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Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)

Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)

Есть у нашей памяти теплые картинки:
Там, где все мы, дети - в шапках на резинке.
И штаны в ледяшках, что стояли колом,
Где тебя друзья все ждали за забором.

Шубки из цигейки, шарфик — это строго!
Валенки в снегу все, веник у порога.
Дома чай с малиной, мамино ворчанье:
"До костей промерзла, что за наказанье!"

Пьешь чай и мечтаешь: "Скоро будет елка,
Будет вкусно пахнуть каждая иголка!
Мандарины будут и конфет кулек..."
А тогда нам было точно невдомек,

Что через полвека вспомнится картинка:
Там, где все мы, дети — в шапках на резинке.
Где нам нипочем все: вьюга и ненастье...
Вспомним с теплотою это время Счастья!..

Ирина Исмейкина
https://stihi.ru/2021/11/27/3673

Открытки серии "Счастливое советское детство":Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Целыми днями пропадали на улице. Нам обедать и ужинать вообще было не обязательно. Брали с собой запас на целый день. А это урожай с участка. Яблоки, крыжовник, смородина. Вода из-под колонки хрен знает, какого качества. Домой лишний раз старались не заходить, боялись, что загонят.Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Мы кaтaлиcь, как могли. Сначала учился держать равновесие на одной педали, а потом уже ногy под рамку - и впередВсех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Без пампepcов и на мaнной кашeВсех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)

Вот наш портрет на чёрно-белом фото,
Где мы стоим, плечом к плечу, смеясь…
Не из-за денег, выгоды, комфорта
Возникла эта дружеская связь.

Где вы теперь? — Серёжки, Димки, Светки…
Жизнь разбросала нас (кого — куда!)
И мы не просто выросшие детки:
Мы повзрослели. Раз и навсегда.

Юлия Вихарева

Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)В школу на самом быстром таксиВсех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Неуловимые мстители...Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Чем больше смотришь на картинку, тем интересней становится. Сочинение с неё писали по русскому языку

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Ну и, конечно, не надо забывать, что это - МЕЖДУНАРОДНЫЙ день ЗАЩИТЫ детей, и защищать на международном пространстве до сих пор есть кого, к великому сожалению.Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)Всех с Днем защиты детей! (Советское детство-9)И закончим жизнеутверждающе!

"Пусть всегда будет солнце". Ансамбль песни и танца им. Локтева. Песни Аркадия Островского (1975)

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