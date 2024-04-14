Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.13

Дача Чернова 1893 г. Архитектор: Александр фон Гоген В 1884г. землю под строительство приобрёл статский советник Александр Чернов.

По преимуществу эта дача была построена для охот. Чернов содержал большие своры борзых и гончих собак, лошадей, имел множество ружей. Во времена революции, хозяин дачи исчез, вероятнее всего он уехал из России. После дом национализирован и в 1919 г. открыли первый в Петрограде дом отдыха. Открыли для рабочих Невской заставы. Через несколько лет здесь разместилась поликлиника, а позднее — больница. В 1943 г. усадьба отошла в распоряжение Министерства связи СССР. До конца 1980-х гг. здесь стояли так называемые «глушилки» — специальная аппаратура, чтобы заглушать на различных частотах вражеские голоса антисоветских радиостанций. Сейчас вход в дом закрыт. Иногда, в дни музеев туда можно попасть. Октябрьская наб., 72

Парадный вход в царскую ложу в Академической капелле. На первый взгляд интерьер Капеллы кажется скромным, но он полон деталей, присмотревшись к которым начинаешь по достоинству оценивать убранство. Здесь красивая закругленная лестница из мрамора, кованные перила с узорами, лепнина на стенах. И вы увидите здесь даже камин, поднявшись на первые ступеньки. наб. реки Мойки, 20

А Вы знали, что Невский проспект считается одним из самых теплых мест в Питере? Если вы замерзли — бегом на Невский проспект, ведь он считается теплым местом во всем городе.

Температура летом здесь выше в среднем на 2-3 градуса, чем в пригороде, а зимой разница может доходить до 10-12 градусов!

Морской дворик на Васильевском острове Здание, расписанное в морской тематике, спряталось во дворе Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Данный клуб был образован 25 ноября 1994 года. Главной целью клуба является социальная помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ и их семьям. Красочное граффити с морскими обитателями выполнили местные художники. 5-я линия Васильевского острова, 46Б

Необычный двор с «Роялем в кустах» Во дворе на Гороховой улице несколько лет назад появился «Рояль в кустах», который своими руками сделал один из местных жителей!

За эту инсталляцию он был награждён почётным знаком от Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города». "Какой-то неухоженный у нас двор был, пустой, – рассказывает автор данного фонтана. – Решил, что здесь должно быть красиво, чтобы жителям всегда хотелось возвращаться домой. Проект рояля-фонтана я подсмотрел в Интернете. Сам сделал чертёж, и мы вместе с другом собрали эту конструкцию из дерева. Не так уж это и сложно! Наш фонтан работает с помощью циркуляционного насоса".

Очень необычно, согласны?

Торговый дом "Штоль и Шмит" 1881 г., Архитектор: В. А. Шретер Фирма "Штоль и Шмит" была основана В. Ф. Штолем и К. И. Шмитом в 1849-м г. и специализировалась на торговле аптечными и москательными товарами. Производство имело статус поставщика Императорского двора. В 1879-м г. Шмит решил перевести главный офис фирмы в самый центр Петербурга - на Малую Морскую улицу. И тут возводят дом. В оформлении главного фасада использовались гранит, импортный кирпич из Силезии и ревельский мрамор. На первом этаже лицевого корпуса располагались магазин и контора, на втором и третьем жили директора фирмы, четвертый этаж был отдан под квартиры для служащих. В знак особого отличия еще при жизни Шретера на здание была установлена мемориальная доска.

Малая Морская ул., 11

«Три сестры» на набережной Фонтанки. XVIII в.

Три смежных дома на Фонтанке — ныне № 97, 99, 101 были построены на участке Марка Полторацкого. В 1763г. Екатерина II пожаловала Марка в дворянское достоинство и назначила директором Придворной певческой капеллы.

Три дома на Фонтанке розданы были в приданое дочерям — в замужестве Мертваго, Сухаревой и Олениной. Дочь Елизавета Марковна вышла замуж за Алексея Николаевича Оленина, впоследствии президента Академии Художеств и директора Публичной библиотеки. В Оленинском доме 97 собирался так называемый Оленинский кружок.

В доме Оленина в 1819 г. Пушкин познакомился с Анной Петровной Керн, которой позднее он посвятил известное стихотворение «Я помню чудное мгновенье». В наше время любой желающий может переночевать в доме № 99, так как в нём сейчас находится мини-отель. А в доме Оленина сейчас располагается очень милый и уютный Ресторан вьетнамской кухни «PhonRoll».

набережная реки Фонтанки, 97 Петропавловская крепость Просто красиво Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» на фоне небоскреба Лахта-центр

Самая маленькая площадь страны знаете где? Конечно в Питере

Флигельная площадь - самая маленькая площадь России. Расположена на Васильевском острове. Площадь площади всего 20 квадратных метров!

Санкт-Петербургская телебашня Башня была признана идеалом в своём роде. По ее примеру было возведено несколько конструкций в России и за рубежом. Об архитекторе Васильковском говорили «он слышал музыку города, и никогда не фальшивил».

Большая Хоральная синагога

Проект Большой Хоральной синагоги разработали во времена Александра II четыре архитектора, среди которых легендарные Стасов и Бенуа. Эпопея с получением разрешения, строительством и внешней отделкой не прекращалась четверть века, но результат того стоил: петербургская синагога не только вторая по величине в Европе, но и одна из самых красивых.

Лермонтовский пр. 2

Никольский сад в центре города! Питер Сад появился в 1875 году благодаря купцу О. Тупикову – он предложил разбить сквер на месте площади, примыкающей к Никольскому Морскому собору. По легенде купец создавал сад и ограду к нему за возможность забрать себе все камни, которыми была вымощена площадь. Результат так понравился императору, что несмотря на сопротивление священников, тот распорядился объединить со сквером и церковный сад. Украшением сада являются два симметрично расположенных фонтана. Кроме того, здесь находится монумент, посвящённый героям Цусимского сражения. Местоположение: Никольская площадь, Санкт-Петербург

Душники в Эрмитаже

🌬 Душник — это небольшое отверстие в стене, предназначенное для выхода в помещение теплого воздуха. После пожара 1837-го в Зимнем дворце решили перевести всë здание на систему огневоздушного (духового)

отопления, которую разработал инженер Николай Амосов. В подвалах разместили 84 "амосовские" печи, а в стенах установили отопительные каналы, по которым теплый воздух подавался в верхние этажи и через душники поступал в залы дворца. Историк Игорь Зимин в произведении "Зимний дворец. Люди и стены" писал:

"Внутристенные отопительные каналы используются по сей день, но уже на базе современной техники".

Что такое рустовка и почему она так часто используется в Санкт-Петербурге? Рустовка — один из самых популярных способов оформления фасадов домов в Петербурге. На сегодняшний день без этого архитектурного элемента сложно представить себе исторический центр Северной Венеции. Рустовка — рельефная облицовка сооружения камнем с грубо отесанной выпуклой лицевой поверхностью. Во времена правления Екатерины II архитекторы стали использовать рустовку в оформлении доходных домов и купеческих особняков. Однако ею украшали только цокольный этаж, чтобы подчеркнуть гладкость стен верхних этажей здания. Расцветом рустикального стиля в архитектуре Санкт-Петербурга считается начало XIX века. Петербургские зодчие использовали рустовку в декоре не только цокольных этажей, но и всего фасада. Рустовку часто выполняли с помощью отделки штукатуркой, которую затем окрашивали в разные цвета.

«Блокадный» двор На Невском проспекте располагается двор с интерактивным глобусом (внутри есть громкоговорители, которые включают по особым торжественным случаям). На самом здании при входе во двор есть большая мемориальная доска блокадных времён. Сам глобус символизирует необходимость поддержания мира на Земле и напоминает о страшных временах блокады Ленинграда. Невский пр., 14.

Лопухинский сад В ходе Северной войны на этом месте были стычки со шведами. Парк всегда был местом отдыха горожан, но в 90-е годы прошлого века Лопухинский сад пришел в запустение и оказался заброшен. Власти рассматривали вариант застройки Лопухинского парка,но горожане отстояли историческое место После реконструкции 2015 года он снова радует петербуржцев ухоженными дорожками, чистыми прудами и обилием зелени! Лопухинский сад известен далеко не всем петербуржцам, поэтому здесь немноголюдно, что располагает к неспешным прогулкам.

Незаметная достопримечательность города Синий мост служит продолжением Исаакиевской площади и соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Когда речь заходит о ширине синего моста, часто упоминается цифра 99,9 метров, хотя реальные размеры составляют 97,3 метра.

Откуда взялась эта загадочная цифра — неизвестно. Возможно, кто-то хотел придать мосту большую символичность. Бытует мнение, что два императора отвернулись от моста. Монумент Николаю I и Медный всадник действительно «смотрят» в другую сторону. Считается, что если, стоя на Синем мосту, загадать желание о здоровье или даже попросить молодость, оно сбудется. Ну... с молодостью явно перебор!

Уголок дореволюционной России Магазин купцов Елисеевых — одно из самых легендарных мест притяжения гостей города. Место, которое можно назвать настоящим музеем. Здесь необычно всё: от движущихся кукол в огромных витражах до неповторимого антуража, который ощущается в каждой детали интерьера. Поэт Георгий Иванов писал: «На Невском, как грибы, вырастали одно за другим „роскошные“ здания — настоящие „монстры“, вроде магазина Елисеева или дома Зингера».

Ну и последнее на сегодня. Подборка интересных фактов о Троице-Измайловском соборе, которые вас удивят ⠀

Николай I пожертвовал на храм личные средства.

Каждую деталь согласовывали с императором, что сильно затянуло строительство.

Автор проекта Стасов допустил ошибку в расчётах, в феврале 1834 года главный купол обвалился от сильного порыва ветра. Николай I наказал за это архитектора, поместив его на гауптвахту на 10 суток. А вот расхлебывать эту ошибку в расчетах пришлось инженеру Петру Базену, который целый год вносил в чертежи необходимые поправки. Но странные обстоятельства вновь помешали окончанию трудов над центральным куполом. Когда он был уже совершенно готов и звёздно засиял над церковью, его внезапно сорвала сильнейшая буря. Отмечу, что никто при этом не пострадал. Поспешивший на место происшествия император тут же назначил расследование. Комиссия специалистов снова нашла ряд ошибок того же незадачливого Стасова.

Необыкновенный цвет купола соответствует цвету мундиров Измайловских гвардейцев.

Собор освятили 25 мая 1835 года. На тот момент это был крупнейший храм в России. Высота храма – 80 метров, вмещает более 3000 человек. Купол виден из любой точки города на расстоянии 20 км. После революции из храма вынесли 2 кг золота и более 300 кг серебра.

В 1939 году в здании храма разместились мастерские театра им. Ленсовета. Война нанесла сильнейшие разрушения храму.

Восстановление храма началось в 1990-е. Папа Римский Бенедикт XVI пожертвовал на его реставрацию 10000 евро. 25 августа 2006 года произошло возгорание строительных лесов, установленных для реставрации купола собора, переросшее в сильный пожар. Эвакуация прихожан и церковных ценностей прошла успешно, пострадавших не было; однако самому собору был нанесён непоправимый урон — полностью уничтожена деревянная конструкция купола, находившаяся в храме более 170 лет. Митрополит Владимир (Котляров) поспешил заявить, что он убеждён в преднамеренном поджоге храма и что у церкви якобы даже есть доказательство этому. Следствие по делу о пожаре за 7 лет так и не доведено до конца, но версия о поджоге не подтвердилась.