Территория Героев...(191)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Подполковник Султанов Хантемир«Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!» – выразил уверенность подполковник Хантемир Султанов, удостоенный высшего звания – Героя России.
Он поблагодарил свой личный состав, который с первых дней выполняет боевые задачи в зоне СВО. См. видео по ссылке
Капитан Мельник ЕвгенийКапитан Евгений Мельник, получивший «Золотую Звезду», рассказал о единстве и сплоченности коллектива.
«Все, от командира полка до рядового штурмовика, объединены одной задачей, одной идеей и одной любовью – любовью к нашей Родине». См. видео по ссылке
Сержант Николаев ЕгорСержант Егор Николаев, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны, поблагодарил своих командиров и боевых товарищей. См. видео по ссылке
Гвардии рядовой Салимов СергейГвардии рядовой Сергей Салимов действовал в составе штурмовой группы. В ходе наступательных действий, его подразделение захватило укрепленные позиции противника.
Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Салимов проявил разумную инициативу, разработал план продвижения, обеспечив скрытность подхода подразделения. Он определил местоположение огневых позиций врага, что позволило штурмовой группе под его командованием быстро и безопасно сблизиться с противником. В результате стремительной атаки были уничтожены трое боевиков ВСУ, после чего группа закрепилась на позициях и доложила об успешном выполнении задачи.
Благодаря решительным и отважным действиям гвардии рядового Сергея Салимова удалось ослабить оборону противника и создать плацдарм для российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10718
Гвардии рядовой Решетилов ГригорийГвардии рядовой Григорий Решетилов обеспечивал связь между наблюдательными постами и командным пунктом. Во время дежурства он попал под артобстрел, из-за которого линия связи была повреждена.
Григорий оперативно выдвинулся для ремонта, обнаружил обрыв и приступил к восстановлению. Услышав приближение беспилотника, он занял укрытие и открыл огонь по двум FPV-дронам, уничтожив оба.
После устранения неисправности и проверки работоспособности связи Решетилов вернулся на позицию. Благодаря его решительным действиям коммуникация была своевременно восстановлена, что позволило передать важную информацию о противнике.
https://t.me/rabotaembrat/10724
Младший лейтенант Николаев НиколайПод руководством младшего лейтенанта Николая Николаева подразделение выполняло задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Несмотря на постоянные артобстрелы, он грамотно распределил бойцов и организовал вынос раненых с передовых позиций.
Получив приказ о срочной эвакуации ещё двух военнослужащих, Николаев лично возглавил группу, назначив стрелков для контроля воздушной обстановки и отражения возможных атак БПЛА. Под миномётным огнём он добрался до раненых, организовал им первую помощь и доставку на пункт, где им оказали квалифицированную медицинскую поддержку.
Профессиональные действия младшего лейтенанта Николаева позволили успешно выполнить операцию без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/10725
Гвардии ефрейтор Казанцев ЕвгенийГвардии ефрейтор Евгений Казанцев в должности водителя берегового отделения понтонной выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.
Действуя в составе экипажа «Багги», гвардии Казанцев выполнял боевую задачу по доставке инженерного имущества и боеприпасов в одном из районов Донецкой Народной Республики, в условиях постоянной угрозы артиллерийского обстрела и атак беспилотных летательных аппаратов противника.
При выполнении боевой задачи экипаж «Багги» подвергся внезапной атаке со стороны FPV-дрона украинских боевиков. В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции.
Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Евгения Казанцева была предотвращена детонация боеприпасов, сохранены жизни личного состава и вверенная военная техника. Своевременная доставка инженерного имущества и боеприпасов обеспечила повышенную обороноспособность подразделений на передовой, что позволило удержать занятые позиции и создать условия для успешного продвижения в глубину обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/10730
Гвардии рядовой Шамсутдинов АльбертВо время специальной военной операции гвардии рядовой Альберт Шамсутдинов обеспечивал эвакуацию раненых и доставку имущества в подразделения, работая в районах, находившихся рядом с линией боевого соприкосновения.
В одном из рейсов, после доставки боеприпасов, он вместе с группой приступил к вывозу раненых. Во время эвакуации военнослужащие попали под массированную атаку FPV-дронов. Быстро оценив обстановку, Шамсутдинов занял позицию и открыл огонь, уничтожив один беспилотник. Второй дрон взорвался рядом с группой, и Альберт, прикрыв товарищей, получил осколочное ранение. Оказав себе помощь, он продолжил движение и вывел группу в безопасную зону.
Благодаря его самоотверженности эвакуация раненых и обеспечение штурмовых подразделений были успешно выполнены.
https://t.me/rabotaembrat/10745
Сержант Семеняко ИльяСержант Илья Семеняко в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности командира отделения.
Находясь на наблюдательном посту, Семеняко со своим отделением выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых подразделений и техники от беспилотных летательных аппаратов противника при переброске к линии боевого соприкосновения, в одном из районов Донецкой Народной Республики.
Во время выполнения задачи соседний наблюдательный пост попал под артиллерийский обстрел противника. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих. Семеняко получил приказ от командира роты на организацию эвакуации раненых. Вместе со своим сослуживцем Илья выдвинулся к посту. Прибыв на место, он заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Немедленно открыв огонь из штатного оружия, он точным выстрелом уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. После этого Илья и его сослуживец оказали первую помощь раненым и перенесли их на свой пост, оттуда раненых эвакуировали в госпиталь.
Благодаря своему опыту и профессионализму сержант Илья Семеняко успешно выполнил поставленную боевую задачу и сохранил жизни и здоровье военнослужащих, обеспечив доставку раненых в госпиталь.
https://t.me/rabotaembrat/10731
Старшина Колычев АлександрСтаршина Александр Колычев выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.
Он проводил поисковые мероприятия с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов, в результате которых были обнаружены два укрепленных блиндажа, где располагался противник и тяжелая артиллерия.
Не теряя ни минуты, Александр поднял в воздух FPV-дрон и направил его в сторону позиций ВСУ, корректируя при этом союзные силы артиллерии по полному уничтожению вражеских укрепленных пунктов.
Благодаря профессионализму старшины Александра Колычева враг был разбит, и штурмовым подразделениям удалось закрепиться на важных позициях линии фронта.
https://t.me/rabotaembrat/10755
Старший матрос Крючков АлексейВ районе одного из населенных пунктов подразделение старшего матроса Алексей Крючкова выполняло задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.
В ходе выполнения задачи начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался рядом.
Алексей пробрался к разрушенному убежищу, где оказались заблокированы раненые сослуживцы.
Под непрекращающимся вражеским обстрелом, он вытащил бойцов из-под завалов и оказал им первую помощь. После этого занял оборону, прикрывая раненых до прибытия эвакуационной группы.
Благодаря смелым и оперативным действиям старшего матроса Алексея Крючкова, жизни солдат были сохранены, и они были вывезены в безопасное место.
https://t.me/rabotaembrat/10733
Ефрейтор Филичкин ДанилаЕфрейтор Данила Филичкин выполнял задачи по охране и обороне с воздуха в районе дислокации российских войск, вблизи линии боевого соприкосновения.
В процессе воздушной разведки Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы противника, которая скрытно подбиралась к российским позициям.
Немедленно доложив командованию об обнаружении врага, Данила сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника.
Используя высокий уровень профессионализма и навыки управления дроном, Филичкин ударил по противнику, что привело к его полному уничтожению.
Благодаря грамотным действиям ефрейтора Данилы Филичкина удалось предотвратить диверсионную операцию ВСУ, направленную на нанесение удара по стратегически важным объектам российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10756
Гвардии старший сержант Семенов СабирьянСапёр-оператор взвода специального минирования гвардии старший сержант Сабирьян Семенов в составе сапёрной группы выполнял боевую задачу по дистанционному минированию местности с применением беспилотного летательного аппарата в районе одного из населённых пунктов Днепропетровской области.
Действуя на передовых позициях под артиллерийскими обстрелами противника, Семенов управлял беспилотником, последовательно выводя его на установленные рубежи.
Пока товарищи прикрывали работу, Сабирьян установил взрывные устройства с учётом вероятного направления движения вражеской техники, что обеспечило создание эффективного минного заграждения и усилило оборону участка.
Благодаря умелым действиям гвардии старшего сержанта Сабирьяна Семенова на следующий день при попытке наступления противника подрывом на мине была уничтожена боевая бронированная машина подвоза пехоты вместе с украинскими боевиками.
https://t.me/rabotaembrat/10740
Гвардии младший сержант Туминов СергейГвардии младший сержант Сергей Туминов в составе экипажа «Багги» выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и инженерного имущества на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
При выполнении задачи по подвозу инженерного имущества в районе выполнения задачи Сергей обнаружил приближающийся FPV-дрон противника, своевременно предупредил экипаж и организовал отвод техники и личного состава в укрытие.
Не дожидаясь, пока вражеский ударный дрон совершит попытку атаковать, проявляя решительность и отличное владение стрелковым оружием, Туминов уничтожил беспилотник метким выстрелом на подлете.
Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Сергея Туминова были сохранены жизни личного состава и обеспечено выполнение боевой задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.
https://t.me/rabotaembrat/10741
Младший сержант Бикчинтаев РинатМладший сержант Ринат Бикчинтаев, в составе боевой машины пехоты, обеспечивал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям.
Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника, военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника.
Благодаря умелым действиям Рината Бикчинтаева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10760
Гвардии старший сержант Погорецкий АлексейГвардии старший сержант Алексей Погорецкий служит командиром отделения разведки артиллерийской батареи. Во время несения службы его расчёт получил задачу по подавлению живой силы противника. Экипаж САУ под его командованием быстро занял огневую позицию и подготовился к работе.
В этот момент Погорецкий заметил приближающийся ударный FPV-дрон. Мгновенно оценив ситуацию, он открыл прицельный огонь и уничтожил беспилотник, после чего дал команду на поражение целей.
Слаженные действия расчёта позволили успешно уничтожить миномёт и штурмовую группу противника. Благодаря решительности Погорецкого удалось предотвратить атаку вражеского дрона и выполнить боевую задачу.
https://t.me/rabotaembrat/10744
Рядовой Гусельников ИгорьРядовой Игорь Гусельников проходит военную службу по контракту в должности номера расчёта.
В ходе выполнения боевых задач неоднократно проявлял храбрость и разумную инициативу.
Действуя в составе пулемётного расчёта, Гусельников обеспечивал огневую поддержку наступления штурмовых групп на одном из важных тактических направлений проведения спецоперации.
Несмотря на интенсивный огонь со стороны противника, он проявил мужество и высокую физическую выносливость. Выполняя приказ командира расчёта, военнослужащий бесперебойно подавал боеприпасы к пулемёту, активно участвовал в его перезарядке, а также обеспечивал прикрытие от атак вражеских БПЛА, что позволило расчёту вести огонь с максимальной интенсивностью.
Благодаря слаженной работе рядового Игоря Гусельникова и всего расчёта было обеспечено эффективное огневое воздействие по противнику, что сорвало его планы и ослабило оборонительные позиции на данном участке фронта.
https://t.me/rabotaembrat/10749
Старший лейтенант Лишанов ДмитрийПодразделение под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова проводило штурмовую операцию по захвату укрепленных вражеских позиций.
В ходе выполнения задачи Дмитрий лично руководил разведывательной группой. Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе стрелкового боя лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ.
Благодаря отважным и быстрым действиям старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова, поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/10759
Сержант Кумаров РинатСержант Ринат Кумаров проходит военную службу по контракту в должности стрелка – помощника гранатомётчика мотострелкового подразделения.
В ходе боевых действий сержант Кумаров, действуя по приказу командира роты, выполнял задачу по доставке медикаментов и продовольствия для личного состава полка на одном из тактических направлений проведения спецоперации.
Во время выполнения задания, управляя автомобилем типа багги, сержант Кумаров обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Мгновенно оценив обстановку, он на высокой скорости совершил манёвр и уклонился от прямого попадания. Дрон упал и сдетонировал при ударе о землю, после чего военнослужащий продолжил движение и доставил груз в указанное место.
На обратном пути Ринат эвакуировал двух раненых военнослужащих в исходный район.
Благодаря оперативным и решительным действиям сержанта Рината Кумарова задача была выполнена: продовольствие и медикаменты доставлены, раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь.
https://t.me/rabotaembrat/10750
Его главная задача – обеспечение исправности и постоянной готовности всех систем комплекса, чтобы по первой же команде без задержек вывести машину на позицию.
«Я постоянно держу машину в прогретом состоянии, чтобы она была постоянно в боеготовности, в любое время, в любой час: день, ночь, лето, зима – все равно. Чтобы, как команда поступит, сразу, чтобы без мешканья, сел и поехал», – говорит Руслан.
Один из недавних эпизодов ярко демонстрирует его профессионализм. Во время боевой работы была объявлена тревога из-за приближения барражирующего боеприпаса. Руслан мгновенно запустил двигатель и совершил манёвр.
«Машина настолько маневренная, что я даже сам не ожидал, что так сманеврировал. Боеприпас-то сработал, но машина в исправном состоянии», – вспоминает Руслан Чендыев. См. видео по ссылке
Военнослужащий Суворов ОлегГерой России Олег Суворов с позывным Кит рассказал об операциях "Поток" в Авдеевке и Судже
Олег - заместитель командира штурмовой роты бригады "Ветераны".
Олег Суворов - уроженец Каневского района Краснодарского края, участник трех операций "Поток" (в Авдеевке, Торецке и Судже), ветеран боевых действий с 1999 года, за период проведения СВО награжден Георгиевским крестом IV степени, медалями "За отвагу", за освобождение Авдеевки, орденами Мужества и генерала армии Маргелова, Герой Российской Федерации. Подробнее читайте по ссылке
https://rg.ru/2025/11/21/reg-ufo/geroj-rossii-oleg-suvorov-rasskazal-ob-operaciiah-potok-v-avdeevke-i-sudzhe.htmlВладислав Ефремов (позывной «Гусар») — журналист по профессии. В апреле 2022 года он стал одним из первых добровольцев СВО.
Владислав — пример того, как железная воля и жизнелюбие помогают преодолеть трудности и двигаться дальше, заражая энтузиазмом сослуживцев.
В своей книге «Острота», которую в числе других предметов он передал Музею, Владислав вспоминает о первых днях СВО, в том числе рассказывает, как пережил потерю ступни под Угледаром, получил протез и опять ушёл на фронт. См. видео по ссылке
https://t.me/sovrhistory/6350Рядовой Муслим Аджиев на СВО с самого начала объявления мобилизации. Ушел добровольцем, о чем нисколько не жалеет. Отважный парень уже успел отличиться, когда доставлял своих товарищей на передний край. Как это было — расскажет сам Муслим. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1831Гвардии ефрейтор Сергей Яшин с 2024 года воюет в составе 55-й отдельной гвардейской ордена Кутузова мотострелковой бригады (горной). Его задача — вытаскивать раненых с передка, в любых условиях: ночами, под обстрелами, на себе или с помощью подручных средств. Недавно Сергей награжден за мужество и смелость медалью «За отвагу».
В этом сюжете он рассказал немного о себе и о том, какие задачи приходилось выполнять на фронте. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1834Алексей Попов, известный по позывному "Тихий", командует штурмовым отрядом. За плечами у Алексея — десятилетия боевого опыта. Его путь начался в 90-х на Кавказе. В 2014 году он добровольно вернулся в строй. Сегодня он — наставник и опора для своих бойцов. Комбат Алексей Попов — пример настоящего командира, который не сдаётся и продолжает идти вперед ради будущего страны. Ему при жизни на Донбассе установлен памятник. Подробности - в новом выпуске программы "Батяня-комбат". См. видео по ссылке
https://t.me/tsargradtv/121565Александр Площенко, известный под позывным "Капля", родом из Западной Украины. Но уже с 2014-го года он защищал Донбасс. "Капля" командовал вторым разведывательно-штурмовым отрядом. Для бойцов он был не просто командиром, а человеком, который всегда находился рядом. Александр Площенко умел вдохновлять, поддерживать и вести за собой. Для него служба и защита Родины — не просто слова, а жизненная миссия. Его история — это история настоящего бойца, который прошёл через огонь, не сломался. История команира Александра Площенко – в новом выпуске программы "Батяня-комбат". См. видео по ссылке
https://t.me/tsargradtv/121622Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали и взяли в плен боевиков ВСУ, пытавшихся вырваться из Красноармейска.
Военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» рассказали, как ликвидировали группу украинских боевиков, предпринявших попытку вырваться из окруженного Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Трое военнослужащих ВСУ, осознав, что находятся в окружении и оказались брошены командованием, приняли решение оставить позиции и предприняли попытку вырваться из Красноармейска. По пути отхода они скрылись в одном из домов в районе железнодорожного вокзала, но были обнаружены военнослужащими группировки войск «Центр».
Подробности данного боя рассказал командир мотострелковой роты Азат Ахмедов:
«Группа подноса с едой, с водой, с энергией до своих на передний край передвигалась. Соответственно, по пути произошел контакт. Одного нашего бойца, позывной «Малыш», ранили. Мы не растерялись, взяли [дом противника] в кольцо, двоих положили, третий решил сдаться.
Хирург осмотрел. Боец «Малыш» отказался от госпитализации, продолжает дальше выполнять задачи. Ребята молодцы!
Если человек сдается, его никто не мучает. В плен берут и по всем правилам, соответственно, в тыл его отводят».
Военнослужащий группировки войск «Центр» Даниил Киселев добавил, что количество противников заранее известно не было, однако благодаря хорошей подготовке наши бойцы не растерялись, взяли дом в кольцо и выбили вэсэушников:
«Не первый месяц, не первый год здесь. Мы уже знаем, как работать. Инструкторы нас на полигоне подготавливают очень хорошо». См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/58785Братья-морпехи из группировки войск «Центр» встречают профессиональный праздник в зоне спецоперации
Андрей и Владимир Васильковы родом из Башкортостана, проходят службу в 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота.
«Родителям более спокойно, что мы вместе. Понятно, что переживают. СВО, тут как бы опасно. Но то, что рядом, как бы меньше переживаний, чем находились бы по отдельности», – поделился Владимир. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/58895Не менее яркий пример воинского братства – братья-близнецы Илья и Максим Рыжиковы, проходящие службу в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Как и Васильковы, они несут службу вместе и выполняют боевые задачи бок о бок.
«Это была основная позиция наша, что мы идем вместе [в одно подразделение], потому что все-таки брат-близнец, куда я без него? Если что-то случится, я пойду напрямик и все равно достану его», – рассказал Максим Рыжиков. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Михалкин Владислав Станиславович родился 19 августа 2000 года в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области.
В 2007 году поступил в 1 класс МБОУ СОШ с. Канаевка. За время обучения зарекомендовал себя с положительной стороны. Добросовестно выполнял возлагаемые на него обязанности. Принимал активное участие в общественной жизни села.
После окончания школы в 2017 году поступил в Пензенский агропромышленный колледж, получил специальность «Крановщик».
В 2020 году заключил контракт с войсковой частью 02030 ст. Леонидовка.
С 24 февраля 2022 года военнослужащий-контрактник, рядовой, стрелок — зенитчик зенитного ракетного дивизиона участвовал в специальной операции на Украине.
Владислав Станиславович Михалкин погиб 8 марта 2022 года от травмы не совместимой с жизнью в ходе спецоперации на территории Украины.
https://герои-сво.рф/geroi/mihalkin-vladislav-stanislavovich/Старший сержант
Евгений Олегович Мрясов родился 21 августа 1979 года в Нижневартовске, Ханты-Мансийский автономный округ.
До начала специальной военной операции Евгений служил в подразделениях ЧВК «Вагнер». Когда началась СВО, его подразделение было переброшено в зону боевых действий на Украине. В сентябре 2022 года, по зову Родины и велению сердца, он перешел на службу в Вооруженные силы Российской Федерации в должности разведчика-гранатометчика разведывательной десантной роты.
В составе ЧВК «Вагнер» Евгений участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта Попасная. Бои за этот город продолжались более двух месяцев. За проявленное мужество и отвагу он был награжден медалями «Черный крест», «Красный крест» и «За отвагу».
Евгений был настоящим гражданином, мужчиной и воином. Получив тяжелое ранение при выполнении боевой задачи, он героически погиб 18 декабря 2023 года.
Евгений Мрясов был посмертно награжден орденом Мужества за мужество и отвагу.
Кроме того, он был удостоен медали «Александра Суворова».
У него остались жена и трое детей.
https://герои-сво.рф/geroi/mryasov-evgenij-olegovich/
Военнослужащий Сальников ИльяСальников Илья Вячеславович, уроженец села Поречье Муромцевского района Омской области, родился и вырос в этом селе. Он был известен землякам не только как трудолюбивый и отзывчивый человек, но и как талантливый артист, который любил петь и радовал окружающих своими выступлениями.
После мобилизации Илья был призван на военную службу и проходил её в составе десантно-штурмового полка, занимая должность гранатомётчика.
17 января 2025 года он героически погиб в ходе Специальной военной операции на Украине, оставаясь верным присяге и воинскому долгу.
В семье Ильи остались супруга и двое детей: дочь и сын.
Похороны прошли с воинскими почестями.
Ефрейтор Габышев МихаилГабышев Михаил, уроженец деревни Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области, родился 4 февраля 1994 года.
Михаил окончил Харазаргайскую среднюю школу, затем — СПТУ-59.
В 2012–2013 годах проходил срочную службу в танковых войсках.
После мобилизации, которая состоялась 29 сентября 2022 года, он был назначен на должность гранатомётчика. В боях проявлял стойкость и мужество, перенёс три ранения, но продолжал службу.
Погиб 12 июня 2025 года на территории Донецкой Народной Республики в ходе Специальной военной операции на Украине.
Он был единственным сыном, любимым братом и дядей.
Старший матрос Лузин ДанилаРазведчик‑оператор разведывательного отделения
Лузин Данила Александрович, родился 20 декабря 2001 года в посёлке городского типа Частые, Пермская область. Весёлый, непоседливый и полный энергии, он учился в Частинской школе, участвовал в школьных мероприятиях и получил множество грамот.
После школы поступил в пермский колледж на специальность «Повар», так как с детства любил готовить. На втором курсе взял академический отпуск и пошёл служить в армию.
С июня 2020 года служил в РВСН (Вилючинск, Камчатка) в звании старшего матроса. Через полгода заключил контракт на три года. С начала СВО добровольно участвовал в боевых действиях. С октября 2023 года находился в зоне СВО на территории Херсонской области, выполнял задачи разведчика‑оператора разведывательного отделения ОРБ. Мечтал стать офицером.
6 августа 2025 года, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции, героически погиб.
Военнослужащий Бикметов МарсельМарсель Бикметов, ушедший на фронт в рамках специальной военной операции, погиб 19 августа 2024 года. Он был известен не только как мужественный воин, но и как участник популярных телешоу «Четыре свадьбы» и «Четыре жены». В Сорочинске, Оренбургская область, где он родился и вырос, Марсель был глубоко уважаем и любим многими.
Перед своей смертью Марсель Бикметов успел посетить школу, в которой он учился, где встретился с учениками и рассказал им о важности патриотизма и защиты родины. Этот визит был особенно значимым, поскольку у Марселя недавно родилась дочь, которую он, к сожалению, уже не увидит взрослой.
Марсель начинал свою карьеру как машинист локомотива, а позднее перешел на военную службу, где сначала работал на вертолете, а затем перешел в артиллерию. Его вклад в военные действия был высоко оценен:
За боевые отличия
Медаль Жукова
Участнику специальной военной операции
посмертно присвоенный Орден Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/bikmetov-marsel/
Майор Филёв ЕвгенийМайор Евгений Филёв, офицер подразделения армейского спецназа России.
После выпуска из суворовского военного училища учился в Коломенском артиллерийском училище, однако выпускался уже из Тульского артиллерийского инженерного института. После выпуска для дальнейшей службы направлен в одно из подразделений спецназа. Выполнял боевые задачи в Сирии, в зоне СВО. За время службы был награжден медалями «За отвагу», Жукова, «За воинскую доблесть» II степени.
27 ноября 2024 года майор Филёв в составе своего подразделения выполнял боевую задачу, в ходе которой группа спецназа приняла бой с превосходящими силами противника. В ходе боя получил ранение и остался прикрывать отход своих товарищей.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Военнослужащий Попцов НиколайПопцов Николай, уроженец Омской области, проходил службу в составе штурмового подразделения и занимал должность командира отделения захвата штурмового взвода. В армию он пришёл по контракту, подписанному в декабре 2024 года. До службы Николай трудился мастером строительной организации, выезжал на вахты, обеспечивая семью.
9 марта 2025 года во время выполнения боевой задачи на территории посёлка Славянка Донецкой Народной Республики он пал смертью храбрых, проявив стойкость и верность присяге.
На момент гибели Николаю было 36 лет. Он был женат, в семье осталась несовершеннолетняя дочь.
Лейтенант Дидик ВиталийДидик Виталий Викторович
Командир взвода роты радио-электронной борьбы (РЭБ)
В Оренбурге прошло торжественное прощание с лейтенантом Виталием Дидиком, командиром взвода РЭБ, который погиб 19 августа 2024 года при выполнении боевого задания в результате атаки дрона.
Виталий начал свою службу в феврале 2024 года, отправившись добровольцем на специальную военную операцию. Он проходил подготовку в Тоцких лагерях, где получил звание лейтенанта. В зону боевых действий в ДНР Виталий прибыл в качестве командира взвода РЭБ и сразу приступил к обучению своих подопечных важным военным навыкам, особенно в области выживания.
Виталий Дидик был посмертно награжден Орденом Мужества за свою отвагу и героизм.
У Виталия остались жена и двое сыновей-футболистов.
https://герои-сво.рф/geroi/didik-vitalij-viktorovich/
Гвардии старший лейтенант Латышев ВикторЛатышев Виктор Александрович
2 гв. обрспн, ГРУ.
Родился 28.09.1994
Погиб в Брянской области, поселок Некислица, 3 июля 2025 года.
Первый контракт подписал еще в далёком 2014 году, когда вся заварушка только начиналась.
Военнослужащий Бороменский ЮрийЮрий Сергеевич Бороменский, доброволец из хутора Казарино, Волгоградской области, погиб 18 августа 2024 года в ходе специальной военной операции. Юрий активно участвовал в боевых действиях, служил разведчиком-гранатометчиком, и его отвага была отмечена всеми, кто с ним служил.
Он родился и вырос в многодетной семье, получил образование в Мачешанской средней школе, а затем продолжил обучение в Еланском профессиональном училище № 53, где получил специальность тракторист-машинист.
После срочной службы в ВС РФ с 2006 по 2008 годы Юрий вернулся к гражданской жизни, женился и в 2016 году переехал в хутор Казарино.
Когда началась специальная военная операция, Юрий не мог остаться в стороне. Он подписал свой первый контракт, и в июле 2024 года подписал третий контракт, подтверждая свою преданность и готовность служить на благо Родины.
https://герои-сво.рф/geroi/boromenskij-jurij-sergeevich/
Военнослужащий Черкасов ИльяЧеркасов Илья Игоревич
Краснокаменск, Забайкальский край
05.04.2004 года рождения.
Героически погиб 20.08.2024 отважно защищая свою Родину.
Награждён медалью «За отвагу».
https://герои-сво.рф/geroi/cherkasov-ilya-igorevich/
Гвардии рядовой Притулин ВладимирПритулин Владимир Евгеньевич
Светогорское городское поселение, Ленинградская область
Родился 18.08.2000
Притулин Владимир Евгеньевич геройски погиб 15 марта 2023 года при выполнении специальных задач в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.
https://герои-сво.рф/geroi/pritulin-vladimir-evgenevich/
Доброволец Сучков ИванСучков Иван, уроженец деревни Левошево, большую часть жизни связал с городом Шатурой Московской области. Здесь он учился в школе № 5, здесь прошло его детство и юность.
С юных лет Иван отличался отвагой: ещё ребёнком не боялся рисковать, проявлял характер и силу воли.
С шестого по девятый класс Иван жил в детском доме, а после окончания школы поступил в профессионально-техническое училище. Позднее работал водителем на мебельной фабрике в Шатуре.
Осенью 2024 года он принял решение отправиться добровольцем в зону Специальной военной операции на Украине.
15 августа 2025 года в Шатуре прошло прощание с Иваном Сучковым. Его похоронили на местном кладбище, на Аллее Героев.
Сержант Балахонов СергейБалахонов Сергей Васильевич
село Сунгай, Алтайский край
24.05.1983 - 20.08.2024
Погиб: Красный Лиман
Сергей был светлым человеком, не боялся трудностей, был отзывчивым.
У Сергея остался брат (близнец), 2 сына.
https://герои-сво.рф/geroi/balahonov-sergej-vasilevich/
Военнослужащий Радушевский ВячеславРадушевский Вячеслав Васильевич погиб в ходе боевых действий.
Село Обшаровка, Самарская область
Рядовой Набоков АлександрНабоков Александр Николаевич
Разведчик
Канск, Красноярский край
07.11.1976 - 20.08.2024
Погиб: Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Николаевка
Получил Орден Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/nabokov-aleksandr-nikolaevich/
Доброволец Коряковский Станиславдеревня Нижнее Ворово, Вологодская область
25.03.1979 - 20.08.2024
В Вологодской области, в Кичменгско-Городецком районе, прошло прощание со Станиславом Коряковским, погибшим в зоне СВО. Станислав родился в Великом Устюге, но вскоре после рождения его семья переехала в деревню Нижнее Ворово, где он и вырос. Завершив образование в Косковской средней школе, Станислав работал у индивидуального предпринимателя.
Летом 2023 года Станислав решил добровольно отправиться на фронт, где служил наводчиком в городе Энергодар, Запорожская область.
В августе 2024 года, во время выполнения боевой миссии, он погиб
https://герои-сво.рф/geroi/koryakovskij-stanislav/
Военнослужащий Кекшоев ДмитрийПетрозаводск, Республика Карелия
Погиб 42‑летний
Дмитрий Михайлович Кекшоев
из Олонецкого района Карелии,
который героически сложил голову при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Сержант Лада ВладимирНовошахтинск, Ростовская область
Лада Владимир Сергеевич
13 марта 2000 — 8 мая 2025
Командир отделения, вычислитель отдела управления взвода управления второй гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона.
Участвовал в специальной военной операции с февраля 2022 года
— Проявлял выдающиеся способности в организации огневой поддержки подразделений и координации огня артиллерии.
28 ноября 2022 года: В ходе боя в районе населенного пункта Марьинка участвовал в уничтожении бронемашины иностранного производства («Kiri») в составе орудийного расчета. Отличился личной смелостью, выдержкой и высоким уровнем тактической грамотности. Награждён медалью «За отвагу »
— Июнь 2022 года: Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия» за самоотверженное выполнение обязанностей и высокое профессиональное мастерство.
— Участвовал в освобождении г. Светлодарск, г. Сватово, ЛНР.
Участвовал в боях за Светлодарск.
Участвовал в освобождении г. Попасная, г. Марьинка, г. Курахово, г. Торецк. ДНР
Погиб в поселке Новоалександровка, ДНР
Посмертно удостоен государственной награды — ордена «Мужество» за личную храбрость и верность воинскому долгу, проявленные при исполнении служебных обязанностей в особых условиях боевых действий.
Военнослужащий Абрамов ЕвгенийАбрамов Евгений Васильевич
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Позывной Абрам.
Погиб на СВО при выполнении боевых обязанностей
Военнослужащий Мировский КириллНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
В ходе выполнения боевого задания в зоне СВО 26.10.2024 погиб любимый сын, брат, внук, племянник, друг
Мировский Кирилл Степанович 06.06.2003 года рождения.
Сержант Смолянинов АлександрСмолянинов Александр Николаевич
Штурмовик. Сапёр инженерно-сапёрного отделения, инженерно-сапёрного взвода, инженерно-сапёрной роты, 17 танкового полка, 70 мотострелковой дивизии, 18 общевойсковой армии ЮВО
Батайск, Ростовская область
12.10.1977 - 21.08.2024
Принимал участие в освобождении с. Крынки Херсонской области.
Погиб с. Алёшки Херсонской области.
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/smolyaninov-aleksandr-nikolaevich/
Рядовой Капитонов ВладимирКапитонов Владимир Иванович
Водитель-штурмовик
Горно-Алтайск, Республика Алтай
24.04.1969 - 20.08.2024
Родился в семье военного. Занимался самбо-дзюдо. Был прекрасным автомехаником.
Погиб: Н. П. Журавка, ДНР
Остались сын, дочь, внуки
https://герои-сво.рф/geroi/kapitonov-vladimir-ivanovich/
Военнослужащий Янковский АртурМирный, Архангельская область
Артур Янковский героически погиб 9 августа 2025 года, выполняя свой долг в рамках специальной военной операции.
Он был замечательным сыном, отцом, мужем, другом и просто хорошим человеком.
С самого начала боевых действий находился в зоне СВО, проявляя верность воинскому долгу.
Младший сержант Новиков ИванСтарший разведчик
20.08.1986 - 09.12.2023
Добрый, веселый, отзывчивый и отважный мужчина. Душа компании. Любимый сын, брат, дядя, зять. Любящий муж и отец.
Ушел на войну, по собственному желанию, еще до начала мобилизации. Сражался за мирную жизнь нашей страны в Запорожской области, с.Роботино
Получил звание Младший сержант, совершал подвиги, за что был награжден медалью За Отвагу.
Иван был тяжело ранен в бою, долгое время боролся за жизнь, в Московском военном госпитале, но к сожалению, исход оказался горьким для всех нас.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
Был похоронен с почестями, как Великий Герой России, в г.Новороссийске.
https://герои-сво.рф/geroi/novikov-ivan/
Лейтенант Еременко АнтонТанкист
Родился 18.08.1999
В 2006 году пошел в СОШ № 18 г. Новороссийска, окончил школу в 2017 году.
В период обучения в МБОУ СОШ № 18 нес службу на посту № 1 четыре раза, два из них в должности часового, два – в должности начальника караула. Являлся активным участником патриотических мероприятий. С 2014г. по 2017г. являлся экскурсоводом школьного патриотического музея «Юный краевед», посвященного истории школы в военные и послевоенные годы.
В 2016 году, не являясь большим любителем поэзии, неожиданно занял первое место в конкурсе чтецов стихов С.А. Есенина среди учеников МБОУ СОШ № 18.
Занимался спортом (рукопашный бой).
22.07.2017 поступил в Московское высшее военное общевойсковое командное училище (МВОКУ).
В период обучения в МВОКУ участвовал в историческом параде на Красной площади, посвященном 100-летию революции 1917 года. Неоднократно (2018, 2019, 2020) принимал участие в военном параде на Красной площади, посвященным 73-й, 74-й, 75-й годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.
В 2020 году, в честь подвига Кремлёвских курсантов в битве за Москву в ноябре 1941 года, принимал участие военно-патриотической акции «Марш Кремлевских курсантов», в ходе которого осуществляется марш-бросок в полной боевой выкладке длиной 85 километров в течение 2 дней.
Окончил училище с «красным» дипломом 24.07.2021г.
С 28.08.2021 проходил службу в должности командира 1-го мотострелкового взвода 2-й мотострелковой роты -1го мотострелкового батальона войсковой части 16544, дислоцирующейся в ст. Калиновская р. Чечня.
С 24.02.2022 выполнял боевые задачи при проведении специальной военной операции на территории р. Украина в должности командира роты. Успешно руководил подчиненным личным составом при выполнении боевых задач.
17.04.2022 под командованием Еременко А.А. успешно велся бой за село Старомайорское Донецкой области. По окончании операции не был замечен беспилотник ВСУ, который скинул 5 мин. В результате минометного обстрела Еременко Антон Александрович погиб на месте.
Имеет награды за участие в военных парадах на Красной площади, посвященных 73-й, 74-й, 75-й годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, а также за участие военно-патриотической акции «Марш Кремлевских курсантов».
Указом Президента Российской Федерации Еременко Антон Александрович награжден орденом Мужества (посмертно).
Был чутким, заботливым, внимательным, любящим сыном, братом, внуком и мужем.
https://герои-сво.рф/geroi/eremenko-anton/
Военнослужащий Белованов ГеоргийБелованов Георгий Вячеславович родился 21 августа 1994 года в поселке Усть-Ордынский, Иркутская область.
С детства Георгий отличался веселым характером, отзывчивостью и доброжелательностью. Учился в Нагалькской средней общеобразовательной школе, которую окончил в 2012 году. После школы поступил в Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) на направление «Электроэнергетика и электротехника».
В 2014 году Георгий был призван на срочную военную службу и проходил службу в 28-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в городе Екатеринбург, занимая должность старшего водителя-механика БМП.
После окончания службы, Георгий продолжил заочное обучение в ИРНИТУ по специальности «Открытые горные работы» и успешно завершил курсы сварщика.
Работал вахтовым методом и активно участвовал в культурной и спортивной жизни села. Он также помогал своей матери и семье в личном подсобном хозяйстве.
4 октября 2022 года Георгий был мобилизован в мотострелковые войска в качестве водителя-механика. Позднее его перевели в штурмовое подразделение.
Георгий Вячеславович героически погиб 15 июня 2023 года при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, в Донецкой Народной Республике, Артемовский район, село Клещеевка.
https://герои-сво.рф/geroi/belovanov-georgij-vyacheslavovich/
Военнослужащий Фоменко ИванФоменко Иван Андреевич родился и вырос в городе Таганроге Ростовской области 18 августа 1981 года.
После окончания Гаевской ООШ, окончил СПТУ №81 г. Таганрога. Принимал участие во второй Чеченской компании и получил удостоверение Ветерана боевых действий.
Потом началась мирная трудовая деятельность.
Имея за плечами опыт в боевых операциях, Иван не остался равнодушным, был мобилизован 21.10.2022 года.
Иван Андреевич погиб, возвращаясь с выполненного специального задания 06.10.2024 года под городом Артемовск на территории Донецкой Народной Республики, защищая нас с Вами и нашу страну от украинских неонацистов, показывая настоящий пример доблести и отваги, которые никого не оставляют равнодушными.
https://герои-сво.рф/geroi/fomenko-ivan-andreevich/
Гвардии старший прапорщик Захаров СергейЮрга, Кемеровская область
18.08.1979 - 20.04.2022
Награжден орденом мужества посмертно.
У него остались супруга и дочь.
https://герои-сво.рф/geroi/zaharov-sergej/
Сержант Гумаров РусланОктябрьский, Республика Башкортостан
Командир взвода, сержант, ветеран боевых действий в Чечне, Ветеран боевых действий СВО
Гумаров Руслан Халитович 01.03.1983 г.р. позывной "Титан", в/ч 13637, 72 бригада, 2 батальон, 4 рота. на СВО с 01.06.2022 года в батальоне Шаймуратова (Республика Башкортостан), был заключен контракт с военкоматом г.Октябрьский Республики Башкортостан.
Награжден Орденами:
орденом Мужества,
орденом Шаймуратова,
орденом за Боевые отличия,
орденом за Воинскую доблесть.
Героически погиб 18.08.2023 года в ДНР, Бахмутский район, лесопосадка села Андреевка.
https://герои-сво.рф/geroi/gumarov-ruslan-halitovich/
Гвардии лейтенант Свитнев АлександрАлександр Свитнев, заместитель командира роты спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
После окончания срочной службы заключил контракт в ВВ МВД на Северном Кавказе. С 2015 проходил службу в разведроте 234-го десантно-штурмового полка 76-й дшд ВДВ, в том же году был награжден медалью Суворова.
Участник СВО с первого дня.
Выполнял задачи на Киевском, Херсонском, Кременском, Запорожском и снова на Херсонском направлениях. В июле 2022 награжден медалью «За отвагу».
Участвовал в отражении наступательных действий в Херсонской области, под Вербовым, выполнял задачи в районе Работино. В 2023 году было присвоено звание младшего лейтенанта. В том же году получил два ордена Мужества, а в феврале 2024 получил третий орден, также был подан на медаль «За храбрость» II степени, которая пришла уже после его гибели.
2 июня 2024 года разведчики под командованием лейтенанта Свитнева выполняли задачи в районе Крынок. В ходе выполнения задачи разведчики попали под обстрел противника, один из снарядов попал в блиндаж где находился Александр, в результате чего он получил тяжелые ранения.
Посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

https://t.me/okspn/41238

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
