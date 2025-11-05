Загадочная русская душа на картинах Владимира Чумакова-Орлеанского

Картины современного российского художника Владимира Чумакова–Орлеанского — это настоящая ода широкой и загадочной русской душе. Хотя люди с его полотен далеко не всегда ведут себя пристойно, они пронизаны добротой и юмором. Его герои родом из далекого прошлого и поэтому работы мастера могли бы стать иллюстрациями к произведениям Салтыкова-Щедрина, Гоголя или Тургенева.

Владимир Викторович Чумаков-Орлеанский родился в Москве в 1962 году. Первое профильное образование он получил в специальном архитектурном классе московской школы номер 50. Параллельно живописи занимался музыкой, играя в самодеятельном ВИА «ПИФ». В 1982 году, отслужив в рядах Советской армии, Чумаков-Орлеанский начал трудовую деятельность в качестве художника. Получил в 1986 диплом, художника-оформителя, а в 1991 — дизайнера интерьеров. Вечерний звон

Основное поле деятельности Владимира Викторовича — художественно-оформительская и дизайнерская деятельность. Станковая живопись по его словам — это просто хобби. В 90-х он писал «для себя» и работы художника не имели успеха в широких массах. Визит дамы

А вот в 2010 художника заметили. Его картины были сняты с выставки «Традиции и современность» в Московском центральном манеже. Это произошло по идеологическим причинам. Да, именно так сформулировали свое решение организаторы. Ворона

За рубежом работы Чумакова-Орлеанского пользуются большим спросом. Выставки художника проходили в Амстердаме и Роттердаме, Берлине, Париже, Монако, Лондоне и Цюрихе. Грибы Гусак Дорожно-транспортное происшествие Засада Игроки Карп Ильич Коза Коллеги Коляда Мужик и медведь Муза На городской заставе Охота на охоту Педагогика Подберезовик Последняя капля Рыбаки С жалобой Страсти по ракам

https://bigpicture. ru/kartini-vladimira-chumakova-orleanskog...