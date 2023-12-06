А что дальше?

Журналисты дозвонились до родителей учителя гимназии №1619 города Москвы, 41-летнего Сергея Аверьянова, который во время урока нарисовал на доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!" Со слов 72-летней мамы Надежды Николаевны, Сергей Аверьянов не женат и проживает вместе с ними. Она уверена, Серёжа ничего плохого не хотел сделать.

Это уже золотой стандарт. 41 год, живет с мамой, семьи нет, борется с режимом. Но у этого хотя бы есть работа, большая редкость среди оппозиции. Была работа.

Когда его уволят, виноват, разумеется, будет Путин, а не алкогольная энцефалопатия.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/54323

За свастику и призыв к убийству русских школьный учитель получил… 40 тысяч штрафа.

Это случилось вчера в Москве. Учитель элитной гимназии №1619 им. Цветаевой 41-летний Сергей Аверьянов, во время урока нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал: «Слава Украине. Смерть русским полудуркам!».

И сегодня, 28 ноября 2023 года, Хорошевский районный суд города Москвы признал Аверьянова Сергея Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

И что дальше? Снова в школу с чистой совестью?

https://t.me/oleglurie/9346

Или вот еще. Пишет Михаил Мамаев на страничке в ВК Вчера (29.11.2023) произошел у меня на телеканале Россия на записи программы "Привет, Андрей!" Такой случай.

Я в прошлую ночь приехал с фронта специально для них, чтобы в числе Гардемаринов поздравить зрителей с будущим Сочельником. и был в форме, которая подразумевает бейсболку с флагом России. Меня попросили ее снять. Сначала редактор по гостям, а когда я категорически отказался и в возникшем споре прямо послал молодого человека призывного возраста на хуй, еще двое, включая режиссера программы. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Я тоже спросил, почему им так важно, чтобы я снял бейсболку. Ответ - типо, у них все без бейсболок, требования оператора и прочая хрень. Я ответил, что не сниму, а если у них операторы не умеют снимать людей в военной форме России, то мы их уберем и поставим тех, кто умеет.



Я надеялся, что сегодня забуду об инциденте, но забыть не получилось. Пока мы там жилы рвем, здесь вот такое отношение на главном канале..

За двое суток после приезда я побывал в эфире Ретро фм и на Россия. И, честно говоря, в недоумении. Тыловая Россия собирает гуманитарку, живет ради фронта и поддержки бойцов в то время, как эти избегают тему сво , мотивируя это тем, что у них развлекательные программы. Кого они развлекают? Себя и развлекают. Это те же люди, что навязывали нам все эти Евровидения. Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают, а флаг России над козырьком смущает. Плохо.

михаилмамаев

https://vk.com/im?sel=c3&w=wall11763130_5616%2F1be881628...

У нас и в Госдуме тараканов хватает! «И только беспризорные дети…» Депутат Арефьев совершил каминг-аут в эфире Елены Афониной.

Тут на радио «Комсомольская правда» ведущая эфира Елена Афонина пообщалась с депутатом Госдумы Николаем Арефьевым. Разговор получился зажигательным. Слушатель задал вопрос депутату, как тот относится к СВО. И тут у Арефьева что-то пошло не так.

Помните прекрасный эпизод в фильме «12 стульев», когда Остап Бендер разводил на деньги собрание у Елены Станиславовны? «И только беспризорные дети остаются без призора…», подняв ввысь голову возопил Бендер. Дальнейшая сцена в эфире напоминала подобное.

«Не имею морального права приветствовать никакую войну. Меня не поймут дети войны, если я буду придерживаться позиции, при которой мы опять плодим детей войны. Что-то какая-то несуразица. Этого делать нельзя. Меня дети войны просто не поймут», - проговорил депутат со слегка увлажнившимися глазами, вероятно, мгновенно проведя опрос среди «детей войны».

Удивленная ведущая спросила:

«Простите, а кто "мы" плодим детей войны? Детей-сирот Донбасса кто плодил? Мы? Кто в 2014 году в Зугрэсе пляж обстрелял? (14 августа 2014 года украинские боевики разбомбили школу и детский пляж в городе Зугрэс, тогда погибли три ребенка – прим. ЦГ) Кто убил первого ребенка? Так, кто плодит детей войны? Мы страну свою защищаем от нацистов!» , - уже, едва сдерживая эмоции возмутилась Елена.

Елена за эфиром услышала еще много «прекрасного» от Арефьева, о чем рассказала сегодня в своем эфире в программе Царьграда «Мы в курсе» и что по этическим соображениям не озвучила. Вообще, заботящийся о «детях» депутат в самом начале СВО повел себя странно. Как? Он пытался посеять панику среди русских людей – тогда он вещал, что в случае санкций всем нужно немедленно забирать свои вклады из российских банков.

Мы непременно проведем расследование, а точно ли господин Арефьев является депутатом нашей Государственной Думы, а не, например, Рады. Ну всякое бывает, может человек перепутал. Мы поможем сориентироваться.

https://t.me/tsargradtv/64125

Абитуриентам из стран Центральной Азии выделяют наибольшее количество квот на поступление в российские высшие учебные заведения. Канал Рыбарь высказал свои опасения из-за этого:

Так вот, наши подписчики сообщают о новых негласных тенденциях в государственных образовательных учреждениях: учебным заведениям настоятельно рекомендуют зачислять от 30 до 40% иностранцев из Ближнего Зарубежья.

В качестве поблажек им предоставляется право на проживание в общежитии за 1 тысячу рублей в месяц, а также работать, несмотря на учебный процесс. При этом российским гражданам таких льгот не предусмотрено.

Конечно, концепция многонационального государства идеально вписывается в российскую модель. Однако нельзя ни в коем случае забывать, что Россия — это правовое государство, где должны в равной степени соблюдаться права всех её граждан.

И в этой ситуации мы бы соврали, если бы сказали, что верим в прозрачность этого процесса, в особенности — в наборе кадров из Средней Азии. Слишком уж много примеров того, что на учёбу поступают люди, которые даже по-русски не говорят, а уж о соблюдении законов и уважении России речи даже не идет.

Пока получается так, что сверху вузам была поставлена задача оправдать летнее повышение квот путем вот таких рекомендаций, и руководство вузов не нашло другого способа кроме, как воспринять все буквально, топорно реализуя программу в ущерб нашим студентам.

https://t.me/rybar/54604

Буквально на днях Затулин открыто сказал, что не хватает 2 млн. рук в промышленной сфере и этот вопрос можно решить только с помощью завоза мигрантов.

И вот, что сегодня мы видим в его выступлении: (https://t.me/Politnavigator/135756)

- мигрантов нужно 2 миллиона - а почему не 5 или 10?;

- нужны мигранты из Средней Азии и Закавказья - кому и для чего они нужны?;

- преступность в этой среде незначительная - незначительная в чем? В изнасиловании детей, в росте торговли тяжелыми наркотиками, в появлении этнических банд, в том числе с участием малолеток?;

- наша экономика без них не проживет - это почему?

100%-но озвучена, как под копирку, позиция экономического блока Правительства и некоторых глав регионов, в общем миграционных лоббистов. Хоть бы содержание методичек время от времени меняли/корректировали.

Вопрос: а почему депутаты не запрашивают конкретные обоснования всем этим олигархическим бредням? Почему не требуют отчета об оценке незадействованных или неэффективно используемых внутриотечественных трудовых ресурсов?

Ну хорошо, раз вы столь стильно любите трудовых мигрантов из Средней Азии и Закавказья, ну тогда начните говорить о необходимости жесткого контроля их пребывания, о только целевых наборах и ответственности работодателей, о запрете переезда семей, об ужесточении ответственности за любые правонарушения и даже негативные высказывания приезжающих в отношении нашей страны и наших граждан. Трудовые мигранты должны приезжать законно трудиться (на то они и трудовые), честно зарабатывать деньги и по окончании возвращаться к себе домой. А во время нахождения в нашей стране они должны даже дышать по нашим законам и правилам. Почему депутат не говорит об этом?

Или это новый виток информационной войны, затеянной мигрантскими фанатами? Заметьте, что это депутатское озвучивание происходит сразу же после Всемирного Русского Собора. Может, это ответка на выступление Святейшего Патриарха по данной тематике, хотя пока очень слабенькая. Обидно, но что же поделать?

То, что он говорит про мигрантскую преступность – это банальная ложь. Надо называть вещи своими именами.

Во-первых, по официальным данным МВД, доля преступлений мигрантов в общей преступности не 2%, а 4%.

Здесь Затулин воспроизводит давнюю ложь про украинского иноагента «Новая Газета».

В очередной раз напомним, что все эти данные не учитывают мигрантов с паспортами РФ.

Во-вторых, падает не количество иностранных преступников, а количество ВЫЯВЛЕННЫХ иностранных преступников, при том, что общее количество преступлений мигрантов постоянно растёт.

Господин Затулин умалчивает про то, какие именно преступления совершают мигранты.

Теперь про то, сколько нам здесь нужно ещё рабочих рук. Тезис «выгнать абсолютно всех мигрантов» просто примитивизирует позицию оппонентов, так вопрос не ставит никто. Нужна «дорожная карта» по снижению зависимости от иностранной рабочей силы.

Затулин приводит цифру с потолка, 2 млн, хотя это экономически не обоснованная цифра. Количество открытых вакансий само по себе не говорит о том, что нет рабочих рук, причина может быть в том, что ЗП не отвечает ожиданиям рынка и о том, что у нас низкая мобильность трудовых ресурсов. Я могу создать вакансию, что, условно, требуется домработница с ЗП 20к в месяц, а потом говорить, что не хватает рабочих рук.

Это один момент, теперь второй. В РФ только по официальным данным 6.4 млн легальных мигрантов, из них официально трудоустроено 3 млн. И вот вопрос, а зачем нужны остальные 3.4, которые непонятно чем здесь занимаются? В реальности, даже если вычесть студентов, то окажется, что большинство из них в серой зоне, не платят никаких налогов и зарабатывают деньги криминалом. И это те, кто официально зарегистрирован, а ведь есть ещё нелегальные мигранты.

Зато другой деятель в лице министра просвящения Кравцова объявил, что появилась договоренность о подготовке учителей для Таджикистана на базе российских центров и университетов. Кравцов отметил, что сейчас в республике открыто пять российских школ, конкурс в которые составляет десять человек на место. Значит будем дербанить наши школы? И плевать, что сегодня в российском образовании по самым скромным подсчетам не хватает 11 тыс. учителей. По крайней мере, такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. В прошлом учебном году в российских школах по официальным данным не хватало 22 тысячи педагогов. А уж его идея сделать учителями тех, кто не имеет специального педагогического образования - это верх кретинизма.