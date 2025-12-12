Последний великий проект СССР, завершенный в наши дни

Первый раз слово Лабытнанги я увидел лет 25 назад. Увидел на почтовом конверте, адресованном мне. Очень чудном, не бумажном, а в каком-то странном полиэтиленовом пакете. И крупные буквы «Ямалгеофизика», мда, как давно это было. До сих пор где-то на антресолях бумажки пылятся. Второй раз с Ямалом столкнулся лет пятнадцать назад.

Когда участвовал, пусть и стороной, в самой крупной стройке заполярья. Потрясающий же проект!

Газпром тут опубликовал ряд фотографий оттуда - красота неимоверная! И подлинная гордость родной страны. Почему об этой железной дороге никому не рассказывают? Чем в очередной раз перетирать квартиру Долиной, лучше бы о дороге к Бованенковскому месторождению рассказали. Месторождение газа там гигантское, самое большое на Ямале. Названо в честь советского геолога Сталинской поры Вадима Дмитриевича Бованенко. Наоткрывал Вадим Дмитриевич для родной страны ужас всего столько. При том, что не стало геолога всего в 37 лет. Так что имя месторождению очень к лицу.

И вот самая северная железная дорога мира. Это издалека кажется, что кусочек рельсов совсем небольшой. На самом деле, перегон от Лабытнанги до месторождения почти 600 километров. Это как из Москвы в Питер скататься, только посреди огромного «ничего». Да ещё и по вечной мерзлоте. Вся дорога пролегает за Северным полярным кругом!

Больше того, на этом «перегончике» пришлось построить семьдесят мостов. Это не опечатка, именно семьдесят! Включая уникальный самый длинный мост в заполярье. Четыре километра на сваях. Ещё один рекорд! И не то, чтобы речка Юрибей такая широкая, нет не Волга совсем.

Но климат ужасный. Полгода, аж до июня, река стоит подо льдом, тогда и почва на берегах вполне держится.

Но стоит пригреть летнему северному солнышку и долины вокруг реки превращаются в грязевое месиво. Болота - не болота, оттаявшая, пропитанная водой мерзлота, ни одна дорога не удержится.

Как обычно, стройку уникальной дороги начали при СССР. Проектирование и разведка шли ещё в семидесятые. Первые работы начаты в 1986 году. Стройка была комсомольской, приехали опытные уже покорители БАМа. На одной станций сохранилась даже историческая стела об этом. Построить успели чуть меньше половины пути и в девяностые стройка была заброшена.

Следующие лет пятнадцать возникали странные фирмы и консорциумы. Пытались освоить государевы денежки на дорогу и куда-то исчезали. Только к концу двухтысячных за стройку взялся Газпром и дорогу-таки довели до Бованенково. Вот тогда и мне мизинчиком довелось в проекте поучаствовать. Задумано было удивительно!

Проблема с грунтами не только рядом с реками. Почти всю трассу пришлось укреплять специальными решетками и прочим. Отдельные участки пришлось замораживать. Нет, серьёзно, до самой мерзлоты вокруг дороги в землю уходят длинные трубки с хладагентом. Реально длинные, чуть меньше пятиэтажки в глубину. Даже летом они не дают грунту под полотном разморозиться! Особенно тяжело далась стройка моста через Юрибей. Мерзлота-мерзлотой, но кроме летних болот, повсюду залегают подземные озёра. Озёра эти страшно солёные, потому не замерзают ни при минус тридцати, ни при минус сорока. Парадокс - вокруг каменный лёд мерзлоты, а в нем вполне себе вода плещется.

Ещё и уникальный летний разлив. В нормальном состоянии редко где Юрибей выходит за двести метров ширины. Но в разлив низкая пойма и на три километра может водой заполниться. Ровно поэтому пришлось ставить настолько длинный мост.

Кстати и сваи пришлось ставить сверхглубокие. Мост стоит на стальных трубах, которые внутри залиты бетоном. Уходит такая свая в мерзлоту на высоту доброй десятиэтажки!

И да, места, по-настоящему, глухие. Крайний Север как есть. Тут и жилища оленеводов, вполне настоящих, как и тысячу лет назад. Тут и мамонты в вечной мерзлоте, остатки былых эпох. При строительстве, например, обнаружили мамонтёнка возрастом сорок две тысячи лет! Назвали Любой. Мда, так звали жену оленевода, обнаружившего находку. Про большое «ничего» я тоже не шутил. Поезд эти без малого шестьсот километров идёт почти сутки. Да, скорости на мерзлоте очень невелики. То снежные заносы, то ещё что. На дороге пять станций, но ни одной деревни. Только вдали покажутся костры кочевья и снова растворятся с белой пустоте.

Сегодня дорога работает, перетаскивает солидный груз в три с половиной миллионов тонн грузов каждый год. И больше сорока тысяч рабочих-нефтяников ежегодно. Есть планы тянуть дорогу и дальше, до порта Сабетта. Туда, где стоит огромный завод по сжижению природного газа. Откуда ледокольными танкерами газ уходит и в Европу, и в Азию. Да, до Ямал-СПГ при всех его гигантских объёмах до сих пор не проложены рельсы. Дело это тяжелое и требует сотен миллиардов вложений. Говорят про новую стройку на Ямале на всяких конференциях много, но дело не двигается с места. Ни в бюджете, ни у Газпрома пока таких ресурсов не обнаруживается. Да и с комсомольцами для новой «комсомольской стройки» некоторые проблемы.

Впрочем меньше гордости за линию до Бованенковского месторождения от этого не становится. Один из последних великих проектов Союза, законченный уже в наши дни. Удивительно, что и я к этому проекту когда-то прикоснулся, бывает же в жизни.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/posledniy-velikiy-proekt-sssr-zavershennyy-v-nashi-dni.html