Загадочная русская душа на картинах Владимира Чумакова-Орлеанского

Картины современного российского художника Владимира Чумакова–Орлеанского — это настоящая ода широкой и загадочной русской душе. Хотя люди с его полотен далеко не всегда ведут себя пристойно, они пронизаны добротой и юмором. Его герои родом из далекого прошлого и поэтому работы мастера могли бы стать иллюстрациями к произведениям Салтыкова-Щедрина, Гоголя или Тургенева.
Владимир Викторович Чумаков-Орлеанский родился в Москве в 1962 году. Первое профильное образование он получил в специальном архитектурном классе московской школы номер 50. Параллельно живописи занимался музыкой, играя в самодеятельном ВИА «ПИФ».В 1982 году, отслужив в рядах Советской армии, Чумаков-Орлеанский начал трудовую деятельность в качестве художника. Получил в 1986 диплом, художника-оформителя, а в 1991 — дизайнера интерьеров.Вечерний звон
Основное поле деятельности Владимира Викторовича — художественно-оформительская и дизайнерская деятельность. Станковая живопись по его словам — это просто хобби. В 90-х он писал «для себя» и работы художника не имели успеха в широких массах.Визит дамы
А вот в 2010 художника заметили. Его картины были сняты с выставки «Традиции и современность» в Московском центральном манеже. Это произошло по идеологическим причинам. Да, именно так сформулировали свое решение организаторы.Ворона
За рубежом работы Чумакова-Орлеанского пользуются большим спросом. Выставки художника проходили в Амстердаме и Роттердаме, Берлине, Париже, Монако, Лондоне и Цюрихе.ГрибыГусакДорожно-транспортное происшествиеЗасадаИгрокиКарп ИльичКозаКоллегиКолядаМужик и медведьМузаНа городской заставеОхота на охотуПедагогикаПодберезовикПоследняя капляРыбакиС жалобойСтрасти по ракам
https://bigpicture. ru/kartini-vladimira-chumakova-orleanskog...
