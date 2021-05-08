Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.

Давайте посетим Кенозерье. Деревня Филипповская. Это удивительные места. О них я рассказывала, но смотреть их можно бесконечно. Настолько там красиво.



Сегодня мы побываем в деревне, которая названа Филипповская.

Деревня примечательна тем, что в ней располагается один из 5 сохранившихся в России церковных ансамблей-тройников - церковный ансамбль Почозерского погоста.

Почозерский погост - храмовый ансамбль из двух деревянных церквей и шатровой колокольни.

Храмы закрыли при Советской власти в 1938 г. В церкви разместили школу. В 1949 г. шатер колокольни снесло бурей. С 2001 года ведутся реставрационные работы, ведутся до сих пор.

Реставрация заставила поискать другие ракурсы, собственно, чтобы этой реставрации не было видно.

Находясь рядом с уникальным памятником осознание того, что подобных тройников в России всего 5 не ощущалось. И фотографий весьма мало...

К слову, если ЛЭП не мешает снимать какой-нибудь великолепный сюжет, то либо сюжет недостаточно великолепен, либо где-то в недрах земли ЛЭП зарыта в виде кабельной линии.

Здесь, как можете видеть - ЛЭП и ПВ мешали съемке. На предыдущих снимках опоры и провода заботливо убраны фотографом.

Значит, о Почозерском погосте теперь ясно.

Теперь покажу и само Почозеро, на берегу которого расположена деревня. Википедия о Почозере знает немного:

Почо́зеро — озеро в Плесецком районе Архангельской области (бассейн реки Онега). Относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу. Площадь озера — 3,6 км², площадь водосбора — 3650 км². Впадает река Ундоша. Вытекает река Поча. Большая часть озера находится на территории Кенозерского национального парка.

Буквально напротив главной достопримечательности Филипповской в Почозере есть островок, на котором двумя "шариками" произрастает северный лес.

Прошу обратить внимание на печную трубу - она деревянная. Не каждый день такую увидишь.

Стог сена на 9 березовых стожарах.

Где-то там за поворот в озеро впадает река Ундоша. Вообще, озеро Почозеро, на мой взгляд, больше похоже на реку.

А это цветение ароматной сныти. Правда она хороша лишь в полях и лесах (на опушках), но никак не вы огороде. По себе знаю, очень агрессивна. Правда, стоит сказать, что это полезное растение, но не в городе.

На противоположном берегу озера виднеются останки потерянной деревни с говорящим названием Потеряева.

На первый взгляд деревня выглядит заброшенной, но что происходит в действительности - узнать не удалось.

Вообще, деревня Филипповская - это небольшая деревенька у Почозерского погоста, если верить картам.

По факту же - дорожный знак Филиповская (именно с одной П) установлен на въезде в деревню Коковиченская и получается, что Филиповская включает в себя не только Коковинченскую и Филипповскую, а также Дедову Горку и Строеву Горку. Прямо агломерация получается (любимое словечко сегодняшних сторонников укрупнения городов, в том числе и Собянина, чтоб ему было...).



Действие на этом снимке происходит в Коковиченской. Эта деревня находится в упадке.

Озеро Святозеро. Сельская агломерация Филипповская расположена аккурат между Почозером и Святозером.

А вот и фото написания названия этой "агломерации" с одной буквой П. Этот дорожный знак вносит много путаницы, как оп написанию, так и по деревням. Ссори, резкость убежала...

Но чтобы закончить эту тему на позитивной нотке нашлось фото красного замка на цепи, закрытой на этот замок. А ты защитил сохранность своего свадебного замка замком? Нет? Тогда иди и закрой замок на замок.

Красному замку не одиноко висеть на деревянном мосту, что на въезде в Филипповскую.

На этом на сегодня всё.



Для подготовки рассказа использована информация сайтов

http://www.kenozerjelive.ru/

https://ru.wikipedia.org.

https://roman-smirnov.livejournal.com/203623.html