посвящается всем ушедшим рок-музыкантам». Центральный парк Красноярска. Скульптура дракона на смотровой площадке в Центральном парке Красноярска. Милая зверушка. Скульптура медведя на смотровой площадке в Центральном парке Красноярска. Скульптурная группа «Олени и волки» на смотровой площадке в Центральном парке Красноярска. Бюст Ф. Э. Дзержинского в одноимённом сквере Красноярска. Молодцы, уберегли. Скульптура «Фотограф», Красноярск, возле дома №98 по проспекту Мира (Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского). Памятник художнику Андрею Поздееву, Красноярск, возле Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева (КГПУ), проспект Мира, 83.

Скульптура открыта 27 сентября 2000 года. Архитектор: М. Меркулов, скульптор: Ю. Злотя.

Для загадывания желаний надо потереть нос. Ну как без этого. Скульптура «Кошки» на фасаде здания КГПУ.

Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова», Красноярск, проспект Мира, пересечение с улицей Кирова.

Открыта 10 июня 2008 года. Архитектор А.С. Демирханов, скульптор К.М. Зинич.

Горельеф работницы на фасаде бывшего доходного дома М. И. Семенова и И. И. Романова, проспект Мира, 86.

Памятник инспектору ГАИ возле отдела ГИБДД (Красноярск, Брянская улица, 23).

Скульптура «Дядя Яша и стажёр», Красноярск, возле дома №41 по улице Парижской Коммуны.

Скульптор А. Кияницын, памятник установлен в 2003 году в честь 90-летия красноярского водоканала.

Скульптура «Медвежата», Красноярск, двор между домами №9 и 9а по улице Конституции СССР.

Фонтан «Фемида» перед зданием Красноярского краевого суда, площадь Правосудия. Проспект Мира, 17.

Триумфальная арка в честь 375-летия Красноярска, площадь Мира. Стоит на месте ворот Спасской башни Красноярского острога. Открыта 5 сентября 2003 года, архитектор: А. С. Демирханов.

Памятник командору Николаю Петровичу Резанову, Красноярск, площадь Мира. Открыт 9 июня 2007 года.

Скульпторы: А. С. Демирханов, К. М. Зинич; архитектор: А. Б. Касаткин.

Кенотаф Н. П. Резанову, Красноярск, площадь Мира. Не смотря на то, что в путеводителях и на картах помечено как могила Резанову — это не так, поэтому это не надгробие, а кенотаф. Предполагаемое место захоронения Резанова находится на Троицком кладбище.

Надпись: «Лета 1831-го августа 16-го дня воздвигнут сей памятник иждивением Российско-Американской компании в ознаменование незабвенных заслуг оказанных ей действительным камергером Николаем Петровичем Резановым, который возвращаясь из Америки в Россию, скончался в Красноярске 1-го марта 1807-го года, а погребен 13-го числа того же месяца».

Арт-объект «Медведь», Красноярск, площадь Мира.

Площадка «Стороны Света» — часть комплекса, посвященного командору Николаю Резанову, одному из руководителей первого русского кругосветного плавания. На шаре начертан земной шар, на земле — роза ветров. Красноярск. Площадь Мира.

