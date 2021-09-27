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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1

Немыслимая ПОБЕДА одержана! Но лежать и почивать на лаврах элементарно некогда. Вновь, засучив рукава... Погружаемся...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Танцы на Большом Каменном мосту в Москве. 9 мая 1945 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Возвращение к мирной жизни. Первая лекция в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова после окончания Великой Отечественной войны, 1 сентября 1945 года.
Фотограф Эммануил Евзерихин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Команда 131 стрелкового полка погранвойск НКВД СССР. Королевство Иран. Апрель 1945 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Папа вернулся! 1945 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Свадьба после возвращения с фронта. 1945 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Регулировщица ОРУДа на Большой Никитской улице Москвы, ноябрь 1945. Анатолий Гаранин.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Советский Порт-Артур, октябрь 1945 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Футболисты московского «Динамо» в Лондоне. Ноябрь. 1945 год.

Спортивный День Победы 1945 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Всесоюзный парад физкультурников на стадионе Динамо, делегация РСФСР. г.Москва. 21 июля 1946
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Лансере Е.Е. Победа. 1945г. (1944). Эскиз росписи Казанского вокзала в Москве.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Транспорт будущего (1945 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Пушкинская площадь, 1945 год. Ещё там ходит трамвай. Двухэтажный троллейбус.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Столы сервированы для приема в «Метрополе», 1945
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Москва. Авиапарад в Тушино.  1946-1951 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Первый послевоенный парад в Тушино, Москва, 1946 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Полет дирижабля «Победа» в День авиации над Центральным аэродромом в Тушине.

Фотограф Александр Устинов. Москва, 1946 год

Геликоптер Братухина, праздник на Тушинском аэродроме (18 августа 1946 г.)

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Первомайская демонстрация. 1946г. Автор Штатный фотограф газеты Известия А.Новиков.

28 июня 1946 г. 75 лет назад на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Город Минск, 1954 год.  Восстановление спортивного комплекса (стадион Динамо), пострадавшего во время войны - длилось с 1946 по 1954 год.

Морской город «Нефтяные камни», Азербайджан
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Союзу нужна была нефть, и в 40-х годах прошлого века в Каспийском море в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова началась ее морская добыча. А вокруг первых платформ начал расти город, также расположенный на металлических эстакадах и насыпях. В период расцвета в открытом море в 110 км от Баку были построены электростанции, девятиэтажные здания общежитий, больницы, дом культуры, хлебзавод и даже лимонадный цех. Был у нефтяников и небольшой парк с настоящими деревьями. Нефтяные камни - это более 200 стационарных платформ, а протяженность улиц и переулков этого города в море достигает 350 километров. Но дешевая сибирская нефть сделала морскую добычу нерентабельной, и поселок начал приходить в запустение. Сегодня здесь проживает лишь около 2 тысяч человек.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Возвращение из эвакуации эрмитажных коллекций. Ленинград, 1945

Колхоз «Путь Ленина» (село Васильевка, Ставропольский район, Куйбышевская область) на фотографиях 1946-1949 годов (из архива Владимира Самарцева):
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1В Центральном универмаге (ЦУМ), 1946

Судебный процесс (26-30 августа 1946 года):
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Первый ряд Г.М. Семёнов, К.В. Родзаевский, А.П. Бакшеев, Л.Ф. Власьевский. Второй ряд Б.Н. Шепунов, Л.П. Охотин, И.А. Михайлов.
Вынесен приговор судебного процесса над «семеновцами»:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Откровения Семёнова на суде:

«Моя активная деятельность против Советской власти началась в 1917 году, когда в Петрограде организовывались Советы рабочих и солдатских депутатов. Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять, с тем чтобы обезглавить большевистское движение и поставить революционный гарнизон Петрограда перед уже совершившимся фактом...»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Ёлка в Доме Союзов, 1946
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Молочный ряд Центрального рынка. Фотограф Александр Устинов. Москва. 1946 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1В диспетчерской башне аэропорта "Внуково". 1946 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Москва. Комната матери и ребёнка на Ленинградском вокзале.  1946-1949 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Песочница на Тверском бульваре, Москва, 1946

Альбом «Благосостояние детей Советского Союза». 1947 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Плакат Бориса Зеленского. 1947 год

Реабилитация инвалидов войны. Москва. 1947 год.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Советские наградные грамоты. 1947 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Почтальон принёс письма и газету "Правда" крестьянам деревни Гвасюги, Хабаровский край, 1947 год

Середина 40-х годов, в Краснодаре, Лариса Купцова, жена боевого офицера, контрразведчика:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Александр Дейнека, Донбасс, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Севастополь отстраивается после войны
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1Верблюд на улице Сталинграда около полуразрушенного вокзала «Сталинград-1». Апрель, 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 1_____
Продолжение следует...

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