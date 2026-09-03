Как Сталин сделал школу платной, и что из этого вышло

Большинство убеждены: в СССР образование всегда было бесплатным. Это один из главных козырей в спорах о советской системе. Но 6 июня 1956 года — ровно 70 лет назад — Совет министров СССР подписал постановление, которое само по себе разоблачает этот миф. Плату за обучение отменили. А значит, она существовала.

И между прочим, целых 16 лет, с 1940 по 1956 год, старшеклассники и студенты платили за учёбу. Рассказываем, как это началось, сколько стоило и почему закончилось.

Постановление, которое всё изменило

2 октября 1940 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление № 638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР». 26 октября его подписал председатель Совнаркома Вячеслав Молотов. С 1 сентября того же года — задним числом — платным стало обучение в 8–10 классах, техникумах, педагогических и сельскохозяйственных училищах, а также во всех вузах страны. Вячеслав Молотов подписал постановление о платном обучении 26 октября 1940 года. Официально — забота о государственных расходах, а фактически — социальный фильтр.

Официальная формулировка была обтекаемой. Государство предлагало «возложить часть расходов по обучению на самих трудящихся» — в связи с «возросшим уровнем материального благосостояния» граждан. На практике это означало одно: бесплатным оставалось только семилетнее образование. Обязательное и единственное доступное для всех. Завод «Шарикоподшипник», 1930-е годы. Постановление 1940 года выталкивало молодёжь из школ на производство — именно так государство решало проблему рабочих рук.

Постановление вышло не само по себе. В те же дни Совнарком принял документ о государственных трудовых резервах. Власти получили право ежегодно призывать от 800 тысяч до миллиона молодых людей — начиная с 14 лет — в ремесленные и железнодорожные училища. Платная школа выталкивала молодёжь из аудиторий прямо на заводы.

Размер платы зависел от типа учебного заведения и географии. В 8–10 классах школ в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик — 200 рублей в год, в остальных городах и сёлах — 150 рублей. Вузы обходились дороже: 400 рублей в Москве и Ленинграде, 300 рублей в других городах.

Годовая плата за обучение в московском вузе — 400 рублей — примерно равнялась среднемесячной зарплате рабочего в 1940 году.

Средняя зарплата советского рабочего в 1940 году составляла около 331–338 рублей в месяц. Год учёбы в столичном вузе стоил больше месячного заработка. Для сельских жителей — с их 120–140 рублями в месяц — речь шла о сумме, которую многие просто не могли собрать. Колхозники и вовсе получали не деньги, а трудодни.

В рабочих семьях с тремя-пятью детьми каждый рубль был на счету. Для многих плата за старшие классы закрывала дорогу к образованию навсегда.

К этому надо добавить обязательную подписку на государственные займы — ещё 20–25% от зарплаты. Реальный годовой доход городской семьи с одним работающим составлял около 3 400 рублей. Сельской — нередко не превышал 1 000 рублей. Оплатить учёбу двух-трёх детей в такой ситуации было практически нереально.

Постановление предусматривало исключения — но немногие. Без платы оставались лётные и технические училища Гражданского воздушного флота, военные факультеты вузов и национальные театральные студии. Армии и авиации кадры нужны были в любом случае.

Лётные училища Гражданского воздушного флота оставались бесплатными — государство не могло позволить себе дефицит пилотов.

В годы войны часть национальных республик получила льготы (документы приведу ниже).

В 1942 году от платы освободили учащихся-киргизов в Киргизской ССР. А в 1943-м — школьников и студентов в Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Для остальных республик постановление продолжало действовать в полную силу. Вот интересно: как это надо назвать?

Мало того, что п

ризыв коренного населения республик Средней Азии в действующую армию был прекращен осенью

1943 года

. Государственный Комитет Обороны (ГКО) постановил освободить от мобилизации молодежь этих национальностей в ноябре–декабре 1943 года, так еще и образование предоставлялось бесплатно.

Республики Средней Азии получили льготы в 1942–1943 годах. Для большинства советских (читай русских) семей плата сохранялась вплоть до 1956-го.

Что произошло на практике

А последствия не заставили себя ждать. Число старшеклассников по всей стране резко сократилось. В годы войны приём в вузы упал на 41%. Количество высших учебных заведений уменьшилось с 817 до 460. Число студентов сократилось в 3,5 раза — хотя война сама по себе объясняет часть этих цифр. В годы Великой Отечественной война и платное обучение вместе опустошили советские аудитории. Число студентов по стране сократилось в 3,5 раза.

Там, где данные сохранились, картина выглядела красноречиво. Из Красноярского педагогического института за две недели после вступления постановления в силу отчислились 85 человек. Внесли плату только двое. В семьях с тремя-пятью детьми платить за учёбу каждого было просто невозможно. К середине 1950-х советская промышленность остро нуждалась в образованных кадрах. Платная школа годами сужала их поток.

К середине 1950-х годов демографическая яма военных лет дала о себе знать в полную силу. Старшеклассниками стали дети, рождённые в 1941–1945 годах, — а рождаемость тогда резко упала. Число учащихся в 8–10 классах сократилось до критических значений. Промышленность нуждалась в образованных специалистах — а их просто не было. А где же их взять притаком драконовском обращении?

70 лет назад: как отменили плату

6 июня 1956 года Совет министров СССР принял постановление № 768 «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Плата отменялась с 1 сентября того же года. Формулировка звучала так:

«В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления в стране всеобщего среднего образования и получения молодёжью высшего образования». XX съезд КПСС в феврале 1956 года открыл эпоху «оттепели». Отмена платного обучения вышла через несколько месяцев — как одно из первых социальных решений нового курса.

Конечно, Хрущев - сволочь еще та, но это решение все-таки плюс в его карму.

Постановление вышло через несколько месяцев после XX съезда КПСС. На нём Хрущёв осудил культ личности Сталина. Отмена платы выглядела как часть той же логики: дистанцирование от сталинских решений. Уже в 1960 году советские учебники констатировали: отмена платы привела к заметному росту числа учащихся. 1 сентября 1956 года советские старшеклассники впервые за 16 лет сели за парты бесплатно. Для многих семей это означало реальный доступ к образованию.

Свобода с оговорками

Отмена платы не означала, что образование стало полностью свободным от обязательств. 24 декабря 1958 года вышел закон «Об укреплении связи школы с жизнью». Учащиеся 9–10 классов теперь были обязаны два дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве. Для поступления в вуз требовался трудовой стаж — не менее двух лет. Срок обучения в школе увеличился с 10 лет до 11. После реформы 1958 года старшеклассники два дня в неделю работали на заводах и в колхозах. Образование стало бесплатным — но не безвозмездным.

Эта реформа просуществовала недолго. К середине 1960-х производственное обучение тихо свернули как неэффективное. Но сам факт примечателен: государство раздавало и забирало условия образования в зависимости от текущих нужд экономики — а не из соображений педагогики.

Неудобная страница истории

История платного образования в СССР не вписывается ни в один удобный нарратив. Для сторонников советского строя это неловкий факт: «бесплатное образование для всех» оказывается мифом применительно к целым 16 годам. Для критиков — напоминание, что система умела исправлять собственные решения под давлением реальности. Советские учебники не упоминали платного образования. Эта страница истории была неудобна для официального нарратива о всеобщей доступности знаний.

16 лет — это целое поколение. Дети, пошедшие в первый класс в 1940 году, окончили десятилетку уже в бесплатной школе 1956-го. Но те, кто учился между этими датами, — платили. Многие из тех, кто не мог себе этого позволить, так и не получили образования, которое иначе стало бы им доступным.

«В целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления в стране всеобщего среднего образования… отменить с 1 сентября 1956 г. плату за обучение». — Постановление Совета министров СССР № 768 от 6 июня 1956 года Выпускники 1956 года — первое поколение, которое закончило школу в год отмены платы. За ними шли те, кто учился бесплатно все десять классов.

Сегодня, спустя 70 лет после отмены платы, этот эпизод напоминает: государственные гарантии — не константа. Они появляются и исчезают вместе с политической конъюнктурой. А миф о «всегда бесплатном советском образовании» держится куда крепче, чем исторические документы.

А теперь смотрим документы.

2 октября 1940 года "совет народных коммиссаров" СССР ввёл платное образование для старшеклассников и высших учебных заведений, так называемое постановление №1860 "Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий" Неосоветские пропагандисты очень любят рассказывать про благостную роль "бесплатного" (на самом деле бюджетного, ведь никакого бесплатного образования не бывает, деньги на него в любом случае формируются из налогов или поборов с граждан, а не берутся из воздуха), но когда речь заходит об этом постановлении намнетоварища Сталина, то начинаются оправдания, дескать "это не то, что вы подумали! Это не как у "злых буржуев", ведь тогда за образование платили "сущие копейки", и это, якобы, не было обременительно для людей!"

Ну посмотрим таблицу по средней зарплате. Плата была разная, в зависимости от типа обучения и расположения учебного заведения(см.фото1), от 150-500 рублей в год. Много это или мало? Достаточно посмотреть на данные касательно советских зарплат в приведённой таблице. И получается вывод: в то время и 150 рублей для большинства людей огромные деньги.

А вот другие документы на тему всяких-яких льгот для некоторых (которые сегодня вопят об узурпации): Но большевики не были бы большевиками, если бы не сделали еще один логический шаг. Уже через 2 года после введения платного образования, евреи, а так же представители народов среднеазиатских и кавказских республик были освобождены от платы за обучение (фото выше). А русские, и другие непривилегированные, или менее привилегированные, в большевицкой системе народы, были обязаны за обучение платить, вплоть до отмены платного образования в СССР в 1956 году Никитой Хрущевым.

Собственно настоящий марксистский интернационализм так и выглядит: все живут хорошо, а платит за всё русский Ваня.

Потому, что с точки зрения марксистов, мы, русские, реакционный народ, то есть используя осуждаемый нами язык социалистов другого толка - "недолюди". Это не просто шовинизм по-отношению к русским, это открытый антирусский расизм.

В продолжение темы о платном образовании для русских в СССР Если сравнить сумму, требуемую на годовое обучение в старших классах школы с годовым доходом семьи простого русского колхозника, то окажется, что они примерно равны. То есть дети русских колхозников (т.е. бывших русских крестьян, закрепощённых коллективизацией), составляющие самую крупную часть населения СССР, были полностью отрезаны от возможности получения законченного среднего образования, не говоря уже о высшем образовании.

В то же время, большевицкая власть усиленно продвигала и стимулировала получение образования различными нацменьшинствами, в особенности нацменьшинствами "союзных республик", с целью формирования отдельных национальных элит и наций, для более устойчивого и прочного контроля этими самыми новыми нациями отделённых большевиками территорий России, названных "союзными республиками".

Результатом именно этой политики стал распад СССР как раз по тем самым "национальным границам", прочерченным большевиками, с параллельным геноцидом и этноцидом русского населения этих территорий, которые еще недавно, в начале XX века, были частью России и активно заселялись русскими, и где русские чувствовали себя весьма комфортно.

Даже члены дореволюционной оппозиционной леволиберальной кадетской партии считали, что переселение великорусских крестьян с перенаселённых областей европейской части России в Среднюю Азию, наделение их землей в вечное частное пользование, и сельскохозяйственное освоение её, было бы благом для России и для русского народа.

Если бы не 1917 год, Средняя Азия, плодородные земли которой с конца XIX века заселялись великорусскими крестьянами, к концу века XX имела бы совершенно другой этнический состав, нежели сейчас. Больше половины населения этого региона составляли бы потомки великорусских крестьян-переселенцев, и речь не только про современные территории Южного Урала (северного Казахстана), а про все очаги плодородия Средней Азии.

Но, как мы знаем, история пошла по-другому пути, XX век стал для русским худшим веком, после века XIII. Большевики сделали всё, чтобы этот проект не состоялся. Представляете сколько русских детей могло бы родиться на просторах Средней Азии, и насколько больше и многочисленнее была бы Россия, если бы не стратоцид русского крестьянства (де факто геноцид русских) в XX веке при поддержке, либо попустительстве, большевиков?

И это еще не всё. Мало того, что русских в Средней Азии притесняли, начиная с 1917 года. Большевики, контролируя все ресурсы СССР, еще и перекачивали заработанные кровью и потом русских бюджетные деньги, из России в Среднюю Азию и Закавказье. Просто посмотрите сколько платили за трудодни колхозникам (фото выше). В 1950 году Таджикам платили по 11.69 рублей за трудодень, туркменам 9.12 рублей, узбекам 6.2 рубля, грузинам 5.02 рублей, азербайджанцам 4.9 рублей, в это же время живущим впроголодь русским людям в центральной России платили 9-13 копеек, несмотря на очевидно более высокую производительность труда среди русских. Что это, если не рабство? Не зря русские коллективизированные крестьяне расшифровывали ВКП(б) как "Второе крепостное право большевиков"

А теперь посмотрите в таблице на численность 30 крупнейших этнических групп СССР по переписи населения 1959 года. Тогда узбеков было меньше, чем белорусов, таджиков меньше, чем чувашей, киргизов меньше, чем мордвы. И посмотрите современную картину, когда население Белоруссии составляет 9,17 млн. человек и уменьшается каждый год, а население Узбекистана 36,41 млн. и продолжает расти, и так далее.

Всё это результат политики большевиков, при которых рождаемость русских и других славян стремительно падала, а Средняя Азии плодилась высочайшими темпами, в том числе благодаря перераспределению денег из России и Белоруссии. Тем больше очень пугают "русские" люди, которые, зная эти факты, продолжают положительно относиться ко всему тому ужасу, За что они так ненавидят собственный народ? Одни и те же грабли. Среднеазиаты заполняют бюджетные места сегодня в вышке, а русский Ванька плати, если хочешь получить высшее...



