Территория Героев...(191)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Подполковник Султанов Хантемир «Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!» – выразил уверенность подполковник Хантемир Султанов, удостоенный высшего звания – Героя России.

Он поблагодарил свой личный состав, который с первых дней выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Капитан Мельник Евгений Капитан Евгений Мельник, получивший «Золотую Звезду», рассказал о единстве и сплоченности коллектива.

«Все, от командира полка до рядового штурмовика, объединены одной задачей, одной идеей и одной любовью – любовью к нашей Родине». См. видео по ссылке

Сержант Николаев Егор Сержант Егор Николаев, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны, поблагодарил своих командиров и боевых товарищей. См. видео по ссылке

Гвардии рядовой Салимов Сергей Гвардии рядовой Сергей Салимов действовал в составе штурмовой группы. В ходе наступательных действий, его подразделение захватило укрепленные позиции противника.

Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Салимов проявил разумную инициативу, разработал план продвижения, обеспечив скрытность подхода подразделения. Он определил местоположение огневых позиций врага, что позволило штурмовой группе под его командованием быстро и безопасно сблизиться с противником. В результате стремительной атаки были уничтожены трое боевиков ВСУ, после чего группа закрепилась на позициях и доложила об успешном выполнении задачи.

Благодаря решительным и отважным действиям гвардии рядового Сергея Салимова удалось ослабить оборону противника и создать плацдарм для российских подразделений.

Гвардии рядовой Решетилов Григорий Гвардии рядовой Григорий Решетилов обеспечивал связь между наблюдательными постами и командным пунктом. Во время дежурства он попал под артобстрел, из-за которого линия связи была повреждена.

Григорий оперативно выдвинулся для ремонта, обнаружил обрыв и приступил к восстановлению. Услышав приближение беспилотника, он занял укрытие и открыл огонь по двум FPV-дронам, уничтожив оба.

После устранения неисправности и проверки работоспособности связи Решетилов вернулся на позицию. Благодаря его решительным действиям коммуникация была своевременно восстановлена, что позволило передать важную информацию о противнике.

Младший лейтенант Николаев Николай Под руководством младшего лейтенанта Николая Николаева подразделение выполняло задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Несмотря на постоянные артобстрелы, он грамотно распределил бойцов и организовал вынос раненых с передовых позиций.

Получив приказ о срочной эвакуации ещё двух военнослужащих, Николаев лично возглавил группу, назначив стрелков для контроля воздушной обстановки и отражения возможных атак БПЛА. Под миномётным огнём он добрался до раненых, организовал им первую помощь и доставку на пункт, где им оказали квалифицированную медицинскую поддержку.

Профессиональные действия младшего лейтенанта Николаева позволили успешно выполнить операцию без потерь.

Гвардии ефрейтор Казанцев Евгений Гвардии ефрейтор Евгений Казанцев в должности водителя берегового отделения понтонной выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Действуя в составе экипажа «Багги», гвардии Казанцев выполнял боевую задачу по доставке инженерного имущества и боеприпасов в одном из районов Донецкой Народной Республики, в условиях постоянной угрозы артиллерийского обстрела и атак беспилотных летательных аппаратов противника.

При выполнении боевой задачи экипаж «Багги» подвергся внезапной атаке со стороны FPV-дрона украинских боевиков. В результате прямого попадания в багажный отсек автомобиля возникло интенсивное задымление и возгорание, создавшее угрозу детонации перевозимых боеприпасов. Евгений, проявляя исключительное хладнокровие и самоотверженность, немедленно отогнал транспортное средство в укрытие, организовал своевременную разгрузку горящего груза и лично принял меры по ликвидации очага возгорания. Устранив возгорание, Евгений продолжил выполнять боевую задачу, вовремя доставив инженерное имущество и боеприпасы на позиции.

Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Евгения Казанцева была предотвращена детонация боеприпасов, сохранены жизни личного состава и вверенная военная техника. Своевременная доставка инженерного имущества и боеприпасов обеспечила повышенную обороноспособность подразделений на передовой, что позволило удержать занятые позиции и создать условия для успешного продвижения в глубину обороны противника.

Гвардии рядовой Шамсутдинов Альберт Во время специальной военной операции гвардии рядовой Альберт Шамсутдинов обеспечивал эвакуацию раненых и доставку имущества в подразделения, работая в районах, находившихся рядом с линией боевого соприкосновения.

В одном из рейсов, после доставки боеприпасов, он вместе с группой приступил к вывозу раненых. Во время эвакуации военнослужащие попали под массированную атаку FPV-дронов. Быстро оценив обстановку, Шамсутдинов занял позицию и открыл огонь, уничтожив один беспилотник. Второй дрон взорвался рядом с группой, и Альберт, прикрыв товарищей, получил осколочное ранение. Оказав себе помощь, он продолжил движение и вывел группу в безопасную зону.

Благодаря его самоотверженности эвакуация раненых и обеспечение штурмовых подразделений были успешно выполнены.

Сержант Семеняко Илья Сержант Илья Семеняко в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности командира отделения.

Находясь на наблюдательном посту, Семеняко со своим отделением выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых подразделений и техники от беспилотных летательных аппаратов противника при переброске к линии боевого соприкосновения, в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Во время выполнения задачи соседний наблюдательный пост попал под артиллерийский обстрел противника. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих. Семеняко получил приказ от командира роты на организацию эвакуации раненых. Вместе со своим сослуживцем Илья выдвинулся к посту. Прибыв на место, он заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Немедленно открыв огонь из штатного оружия, он точным выстрелом уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. После этого Илья и его сослуживец оказали первую помощь раненым и перенесли их на свой пост, оттуда раненых эвакуировали в госпиталь.

Благодаря своему опыту и профессионализму сержант Илья Семеняко успешно выполнил поставленную боевую задачу и сохранил жизни и здоровье военнослужащих, обеспечив доставку раненых в госпиталь.

Старшина Колычев Александр Старшина Александр Колычев выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.

Он проводил поисковые мероприятия с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов, в результате которых были обнаружены два укрепленных блиндажа, где располагался противник и тяжелая артиллерия.

Не теряя ни минуты, Александр поднял в воздух FPV-дрон и направил его в сторону позиций ВСУ, корректируя при этом союзные силы артиллерии по полному уничтожению вражеских укрепленных пунктов.

Благодаря профессионализму старшины Александра Колычева враг был разбит, и штурмовым подразделениям удалось закрепиться на важных позициях линии фронта.

Старший матрос Крючков Алексей В районе одного из населенных пунктов подразделение старшего матроса Алексей Крючкова выполняло задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения задачи начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался рядом.

Алексей пробрался к разрушенному убежищу, где оказались заблокированы раненые сослуживцы.

Под непрекращающимся вражеским обстрелом, он вытащил бойцов из-под завалов и оказал им первую помощь. После этого занял оборону, прикрывая раненых до прибытия эвакуационной группы.

Благодаря смелым и оперативным действиям старшего матроса Алексея Крючкова, жизни солдат были сохранены, и они были вывезены в безопасное место.

Ефрейтор Филичкин Данила Ефрейтор Данила Филичкин выполнял задачи по охране и обороне с воздуха в районе дислокации российских войск, вблизи линии боевого соприкосновения.

В процессе воздушной разведки Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы противника, которая скрытно подбиралась к российским позициям.

Немедленно доложив командованию об обнаружении врага, Данила сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника.

Используя высокий уровень профессионализма и навыки управления дроном, Филичкин ударил по противнику, что привело к его полному уничтожению.

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Данилы Филичкина удалось предотвратить диверсионную операцию ВСУ, направленную на нанесение удара по стратегически важным объектам российских подразделений.

Гвардии старший сержант Семенов Сабирьян Сапёр-оператор взвода специального минирования гвардии старший сержант Сабирьян Семенов в составе сапёрной группы выполнял боевую задачу по дистанционному минированию местности с применением беспилотного летательного аппарата в районе одного из населённых пунктов Днепропетровской области.

Действуя на передовых позициях под артиллерийскими обстрелами противника, Семенов управлял беспилотником, последовательно выводя его на установленные рубежи.

Пока товарищи прикрывали работу, Сабирьян установил взрывные устройства с учётом вероятного направления движения вражеской техники, что обеспечило создание эффективного минного заграждения и усилило оборону участка.

Благодаря умелым действиям гвардии старшего сержанта Сабирьяна Семенова на следующий день при попытке наступления противника подрывом на мине была уничтожена боевая бронированная машина подвоза пехоты вместе с украинскими боевиками.

Гвардии младший сержант Туминов Сергей Гвардии младший сержант Сергей Туминов в составе экипажа «Багги» выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и инженерного имущества на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

При выполнении задачи по подвозу инженерного имущества в районе выполнения задачи Сергей обнаружил приближающийся FPV-дрон противника, своевременно предупредил экипаж и организовал отвод техники и личного состава в укрытие.

Не дожидаясь, пока вражеский ударный дрон совершит попытку атаковать, проявляя решительность и отличное владение стрелковым оружием, Туминов уничтожил беспилотник метким выстрелом на подлете.

Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Сергея Туминова были сохранены жизни личного состава и обеспечено выполнение боевой задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

Младший сержант Бикчинтаев Ринат Младший сержант Ринат Бикчинтаев, в составе боевой машины пехоты, обеспечивал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям.

Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника, военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника.

Благодаря умелым действиям Рината Бикчинтаева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.

Гвардии старший сержант Погорецкий Алексей Гвардии старший сержант Алексей Погорецкий служит командиром отделения разведки артиллерийской батареи. Во время несения службы его расчёт получил задачу по подавлению живой силы противника. Экипаж САУ под его командованием быстро занял огневую позицию и подготовился к работе.

В этот момент Погорецкий заметил приближающийся ударный FPV-дрон. Мгновенно оценив ситуацию, он открыл прицельный огонь и уничтожил беспилотник, после чего дал команду на поражение целей.

Слаженные действия расчёта позволили успешно уничтожить миномёт и штурмовую группу противника. Благодаря решительности Погорецкого удалось предотвратить атаку вражеского дрона и выполнить боевую задачу.

Рядовой Гусельников Игорь Рядовой Игорь Гусельников проходит военную службу по контракту в должности номера расчёта.

В ходе выполнения боевых задач неоднократно проявлял храбрость и разумную инициативу.

Действуя в составе пулемётного расчёта, Гусельников обеспечивал огневую поддержку наступления штурмовых групп на одном из важных тактических направлений проведения спецоперации.

Несмотря на интенсивный огонь со стороны противника, он проявил мужество и высокую физическую выносливость. Выполняя приказ командира расчёта, военнослужащий бесперебойно подавал боеприпасы к пулемёту, активно участвовал в его перезарядке, а также обеспечивал прикрытие от атак вражеских БПЛА, что позволило расчёту вести огонь с максимальной интенсивностью.

Благодаря слаженной работе рядового Игоря Гусельникова и всего расчёта было обеспечено эффективное огневое воздействие по противнику, что сорвало его планы и ослабило оборонительные позиции на данном участке фронта.

Старший лейтенант Лишанов Дмитрий Подразделение под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова проводило штурмовую операцию по захвату укрепленных вражеских позиций.

В ходе выполнения задачи Дмитрий лично руководил разведывательной группой. Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе стрелкового боя лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ.

Благодаря отважным и быстрым действиям старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова, поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Сержант Кумаров Ринат Сержант Ринат Кумаров проходит военную службу по контракту в должности стрелка – помощника гранатомётчика мотострелкового подразделения.

В ходе боевых действий сержант Кумаров, действуя по приказу командира роты, выполнял задачу по доставке медикаментов и продовольствия для личного состава полка на одном из тактических направлений проведения спецоперации.

Во время выполнения задания, управляя автомобилем типа багги, сержант Кумаров обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Мгновенно оценив обстановку, он на высокой скорости совершил манёвр и уклонился от прямого попадания. Дрон упал и сдетонировал при ударе о землю, после чего военнослужащий продолжил движение и доставил груз в указанное место.

На обратном пути Ринат эвакуировал двух раненых военнослужащих в исходный район.

Благодаря оперативным и решительным действиям сержанта Рината Кумарова задача была выполнена: продовольствие и медикаменты доставлены, раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь.

Гвардии старший сержант Чендыев Руслан Механик-водитель ЗРК «Тор-М2» гвардии старший сержант Руслан Чендыев рассказал о своей службе. Механик-водитель ЗРК «Тор-М2» гвардии старший сержант Руслан Чендыев рассказал о своей службе.

Его главная задача – обеспечение исправности и постоянной готовности всех систем комплекса, чтобы по первой же команде без задержек вывести машину на позицию.

«Я постоянно держу машину в прогретом состоянии, чтобы она была постоянно в боеготовности, в любое время, в любой час: день, ночь, лето, зима – все равно. Чтобы, как команда поступит, сразу, чтобы без мешканья, сел и поехал», – говорит Руслан.

Один из недавних эпизодов ярко демонстрирует его профессионализм. Во время боевой работы была объявлена тревога из-за приближения барражирующего боеприпаса. Руслан мгновенно запустил двигатель и совершил манёвр.

«Машина настолько маневренная, что я даже сам не ожидал, что так сманеврировал. Боеприпас-то сработал, но машина в исправном состоянии», – вспоминает Руслан Чендыев. См. видео по ссылке

Военнослужащий Суворов Олег Герой России Олег Суворов с позывным Кит рассказал об операциях "Поток" в Авдеевке и Судже

Олег - заместитель командира штурмовой роты бригады "Ветераны".

Олег Суворов - уроженец Каневского района Краснодарского края, участник трех операций "Поток" (в Авдеевке, Торецке и Судже), ветеран боевых действий с 1999 года, за период проведения СВО награжден Георгиевским крестом IV степени, медалями "За отвагу", за освобождение Авдеевки, орденами Мужества и генерала армии Маргелова, Герой Российской Федерации. Подробнее читайте по ссылке

Владислав — пример того, как железная воля и жизнелюбие помогают преодолеть трудности и двигаться дальше, заражая энтузиазмом сослуживцев.

В своей книге «Острота», которую в числе других предметов он передал Музею, Владислав вспоминает о первых днях СВО, в том числе рассказывает, как пережил потерю ступни под Угледаром, получил протез и опять ушёл на фронт. См. видео по ссылке

https://t.me/tsargradtv/121622 Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали и взяли в плен боевиков ВСУ, пытавшихся вырваться из Красноармейска.

Военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» рассказали, как ликвидировали группу украинских боевиков, предпринявших попытку вырваться из окруженного Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Трое военнослужащих ВСУ, осознав, что находятся в окружении и оказались брошены командованием, приняли решение оставить позиции и предприняли попытку вырваться из Красноармейска. По пути отхода они скрылись в одном из домов в районе железнодорожного вокзала, но были обнаружены военнослужащими группировки войск «Центр».

Подробности данного боя рассказал командир мотострелковой роты Азат Ахмедов:

«Группа подноса с едой, с водой, с энергией до своих на передний край передвигалась. Соответственно, по пути произошел контакт. Одного нашего бойца, позывной «Малыш», ранили. Мы не растерялись, взяли [дом противника] в кольцо, двоих положили, третий решил сдаться. Хирург осмотрел. Боец «Малыш» отказался от госпитализации, продолжает дальше выполнять задачи. Ребята молодцы! Если человек сдается, его никто не мучает. В плен берут и по всем правилам, соответственно, в тыл его отводят».

Военнослужащий группировки войск «Центр» Даниил Киселев добавил, что количество противников заранее известно не было, однако благодаря хорошей подготовке наши бойцы не растерялись, взяли дом в кольцо и выбили вэсэушников:

https://t.me/mod_russia/58785 Братья-морпехи из группировки войск «Центр» встречают профессиональный праздник в зоне спецоперации

Андрей и Владимир Васильковы родом из Башкортостана, проходят службу в 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота.

https://t.me/mod_russia/58895 Не менее яркий пример воинского братства – братья-близнецы Илья и Максим Рыжиковы, проходящие службу в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Как и Васильковы, они несут службу вместе и выполняют боевые задачи бок о бок.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!