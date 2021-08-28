Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5_______

1930-е... Ч.1 1930-е... Ч.2 1930-е... Ч.3 1930-е... Ч.4

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...

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Товарища Сталина приветствуют юные пионерки, 1935 год.

15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии Московского метрополитена, и началось регулярное движение четырехвагонных поездов.

Пepвые пacсажиры мocковского метро, 1935 год

Первые турникеты появились в Московском метрополитене одновременно с его открытием в 1935 году

Вестибюль станции московского метро "Смоленская". Февраль 1935 года

Наземный вестибюль станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии. Снесен в начале 1950-х при строительстве наземного вестибюля "Комсомольская" Кольцевой линии. А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский. 1935 г.

Самая первая схема московского метрополитеона, 1935 год

Билет на одну поездку в метро. Обратите внимание на то, что поезд в метро отправлялся точно в указанное время. 1935 год.

Билет Г.К. Орджоникидзе для бесплатного проезда на метро.

Один из первых жетонов Московского метрополитена. 1935 г.

Уникальный фильм "Есть метро". 1935 год

31 мая 1935 г. 86 лет назад принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»:

















Газета «За рубежом» от 25 июля 1935 года предсказывает, что будет происходить через пять лет, в 1940 году.

Николай Олейников («Макар Свирепый»), участник литературной группы ОБЭРИУ, написал детскую сказку «Жук-антисемит» в 1935 году1935. Двухэтажный троллейбус в МосквеАмериканские горки в саду Госнардома. Ленинград. 2 мая 1935 года.Вид с балкона ресторана Южного речного вокзала по Варшавскому шоссе, 1935Выставка совхоза УНКВД. Барнаул, 1935 год.Детский парад машин на Красной площади, 1935 годДетский трамвай в детском саду. Москва, 1935 годЛучшие парашютистки СССР. 1935 год.Конструктор Санфиров во время испытания новой парашютной системы — крыльев для десантников, Москва, 1935 год.Испытатель парашютов, 1935 год.ГИФК им. П.Ф. Лесгафта (Государственный институт физической культуры имени Лесгафта). На соревнованиях. г. Ленинград. 1935г.Женские соревнования по плаванию на Северной Двине. Архангельск, 1935 год.Молодые рабочие в выходных костюмах. 1935 год

Снятие царского орла и подъем советской звезды на шпиль Спасской башни Московского Кремля. 24 октября 1935 года:













Щусев А.В. Дворец Советов. Перспектива. 1935-1936 гг.

Ледорез Ф. Литке у причала напротив Архангельского лесотехнического института (АЛТИ). 1935 год:









Константин Зотов, 1935 год

Советская реклама турпоездок в СССР, Крым, 1935, Франция, агенство Интурист

Корецкий В. СССР. 1935г

Иван Шагин. Молодежь. Спортивный парад на Красной площади. Москва. 1935

Физкультурный парад на Красной площади. 1935 г

Узбекская школа. Урок физкультуры. 1935 год.

Производственное совещание учителей начальных классов 1935-36 уч. год

Весенняя подготовка футбольного поля после реконструкции стадиона «Динамо», Москва, 1935 год.

В СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант. 1935

Председатель Центральной избирательной комиссии СССР Михаила Калинин на вокзале в Минске 11 июля 1935 года.

Празднование 1 Мая. Пушкинская площадь во время демонстрации. 1935г. Автор Кудояров Борис Павлович

Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1935–1937 годы

Указатель маршрутов трамваев с подсветкой на Площади Революции. Москва, СССР, 1935 год

Москворецкий квартал перед сносом, 1935. На Спасской башне можно разглядеть двухглавого орла. Уже совсем скоро на его месте появится пятиконечная звезда

Москва. У гостиницы "Метрополь". 1935 г

Гостиница «Москва», интерьер номера люкс, 1935

Москва, Моховая улица.1935 г

Тверская, ещё до расширения. Вид на Кремль, 1935

Временный памятник фильму Чапаев на Манежной площади. 1935

Памятник Ленину. Собран на территории ремонтного завода в Уссурийске, 1935 год

Ночная переправа во время «Больших Киевских манёвров» Красной Армии, проходивших с 12 по 17 сентября 1935-го года.

«Культурный ли вы человек» журнала «Огонёк», 1936 год





















19 июня 1936, Лялина площадь. В этот день случилось солнечное затмение.

70-летний мастер-резчик по дереву Сулейман Хаджаев за отделкой резной шкатулки для выставки. Узбекская ССР, 1936 год.

Алексей Стаханов с автомобилем, который был подарен Сталиным, Москва, 1936 год.

Фото комсомольцев, участвовавших в 200-километровом лыжном походе (Просница-Киров) 7 января 1936 года. Часть лыжных переходов была совершена в противогазах.

Урок физкультуры в начальной школе №2. Фотограф Василий Улитин. Горьковский край, Муром. 1936 год

Роженица в специально отведенном для неё чуме на время родов и ухода за новорожденным. Неизвестный автор, 1936 год, Ямало-Ненецкий АО

Обед в полях во время сбора урожая в колхозе «Путь Ильича» в селе Ольшанка, Шашковского района Киевской области. 8 июня 1936 года.

«Колесо» Иван Шагин. Парад физкультурников на Красной площади, 1936 год.

Демонстрация, посвященная принятию сталинской конституции. Фотограф Анатолий Егоров. Декабрь 1936 года

Детская комната при отделении милиции Краснопресненского района Москвы. 1936 г.

Колхозники угощают красноармейцев Московского военного округа во время учений. 1936 год.

Сотрудники и командиры войск НКВД со своими семьями на курорте в Кисловодске, 1936 год.

Фотография Ежова с сотрудниками НКВД, Санаторий Алупка, 1936г











Илья Машков. Советские хлебы. СССР. 1936 год

Первый советский робот, получивший название В2М, был создан в 1936 году школьником Вадимом Мацкевичем

Сталиногорский аэроклуб, 24 июля 1936 года. На заднем плане — учебный самолет У-2.

Футбольная команда Могилёвского пединститута, 1936 год.

Первая разрешенная елка в школе № 1 города Намангана. Узбекская ССР. 1936 год

Ленинград. 1936 г.

Физкультпарад на стадионе "Динамо". 1936г

Советский гоночный автомобиль ГЛ-1. 1936год

На набережной Нескучного сада, 1936

Киевский вокзал, 1936

Сборка тракторов. Сталинград. 1930 год. Фотокорреспондент американского журнала Life («Жизнь») Маргарет Бурк-Уайт

16 марта 1936 года на Горьковском автозаводе произведен первый советский легковой автомобиль «М-1».

Ледокол «Красин» во льдах Арктики. Фотограф Дмитрий Дебабов. 1936 год

"Итак, товарищи ..мы начинаем первую телевизионную передачу". 1936г.

Какие фильмы отправил Советский Союз республиканцам в первый год Гражданской войны в Испании.

С.А. Павлов «Кавголовский трамплин». Эскиз. 1936 год.

Проект, здание Северного речного вокзала, создатели - А.М. Рухлядев, В.Ф. Кринский, 1936 год.

Проект площади Дома Советов в Ленинграде. 1936 год. Акварель, тушь, сепия. Автор Ной Троцкий

Плакат из газеты Дмитлага "Перековка" (зеков, строивших канал им. Москвы), 1936 год

1936 год

Предсказание журнала "Смена". 1936 год.

Скульптура "Теннисистка" в парке им. Горького. 1936 г

Скульптура, установленная в 1936 г. в центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького (Москва). Снесена в хрущевские времена

Разведчик-наблюдатель

Сталинская Конституция

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На этом пока остановимся... продолжение следует