Подвиг красноармейца Сергея Савостьянова

6 часов его окруженный блиндаж атаковали немцы. «Я-то сам счет убитых фашистов потерял. Из блиндажа я выбросил девять гранат, которые немцы бросили в меня», - так вспоминал бой за деревню Денисиха красноармеец Савостьянов.

По статистике войны он должен был погибнуть. По накалу событий этот эпизод сравнится с сюжетом фильма. Вот только все описанное происходило на самом деле. Рассказываем, чем был уникален бой 17 декабря 1941 года. Сергей Иванович оказался на фронте в октябре 1941 года, в разгар немецкого наступления на Москву. Он служил в 22-й танковой бригаде бойцом мотострелкового батальона, который должен был поддерживать танкистов.

Красноармеец особенно отличился 17 декабря 1941 года. К этому моменту обстановка на фронте изменилась – немецкое продвижение было остановлено, Красная Армия перешла в контрнаступление. 22-я танковая бригада вместе с кавалерийским корпусом в тот день должна была взять деревню Денисиха в Московской области. Сделать это было непросто – немцы превратили ее в укрепленный опорный пункт. Вот что вспоминал Сергей Савостьянов:

«Операция готовилась тщательно. На исходных позициях в лесу в боевом порядке расположились танки. На одном из них в составе десанта находился и я. В восемь часов утра началась артиллерийская подготовка. После короткого, но сильного артналета, «заиграли» наши «катюши».

Сначала двигались мы на танках десантом, затем из-за сильного огня противника мы вынуждены были с танков сойти, залечь и действовать в пешем строю. В ходе боя четыре наших танка были подбиты, мне с двумя бойцами удалось пробиться к деревне Денисиха». Савостьянов с 2-мя бойцами своего отделения одним из первых ворвался в населенный пункт и закрепился на его окраине. Его группа красноармейцев выбила гранатами 7 немцев из блиндажа и захватила его.

Но это был единственный успех в ходе советской атаки – на остальных участках враг удержался. Советские части отступили, осталась только группа Савостьянова, которая засела в блиндаже. Шансов у бойцов не было – повсюду находились солдаты противника, но никто и не думал сдаваться. Сергей Савостьянов вспоминал:

«Устроившись за косяком двери, я вел огонь по немцам, которые перебегали по ходам сообщения.

Вскоре немцы поняли, что в блиндаж проникли русские и начали забрасывать его гранатами. Две первые гранаты я выбросил обратно, разорвавшись, они осколками ранили нескольких гитлеровцев. Третья граната разорвалась в блиндаже и ранила трех моих товарищей.

Я перевязал их и продолжал вести бой. Начали нас обстреливать из пушек и пулеметов. В блиндаже было много боеприпасов, оставленных немцами, - целый ящик круглых гранат. Я посчитал, что они мне пригодятся.

Огнем из блиндажа я уничтожил трех немцев из противотанкового расчета, затем двух немецких пулеметчиков, которые ползли к блиндажу со станковым пулеметом. Затем я убил еще одного немца, перебегавшего по ходу сообщения в сарай во дворе. Всего я уничтожил около блиндажа, в котором находился, семнадцать немцев, в том числе одного офицера». Сам Савостьянов был контужен, но продолжал вести бой. В короткие минуты затишья Сергей Иванович перезаряжал все винтовки своих товарищей. Когда противник вновь наступал, то боец вел из них огонь.

«Нет, думал я, лучше смерть, чем плен, горькую участь его познал мой отец в Первую мировую войну. И я с новой силой продолжал бить фашистов. Одному немцу удалось бросить в блиндаж связку гранат. Я перехватил ее на лету и бросил обратно. Тот немец был убит собственной гранатой, я продолжал оставаться в блиндаже», - вспоминал красноармеец Савостьянов.

Немцы попытались подкрасться к блиндажу со взрывчаткой, но были уничтожены. В 15:30 началась новая советская атака. На этот раз она прошла успешно. Советские танки и пехота освободили окруженную группу Савостьянова. По всем законам войны они должны были попасть в плен или погибнуть, но бойцы уцелели и дождались своих. В ходе дальнейшего освобождения Денисихи Савостьянов уничтожил еще 5 немцев.

Красноармеец прошел всю войну, а за этот бой Сергей Иванович Савостьянов удостоен звания Героя Советского Союза. Председатель Президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин в Кремле лично вручил ему орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В конце 1942 года Король Великобритании Георг VI наградил Сергея Ивановича военной медалью.

В 1944 году Савостьянов окончил Харьковское танковое училище. После окончания войны в звании младшего лейтенанта он был уволен в запас. Проживал и работал в Тамбове. Умер 3 сентября 1987 года на 79-м году жизни, похоронен на Воздвиженском кладбище Тамбова Именем С. И. Савостьянова названа улица в Тамбове. Савостьянову Сергею Ивановичу установлена мемориальная доска по адресу: г. Тамбов, ул.Ерофеевская, 22

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