Самолёт, который не должен был летать

Как СССР спас космос машиной весом в 210 тонн

1976 год. Байконур медленно умирает без топлива. Гигантские баки для ракеты «Энергия» варят под Москвой, а везти их некуда — они физически не влезают ни в один железнодорожный туннель страны. Объезд через Волгоград превращает доставку одного бака в месячную эпопею.

Пока чиновники паникуют, а американцы уже гоняют свои шаттлы, кто-то в министерстве авиапрома вспоминает про забытое КБ Мясищева. Этому коллективу дадут два года на то, что раньше не делал никто в мире: построить самолёт-грузчик, способный тащить на себе груз размером с пятиэтажный дом. Ссылка, которая обернулась звёздным часом

Владимир Мясищев был живой легендой. Его бомбардировщики М-4 и 3М в разгар холодной войны держали в напряжении весь Пентагон. Но в начале шестидесятых бюро расформировали, а самого конструктора отправили проектировать ракеты — по сути, в профессиональную ссылку.

К середине семидесятых КБ восстановили, но всерьёз никто не воспринимал. И вдруг именно этим «списанным» инженерам поручают задачу, от которой отказались бы гиганты отрасли. Времени на проект с нуля не было вообще. Выход один — взять готовую боевую машину и перекроить до неузнаваемости.

Как из бомбардировщика сделали горбатого монстра

За основу взяли стратегический бомбардировщик 3М, тот самый, что наводил ужас на американские авианосцы. Инженеры вырезали бомбовый отсек, срезали верхнюю часть фюзеляжа и нарастили хвост на четыре метра вверх.

Из хищника получился горбатый гигант с двухэтажной кабиной: наверху сидели инженеры, следящие за грузом, внизу — пилоты с обзором хуже, чем у водителя грузовика.

29 апреля 1981 года лётчик-испытатель Александр Галунов впервые поднял машину в воздух без груза. Когда позже на спину закрепили первый топливный бак, центр тяжести самолёта сместился настолько, что пилотам пришлось заново учиться его чувствовать. Каждый полёт превращался в балансирование на грани возможного.

Цифры, от которых становится не по себе

Размах крыла — 50,5 метра, это пятиэтажный дом, положенный набок. Длина — 54 метра. Пустая машина весила 78 тонн, а с максимальным грузом взлётная масса доходила до 210 тонн. Для сравнения, современный Boeing 737 весит вдвое меньше даже с пассажирами и багажом.

Четыре двигателя ВД-7 выдавали по 13 тонн тяги каждый и разгоняли эту громадину до 770 км/ч на высоте 12 тысяч метров. При этом дальность полёта с полной загрузкой составляла всего 2500 километров — путь от Москвы до Байконура машина преодолевала только с дозаправкой.

Взлётная полоса нужна была не короче трёх километров. С полной загрузкой самолёт разбегался два километра и натужно отрывался от земли, будто уставший альпинист на последнем издыхании. А посадка при боковом ветре превращалась в испытание на нервы: огромный груз на спине работал как парус, ловя любой порыв. Пять часов вместо месяца

Первыми пассажирами «Атланта» стали алюминиевые баки для ракеты «Энергия» — цилиндры четыре метра в диаметре, больше 40 метров в длину и весом до 50 тонн каждый. То, что раньше ехало по железной дороге целый месяц, теперь долетало за пять часов. Программа «Буран» получила второе дыхание в буквальном смысле слова.

Позже на спине самолёта возили макет орбитального корабля для испытаний в аэродинамической трубе. Фотографии тех полётов до сих пор принимают за фотомонтаж: по небу летит самолёт, а на его спине сидит космический корабль. Всего построили три машины. С 1982 по 1991 год они выполнили больше 150 полётов, перевезли тысячи тонн уникальных грузов — и ни разу не потеряли ни один из них.

Как гордость космической программы превратилась в ржавый памятник

Развал СССР похоронил и «Буран», и ракету «Энергия», а вместе с ними и работу для трёх уникальных самолётов. Один списали уже в 1994 году. Второй простоял на приколе больше десяти лет, пока в 2006-м не отправился в музей ВВС в Монино.

Третий пытались приспособить под коммерческие перевозки негабаритных грузов, но заказов почти не было — содержание такой машины требовало особых пилотов, особого обслуживания и особых денег, которых в девяностые не было ни у кого. Последний полёт «Атлант» совершил в 1998 году, после чего его законсервировали на аэродроме в Жуковском. Больше десяти лет самолёт ржавел под открытым небом, пока в 2012-м его не перевезли в музей техники, где начали частичную реставрацию.

Кстати, история «Атланта» хорошо рифмуется с судьбой другого советского гиганта — К-7. Один был создан в 1930-х как воздушный корабль размером с дом, другой через полвека тащил на спине детали космической программы. Оба выглядели так, будто по всем законам здравого смысла не должны были летать. Почему об этом стоит помнить

Опыт «Атланта» позже лёг в основу легендарного Ан-225 «Мрия» — самого грузоподъёмного самолёта в истории авиации. Но именно советский «горбун», рождённый из отчаяния и собранный за два года из бомбардировщика, первым в мире доказал: возить космос на спине реально.

Сегодня ни один самолёт в мире не перевозит грузы подобных габаритов на внешней подвеске — авиация выбрала более практичный и безопасный путь внутренних грузовых отсеков. Но три машины, построенные вопреки всем канонам аэродинамики, честно отработали свою единственную миссию и не подвели ни разу. Не самая плохая судьба для конструкции, которую по всем законам физики просто не должны были выпустить в небо.

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