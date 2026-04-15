Обращение с крестьянами до 1917 г. — живописцы свидетельствуют

В царской России действовала жёсткая цензура на то, что можно писать и изображать. Именно поэтому картины торговли людьми (крепостными) до 1917 г. столь немногочисленны, что их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Я задался целью проверить, есть ли изображения не показного лубочного (с обрабатывающими землю в праздничных платьях босоногими крестьянками.

..), например:А. Г. Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е.

а реального отношения дворян и царской власти к крепостным и уже якобы свободным крестьянам до Октябрьской революции — и увидел ту же самую ситуацию: такие картины очень трудно отыскать, а их авторы предпочитали оставаться неизвестными во избежание преследования со стороны имперских органов охраны правопорядка, или, точнее, подавления воли и свободы своего собственного народа.

Вот на этой картине неизвестного художника первой половины XIX в. мы видим характерное избиение дворовых служанок (девок): помещица или её управляющая в дорогой накидке одной рукой держит за волосы стоящую перед ней на коленях несчастную девушку, а другой сечёт её по спине (видимо, прутьями — розгами). Неизвестный художник. В девичьей. Расправа с крепостной. 1-я пол. XIX в. Всероссийский музей А.С. Пушкина.

На широчайшее распространение систематической порки крепостных крестьян обезумевшими от вседозволенности и безнаказанности дворянами указывает и ещё одна картина неизвестного художника уже второй половины XIX в., на которой явно изображены (судя по костюмам) реалии XVIII в. Здесь сама барыня с маниакально-садистским выражением лица избивает пучком прутьев специально положенную на лавку на живот, привязанную к ней за руки и удерживаемую на ней предварительно обнажённую девушку или женщину.

Причём на заднем плане мы видим палача с его инструментами, в том числе клещами. А ещё дальше спиной к зрителям показана подвешенная к потолку за обе руки фигура. В углу на переднем плане стоит бочка с водой для вымачивания в ней прутьев. Т.е. перед нами пыточная комната, в которой регулярно хозяева собственноручно избивали и пытали своих крепостных крестьян.Неизвестный художник. Секут крепостную. 2-я половина XIX в. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

На следующей картине 1880 г. художника И.С.Дощеникова показано то, что повсеместно творилось в господских усадьбах — седой и лысый барин с вожделением смотрит на миловидную спящую молоденькую горничную (домашнюю служанку). Нетрудно догадаться, что за этим последует, так как он уже сладострастно протягивает к ней свою руку. И.С.Дощеников. Помещик и горничная. 1880. Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова.

Крестьян систематически пороли по приговору волостных судов и земских начальников десятилетия спустя после отмены личной зависимости от помещиков по любому поводу — и дело это было поставлено на широкую ногу и на поток, как о том свидетельствуют следующие две картины: С.А. Коровин. В волостном суде (приготовление к наказанию розгами). 1884. Н.В. Орлов. Недавнее прошлое. (Перед поркой). 1904. Государственный центральный музей современной истории России.

На картине Н.Юргенсона начала XX в. показана типичная сцена массовой порки посмевших бунтовать крестьян присланными из города солдатами — тогда как одни из них винтовками с примкнутыми к ним штыками удерживают крестьян (причём пришедших за справедливостью с иконой или портретом царя в руках...), другие прямо на снегу порют розгами зачинщиков и наиболее активных участников волнений. Н.Юргенсон. Порка крестьян у Саловского волостного управления. Начало ХХ в. Воронежский областной краеведческий музей.

Только 24.08.1904 всего за несколько месяцев до начала Первой Русской революции указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания крестьян.

Обычным делом для крепостных крестьян было становиться на колени при разговоре перед своим барином независимо от пола и возраста и имущественного положения и кланяться ему до земли: С.П.Черкасский. Крепостные у помещика (Помещик выслушивает крестьян). 1860. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. М. Зайцев. Привоз крепостными провизии. Нач. XX в. ГИМ. А.Н. Бенуа. Утро помещика. Конец XVIII и начало XIX вв. 1912.

Господа при этом вели себя с крестьянами как турецкие султаны со своими подданными: К.А.Трутовский. Помещик и его крепостные (Отдых помещика). 1853. ГЭ СПб.

Обычным было для помещиков заводить гаремы из своих дворовых девок — но нарисовать такое смог лишь один иностранец, да и то незадолго до отмены крепостного права: К.К. Гампельн. Гарем помещика. Ок. 1850. ГИМ. К.К. Гампельн. Лихач. Ок. 1850. ГИМ.

Зато в случае отказа или... беременности и родов собственного ребёнка обласканную до этого барином крепостную актрису могли запереть на псарне и заставить кормить грудью барского щенка (и это документально зафиксированный исторический факт): Н.А. Касаткин. Крепостная актриса в опале, кормящая грудью барского щенка. 1910. Государственный центральный музей современной истории России (Центральный музей революции), Москва.

Жечь углями подошвы ног дворового за то, что тот утопил двух барских щенков, которых его жене было велено выкормить своею грудью. (Семёновский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II. 1903.)

Даже после отмены крепостного права дворяне и правительственные чиновники независимо от имущественного положения и возраста крестьян не утруждали себя вставать при разговоре с ними и не считали нужным снимать головной убор — тогда как крестьяне должны были снимать его и стоять перед господами: Н.Д. Кузнецов. Мировой судья. 1887. Музей искусств Дэвида Оусли в Университете Болл стейт, Манси.

А уж если крестьянин заходил охотиться во владения помещика и был пойман с поличным — то мог получить и плетью от разгневанного владельца усадьбы: Н.Д. Кузнецов. Объезд владений. 1879.

При этом сами дворяне при преследовании дичи во время охоты спокойно заезжали на крестьянские поля и уничтожали их урожай: П.Соколов. Потрава помещиком хлеба на крестьянском поле. 1840-е. Юшкин. Потрава. Копия одноимённой картины Соколова. XIX в. Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник.

Только после отмены крепостного права 19.02.1861 художникам было высочайше дозволено (в рамках умеренно-либеральной самокритики...) рисовать разорение крестьян непомерными налогами и податями и изъятие и распродажу их скудного имущества, лошадей и скота за недоимки/долги перед государством (!) — и сразу же появилось много картин на эту тему, что говорит о широком и повсеместном распространении этого социального явления: А.И.Корзухин. Сбор недоимок. 1868. Государственный музей истории религии. А.А. Красносельский. Сбор недоимок. 1869. Вольский краеведческий музей. В.В.Пукирев. Сбор недоимок. 1875. Государственный музей политической истории России, СПб. В.М.Максимов. Аукцион за недоимки. 1880/1881. К.А. Трутовский. Сбор недоимок на селе. 1886. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. В.В.Пукирев, А.И.Корзухин. Взыскание недоимок. До 1891. Государственный центральный музей современной истории России. П.П.Кох. Продажа крестьянского имущества за недоимки. 1890-е. Государственный Эрмитаж. Н.В.Орлов. Подати. 1895. Государственная Третьяковская галерея. Н.В.Орлов. Сбор недоимок. 1902. ГИМ. И. А. Владимиров. Сбор недоимок. 1907. Этюд.

До официальной отмены крепостного права 19.02.1861 царская цензура жёстко следила за тем, чтобы художники не смели изображать широко практиковавшуюся в православной Российской империи торговлю православных дворян своими православными крестьянами в нарушение всех заповедей Иисуса Христа.

Да и после этого живописных полотен с изображением торговлей дворянами своими людьми было очень мало — уж больно тема была неприятная... Н.В.Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого. 1866. ГТГ. К.В. Лебедев. Продажа крепостных с аукциона. 1910. К.В. Лебедев. Продажа крепостных на Нижегородской ярмарке. 1910. ГИМ. К.В. Лебедев. Продажа крепостных с аукциона. 1911. ГИМ.

