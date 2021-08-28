Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5

1930-е... Ч.1   1930-е... Ч.2   1930-е... Ч.3   1930-е... Ч.4
Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Товарища Сталина приветствуют юные пионерки, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.515 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии Московского метрополитена, и началось регулярное движение четырехвагонных поездов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Пepвые пacсажиры мocковского метро, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Первые турникеты появились в Московском метрополитене одновременно с его открытием в 1935 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Вестибюль станции московского метро "Смоленская". Февраль 1935 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Наземный вестибюль станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии. Снесен в начале 1950-х при строительстве наземного вестибюля "Комсомольская" Кольцевой линии. А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский. 1935 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Самая первая схема московского метрополитеона, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Билет на одну поездку в метро. Обратите внимание на то, что поезд в метро отправлялся точно в указанное время. 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Билет Г.К. Орджоникидзе для бесплатного проезда на метро.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Один из первых жетонов Московского метрополитена. 1935 г.

Уникальный фильм "Есть метро". 1935 год

31 мая 1935 г. 86 лет назад принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Газета «За рубежом» от 25 июля 1935 года предсказывает, что будет происходить через пять лет, в 1940 году.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Николай Олейников («Макар Свирепый»), участник литературной группы ОБЭРИУ, написал детскую сказку «Жук-антисемит» в 1935 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.51935. Двухэтажный троллейбус в Москве
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Американские горки в саду Госнардома. Ленинград. 2 мая 1935 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Вид с балкона ресторана Южного речного вокзала по Варшавскому шоссе, 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Выставка совхоза УНКВД. Барнаул, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Детский парад машин на Красной площади, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Детский трамвай в детском саду. Москва, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Лучшие парашютистки СССР. 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Конструктор Санфиров во время испытания новой парашютной системы — крыльев для десантников, Москва, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Испытатель парашютов, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5ГИФК им. П.Ф. Лесгафта (Государственный институт физической культуры имени Лесгафта). На соревнованиях. г. Ленинград. 1935г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Женские соревнования по плаванию на Северной Двине. Архангельск, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Молодые рабочие в выходных костюмах. 1935 год

Снятие царского орла и подъем советской звезды на шпиль Спасской башни Московского Кремля. 24 октября 1935 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Щусев А.В. Дворец Советов. Перспектива. 1935-1936 гг.

Ледорез Ф. Литке у причала напротив Архангельского лесотехнического института (АЛТИ). 1935 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Константин Зотов, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Советская реклама турпоездок в СССР, Крым, 1935, Франция, агенство Интурист
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Корецкий В.  СССР. 1935г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Иван Шагин. Молодежь. Спортивный парад на Красной площади. Москва. 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Физкультурный парад на Красной площади. 1935 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Узбекская школа. Урок физкультуры. 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Производственное совещание учителей начальных классов 1935-36 уч. год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Весенняя подготовка футбольного поля после реконструкции стадиона «Динамо», Москва, 1935 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5В СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант. 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Председатель Центральной избирательной комиссии СССР Михаила Калинин на вокзале в Минске 11 июля 1935 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Празднование 1 Мая. Пушкинская площадь во время демонстрации. 1935г. Автор Кудояров Борис Павлович
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1935–1937 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Указатель маршрутов трамваев с подсветкой на Площади Революции. Москва, СССР, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Москворецкий квартал перед сносом, 1935. На Спасской башне можно разглядеть двухглавого орла. Уже совсем скоро на его месте появится пятиконечная  звезда
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Москва. У гостиницы "Метрополь". 1935 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Гостиница «Москва», интерьер номера люкс, 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Москва, Моховая улица.1935 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Тверская, ещё до расширения. Вид на Кремль, 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Временный памятник фильму Чапаев на Манежной площади. 1935
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Памятник Ленину. Собран на территории ремонтного завода в Уссурийске, 1935 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Ночная переправа во время «Больших Киевских манёвров» Красной Армии, проходивших с 12 по 17 сентября 1935-го года.

«Культурный ли вы человек» журнала «Огонёк», 1936 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.519 июня 1936, Лялина площадь. В этот день случилось солнечное затмение.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.570-летний мастер-резчик по дереву Сулейман Хаджаев за отделкой резной шкатулки для выставки. Узбекская ССР, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Алексей Стаханов с автомобилем, который был подарен Сталиным, Москва, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Фото комсомольцев, участвовавших в 200-километровом лыжном походе (Просница-Киров) 7 января 1936 года. Часть лыжных переходов была совершена в противогазах.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Урок физкультуры в начальной школе №2. Фотограф Василий Улитин. Горьковский край, Муром. 1936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Роженица в специально отведенном для неё чуме на время родов и ухода за новорожденным. Неизвестный автор, 1936 год, Ямало-Ненецкий АО
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Обед в полях во время сбора урожая в колхозе «Путь Ильича» в селе Ольшанка, Шашковского района Киевской области. 8 июня 1936 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5«Колесо» Иван Шагин. Парад физкультурников на Красной площади, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Демонстрация, посвященная принятию сталинской конституции. Фотограф Анатолий Егоров. Декабрь 1936 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Детская комната при отделении милиции Краснопресненского района Москвы. 1936 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Колхозники угощают красноармейцев Московского военного округа во время учений. 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Сотрудники и командиры войск НКВД со своими семьями на курорте в Кисловодске, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Фотография Ежова с сотрудниками НКВД, Санаторий Алупка, 1936г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Илья Машков. Советские хлебы. СССР. 1936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Первый советский робот, получивший название В2М, был создан в 1936 году школьником Вадимом Мацкевичем
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Сталиногорский аэроклуб, 24 июля 1936 года. На заднем плане — учебный самолет У-2.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Футбольная команда Могилёвского пединститута, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Первая разрешенная елка в школе № 1 города Намангана. Узбекская ССР. 1936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Ленинград. 1936 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Физкультпарад на стадионе "Динамо". 1936г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Советский гоночный автомобиль ГЛ-1. 1936год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5На набережной Нескучного сада, 1936
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Киевский вокзал, 1936
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Сборка тракторов. Сталинград. 1930 год. Фотокорреспондент американского журнала Life («Жизнь») Маргарет Бурк-Уайт
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.516 марта 1936 года на Горьковском автозаводе произведен первый советский легковой автомобиль «М-1».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Ледокол «Красин» во льдах Арктики. Фотограф Дмитрий Дебабов. 1936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5"Итак, товарищи ..мы начинаем первую телевизионную передачу". 1936г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Какие фильмы отправил Советский Союз республиканцам в первый год Гражданской войны в Испании.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5С.А. Павлов «Кавголовский трамплин». Эскиз. 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Проект, здание Северного речного вокзала, создатели - А.М. Рухлядев, В.Ф. Кринский, 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Проект площади Дома Советов в Ленинграде. 1936 год. Акварель, тушь, сепия. Автор Ной Троцкий
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Плакат из газеты Дмитлага "Перековка" (зеков, строивших канал им. Москвы), 1936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.51936 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Предсказание журнала "Смена". 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Скульптура "Теннисистка" в парке им. Горького. 1936 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Скульптура, установленная в 1936 г. в центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького (Москва). Снесена в хрущевские времена
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Разведчик-наблюдатель
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5Сталинская Конституция
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.5_______

На этом пока остановимся... продолжение следует

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