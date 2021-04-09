Посол Антонов не вернётся в Вашингтон

Шутки в сторону. То, чего не бывало даже в самые напряжённые годы холодной войны, произошло: Москва не просто "вызвала для консультаций", а фактически отозвала своего посла из США. Россия ставит условием возвращения своего посла в Вашингтон изменение американской политики на российском направлении. Именно так разъясняют эксперты слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, сказанные 7 апреля, в день семилетия провозглашения ДНР.

О конкретных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить рано. По большому счёту, здесь всё зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений, – сказал ТАСС источник в МИД. Это было 5 апреля.

Рябков и Лавров подтверждают

А 7 апреля – в день семилетия провозглашения ДНР, что, конечно же, не является случайностью – РИА "Новости" со ссылкой на курирующего американское направление в МИД России зама его главы Сергея Рябкова эту информацию подтвердило и конкретизировало.

Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут, – подчеркнул Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала сообщил, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон "будет решать президент России Владимир Путин". В настоящее время, по словам Лаврова, Антонов проводит консультации в МИД России, посол встречался с членами комитетов по международным делам Госдумы и Совфеда, имел беседы в Администрации президента. Путин, кстати, его пока не принял.

"Глубочайший кризис"

Сам посол заявлял, что не знает, когда вернётся в Вашингтон. "Мне в ближайшее время предстоят дополнительные встречи у руководителей ряда российских ведомств… Делать какие-то выводы преждевременно. Разговор на эту тему будет продолжен. На сегодняшний день говорить о сроках пока рано. Консультации продолжаются", – сказал Антонов журналистам в Совете Федерации.

Антонов пребывает в российской столице с 21 марта. Он был вызван на родину после обвинений новой американской администрацией Москвы в очередном вмешательстве в фальсифицированные демократами президентские выборы, за что Россия должна "заплатить цену", и утвердительного ответа президента Джо Байдена на вопрос ангажированного журналиста о том, считает ли он Путина "убийцей". Скандальное интервью передавалось в записи и у американских властей была возможность убрать из него это беспрецедентное в дипломатической практике обвинение, чего сознательно сделано не было. Последнее, похоже, переполнило чашу терпения российского руководства. Находясь в Москве, Антонов, согласно РИА "Новости", заявил:

Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе.

И привёл удручающую статистику. С 2011 года имели место 93 случая расширения санкций в отношении России. За этот период Конгресс США принял 10 законов "в наказание" России, ещё 15 законопроектов такого рода находятся на рассмотрении. Всего под антироссийскими санкциями оказались более 350 физических и 500 юридических лиц. Посол подчеркнул, что Россия выступает при этом за ведение равноправного "взаимоуважительного прагматичного" диалога.

Однако никакой диалог невозможен при таком агрессивном и хамском отношении к партнёру, если одна из сторон общения не находится, конечно, в рабских или холопских отношениях с другой. Совсем свежий пример того, что рабом и холопом Вашингтона Москва – в отличие от Киева – не является, стал ответ Рябкова на "хотелку" Украины включить США в переговоры по Донбассу: "С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате" (цитата по РИА "Новости").

Самое интересное, что точно такая же ситуация сложилась и в отношениях России с Британией, действующей обычно в тандеме с США. В интервью радиостанции LBC посол России в Лондоне Андрей Келин честно признал: в политической сфере двусторонние отношения "практически мертвы", они были "уничтожены британским правительством", проводящим "враждебный курс" в отношении России.

Страшные это слова в устах дипломата, знающего, конечно же, как и находящийся под западными санкциями Антонов, бывший замминистра обороны России, что "продолжение политики другими средствами есть война". С этим определением немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица никто не спорит. Мало того, последние действия США с Британией на подхвате на Украине прямо из него вытекают: раз дипломатия, Минские соглашения уже совершенно не работают, грядёт большая война.

Делаем выводы

Обычно отзыв посла означает жёстко обозначенный демарш, он сигнализирует другой стороне, что происходит нечто серьёзное, – заявил в интервью "Голосу Америки" ("Голос Америки" и его служба на русском языке включены в России в реестр СМИ-иноагентов) старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер. И это ещё очень мягко сказано.

Данный шаг связан с тем, что Россия не намерена больше принимать хамское поведение и оставлять без ответа возмутительные действия США. Он свидетельствует о том, что Россия устала от санкций, число которых постоянно растёт, а вред для экономики страны увеличивается, и уже не понимает поэтому, ради чего всё это надо терпеть и проявлять умеренность в обеспечении национальных интересов. Твёрдая, напугавшая США и Запад в целом позиция Москвы по Донбассу непосредственно из этого осознания вытекает.

Россия однозначно даёт понять США, что без учёта её интересов "бизнеса как обычно" больше не будет, ибо это игра в одни ворота – достаточно, наигрались. Наиболее сенсационным моментом в заявлениях российских руководителей в последние дни стало то, что Москва впервые жёстко потребовала от Вашингтона изменить политический курс в отношении России. Этого при новой американской администрации точно не произойдёт, не случится и при следующих. Ибо власть над США особенно сильно ненавидящие Россию демократы – никакие "выборы" теперь для них не проблема – никому не собираются отдавать.

Данное обстоятельство означает, что Антонов вернулся в Москву ну очень надолго и отношения между обеими странами близки к стадии заморозки. Война в Донбассе, "сливать" который Москва не собирается, может иметь поэтому самые непредсказуемые последствия для отношений России с Западом в целом. Стал проявляться главный дефект санкционной политики Вашингтона и Брюсселя – если она не срабатывает и Москва не капитулирует, Россия становится реальным и деятельным врагом Запада, полностью рвёт с "вашингтонским консенсусом", перестаёт оглядываться на "партнёров". Европа пострадает от этого, кстати, больше США. Если санкционное и иное давление, враждебные акции США, их союзников и вассалов против России быстро не прекратятся, Украина первая почувствует на своей шкуре наступление новой эпохи.

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ