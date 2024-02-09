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Мы из Советского Союза

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90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков

Все  обсуждают  выс...   выс...  в  общем,  высказывания       правнучки    Чкалова (в  интернетах  известна  как  "пепел  Клааса"),           которая  сожалеет      о том,  что  у    неё    нет   средств   на  ядерную  ракету  для   России.    Большинство    обсуждающих,  разумеется,    возмущаются,  а  вот     гражданин,  пишущий  под  ником "Сыны  Монархии"    резонно     указывает,  что "90  процентов российских либералов-заукраинцев прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры.

Константин Боровой - сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.
Венедиктов - внук члена советского Военного трибунала.
Лесби-чучело Маша Гессен - внучка Эстер Яковлевны Гольдберг (в замужестве Гессен) — переводчица и мемуаристки, что работала в журнале "Советская литература". Ее бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве.
Первостатейный русофоб Виктор Ерофеев - Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный переводчик Иосифа Сталина на французский язык, помощник 1-го заместителя председателя СМ СССР В.Молотова).
Дед  А. Невзорова по матери — сотрудник МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946-1955 годах отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР. Мать — Галина Георгиевна Невзорова, журналист газеты "Смена", печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем — Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.
Николай Сванидзе назван в честь деда – расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, руководителя Абхазского горкома Партии, родного брата первой жены Иосифа Сталина — Като Сванидзе.
Отец — Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного отца, сделал карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС.
А вот  что рассказывает про свою бабушку Беллу Бразинскую Акунин-Чхартишвили:"Моя бабушка была старый большевик, причем самый настоящий. Участница Гражданской войны, у нее в руке, она давала мне пощупать, сидел осколок от белоказачьего снаряда. И она была абсолютно такая — "наш паровоз вперед летит" и все такое прочее. Я еще вырос под эти страшные рассказы про взятых в плен и расстрелянных заложников, которые мной воспринимались как что-то нормальное".

Эволюция большевиков в либерал-русофобов вполне закономерна, ведь и в основе коммунизма и в основе левого либерализма лежит марксизм. Именно поэтому крайне опасно грезить восстановлением СССР 2.0.  СССР 2.0 обязательно закончится перестройкой и горбачевщиной 2.0, когда либерал-большевики снова сдадут Россию Западу без боя, как Ельцин, Шеварнадзе и Горби..." - https://t.me/SonOfMonarchy/14448

ЗЫ.  А  вообще среди потомков советской номенклатуры есть не русофобы? Я знаю только одного - В.  Никонова... А вы?
ОНИ совершенно ненадёжны...

Отличный  комментарий,  который  надо  занести   в  анналы,    взять  на  заметку и  вообще  не  рефликсировать. Чтобы  было  понятно,    о  чём  речь,  сначала  небольшая  присказка.

Обсуждается   тот    факт, что 90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков

В   числе   таких   вот  либералов,    заукраинцев  и  врагов  народа,    являющихся    потомками  статусных  большевиков,   упоминается  и     правнучка  Чкалова,  известная    под  ником "пепел  Клааса",  и  Нина Б.   пишет  что "боюсь, дело тут не так в номенклатуре, как в израильском гражданстве (и корнях, дающих право на него). Это я о правнучке Чкалова. Кто-то из чкаловской семьи породнился с евреями - и вуаля. У этого народа есть, как у всех, свои плюсы и минусы, но, в отличие от других этносов, у него есть ЗАПАСНАЯ РОДИНА, причём это не убогая Армения, Грузия или Греция, а страна первого мира, мало того - пытающаяся рулить первым миром, а попутно ведущая бешеную кампанию по собиранию своих людей.
Т.е. если ты еврей, то можешь, конечно, любить Россию, но знай, что только захочешь - и у тебя в руках паспорт белого человека из тёплой страны под крышей США. И подавляющее большинство этого искуса не выдерживает. 

Даже тот из них, кто ещё остаётся среди наших снегов по любви или по расчёту, на чёрный день держит эту возможность в голове, и поэтому совершенно ненадёжен..."
https://actualno.mirtesen.ru/blog/43428530728/90-rossiyskih-...

г. Москваполитика

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