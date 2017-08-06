Экологическая катастрофа мира и тревога Путина за Байкал

Байкал Основные указания Владимира Путина:

- провести контроль над деятельностью организаций, сельхозпредприятий на предмет нарушения экологии на территории Байкала и нести ответственность за свои действия или бездействия;

- объявить о повышенных требованиях к любой хозяйственной деятельности;

- направить денежные средства на поддержку и развитие заповедников;

- разработать план работ по полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале и определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей;

- найти оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальской территории;

- не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала.

Байкал, несомненно, является одним из древних, уникальных, известнейших и величайших озёр в мире. Красота природы, разнообразие флоры и фауны, невероятные виды и чистейшая вода – все это привлекает внимание путешественников со всех стран. Однако популярность местности зарождает новую проблему. Это связано с появлением свалок и ряда других нарушений со стороны организаторов отдыха. Малые проблемы могут перерасти до масштабности. И очень разумно, что Путин вовремя обратил внимание на небольшие экологические проблемы этой уникальной местности.

Стоит обратить внимание, что наичистейших водоемов во всем мире катастрофически мало. В России их насчитывается всего несколько. Многие наверняка слышали так же об уникальных озерах в Канаде – это пять озёр, крупнейших в мире, соединены между собой озёрными путями. Так же Голубое озеро в Новой Зеландии соперничает с Байкалом по чистоте.

Голубое озеро К сожалению, как видите, развитие промышленности очень губительно сказывается на экологии.

Вы думаете, что чиновники кинулись это исполнять? Да как бы не так! Не успел Путин призвал Генпрокуратуру расследовать экологические преступления против самого чистого водоема планеты, как Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило новые дикие предложения по сокращению природоохранной зоны озера Байкал. Чиновники хотят уменьшить водоохранную зону почти в десять раз. То есть послушай президента, и сделай все наоборот. «Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тысяч квадратных километров до до 5,9 тысяч квадратных километров», – сообщил глава природоохранного ведомства Сергей Донской. Это напоминает дурную шутку. И она была бы смешной, если бы не была реальностью.

По словам министра, в новом формате водоохранная зона будет более привязана к ландшафту, нежели та, что существует сейчас. «То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм», – заявил Донской.

Он также уточнил, что проект сокращения защищенной зоны разрабатывался совместно с сотрудниками института имени В.Б. Сочавы. В настоящее время документ проходит согласование в ведомстве.

Глава Минприроды пояснил, что уменьшение водоохранной зоны необходимо, чтобы избавить от «лишних ограничений» предприятия, ведущие хозяйственную деятельность по соседству с озером. То есть загрязнения региона продолжатся с невиданным масштабом.

В конце июля Сергей Донской заявлял, что главным источником экологического загрязнения озера якобы являются твердые бытовые отходы. «Сегодня после закрытия БЦБК (Байкальского целлюлозо-бумажного комбината) главный фактор загрязнения озера – твердые отходы, формирующиеся в системе ЖКХ», – в частности, сообщил министр на заседании межведомственной комиссии по Байкалу в Улан-Удэ. А комбинат, дескать, ни при чем.



Байкал давно под угрозой. В мае 2016-го стало известно, что правительство Монголии решило построить три крупных гидроэлектростанции на реке Селенге и ее притоках. По плану, монгольские ГЭС должны «оседлать» реки, которые обеспечивают приток 80% воды в Байкал. По мнению многих экологов, реализация такого плана сделает возможным повторение Байкалом судьбы Аральского моря: оно также осталось без притока воды из-за строительства ГЭС. Финансировать экологическую катастрофу мирового масштаба согласны китайские инвесторы: один из банков КНР уже выделил 827 миллионов долларов на строительство инфраструктуры будущих электростанций.



Для региона реализация проекта означает, что новые водохранилища затопят места гнездовий птиц, плотины перекроют миграционные пути многих видов рыб. В обмелевшем озере, вероятно, изменится соленость воды. Удар будет нанесен по всем видам животных, птиц, рыб и растений, обитающих как в самом озере, так и в его окрестностях. И это далеко не все. Частичное осушение Байкала станет прологом к еще более масштабной катастрофе. Дело в том, что Монголия заинтересована в получении дешевой электроэнергии в связи с перспективами развития горнорудного производства. Китай же охотно финансирует развитие монгольской промышленности, поскольку руководство самой КНР приступило к постепенному выводу «грязных» производств со своей территории. Экологи опасаются, что уже через 10-15 лет обмелевшая Селенга понесет в чистейший водоем планеты токсичные сбросы монголо-китайских комбинатов, после чего на Земле станет одним мертвым морем больше.

Да такие министрерства надо чистить от врагов страны!!!! И так в мире остается все меньше и меньше чистых водоемов и на горизонте уже даже не маячит, а именно пугающе ширится проблема обезвоживания планеты!



Вот недавний случай в Ниагарском водопаде возмутили туристов, а экологи забили тревогу. Туда попали сточные воды от завода, где не успели вымыть фильтрующие резервуары перед плановым сливом воды в водопад.

Экологические проблемы планеты более глобальные, чем вы могли бы себе представить.

К примеру, Озеро Онондага, США. В XIX веке озеро было популярным местом для отдыха. За одно столетие оно оказался на грани экологической катастрофы. В 1901 году вследствие сброса промышленных отходов нитратами, фосфатами, ртутью и болезнетворными бактериями, эту воду вовсе запретили использовать в пищевой промышленности. В 1940 году было наложено вето на купание, с 1970 года уже запрещена рыбалка. Это далеко не единственный пример.

Озеро Онондага Озеро Онондага Ситуация с реками еще более удручающая. Экологическое состояние рек России ухудшается с каждым годом. В основном это крупные реки, расположенные на территории больших городов. Но самые грязные реки находятся в развивающихся странах.

Река Цитарум – Индонезия

Река собирает отходы 9-ти миллионного города. Вместо рыбы местные жители собирают мусор, который лежит на поверхности воды. В 80-годы развитие промышленности навсегда поставил крест на экологическом благополучии всего бассейна реки Цитарум. Река Ганга – Индия

Так же очень загрязнена в связи с быстрым ростом населения страны, влиянием промышленности, отсутствием современной канализации. Итог экологической катастрофы: множество водных болезней ( холера, гепатит, тиф и дизентерию), повышенная смертность населения. Река Марилао – Филиппины

Одна из 50 мертвых рек на Филиппинах. Промышленные стоки и груда мусора привело к уничтожению всего живого в этой реке. Река Нигер – Нигерия

Самая загрязненная нефтепродуктами речная дельта в мире. Здесь ежегодно случались экологические катастрофы, связанные с крупными выбросами нефтепродуктов в дельту реки. Река Миссисипи – США

В 2010 году промышленные компании США выбросили в воды 12,7 миллионов тонн ядовитых химических веществ. В 2014 компания General Electric сбросила в реку 31 тысячу галлонов сырой нефти. Купаться в Миссисипи категорически не рекомендуется. Река Матанса-Риачуэло – Аргентина

Все проживающие на этой территории имеют проблемы со здоровьем, а их не мало – 7 млн.чл. Все из-за предприятий, сбрасывающие ядовитые стоки прямо в реку, а так же самих жителей, которые губят своими «силами» свое здоровье, загрязняя реки бытовым мусором. Королевская река – Австралия

Она загрязняется химическими отходами от горнодобывающей промышленности. Около 1.5 миллиона тонн сульфидов попадают в реку ежегодно начиная с 1995 года. Река Хан – Китай

Река полностью покрыта слоем водорослей из-за сильного загрязнения воды промышленными стоками. Экологическая катастрофа уже давно нас настигла. К сожалению, не все представители власти решают эту глобальную проблему. Да, высокие технологии упрощают нашу жизнедеятельность, но какой ценой. И очень печально, что высшие мира сего озабочены своей выгодой, которую хотят заполучить от Вселенной, но только не родным домом под названием Земля!