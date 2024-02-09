Все обсуждают выс... выс... в общем, высказывания правнучки Чкалова (в интернетах известна как "пепел Клааса"), которая сожалеет о том, что у неё нет средств на ядерную ракету для России. Большинство обсуждающих, разумеется, возмущаются, а вот гражданин, пишущий под ником "Сыны Монархии" резонно указывает, что "90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры.
Эволюция большевиков в либерал-русофобов вполне закономерна, ведь и в основе коммунизма и в основе левого либерализма лежит марксизм. Именно поэтому крайне опасно грезить восстановлением СССР 2.0. СССР 2.0 обязательно закончится перестройкой и горбачевщиной 2.0, когда либерал-большевики снова сдадут Россию Западу без боя, как Ельцин, Шеварнадзе и Горби..." - https://t.me/SonOfMonarchy/14448
ЗЫ. А вообще среди потомков советской номенклатуры есть не русофобы? Я знаю только одного - В. Никонова... А вы?
Отличный комментарий, который надо занести в анналы, взять на заметку и вообще не рефликсировать. Чтобы было понятно, о чём речь, сначала небольшая присказка.
Обсуждается тот факт, что 90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков
В числе таких вот либералов, заукраинцев и врагов народа, являющихся потомками статусных большевиков, упоминается и правнучка Чкалова, известная под ником "пепел Клааса", и Нина Б. пишет что "боюсь, дело тут не так в номенклатуре, как в израильском гражданстве (и корнях, дающих право на него). Это я о правнучке Чкалова. Кто-то из чкаловской семьи породнился с евреями - и вуаля. У этого народа есть, как у всех, свои плюсы и минусы, но, в отличие от других этносов, у него есть ЗАПАСНАЯ РОДИНА, причём это не убогая Армения, Грузия или Греция, а страна первого мира, мало того - пытающаяся рулить первым миром, а попутно ведущая бешеную кампанию по собиранию своих людей.
Т.е. если ты еврей, то можешь, конечно, любить Россию, но знай, что только захочешь - и у тебя в руках паспорт белого человека из тёплой страны под крышей США. И подавляющее большинство этого искуса не выдерживает.
Даже тот из них, кто ещё остаётся среди наших снегов по любви или по расчёту, на чёрный день держит эту возможность в голове, и поэтому совершенно ненадёжен..."
https://actualno.mirtesen.ru/blog/43428530728/90-rossiyskih-...
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