Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1

Немыслимая ПОБЕДА одержана! Но лежать и почивать на лаврах элементарно некогда. Вновь, засучив рукава... Погружаемся...

Танцы на Большом Каменном мосту в Москве. 9 мая 1945 года.

Возвращение к мирной жизни. Первая лекция в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова после окончания Великой Отечественной войны, 1 сентября 1945 года.

Фотограф Эммануил ЕвзерихинКоманда 131 стрелкового полка погранвойск НКВД СССР. Королевство Иран. Апрель 1945 года.Папа вернулся! 1945 г.Свадьба после возвращения с фронта. 1945 год.Регулировщица ОРУДа на Большой Никитской улице Москвы, ноябрь 1945. Анатолий Гаранин.Советский Порт-Артур, октябрь 1945 годаФутболисты московского «Динамо» в Лондоне. Ноябрь. 1945 год.

Спортивный День Победы 1945 года:







































































Всесоюзный парад физкультурников на стадионе Динамо, делегация РСФСР. г.Москва. 21 июля 1946

Лансере Е.Е. Победа. 1945г. (1944). Эскиз росписи Казанского вокзала в Москве.

Транспорт будущего (1945 год)



Пушкинская площадь, 1945 год. Ещё там ходит трамвай. Двухэтажный троллейбус.

Столы сервированы для приема в «Метрополе», 1945

Москва. Авиапарад в Тушино. 1946-1951 гг.

Первый послевоенный парад в Тушино, Москва, 1946 год.

Полет дирижабля «Победа» в День авиации над Центральным аэродромом в Тушине. Фотограф Александр Устинов. Москва, 1946 год

Геликоптер Братухина, праздник на Тушинском аэродроме (18 августа 1946 г.)

Первомайская демонстрация. 1946г. Автор Штатный фотограф газеты Известия А.Новиков.

28 июня 1946 г. 75 лет назад на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»:











Город Минск, 1954 год.

Восстановление спортивного комплекса (стадион Динамо), пострадавшего во время войны - длилось с 1946 по 1954 год.

Морской город «Нефтяные камни», Азербайджан

Союзу нужна была нефть, и в 40-х годах прошлого века в Каспийском море в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова началась ее морская добыча. А вокруг первых платформ начал расти город, также расположенный на металлических эстакадах и насыпях. В период расцвета в открытом море в 110 км от Баку были построены электростанции, девятиэтажные здания общежитий, больницы, дом культуры, хлебзавод и даже лимонадный цех. Был у нефтяников и небольшой парк с настоящими деревьями. Нефтяные камни - это более 200 стационарных платформ, а протяженность улиц и переулков этого города в море достигает 350 километров. Но дешевая сибирская нефть сделала морскую добычу нерентабельной, и поселок начал приходить в запустение. Сегодня здесь проживает лишь около 2 тысяч человек.

Возвращение из эвакуации эрмитажных коллекций. Ленинград, 1945

Колхоз «Путь Ленина» (село Васильевка, Ставропольский район, Куйбышевская область) на фотографиях 1946-1949 годов (из архива Владимира Самарцева):























В Центральном универмаге (ЦУМ), 1946

Судебный процесс (26-30 августа 1946 года):

Первый ряд Г.М. Семёнов, К.В. Родзаевский, А.П. Бакшеев, Л.Ф. Власьевский. Второй ряд Б.Н. Шепунов, Л.П. Охотин, И.А. Михайлов.

Вынесен приговор судебного процесса над «семеновцами»:

Откровения Семёнова на суде:

«Моя активная деятельность против Советской власти началась в 1917 году, когда в Петрограде организовывались Советы рабочих и солдатских депутатов. Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять, с тем чтобы обезглавить большевистское движение и поставить революционный гарнизон Петрограда перед уже совершившимся фактом...»

Ёлка в Доме Союзов, 1946

Молочный ряд Центрального рынка. Фотограф Александр Устинов. Москва. 1946 год

В диспетчерской башне аэропорта "Внуково". 1946 г.

Москва. Комната матери и ребёнка на Ленинградском вокзале. 1946-1949 гг.

Песочница на Тверском бульваре, Москва, 1946

Альбом «Благосостояние детей Советского Союза». 1947 год:





















Плакат Бориса Зеленского. 1947 год

Реабилитация инвалидов войны. Москва. 1947 год.:



















Советские наградные грамоты. 1947 г

Почтальон принёс письма и газету "Правда" крестьянам деревни Гвасюги, Хабаровский край, 1947 год

Середина 40-х годов, в Краснодаре, Лариса Купцова, жена боевого офицера, контрразведчика:











Александр Дейнека, Донбасс, 1947 год

Севастополь отстраивается после войны

Верблюд на улице Сталинграда около полуразрушенного вокзала «Сталинград-1». Апрель, 1947 год.

Продолжение следует...