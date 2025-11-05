Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Загадочная русская душа на картинах Владимира Чумакова-Орлеанского

Картины современного российского художника Владимира Чумакова–Орлеанского — это настоящая ода широкой и загадочной русской душе. Хотя люди с его полотен  далеко не всегда ведут себя пристойно, они пронизаны добротой и юмором. Его герои родом из далекого прошлого и поэтому работы мастера могли бы стать иллюстрациями к произведениям Салтыкова-Щедрина, Гоголя или Тургенева.

Bigpicture.ru 0000000Владимир Викторович Чумаков-Орлеанский родился в Москве в 1962 году. Первое профильное образование он получил в специальном архитектурном классе московской школы номер 50. Параллельно живописи занимался музыкой, играя в самодеятельном ВИА «ПИФ».Bigpicture.ru 000В 1982 году, отслужив в рядах Советской армии, Чумаков-Орлеанский начал трудовую деятельность в качестве художника. Получил в 1986 диплом, художника-оформителя, а в 1991 — дизайнера интерьеров.Bigpicture.ru вечерний звонВечерний звон
Основное поле деятельности Владимира Викторовича — художественно-оформительская и дизайнерская деятельность. Станковая живопись по его словам — это просто хобби. В 90-х он писал «для себя» и работы художника не имели успеха в широких массах.Bigpicture.ru визит дамыВизит дамы
А вот в 2010 художника заметили. Его картины были сняты с выставки «Традиции и современность» в Московском центральном манеже. Это произошло по идеологическим причинам. Да, именно так сформулировали свое решение организаторы.Bigpicture.ru воронаВорона
За рубежом работы Чумакова-Орлеанского пользуются большим спросом. Выставки художника проходили в Амстердаме и Роттердаме, Берлине, Париже, Монако, Лондоне и Цюрихе.Bigpicture.ru грибыГрибыBigpicture.ru гусакГусакBigpicture.ru дорожно транспортное происшествиеДорожно-транспортное происшествиеBigpicture.ru засадаЗасадаBigpicture.ru игрокиИгрокиBigpicture.ru карп ильичКарп ИльичBigpicture.ru козаКозаBigpicture.ru коллегиКоллегиBigpicture.ru колядаКолядаBigpicture.ru мужик и медведьМужик и медведьBigpicture.ru музаМузаBigpicture.ru на городской заставеНа городской заставеBigpicture.ru охота на охотуОхота на охотуBigpicture.ru педагогикаПедагогикаBigpicture.ru подберезовикПодберезовикBigpicture.ru последняя капляПоследняя капляBigpicture.ru рыбакиРыбакиBigpicture.ru с жалобойС жалобойBigpicture.ru страсти по ракамСтрасти по ракам
