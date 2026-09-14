Московские прогулки, ч. 92. Некоторые детали

Парадная дома с Атлантами на Солянке Вот сам дом. У него любопытнейшая история. Москва этот особняк едва не потеряла, благодаря проныре Лужкову.

После революции в 1917 году «Дом с атлантами» национализировали. Шикарные квартиры переоборудовали в коммунальные, а в строениях рядом с основным домом разместились технические лаборатории одного из исследовательских институтов.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков назвал дом на Солянке,7 среди адресов, предназначенных для нового строительства. Компания «Еврострой» заключила с бывшими владельцами здания договор на строительство на месте «Дома с атлантами» гостиницы с офисами и 4-х этажным подземным паркингом. Вместо имеющихся 4 000 квадратных метров площадь здания должна была вырасти до 20 000. По проекту над зданием планировали пристроить еще один стеклянный этаж, по бокам флигели с лифтами, но в 2004 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия.

На протяжении 7 лет Еврострой пытался снять со здания охранный статус, ссылаясь на его аварийное состояние и утраченные интерьеры, но получил три отказа в судах разных инстанций. В 2011 году после очередного отказа компания продает все права на особняк неизвестному покупателю.

По слухам, здание купил украинский олигарх Игорь Ковомойский, но из-за обострения политической ситуации с Украиной все имущество бизнесмена в России было конфисковано. Пока он судился с российскими властями здание было закрыто и круглосуточно охранялось.

А теперь смотрим парадную этого дома. Фото: Александр Раугалло

Царь-арка

В городе, в котором есть Царь-колокол есть место и Царице-арке — в построенном в 2014 году ЖК «Мичуринский» на Мосфильмовской улице.

Некоторые гиды расстраивают ее, по-прежнему сообщая своим экскурсантам, что самая высокая в Москве — это арка жилого дома, в котором жил академик Андрей Дмитриевич Сахаров (Земляной вал, 48а). Но — можно проверить; можно подсчитать примерную высоту обеих по формуле «умножь число этажей на вершине арок на высоту потолков в квартирах этих домов». И там и там — это примерно по 3,2 метра, но в доме на Земляном высота арки — 7 этажей, а на Мосфильмовской — 17. Здесь явно побеждает молодость, хотя все равно современная арка не станет такой известной, как та, что в доме, построенном еще в 1936 году.

P. S. Интересно, каково жить в квартирах над аркой в доме на Мосфильмовской, когда живешь и знаешь, что под тобой — целых 17 этажей ничего.

Водонапорная башня

Можно спокойно относиться к архитектурной эстетике водонапорных башен, но как не любить эту малышку на крыше фабрики, построенной в 1880-х годах в Таможенном проезде (Лефортово). Сейчас это бизнес-центр, а встроенная башня — одна из самых маленьких и изящных водонапорных башен Москвы, повезло кому-то снять ее под офис.

Итальянский квартал в Москве

Оказывается, в ЖК «Итальянский квартал» на ул. Фадеева все семь жилых корпусов названы в честь городов — «Рим», «Турин», «Неаполь», «Флоренция» и тд.

В концерте стендап-комика, шутящего на тему Москвы, этому факту можно было бы отвести целый блок. Сказать, например, что никогда ещё непримиримые враги, представители глобального итальянского Севера и Юга — футбольные клубы «Ювентус» и «Наполи» — не были настолько так близки друг другу, что вынуждены состоять в одном чате (ЖК), или — какая удивительная возможность, купив в одном из этих корпусов квартиру, с полным правом говорить всем «купил квартиру в Милане».

Дом Шамшиных

Роскошные парадные дореволюционных домов — туристический символ Санкт-Петербурга, но и в Москве их много, намного больше, чем нам кажется. Просто у нас в такие места очень сложно попасть. Вот пример: улица Знаменка, бывший доходный дом Шамшиных на 12 квартир. Посмотрите, какие интерьеры в его единственной парадной. Туристов туда не водят и вряд ли будут водить (там даже домофона нет, а лифт — по индивидуальному ключу). Дом построен в 1911 году по заказу супругов Шамшиных, работали над зданием сначала Николай Благовещенский, затем — Федор Шехтель. С момента постройки и до наших дней дом остается жилым; в десяти минутах пешком от Красной площади и державными видами из окон. Желающие хоть как-то прикоснуться к такой красоте могут подойти к парадной дома и рассмотреть на ее двери массивную ручку, украшенную головами бронзовых орлов.

Одна из самых красивых чугунных винтовых лестниц Москвы

Она находится в особняке на Маросейке. Сверху - круглая площадка, ведущая в парадную анфиладу круглых и полукруглых комнат. Чугунная лестница необыкновенной формы была изготовлена на Каслинском литейном заводе на Урале и по частям перевезена в Москву. Сегодня в здании с этой прекрасной лестницей располагается посольство Беларуси. Маросейка 17/6

Тайна двух Прасковей: кто на самом деле оживал в «Формуле любви»?

Воронцово Поле 3, стр.1

На Воронцовом Поле, во дворе старинной усадьбы находится мраморная девушка, с легкой улыбкой, придерживающая рукой покрывало. Это «Одалиска», которую в народе ласково называют Суламитидой.

Автор — итальянский скульптор Паскуале Романелли, XVIII век.

Вы узнаете её сразу. Потому что именно такая статуя оживала в «Формуле любви» под чарами графа Калиостро и становилась Прасковьей Тулуповой. Кажется, вот она, та самая, стоит здесь с 1920-х годов, почти никогда не покидала своего места (только на реставрацию усадьбы) — и, конечно, снималась в кино.

Но на самом деле в «Формуле любви» и десятках других фильмов снималась совсем другая статуя. Такая же, но другая. Она живёт на «Мосфильме», в отделе реквизита. И попала туда не из московской усадьбы, а как трофей — уже после 1947 года, по словам Марка Захарова. Именно эту статую реквизиторы выкатывают в кадр, когда нужно создать аристократический интерьер. И она настоящая кинозвезда: дебютировала в 1970 году в «Беге», потом была в «Служебном романе» (помните, как из-за её ног выглядывает бедный Бубликов?), в «Старом Новом годе» (она вдохновляла посетителей бани!), в «Васса», в «Моём ласковом и нежном звере», в «Семнадцати мгновениях весны» и даже в «Ширли-мырли». А главная роль, разумеется, — Прасковья Тулупова / Галатея в «Формуле любви» 1984 года.

Как же так вышло, что в Москве поселились две почти одинаковые мраморные красавицы? Обе они — копии. Обе вышли из флорентийской мастерской семьи Романелли. Одна, та, что на Воронцовом поле, — работа, вероятно, сына, Рафаэлло Романелли. На ней нет подписи отца. А вот мосфильмовская гордо несёт на постаменте автограф: «P. Romanelli, Firenze». Это копия XIX века, сделанная при жизни самого Паскуале.

Причём такие «Одалиски» разошлись по миру не в единственном экземпляре. Время от времени они всплывают на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Например, в 2017 году одну продавали за £40 000–60 000, в 2020-м другую — за £50 000.

Так что перед нами не одна легенда, а две. Одна — хранительница старой московской усадьбы. Другая — кинозвезда, которая стоит на «Мосфильме».

Доходный дом К.Ф. Лазарева

Доходный дом К.Ф. Лазарева - историческое здание, построенное в 1897 году по заказу московского почётного гражданина Константина Фёдоровича Лазарева.

Архитектор Пётр Павлович Щекотов.

Дом трёхэтажный, кирпичный, с двумя подъездами, предназначался для сдачи квартир и коммерческих помещений. Выразительный фасад и богатый декор сразу выделяли его среди соседних зданий.

Архитектура выполнена в готическом стиле: стрельчатые окна, резные элементы, портики, фигурные вставки и мозаика

В советский период здание сохранило структуру, оставаясь жилым и коммерческим, хотя интерьеры частично изменялись под нужды жильцов

Сегодня дом признан объектом культурного наследия регионального значения. При реконструкциях ХХ-ХХІ вв. добавлены декоративные фантастические фигуры, а мандсардный этаж надстроен, усилив выразительность фасада.



А вы знали, что в Москве есть мост с фонтанами?

Крестовский мост был построен в 1937 году. Расположен он на проспекте Мира и проходит над путями Октябрьской железной дороги.

В XVIII веке на этом месте находились Крестовские заставы – таможенные пункты на границах города, где проверяли документы, товары, грузы приезжих. Отсюда и появилось название моста. Уникальность Крестовского моста в том, что с обеих его сторон расположены по два фонтана, которые большую часть своего существования были исключительно декоративными. Сотрудники ГБУ "Гормост", которые занимаются обслуживанием столичных переправ, 2015 году решили их запустить, установили насосы и подвели к фонтанам электричество. Теперь в теплое время года можно полюбоваться на работу водных сооружений.



Родник "Царевна Лебедь" -источник с чистой питьевой водой в парке "Покровское-Стрешнево". Это единственный чистый источник в столице. Вода прошла испытания Госсанэпиднадзора.

Его воды очищаются естественным фильтром-грунтовым песком. Температура воды круглый год +6 градусов

Родник известен еще со времен Елизаветы Петровны. По преданию,она омывала водой из источника трофические язвы на ногах и таким образом от них избавилась. В благодарность императрица поставила над родником часовню, которая до наших дней не сохранилась.

Название получил по санаторию "Лебедь", который находился недалеко от родника. До этого назывался Елизаветинским

Почему так необычно назвали Нескучный сад?

Появлению сада город обязан самодержцу Николаю I, при котором государство выкупило и объединило бывшие владения Трубецких, Демидовых – Орловых и Голицыных, создав, таким образом, крупнейший в городе пейзажных парк.

Но почему сад так называется? Согласно первой версии, имя саду перешло от наименования усадьбы «Нескучное», которое принадлежало князю Никите Юрьевиче Трубецкому. Появилась она после 1728 года у Калужской заставы и уже к середине этого же столетия здесь стоял большой усадебный дом, вокруг которого разбили прекрасный регулярный парк с дорожками для прогулок, партерами, небольшим водоемом, декоративно подстриженными деревьями и кустарниками.

Гостеприимный хозяин любил устраивать здесь пышные празднества и приемы, включавшие в себя театральные представления и игры на воздухе. Заканчивались мероприятия яркими фейерверками. Скучать гостям, как видим, не приходилось, а потому и стали называть владения Трубецкого «нескучным местом».

Согласно другому предположению, такое название могло возникнуть и по стоявшей по-соседству с владением Трубецкого загородной усадьбе промышленника Прокофия Акинфеевича Демидова. Его главный дом размещался на месте Александринского дворца, где сегодня располагается Президиум РАН.

Позднее усадьба стала летней резиденцией Александринского дворца и излюбленным местом отдыха супруги императора Николая I — императрицы Александры Фёдоровны. Здесь проходили балы, праздничные гуляния и светские приёмы для аристократии, приближённой к императорскому двору.

В 1920-е годы дворец использовался как музей мебели, а с 1928 года вошёл в состав Центрального парка культуры и отдыха. С 1934 года в здании располагается президиум Академии наук. Вокруг дома был разбит прекрасный ботанический сад, который, по мнению современников, слыл одним из лучших на европейском континенте.

Здесь было высажено порядка 2000 видов всевозможных растений, включая тропические. В оранжереях и парниках росли не только пальмы, но и плодоносящие ананасы и виноград. Демидовский сад был открыт для прогулок и, как это нередко бывает, посетители норовили сорвать понравившиеся плоды или цветы, порой просто вытаптывая посадки или ломая ветви деревьев. Чтобы как-то бороться с этим, Прокофий Акинфеевич придумал ставить на постаменты живых людей вместо имевшихся в саду статуй.

Крепостных обмазывали белилами, они замирали в неподвижной позе при подходе посетителей, но в случае воровства соскакивали с постамента и хватали воришек за руку. Эффект был поразительный. Некоторые от страха падали в обморок. У добропорядочных посетителей это вызывало взрыв смеха, и благодаря такой «хозяйской забаве» место москвичи прозвали нескучным. Сегодня это выглядит так.

В 100 метрах от Нового Арбата прячется место пострашнее Хитровки

Проточный переулок, м. Смоленская / Арбатская.

Если свернуть с Нового Арбата в тихий Проточный переулок, вы вряд ли заметите что-то примечательное. Но ещё 100 лет назад сюда боялись заходить даже полицейские. Это был самый настоящий «город грехов» в центре Москвы.

Вот 5 фактов, которые превращают прогулку по этому району в сценарий нуар-триллера:

Здесь стирали бельё в реке мутной от стоков.

Переулок назван в честь ручья Проток (Песочный ручей). Он брал начало у болот возле Новинского бульвара и нёс свои воды к Москве-реке. Крутой спуск к воде делал это место идеальным для прачек. Женщины спускались по нему к берегу, где на мелководье стирали бельё в проточной воде, терли одежду вальками и били её по доскам, чтобы выколотить грязь, а потом сушили на верёвках вдоль переулка. В 1895 году журнал «Развлечение» описал это место:

«Приют столичной нищеты,

Углы, дешёвые квартиры, Харчевни, чайные, трактиры

И русской праздности цветы».

Весь переулок был заставлен домами-притонами, которые москвичи называли по именам владельцев-купцов:

«Ивановка»

«Волчатник»

«Арженовка»(«Ржанова крепость»)

В этих зданиях сдавались «углы» (койки) ворам, проституткам, беспризорникам и самым бедным ремесленникам.

Писатель Александр Вьюрков вспоминал страшную деталь: «В Проточном бесследно исчезали не только краденые вещи, но и сами ограбленные».

Место было настолько криминальным, что человека могли убить из-за рваных сапог, и никто даже не удивился бы.

В 1926 году здесь жил знаменитый писатель Илья Эренбург. В своей повести «В Проточном переулке», он описывал, как в подвалах знаменитой «Ивановки» ютились беспризорники, а наверху жулики и спекулянты с соседнего Смоленского рынка (главной барахолки Москвы тех лет) делили краденое. Криминальные трофеи оседали именно здесь.

А что сейчас?

В 1930-х трущобы снесли, ручей закопали в трубу, а на их месте построили «сталинские» дома для рабочих. Теперь это тихий район.

Но самый неожиданный контраст находится в конце переулка. На берегу Москвы-реки, где когда-то прачки полоскали бельё в мутной воде и сушили его на верёвках, сегодня стоит здание посольства Великобритании.Оно с зеленым куполом на крыше. От криминальных притонов и нищих прачек до дипломатических приёмов, вот такая эволюция за сто лет.

Жилой комплекс Red7

Проект комплекса Red7 был разработан в конце 2010-х годов как часть новой волны премиальной жилой застройки в центре Москвы.

Девелопером выступила группа «Основа», а архитектурную концепцию создало нидерландское бюро MVRDV, известное экспериментальным подходом к городской среде.

Строительство велось в 2010-х — начале 2020-х годов и было завершено в 2024 году, после чего комплекс стал одним из современных жилых объектов в районе Садового кольца.

Архитектура выполнена в современном стиле с отсылками к конструктивистской эстетике: выразительный красный фасад, каскадная композиция объёмов и переменная этажность создают динамичный силуэт.

Композиция здания основана на ступенчатом принципе, благодаря чему фасады формируют террасы и выступы, а также улучшается инсоляция и открываются панорамные виды на город.

Уж не знаю, что там и у кого открывается, но хочется это развидеть.

1. просп. Академика Сахарова, 7, Москва

Восхитительная парадная с бесплатным входом Снаружи особняк Гордеева-Грачева выглядит весьма скромно, но внутри вас ждет настоящая архитектурная жемчужина. Вы окажетесь в пространстве с лепниной, изящными узорами и роскошным зеркалом в резной раме. Главная особенность — ажурная винтовая лестница. Сейчас в здании расположены офисы и шоурумы, но парадная открыта для свободного посещения. Малый Кисловский переулок, 9с1

А вы знали, что в «Охотном ряду» должно было быть семь подземных этажей? Правительство Москвы в конце 1980-х годов решило провести конкурс на создание подземного культурного центра на Манежной площади. В этом конкурсе победил проект многоуровневого пространства с музеями, художественными салонами и ресторанами.

Весь этот проект должен был состоять из шести-семи этажей, но во время строительства комплекса решили оставить только три этажа. В итоге в 1997 году к 850-летнему юбилею Москвы открылся «Охотный ряд».

Просто окно с художественным переплетением. Сфотографировал архитектор Антон Булатецкий

Знаете, сколько денег было потрачено на создание монумента Минину и Пожарскому? Деньги на создание памятника пожертвовали все: от императора до крестьянина. Всего на возведение памятника было потрачено 136 тысяч рублей, в пересчете на современные деньги это 8,5 млн рублей. Сегодня за такие деньги только бы щит изготовили.

Перед вами барельефы на здании Поликлиники Наркомтяжпрома им. Ф. Э. Дзержинского. Само здание было перестроено в стиле постконструктивизм в 1935 году из бывших складов комплекса «Деловой двор», построенных еще до революции для богатейшего человека России Николая Второва. Проектом перестройки занимался советский архитектор Дмитрий Чечулин. Скульптурные фризы в античном стиле, но на советские сюжеты выполнил ученик Сергея Конёнкова скульптор Иван Фёдорович Рахманов (по материалам архива РГАЛИ). Фризы называются «Целебная сила природы». Интересно, что Иван Рахманов происходил из купеческой старообрядческой семьи Рахмановых. После революции он остался жить в квартире в бывшем доходном доме своего отца, работал на советскую власть, создавал памятники и барельефы. Говорят, что в его бывшей квартире до сих пор стоит камин, выполненный им самим.

Китайгородский проезд, 7

И наша прогулка завершена

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