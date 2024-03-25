Сохраненное и восстановленное, ч.2

Часть 1

Императорский павильон на Ходынке, Москва, 1882 г. Это здание – бывший Царский или Императорский павильон Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, которая в 1882 году открылась в Москве на территории Ходынского поля. Этот павильон – единственная постройка грандиозного выставочного ансамбля, сохранившаяся до наших дней, почти в первоначальном виде. Сегодня там находится ресторан

В Гатчинском районе Ленинградской области стоит усадьба Прибытково. Волт так она смотрелась до реконструкции

Дача адмирала Прибыткова — одно из немногих деревянных зданий в стиле модерн, уцелевших в Ленобласти. Здесь в довоенный и послевоенный период долгие годы размещалась местная начальная школа. Сегодня в усадьбе находятся библиотека и музей, организуются различные культурные мероприятия. Ребята из Том Сойер Фест. Прибытково уже четвёртый год работают над объектом. Радостно смотреть на счастливые лица волонтёров и видеть результат их труда.

Оформление магазина бухарских ковров в Санкт-Петербурге. Фото сделано до 1914 г. Сейчас — целая Апрашка к услугам. Старинная вывеска живёхонька!

Опубликовали фотографии обновлённого первого подъезда «ленинки» (РГБ) в Москве. Хай-тек довольно спорно смотрится рядом со знаменитой лестницей и спокойной архитектурой 1940-х. Было до реставрации Стало



После 4 лет реставрации на Берсеневской набережной открыли театр эстрады. В ходе реставрации были улучшены условия как для артистов, так и для зрителей — с помощью нового оборудования и технологий. «Я очень доволен этой работой: в здании восстановлены историческая планировка и интерьеры, сохранены деревянный паркет, мраморные лестницы. Сцена теперь оснащена высокотехнологичным световым и звуковым оборудованием. Театр начинает новый этап своей жизни», — сказал художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов в своем недавнем интервью «Москвич Mag». Больше чем за полвека историческая планировка культурного объекта сильно пострадала, были утрачены многие ценные элементы интерьера. Специалисты восстановили несущую способность конструкций и отреставрировали фасады, плюс воссоздали дверные и оконные проемы в их первоначальных размерах. В зоне открытых мраморных лестниц и дворового ризалита были раскрыты ранее заложенные панорамные витражные окна. В зрительном зале гостей смогут порадовать обновленная историческая планировка и новые кресла. Сохранена атрибутика СССР. Также в рамках реставрации были заменены старые инженерные коммуникации.

Лети, лети, лепесток, в город Владивосток! Католический костел в дальневосточном городе начали строить в 1908 году, неоконченное здание (без звонницы и шпилей) умудрились освятить в 1921-м. В советское время внутри располагался архив. С 1990-х годов шла реставрация с фактической достройкой здания, также внутри появился орган и витражи удивительной красоты.

Воскресенские (Иверские) ворота, Москва. 1874 г. Воскресенские ворота (Иверские ворота, до 1680 года — Неглиненские, также Львиные, Курятные) — двойные проездные ворота Китайгородской стены, расположенные в одноимённом проезде между зданием Городской думы и Государственным историческим музеем (ГИМ). Впервые были построены в 1538 году по проекту архитектора Петрока Малого. Выстроены заново в 1680 году. В 1931 году снесены, восстановлены в 1995 году под руководством архитектора-реставратора О.И. Журина.Новый клубный дом DUO — последний элемент реконструированного исторического ансамбля "Кокоревское подворье" на Софийской набережной, 34/3.



Здание было построено по заказу купца Василия Кокорева в 1860 году. Автором проекта стал петербургский архитектор Иван Черник. По сути, Кокоревское подворье было первым в России многофункциональным деловым и общественным центром, куда входили гостиница, меблированные комнаты, рестораны и несколько десятков роскошных магазинов, которые могли удовлетворить любые запросы взыскательных постояльцев.

Последние годы принесли подворью много утрат, восточная половина здания обрушилась. Но сейчас, благодаря интерпретации исторической архитектуры итальянским бюро Marco Casamonti, будет восстановлен первоначальный объём здания, а оригинальное западное крыло бережно отреставрировано. Окончание работ намечено на вторую половину 2025 года, а дом планируется сдать в эксплуатацию в конце 2026 года.

Ярким акцентом в общественном пространстве исторического здания станет восстановленная чугунная лестница с ажурными кессонами и фигурными кронштейнами. В лобби также будут сохранены оригинальная каменная кладка и кирпичные своды. Также на первом этаже новой части будет установлен отреставрированный дровяной камин. Всё это поможет объединить оригинальную архитектуру XIX века с современными технологиями, обеспечивая стилистическое единство комплекса.

Две башни Шапели, соединённые аркой, соорудили в 1825-1828 гг. на месте разобранного южного бастиона зверинца. Архитектор Менелас использовал в новом здании часть стен старого, времён Елизаветы, люстгауза.

В облике этого загадочного павильона, завершённого флюгером в виде петуха, воспроизведены развалины готической капеллы (или часовни).

Внутри находилась статуя Спасителя, исполненная в Штутгарте скульптуром Даннекером, в окнах светились витражи с изображением библейских сцен. По легендам, Шапель пользовалась большим почтением у массонов, которые приходили сюда помолиться и предаться духовным размышлениям. Но вероятнее всего, это утверждение лишено смысла, так как в присутствии в Царском Селе Императорской фамилии, парк был недоступен для посетителей, а в остальное время для осмотра Шапели, необходимо было брать ключи у дежурного солдата. Во время войны здание не было разрушено, но сильно пострадала кровля, а часы-куранты, витражи и скульптура были утрачены. В 1951 году были произведены консервационные работы, и с тех пор Шапель простояла до наших дней в полуаварийном состоянии.

Полноценная реставрация павильона началась лишь в 2015 году и уже 15 сентября 2018 года Шапель была открыта для посещения. Взамен статуи Христа (находящейся теперь в Государственном Эрмитаже) внутри часовни (капеллы) установлена подлинная скульптура богоматери - памятник великой княжне Александре Николаевне - дочери Николая I, который до войны находился в Малой шапели на берегу Ламского пруда. Так как часовой механизм курантов был полностью утрачен, часы на башне Шапели решено было не восстанавливать - теперь её украшает только циферблат с навсегда застывшими стрелками.

Во время реставрации был заменён флюгер в виде петуха, в основание которого заложили послание будущим поколениям музейщиков, которое заканчивается словами: «Царское Село — лучшее место на Земле». Старый флюгер, изрешечённый пулями и осколками выставлен здесь же, под аркой Шапели. Павильон Шапель открыт каждый день с 9-00 до 19-00. Для осмотра доступны помещение капеллы и смотровая площадка, посещение бесплатное.

Одновременно с открытием Шапели ожила и проходящая от Крестового канала до Розовой караулки Сиреневая аллея. Здесь было высажено 70 кустов французской сирени исторических сортов, и скоро эта аллея станет ещё одним уютным и романтическим местом Александровского парка.

Еще одно замечательное известие и возвращение усадьбы из небытия. В живописном месте слияния рек Клязьмы и Вори расположилась жемчужина Подмосковья — усадьба Я.В.Брюса. Небольшая дворцовая усадьба, распланированная в принципах Петергофа и Ораниенбаума, — один их редких памятников архитектуры барокко.

Яков Вилимович Брюс (11.05.1669 – 19.04.1735) – российский государственный деятель, ближайший сподвижник Петра I, дипломат, военный, инженер и учёный. Тот самый Брюс, который владел Сухаревской башней. После выхода в отставку в 1726 году Яков Брюс поселился в своём любимом поместье Глинки, приобретенном у князя Долгорукова. Здесь он выстроил усадебный ансамбль и прожил последние годы жизни. Усадьба Глинки — старейшая по архитектуре каменная усадьба Подмосковья. Она представляет собой симметрично распланированный комплекс с хозяйственным двором, великолепным парком с прудами и садовым павильоном. После смерти Якова Брюса усадьбой владело несколько поколений родственников. В XIX веке она неоднократно перепродавалась от фабриканта к фабриканту, постепенно теряя свой первоначальный облик. Особенно большой урон был нанесен и некогда прекрасному парку. На рубеже XX века территория усадьбы пришла в совершенное запустение. После Октябрьской революции она была национализирована. В сохранившихся корпусах некоторое время располагался детский дом, позже — сельскохозяйственная коммуна, а в 30-е годы разместился научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Когда же правительственная комиссия, обследовав усадьбу, предложила организовать здесь дом отдыха, началась большая работа по ремонту и реставрации всех ее корпусов. Был восстановлен центральный дом усадьбы и другие постройки, превращенные в спальные корпуса. К сожалению, не уцелели стоявшие в глубине парка церковь с колокольней и фамильная усыпальница Брюсов, в которой находились семейные захоронения этого рода. В годы Великой Отечественной войны в помещениях дома отдыха разместился эвакогоспиталь. В послевоенный период усадьба Глинки была передана Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов, организовавшему на ее базе санаторий «Монино». К 2017 году старинные здания были руинированы, коммуникации не работали, территория усадьбы не охранялась. Объект культурного наследия мог быть полностью утрачен. Неизвестно, как бы сложилась бы его судьба, если бы не решение Вячеслава Васильевича Фомичева восстановить жемчужину Подмосковья и сохранить жизнь замечательному архитектурному ансамблю. С 2018 года начались масштабные работы: были восстановлены кровли, фасады и коммуникации в зданиях, очищен от сухостоя исторический парк, восстановлено ограждение усадьбы, организована охрана. В ходе реконструкции строго соблюдались принципы сохранения исторического наследия. В настоящее время проводится работа по восстановлению архитектурного декора фасадов и внутренних помещений зданий, восстановлены сохранившиеся своды «Монье». Кроме того, на прилегающем земельном участке были восстановлены неработавшие очистные сооружения, ранее обслуживающие многоквартирные жилые дома поселка. Много лет сточные воды без очистки попадали в реку Воря, что уже грозило экологической катастрофой. Был произведен капитальный ремонт очистных сооружений, а в 2019 году и подключение первых домов. За короткий период выполнен колоссальный объём восстановительных работ. При поддержке историков, краеведов и заинтересованных исследователей собраны уникальные исторические материалы о государственном деятеле Якове Брюсе. Уже 11 мая 2019 года гостеприимно распахнул свои двери левый флигель усадьбы. Буквально через год был возвращен прежний облик главному усадебному дому. Предстоит ещё многолетняя и кропотливая работа по изучению исторических документов, поиску уникальных артефактов и, главное, возрождению усадебного ансамбля с парком и удивительными прудами. Мост построен как и было без единого гвоздя.

Русские усадьбы – это наша история, культурное наследие и достояние. Возвращение из забвения усадьбы Якова Брюса является делом государственной важности и поистине культурным событием.

Дача купца Г.И. Сандина в Комарово! Ленинградская область.

Григорий Иванович Сандин построил дачу в стиле модерн в Комарово ориентировочно в 1906 году и назвал ее в честь любимой жены «Анечка». До наших дней дача дожила в плачевном состоянии, одно время служила одним из корпусов пионерлагеря. Позже дачу выкупила писательница и искусствовед Ирина Оганова. Почти три года реставрации под присмотров КГИОП, дом практически перебрали по брёвнышку, даже нашли в фундаменте закладную табличку с подписью первого хозяина.