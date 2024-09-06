Прогулки по Санкт-Петербургу 22. Происхождение названий

Малоохтинский парк Предположительно название протекающей здесь реки Охта, от которой было дано имя всей территории, можно перевести как «река западного направления» или «медвежья река». Малоохтинский парк был открыт в 1960 году. Сегодня его площадь составляет немногим больше восьми гектаров. Территория парка разделена Новочеркасским проспектом на две зоны.

В западной части расположена церковь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Постройка была возведена в 1996–2001 годах. Прежде на её месте находилось Малоохтинское кладбище. Отличительной особенностью восточной части парка является небольшой музей городской скульптуры под открытым небом, появившийся здесь уже в наше время

Цветочная улица: откуда такое название? Эта улица, расположенная в Московском районе Санкт-Петербурга, достаточно старинная. Она получила своё наименование 5 марта 1871 года и считается, что отсюда пошло её имя — от поры цветения. По другим источникам, магистраль была так названа по садам и скверам, разбитым в этой оконечности Петербурга в 1873 году.

Проспект Медиков До 30-х годов на месте проспекта Медиков находилась дорога, которую условно называли Электросварочным проспектом. В октябре 1970 года этот участок получил официальное название Проспект Медиков. Такое название было выбрано из-за расположения на Аптекарском острове, где находятся головной завод медицинской техники Красногвардеец

Мытинская площадь Е.есть теория, что Мытнинская площадь получила свое название от слов «мыть» или «мыться», ведь рядом находились бани. Однако по правде говоря, Мытнинская площадь так зовется по находящемуся рядом Мытному двору. Так раньше называли таможню.

Почему Мойка так называется? До того как город был основан, Мойка была узким мутным ручьем, который вытекал из топкого болота. И изначально река носила название «Мья», что означало «грязь».

А название Мойка появилось в 1726 году, и связано оно было со словом «мыть». Ведь в то время на набережных построили несколько общественных бань, и посетители этих бань иногда любили искупнуться в реке!

Великолепие Летнего сада Сад назван Летним не по времени года, а по растениям, которые там высаживали — летникам. Был заложен в 1704 году как усадьба Петра I. Сад расположен на острове, который омывается Лебяжьей канавкой, Мойкой, Фонтанкой и Невой. В саду растет 2900 деревьев, большая часть которых – липы, посаженые еще в начале ХIХ века. В годы блокады на территории сада разместили зенитные расчёты, в Кофейном домике — казарму, в Чайном — склад боеприпасов и оружия, скульптуры спрятали в земле.

Когда и почему Петербург был Петрополем? Знаменская площадь. 1910-е годы

Греческая версия названия города существовала наряду с другими вариантами изначально. 16 июля 1703 года ближний стольник и будущий канцлер Петра I Гавриил Головкин писал: «Сей город новостроющийся назван в самый Петров день Петрополь и уже онаго едва не с половину состроили».

Этот вариант прижился в поэзии XVIII века на фоне повального увлечения античностью. В 1748 году Ломоносов использует ее в «Оде на день восшествия на престол Елисаветы Петровны»:

Петрополь, небу подражая,

Подобны испустил лучи.

Вид на здание Двенадцати коллегий и площадь Васильевского острова. Гравюра Джона Аткинсона. 1802–1805 годы

А вот строчки из оды Державина «К первому соседу» 1780 года:

Петрополь сосны осеняли —

Но, вихрем пораженны, пали,

Теперь корнями вверх лежат.

Сенатская площадь. 1900-е годы

И, конечно, «Петрополь» — одно из многочисленных названий города в пушкинском «Медном всаднике»:

И всплыл Петрополь, как тритон,

По пояс в воду погружен.

Здание Нового Эрмитажа. Справа от него — казарма 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка. 1890-е годы

Свою роль здесь сыграло то, что по-гречески «петрос» (πέτρος) значит «камень». Каменная архитектура была главной особенностью нового центра деревянной России, и в 1712 году, когда столица была перенесена в Петербург, девизом городского новогоднего праздника стало «Бог, укрепи камень сей» — такая надпись была помещена на стене Петропавловской крепости на время торжественного фейерверка.

Улица, которая не меняла название с 1835 года. Есть и такая! Эта магистраль появилась на картах Петербурга в 1823 году. А свое название получила в 1835 году по Инженерному ведомству, которое располагалось в доме № 7. Её протяженность 780 метров. Инженерная улица находится в центре города и проходит от набережной канала Грибоедова до площади Белинского.

На ней расположен всемирно известный Русский музей. Здесь же находится Михайловский театр с Михайловским сквером и памятником Александру Сергеевичу Пушкину. Также на улице есть Российский этнографический музей и Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк. Вот такая замечательная улица

Странный топоним Петербурга: Мартышкинское кладбище Местность между Петергофом и Ломоносовым носит достаточно странное название. По одной из версий, мартышами называли лодочников — перевозчиков кирпича. По другой — в основе топонима «Мартышкино» лежит слово «мартын» — общее название водяных птиц.

Ещё одна легенда рассказывает о мартышке, которая сбежала из зверинца светлейшего князя Александра Меншикова и поселилась в местном лесу.

Если название для района ещё ничего, то Мартышкинское кладбище — не самый благозвучный вариант.

Почему Дворцовый мост так называется? Название моста происходит от близости к нему Дворцовой набережной, Дворцовой площади и самого Зимнего дворца.

▫️В ознаменование первой годовщины Октябрьского переворота 1917 года мост назвали Республиканским, сочтя предыдущее название слишком буржуазным, несвойственным новому государству.

Но в январе 1944 года ему вернули историческое название.

Мытнинская площадь Площадь находится в Петроградском районе города. Есть теория, что название она получила от слов «мыть» или «мыться», ведь рядом находились бани.

Однако по правде говоря, Мытнинская площадь так зовется по находящемуся рядом Мытному двору. Так раньше называли таможню. Мытнинская площадь хранит и трагичную историю. 31 мая 1864 года перед ссылкой в Сибирь здесь состоялась так называемая «гражданская казнь» революционера и писателя Н. Г. Чернышевского. Здесь его привязали к столбу цепями и зачитали обвинение. Собралась огромная толпа, были усилены меры безопасности. Одна девушка сумела бросить к ногам Чернышевского букет цветов, за что тут же была арестована. За ней последовали и другие. Вся площадь была усыпана цветами, а Николая Гавриловича тут же посадили в карету и увезли.

У лисы на носу? Лисий Нос — название мыса, расположенного в северной части Невской губы.

Сначала существовало село Лисичье на Корином носу. Слово «корин» по-фински означает «риф» (подводный камень). Со временем слово «корин» было утрачено и осталось только «Лисий Нос». В писцовой книге Водской пятины 1500 года упоминается «село Лисичье в Корине носу», которое относилось к Воздвиженскому Корбосельскому погосту Ореховского уезда. Это было довольно крупное село, по тем временам, — в нём насчитывалось 28 дворов. Также в этом описании упоминаются «деревня Варяперя на море в Корине» (2 двора) и «деревня Керино на море» (9 дворов). Все эти земли в 1617 году захватили шведы, и вернулись они в состав России лишь в начале XVIII века. Ещё во времена правления Петра I здесь возвели усадьбу «Средние Дубки», вокруг которой высадили дубовую рощу, и такие же дубравы создали в Лахте и Сестрорецке. В Крымскую войну в 1854 году на оконечности мыса были устроены гавань и редут из 11 орудий для защиты Санкт-Петербурга от английского флота.На территории нынешнего Лисьего Носа в 1764 году началась история с частными землевладениями. Земли Лахтинской мызы были пожалованы императрицей Екатериной II своему сподвижнику и фавориту — графу Григорию Орлову. Когда была открыта Приморская железная дорога в конце XIX века, в Лисьем Носу появились дачи.

Немного про Сенную площадь В конце 18 в. здесь продавали сено, отсюда название. А с 1952 по 1992 гг. площадь переименовывали в Площадь Мира. В 1831 году на территории площади произошёл холерный бунт, где разъярённая толпа устроила погром и убийства в холерной больнице. До середины 19 в. на Сенной площади лица, уличённые в грабежах, воровстве и мошенничестве, подвергались публичным телесным наказаниям - «торговым казням». В 1907 г. через Сенную площадь пролегла одна из первых линий трамвая. В прошлом считалась самым страшным районом в городе, здесь располагались трущобы, притоны и кабаки и проживала городская беднота. С 1930-х по 1960-е годы площадь подверглась реконструкции и была облагорожена, были снесены торговые павильоны. В 1991 году площади вернули прежнее название, а в июле 1992 года станцию метро «Площадь Мира» переименовали в «Сенная площадь». В 1990-е годы, после развала СССР, на территории Сенной возник хаотичный уличный рынок, куда прибывали со всего города обедневшие горожане, продавая свои ценности, чтобы прокормить себя. Фактически площадь превратилась в уличный рынок и одно из самых злачных и опасных мест в городе, как и до революции. В 2000-е годы городские власти провели реконструкцию и благоустройство площади, построив на её территории торговые павильоны, однако в 2016 году павильоны были снесены в свете очередного планирования реконструкции площади.

Странная площадь Адрес площади Льва Толстого не фигурирует ни на одном из домов стоящих на ней. Фактически адрес не существует. Само название площади присутствует только на картах и на дорожных указателях.

Почему река Карповка так называется? Часто в Петербурге можно услышать мнение, что название реки от изобилия карпов. Но никаких фактов, подтверждающих это предположение, нет. Более того Карповка была очень грязной рекой из-за постоянно осыпавшихся берегов.

Название Карповка появилось в результате неточного произношения финского названия этой реки — Корпийоки. Некоторые историки переводили «Корпийоки» как «лесная болотная речка». Но было и другое мнение. Дело в том, что в финском языке есть еще слово «корппи» — ворон.

Так и получается, что название реки Карповки можно переводить как «Лесная речка» или «Воронья речка».

Как раньше называлась Театральная площадь? Театральная площадь в Санкт-Петербурге — одна из самых старейших в городе. Изначально она была известна как Брумбергская, по фамилии владельца пильных мельниц Брумберга, расположенных недалеко.

Во времена правления Екатерины II на площади устраивали маскарады для знати. Здесь горожане могли покататься на качелях и каруселях. Площадь стали называть Карусельной. В 1783 году был построен Большой Каменный театр, который неоднократно перестраивался. Ныне на этом месте в перестроенном и расширенном здании театра располагается Консерватория. А в начале 19 века, когда Большой театр был перестроен после пожара, за площадью закрепляется ее нынешнее название — Театральная.

«Кошачий» остров Канонерский остров представляет собой полоску суши, которая расположена между Финским заливом и портом. Этот порт — второй по величине в России, является тем самым «Окном в Европу», прорубленным Петром Великим.

До 21 сентября 2009 года на Канонерском острове не было ни одного поименованного проезда. Здания по сей день здесь имеют адреса: «Канонерский остров, д …». Например, на острове есть школа с адресом – Канонерский остров, 32Б.

Так почему «кошачий»? Не из-за большого количества этих милых животных!

Канонерский остров так называли финны. Название острова по-фински: Kissasaari. Это слово буквально переводится на русский язык как кошачий остров.

Интересный факт: некоторые местные жители из-за небольшой глубины залива у берегов и песчаных пляжей зовут остров Питерской Анапой. Кстати, Кошаку поставили там милый памятник. Кошаков все-таки город любит и главное свидетельство котопочитания в городе на Неве — праздник, посвящённый петербургским котам. С 2005-го его празднуют ежегодно, и отмечается он с размахом — народными гуляниями, карнавалами, различными выставками.

Бумажный канал: откуда такое название? Бумажный канал берёт начало от реки Екатерингофки слева, ниже устья Обводного канала, с севера охватывает парк Екатерингоф, у Сутугина моста, и соединяется с рекой Таракановкой. Он был прорыт во второй половине 18 века для хозяйственных целей. А назвали его по Екатерингофской бумагопрядильной фабрике, находившейся рядом.

Губернатор Беглов объявил о реставрации крыш и фасадов на Невском проспекте За 4 года планируется отремонтировать 62 крыши и 72 фасада. Из городского бюджета на массовую реставрацию выделено 2,5 миллиарда рублей.

Дата объявления выбрана не случайно – именно в этот день 80 лет назад Невскому проспекту возвращено историческое название. С 1918 до 1944 годы главная магистраль города именовалась Проспектом 25-го Октября.

Река Ждановка Поначалу эта река не имела определенного наименования. Чаще всего ее называли Болотной протокой, так как окружающая местность была сильно заболочена. А еще Петровской, по названию соседнего острова, и Никольской рекой – по Никольскому приделу Успенской церкви (ныне Князь-Владимирский собор).

В конце XVIII века братья Иван и Николай Ждановы выкупили на ее берегу участок земли и построили химико-аптекарский завод, выпускавший березовый деготь, древесный уксус и синьку. Считается, что по их фамилии эту реку и стали называть Ждановкой. По другой версии, впрочем, имя реке дали жившие в районе нынешней улицы Блохина подьячие Иван и Семен Ждановы.

«Вкусная» улица Магистраль, которые ныне проходит от Владимирской площади и Владимирского проспекта до улицы Марата, была проложена по проекту Комиссии о Санкт-Петербургском строении.

В 1739 году магистраль получила наименование Столовой улицы. А всё потому, что тут находилась Дворцовая слобода, в которой жили служители при дворе, то есть, эти люди обслуживали царский стол.

Увы, это сытное имя не прижилось. Но в 1776 году возникло иное, не менее вкусное название. Так появилась — Басманная улица в Санкт-Петербурге. На ней селились работники басманной слободы. А басманы — это казённые хлебцы. Их тоже подавали к царскому столу.

Ещё были в Петербурге вкусные названия, перпендикулярно Колокольной улицы проходили Хлебный и Поварской переулки. Первый с 1857 года именуется Дмитровским, второй существует и поныне. Поварской переулок

Саму Басманную улицу тоже иногда называли Поварской.

Слово «басман» вышло из употребления в XIX веке, и имя улицы стало непонятным. В 1840-х годах она получила новое и настоящее имя — «Колокольная» по находящейся в начале улицы колокольне Владимирской церкви, фото наверху. Колокольня была возведена в 1783 году по проекту Джакомо Кваренги, а Фёдор Руска надстроил на церкви четвертый ярус. В конце XIX — начале XX века Колокольную улицу застроили доходными домами. Но имя она сохранила по сей день.

Переулок без единой прописки Песковский переулок — пешеходная улица в Санкт-Петербурге, соединяющая площадь Восстания и 1-ю Советскую улицу. Из истории известно, что 16 апреля 1887 года Песковский переулок получил своё имя по местности Пески, по которой он проходит.

Примечательно, что Пески дали своё наименование не только этому переулку-малютке, но и всей территории между Невским и Лиговским проспектами, а также Потёмкинской улицей и рекой Невой. Название связано с песчаной почвой. Эта местность находится на возвышении по сравнению с остальной территорией центра Санкт-Петербурга. И, кстати, ни разу не была затоплена!

Стоит отметить, что название с самого появления переулка не менялось, что для Петербурга весьма необычно.

Но по переулку нет ни одного адресного объекта. Сейчас там можно встретить только ларьки и киоски.

Ораниенбаум: почему такое название? Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум один из немногих дошел до наших дней в своем первозданном виде. Начало его истории положил ближайший сподвижник Петра Великого Александр Меншиков.

В переводе с немецкого языка «ораниенбаум» означает «померанцевое или апельсиновое дерево». Предание связывает происхождение этого названия с эпизодом Северной войны, когда на территории будущей усадьбы Меншикова была найдена маленькая оранжерея померанцевых деревьев, над каждым из которых огромными буквами была выведена надпись «Oranienbaum».

Находка так понравилась Петру, что он пожелал дать такое название усадьбе!

Как возник Петроград? Первое официальное переименование Санкт-Петербурга состоялось через месяц после вступления России в Первую мировую — на фоне небывалого патриотического подъема и буйных антинемецких настроений.

В эти дни из репертуара Мариинки исключили Вагнера, объяснив это тем, что певцы якобы срывают голос от его партий и один из-за этого даже покончил с собой. Закрыли все столичные немецкие газеты, бухгалтеров стали называть счетоводами, разгромили немецкое посольство и убили посольского кельнера. Сами петербургские немцы стали срочно менять фамилии на русские.

В это же время в Париже муниципалитет изменил название Германской улицы на улицу Жореса, а Берлинской — на улицу Льежа. Это создало прецедент и, по-видимому, сказалось на судьбе российской столицы.

Как ни странно, с официальным прошением о переименовании города к Николаю II обратились жившие в столице чехи: «Ныне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного ряда русских деятелей и мыслителей XVIII и начала XIX веков, которых коробило немецкое название нашей столицы. Мы, чехи, просим общественное управление столицы войти с ходатайством на Высочайшее Имя об утверждении и обязательном впредь употреблении русского названия столицы „Петроград“». 31 августа 1914 года по высочайшему повелению императора город был переименован.

Хотя переименование города должно было удовлетворить желание народа, а Петроградом Петербург называл еще Державин все в том же «Шествии по Волхову…», интеллигенция была возмущена.

В конце 1914 года Зинаида Гиппиус разразилась гневным поэтическим памфлетом «Петроград»:

Чему бездарное в вас сердце радо?

Славянщине убогой? Иль тому,

Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо

Крикливо льнет, как будто к своему?

А художник Александр Бенуа увидел в новом имени города предвестие гибели империи.

Вскоре империя действительно погибла. Все та же Зинаида Гиппиус писала, что в 1917–1918 годах столичная интеллигенция называла Петроград Чертоградом.

Ну и наконец вот такая история. Как появилось сокращение СПб? Аббревиатура «с. п. б.» появилась в 1724 году, во время основания Монетного двора в Петропавловской крепости.

Эти буквы служили опознавательным знаком Санкт-петербургской чеканки вплоть до 1914 года. И это сокращение настолько хорошо вошло в обиход, что используется до сих пор! Первой продукцией Санкт-Петербургского Монетного двора был рубль, получивший название «солнечник», потому что на оборотной стороне, в центре вензеля из четырёх «П» было изображено солнце.

В 1914—1924 годы, когда Петербург носил имя Петроград, Монетный двор назывался Петроградским Монетным двором и уже на монетах стали ставить аббревиатуру, связанную с новым именем города. В 1921 году на Монетном дворе начали чеканить советские монеты. В 1924—1996 годах он назывался Ленинградским монетным двором. И на монетах появились сокращения, отражающие новое название города «Л» или «ЛМД». Современные деньги регулярной чеканки (слева - 1 рубль, справа - 50 копеек)

Ну и несколько красивых фото. Мариинский дворец, Санкт-Петербург Вид на Исаакиевский собор зимним вечером. Санкт-Петербург Вид сверху на Исаакиевский собор, Санкт-Петербург Однажды утром в Петербурге «Петербургский май предвестник лета.

С белыми ночами дружит май.

Будто лампочки дневного света

Над замлей включили невзначай.» И на сегодня наша прогулка завершена.