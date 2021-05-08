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Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост

Давайте посетим Кенозерье. Деревня Филипповская. Это удивительные места. О них я рассказывала, но смотреть их можно бесконечно. Настолько там красиво.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.
Сегодня мы побываем в деревне, которая названа Филипповская.
Деревня примечательна тем, что в ней располагается один из 5 сохранившихся в России церковных ансамблей-тройников - церковный ансамбль Почозерского погоста.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Почозерский погост - храмовый ансамбль из двух деревянных церквей и шатровой колокольни.
Храмы закрыли при Советской власти в 1938 г. В церкви разместили школу. В 1949 г. шатер колокольни снесло бурей. С 2001 года ведутся реставрационные работы, ведутся до сих пор.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Реставрация заставила поискать другие ракурсы, собственно, чтобы этой реставрации не было видно.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Находясь рядом с уникальным памятником осознание того, что подобных тройников в России всего 5 не ощущалось. И фотографий весьма мало...
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.К слову,  если ЛЭП не мешает снимать какой-нибудь великолепный сюжет, то либо сюжет недостаточно великолепен, либо где-то в недрах земли ЛЭП зарыта в виде кабельной линии.
Здесь, как можете видеть - ЛЭП и ПВ мешали съемке. На предыдущих снимках опоры и провода заботливо убраны фотографом.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Значит, о Почозерском погосте теперь ясно.
Теперь покажу и само Почозеро, на берегу которого расположена деревня.

Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Википедия о Почозере знает немного:
Почо́зеро — озеро в Плесецком районе Архангельской области (бассейн реки Онега). Относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу. Площадь озера — 3,6 км², площадь водосбора — 3650 км². Впадает река Ундоша. Вытекает река Поча. Большая часть озера находится на территории Кенозерского национального парка.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Буквально напротив главной достопримечательности Филипповской в Почозере есть островок, на котором двумя "шариками" произрастает северный лес.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Прошу обратить внимание на печную трубу - она деревянная. Не каждый день такую увидишь.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Стог сена на 9 березовых стожарах. 
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Где-то там за поворот в озеро впадает река Ундоша. Вообще, озеро Почозеро, на мой взгляд, больше похоже на реку.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.А это цветение ароматной сныти. Правда она хороша лишь в полях и лесах (на опушках), но никак не вы огороде. По себе знаю, очень агрессивна. Правда, стоит сказать, что это полезное растение, но не в городе.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.На противоположном берегу озера виднеются останки потерянной деревни с говорящим названием Потеряева.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.На первый взгляд деревня выглядит заброшенной, но что происходит в действительности - узнать не удалось.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Вообще, деревня Филипповская - это небольшая деревенька у Почозерского погоста, если верить картам.
По факту же - дорожный знак Филиповская (именно с одной П) установлен на въезде в деревню Коковиченская и получается, что Филиповская включает в себя не только Коковинченскую и Филипповскую, а также Дедову Горку и Строеву Горку. Прямо агломерация получается (любимое словечко сегодняшних сторонников укрупнения городов, в том числе и Собянина, чтоб ему было...).

Действие на этом снимке происходит в Коковиченской. Эта деревня находится в упадке.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Озеро Святозеро. Сельская агломерация Филипповская расположена аккурат между Почозером и Святозером.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.А вот и фото написания названия этой "агломерации" с одной буквой П. Этот дорожный знак вносит много путаницы, как оп написанию, так и по деревням. Ссори, резкость убежала...
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.Но чтобы закончить эту тему на позитивной нотке нашлось фото  красного замка на цепи, закрытой на этот замок. А ты защитил сохранность своего свадебного замка замком? Нет? Тогда иди и закрой замок на замок.
Красному замку не одиноко висеть на деревянном мосту, что на въезде в Филипповскую.
Красоты России. Кенозерье. Деревня Филипповская. Почозерский погост.На этом на сегодня всё. 

Для подготовки рассказа использована информация сайтов

 http://www.kenozerjelive.ru/ 

https://ru.wikipedia.org.

https://roman-smirnov.livejournal.com/203623.html

природафото сегодняСветлана Митленко
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