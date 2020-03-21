Коронавирус – шанс для человечества

«Остановите планету – я выйду», говорили мы, когда безумие современного мира в погоне за успехом пробивало очередное дно. Новости СМИ2

И вот мир на наших глазах на самом деле останавливается – физически, и миллионы людей от страха перед коронавирусом выходят из привычного круга движения и растерянно оглядываются «как это?!».

Цивилизация, где всё носилось и вертелось, где секунда промедления могла стоить карьеры, вдруг ударила по тормозам, обездвижилась. Модель бесконечного роста перешла в штопор, и никто не знает, чего ждать и что делать.

То, что вчера казалось немыслимым, сейчас становится новой реальностью – и с каждым днём всё быстрее и жёстче. Отменяется и останавливается то, без чего нельзя было представить современную цивилизацию, хотя это сделать было давно пора.

В США «Макдональдс» закрывает приём посетителей в кафетериях. Кто осмелился бы покуситься на важнейший символ глобального общества потребления, буква «М» которого вводит в трепет его адептов? Коронавирус сделал это без особых усилий. Миллионы людей перестанут обслуживать гигантский конвейер быстрой еды, клоун Рональд не сможет дальше дурить детей. Вся отрасль фаст-фуда и ресторанного бизнеса схлопывается на глазах.

«Евровидение» - распиаренный конкурс бездарей и фриков – продолжал бы и дальше портить нервы здравомыслящих людей, и казалось, никакая сила не могла заставить Первый канал отказаться от его трансляции. Но вот пришёл коронавирус и отменил «Евровиденье». Европейские фрики и их подражатели обескуражены и разочарованы, они потеряли многомилионную аудиторию – но как же это прекрасно, оздоравливающе для массовой культуры.

Схлопывается мировая индустрия развлечения, выполняющая важнейшую функцию отвлечения человечества от опасных мыслей. Священный принцип общества спектакля «шоу маст гоу он!» был неприкасаем, так как позволял держать миллиарды людей в анабиозе, подменяя настоящие эмоции симулякрами.

Но оказалось, что глобальное шоу не просто может, а должно прекратиться. Отменены концертные туры звёзд, грандиозные фестивали и недели высокой моды, кинопремьеры и спортивные соревнования.



Остановлены такие конвейеры коммерческого спорта, как НБА, НХЛ, футбольный чемпионат Англии, Лига чемпионов, Евро-2020. И вот уже вопрос не в том, допустят ли русских спортсменов до Олимпиады, а в том, состоится ли Олимпиада вообще.

Миллионам людей, заполняющим бессмысленность жизни зрелищами и шопингом, стало некуда пойти потусить и оторваться, как следует. И это сделал не какой-то страшный диктатор и злодей, осмелившийся покуситься на свободу людей развлекаться. Это произошло под влиянием бездушного рока в виде неизвестного вируса.

Новый мир наступает неумолимо. Ещё вчера открытое общество считалось бесспорным, свобода передвижения по планете абсолютной ценностью, визы отменялись, а границы казались пережитком прошлого. И вот границы государств на замке, самолёты приземлены, поезда и другой транспорт остановлены, курорты закрыты, логистика доставки товаров нарушена, турфирмы и компании на грани банкротства, целые отрасли экономики, ещё недавно распухавшие от денег, переживают крах и пребывают в растерянности.

Открытый мир оказался фикцией, ложной моделью, зацикленной на прибыли капитала во вред элементарным нормам безопасности людей.

Паника жителей США и стран Европы, сметающих с полок магазинов товары и почему-то туалетную бумагу – это не только проявление моральной слабости изнеженных людей. Они паникуют от того, что рушится их представление об этой модели мироустройства как единственно правильной.

Коронавирус стал катализатором долгожданных процессов, которые давно назревали в обществе, даже уже гноились, но которые были искусственно подморожены в интересах крупного капитала.



К примеру, вынужденный перевод офисных сотрудников на дистанционную работу наконец подтвердит, что гиперурбанизация противоречит реальной жизни и новым технологическим возможностям: создание перенаселённых «человейников» было вызвано только стремлением корпораций к перенасыщению рынка кадров для занижения зарплат под страхом безработицы.

Вдруг обнаружилось то, что было понятно давно: благодаря цифровизации дистанционно можно совершать 30-50% рабочих функций в большинстве отраслей экономики.



А перевод населения в режим самоизоляции и страх перед вирусом заставил жителей крупных городов искать аренду в загородных, чтобы перейти на дачный режим работы. Всё это кардинально изменит жизнь городов, стран и реалии государственного хозяйства.

Если опасность коронавируса продлится 2-3 месяца и более, то фрагментация глобализма вкупе с падением продаж в целых отраслях, с падением акций на биржах и цен на нефть неизбежно нанесут урон существующей неолиберальной модели экономики, которая является колоссом на бумажных ногах зелёного цвета.

У человечества появляется окно возможностей – и всё будет зависеть от того, как им воспользоваться.

К сожалению, высока вероятность, что реакция большинства людей будет инерционной и негативно-раздражительной – как бы кого ни угнетала действующая модель вечного бега в колесе, она уже стала привычной, даже как будто естественной. Её резкая остановка вызывает сразу чувства растерянности и страха.

Люди заперлись в квартирах без развлечений и беготни, рядом с родными, которым они давно не родные, один на один с совестью и мыслями, которых они давно не замечали в суете сует – и это вызывает уныние и негатив, которые под воздействием фейков о том, что власти скрывают и используют коронавирус против населения, могут вылиться даже в бунты.

Конечно, заботливый рынок тут же предложит потребителям онлайн-услуги – единственная отрасль, которая станет расти как на дрожжах. Цифровизация развлечений, покупок, социальных функций, и так быстро развивавшаяся в последние годы, сейчас поскачет галопом, чтобы заполнить нишу офлайн-услуг.

Окно возможностей, созданное коронавирусом, может быть использовано, чтобы заставить людей преклониться перед божеством цифры – вместо того чтобы использовать цифровизацию просто как удобный инструмент, полностью перевести свою жизнь в цифровую модель потребления. И продолжать вести такую же пустую жизнь, но уже виртуально. Впрочем, это вопрос не одного года.

С другой стороны, крушение экономического глобализма именно таким естественным, под влиянием не зависящего от человека фактора пандемии коронавируса, заставит здравомыслящих людей и руководителей государств запустить поиск реальной альтернативы неолиберализму и даст возможность альтернативным идеям войти в поле реальной политики.

Ведь уже к лету могут сложиться такие условия, которые недавно казались немыслимыми: отсутствие единого рынка товаров и услуг, дефицит импорта, падение дохода от экспорта, толпы недовольных горожан в самоизоляции, многомиллиардные убытки в целых отраслях, крах банков из-за неуплат кредитов, корпораций, малого и среднего бизнеса…

В России к тому же это усугубится падением рубля (уже 80 за доллар), обрушением цены на нефть (уже 28), исчерпанием валютных резервов, падением ВВП (прогноз сейчас от -0,2% до 0,6%) и риском срыва национальных проектов.

Не хочется нагнетать, но если продлить нынешнюю динамику на рынках по экспоненте до лета, то вырисовывается рубль по 100 долларов, нефть по 20-25 и полный крах ставки на экспортоориентированную экономику.

Для либеральных экономистов – это крах, для страны – это шанс на новую, национально ориентированную модель хозяйствования.

В таком случае перед президентом встанет очевидный факт: нынешняя экономическая политика со ставкой на либеральные инструменты не эффективна и не поддерживает положительную макроэкономику, как раньше. А это значит, что идеи зафиксированного курса рубля, ставки на внутренние инвестиции, отказ от ориентации на экспорт, построение замкнутой и самодостаточной экономики с опорой на крупные государственные проекты и многое другое, что давно предлагал бывший советник президента, но что казалось совершенно неприемлемы в эпохе до коронавируса, станут единственным выходом из кризиса.

Но главный шанс для людей не в экономике.

Разрушение неолиберального глобализма, общества потребления даёт людям возможность переосмыслить в принципе своё существование, задуматься о главных вопросах, которые мучили человечество многие века, а теперь заброшены в мусорку истории: кто мы и что мы? куда мы движемся и зачем? движение ради движения или ради приближения к какой-то цели? и к какой?



Человек потребляющий оставил эти вопросы как праздные, но оказалось, что они очень практичные.

Спасает ли позитивное мышление и голая вера в науку от невидимого вируса? Нужен ли постоянный рост материального, если в любой момент оно может стать ненужным и даже носителем заразы? Жизнь ради жизни или ради поиска истины?



Если первое, то человечество всего лишь разновидность биомассы, и чем он лучше вируса как более древней формы жизни? Но если же всё-таки человек больше, чем желудок, то... это совсем иное мышление, которое потребует другое мироустройство, в котором нравственное измерение будет важнее валового продукта.

Коронавирус — не важно, как и кем он создан — даёт человечеству шанс образумиться и найти выход из тупика саморазрушительного прогресса.

Иначе, если всё останется по-прежнему и после пандемии человек с новыми силами ударится во все тяжкие, в следующий раз катастрофа будет куда более смертельной.