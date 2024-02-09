90% российских либералов - прямые потомки статусных большевиков

Все обсуждают выс... выс... в общем, высказывания правнучки Чкалова (в интернетах известна как "пепел Клааса"), которая сожалеет о том, что у неё нет средств на ядерную ракету для России. Большинство обсуждающих, разумеется, возмущаются, а вот гражданин, пишущий под ником "Сыны Монархии" резонно указывает, что "90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры.

Константин Боровой - сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.

Венедиктов - внук члена советского Военного трибунала.

Лесби-чучело Маша Гессен - внучка Эстер Яковлевны Гольдберг (в замужестве Гессен) — переводчица и мемуаристки, что работала в журнале "Советская литература". Ее бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве.

Первостатейный русофоб Виктор Ерофеев - Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный переводчик Иосифа Сталина на французский язык, помощник 1-го заместителя председателя СМ СССР В.Молотова).

Дед А. Невзорова по матери — сотрудник МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946-1955 годах отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР. Мать — Галина Георгиевна Невзорова, журналист газеты "Смена", печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем — Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.

Николай Сванидзе назван в честь деда – расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, руководителя Абхазского горкома Партии, родного брата первой жены Иосифа Сталина — Като Сванидзе.

Отец — Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного отца, сделал карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС.





Эволюция большевиков в либерал-русофобов вполне закономерна, ведь и в основе коммунизма и в основе левого либерализма лежит марксизм. Именно поэтому крайне опасно грезить восстановлением СССР 2.0. СССР 2.0 обязательно закончится перестройкой и горбачевщиной 2.0, когда либерал-большевики снова сдадут Россию Западу без боя, как Ельцин, Шеварнадзе и Горби..." - https://t.me/SonOfMonarchy/14448



ЗЫ. А вообще среди потомков советской номенклатуры есть не русофобы? Я знаю только одного - В. Никонова... А вы? А вот что рассказывает про свою бабушку Беллу Бразинскую Акунин-Чхартишвили:"Моя бабушка была старый большевик, причем самый настоящий. Участница Гражданской войны, у нее в руке, она давала мне пощупать, сидел осколок от белоказачьего снаряда. И она была абсолютно такая — "наш паровоз вперед летит" и все такое прочее. Я еще вырос под эти страшные рассказы про взятых в плен и расстрелянных заложников, которые мной воспринимались как что-то нормальное".Эволюция большевиков в либерал-русофобов вполне закономерна, ведьИменно поэтому крайне опасно грезить восстановлением СССР 2.0. СССР 2.0 обязательно закончится перестройкой и горбачевщиной 2.0, когда либерал-большевики снова сдадут Россию Западу без боя, как Ельцин, Шеварнадзе и Горби..." -

ОНИ совершенно ненадёжны...