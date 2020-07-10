Пропаганда свидомого патриотизма плагиатится с советского наследия

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Знаете, как в постмайданной Украине осуществляется пропаганда казённого патриотизма?

А делается это так. Из державной казны выделяются солидные средства на изготовление и размещение патриотической наглядной агитации. Эти средства передаются нужным чиновникам.

Причём, в очень немалых, семизначных суммах.

Эти чиновники, отстегнув, как и было заведено ещё во времена Кучмы, обусловленную долю вышестоящему начальству, полученные средства успешно делят между собой и выводят их в офшоры - на хатынки для своих голодающих детишек, "сирых и убогих". Потом этими бюрократами отлавливается какая-нибудь бедная провинциальная студентка, грызущая гранит полиграфической науки, которой максимум за 300 долларов делается интересное предложение: "А намалюй-ка ты нам, дивчинко, терминово щось-нибудь патриотичне!"

Провинциальная студентка, которой срочно нужно оплатить аренду жилья, охотно соглашается. Придя домой, она лезет в интернет, и находит там изображение древней советской открытки Л. Капитана "Живи, Україно, прекрасна і сильна", изготовленной в киевском издательстве "Мистецтво" тиражом в 400 тысяч экземпляров, и знакомой многим из тех, кто жил в УССР. Студенточка старательно копирует эту картинку, ретуширует, что-то убирает, что-то дорисовывает своё - например, трезубец.... И отдаёт заказчику.

"Добре, дивчинка!", - одобрительно крякает пузатый чиновник в вышиванке. Вскоре изготовленные на скорую руку патриотические билборды устанавливаются на въездах в областной центр. И сразу же становятся немым приговором для господствующей в украинском образовании "болонской системы" и нынешней украинской государственности в целом.

С юной студентки какой спрос? Она же из "болонок", и ей невдомёк, что наполненные оптимизмом слова "Живи, Україно, прекрасна і сильна" - это первые строки государственного гимна Украинской Советской Социалистической Республики, запрещённого сейчас по закону о декоммунизации. Зато она интуитивно чувствует, что хотела бы жить в такой стране, где трактористы пашут землю не под истощающий на несколько лет почву подсолнечник, а под зерно; она хочет, чтобы, как на картинке, работали заводы, и понимает, что эти слова лучше заунывного похоронного марша "Ще не вмерла..." И откуда ей вообще знать что эти цветики-красноцветики на груди у "Украины" - это не дежурная стилизация под мак, ежегодно цепляемая лицемерными министрами на 8 мая, а два ордена Ленина, которыми в 1954 и 1961 годах был награждён город-герой Киев?!

А вот чиновников, распиливших бюджет, а потом разместивших такой билборд, наказать, пожалуй, не грех. За ̶п̶р̶и̶с̶в̶о̶е̶н̶и̶е̶ освоение денег их, конечно же, не посадят - ворон ворону глаз не выклюет. А вот за пропаганду коммунистической символики таких коррупционеров можно и нужно отправить лет на десять туда, куда Макар телят не гонял - согласно части 2 статьи 436-1 Криминального кодекса Украины.

И поделом - дабы впредь не марали своими грязными руками святую советскую символику.

Да и время сейчас удачное: Службе Бандерлогов Украины скоро придётся отчитываться за полугодие по количеству пойманных врагов Майдана. А тут такая сеть окопавшихся в украинской власти жирненьких путинских агентов нарисовалась.