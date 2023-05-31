Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)

Есть у нашей памяти теплые картинки:

Там, где все мы, дети - в шапках на резинке.

И штаны в ледяшках, что стояли колом,

Где тебя друзья все ждали за забором.

Шубки из цигейки, шарфик — это строго!

Валенки в снегу все, веник у порога.

Дома чай с малиной, мамино ворчанье:

"До костей промерзла, что за наказанье!"

Пьешь чай и мечтаешь: "Скоро будет елка,

Будет вкусно пахнуть каждая иголка!

Мандарины будут и конфет кулек..."

А тогда нам было точно невдомек,

Что через полвека вспомнится картинка:

Там, где все мы, дети — в шапках на резинке.

Где нам нипочем все: вьюга и ненастье...

Вспомним с теплотою это время Счастья!..

Ирина Исмейкина

https://stihi.ru/2021/11/27/3673

Открытки серии "Счастливое советское детство": Целыми днями пропадали на улице. Нам обедать и ужинать вообще было не обязательно. Брали с собой запас на целый день. А это урожай с участка. Яблоки, крыжовник, смородина. Вода из-под колонки хрен знает, какого качества. Домой лишний раз старались не заходить, боялись, что загонят. Мы кaтaлиcь, как могли. Сначала учился держать равновесие на одной педали, а потом уже ногy под рамку - и вперед Без пампepcов и на мaнной кашe

Вот наш портрет на чёрно-белом фото,

Где мы стоим, плечом к плечу, смеясь…

Не из-за денег, выгоды, комфорта

Возникла эта дружеская связь.

Где вы теперь? — Серёжки, Димки, Светки…

Жизнь разбросала нас (кого — куда!)

И мы не просто выросшие детки:

Мы повзрослели. Раз и навсегда.

Юлия Вихарева

В школу на самом быстром такси Неуловимые мстители... Чем больше смотришь на картинку, тем интересней становится. Сочинение с неё писали по русскому языку

***

Ну и, конечно, не надо забывать, что это - МЕЖДУНАРОДНЫЙ день ЗАЩИТЫ детей, и защищать на международном пространстве до сих пор есть кого, к великому сожалению. И закончим жизнеутверждающе!

"Пусть всегда будет солнце". Ансамбль песни и танца им. Локтева. Песни Аркадия Островского (1975)

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