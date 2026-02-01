Победе в битве за Сталинград 83 года!

​​2 февраля 1943 года - День разгрома Красной Армией немецких войск в Сталинградской битве.

Капитулировали последние крупные силы противника в окруженном городе – северная группировка войск генерал-полковника Карла Штрекера (южная группировка вместе со штабом 6-й армии фельдмаршала Ф. Паулюса капитулировала 31 января).

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны.

Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.

Вечная память и слава войнам освободителям!

Следствием победы советского народа также стали отказ Турции и Японии от вторжения в СССР и поиски выхода из войны со стороны Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Кусок земли, он весь пропитан кровью.

Почернел от дыма плотный мёрзлый снег

Даже и привыкший к многословью,

Здесь к молчанью привыкает человек.

Смятый бруствер. Развороченное ложе.

Угол блиндажа. Снаряды всех смели.Здесь плясала смерть, но нам всего дорожеОкровавленный кусок родной земли.

Шаг за шагом ровно три недели

Мы вползали вверх, не знавшие преград.

Даже мёртвые покинуть не хотели

Этот молнией опалённый ад.

Пусть любой ценой, но только бы добраться,

Хоть буравя снег, но только б доползти,

Чтоб в молчанье страшно и жестоко драться,

Всё, как есть, сметая на пути.

Под огнём навесным задержалась рота,

Но товарищ вырвался вперёд

Грудью пал на амбразуру дота –

Сразу кровью захлебнулся пулемёт.

Мы забыли всё… Мы бились беспощадно

Мы на лезвиях штыков наш гнев несли,

Не жалея жизни, чтобы взять обратно

Развороченный кусок родной земли.

Владислав Занадворов

https://t.me/geroirossii/6087 Самый юный герой Сталинградской битвы Игорь Михайлов был награждён медалью «За оборону Сталинграда» в возрасте 8 лет.

Во время боёв за город мальчик находился при артиллерийской батарее, в которой служил его отец. Игорь помогал бойцам: приносил им письма, газеты, воду. Он собирал и передавал командованию немецкие листовки, не раз сам выслеживал вражеских разведчиков.

Фото Сергея Васина, 1944 год.

Рубен Ибаррури.

Как испанец-антифашист погиб, защищая Сталинград

5 сентября 1942 года в военном госпитале в 30 километрах от Сталинграда скончался старший лейтенант РККА Рубен Ибаррури. Таких, как 22-летний Рубен, отдавших всё для победы, но так и не увидевших её, миллионы, но кое-что делает его особенным. Рубен Руис Ибаррури был баском из далёкого посёлка Соморростро, что находится в испанской провинции Бискайя.

Клим Шавриков рассказывает, как Ибаррури попал в Советский Союз, почему он считал своим долгом бороться с гитлеровцами и какая версия гибели испанца появилась после смерти очевидцев.

Семья Ибаррури

9 января 1920 года у швеи Долорес Ибаррури и шахтёра Хулиана Габиньи родился сын Рубен. Семья жила очень бедно. Долорес до рождения сына потеряла дочь, потом умерли ещё трое девочек — четверо из шести детей Ибаррури не проживут на свете и трёх лет.

Мать и отец Рубена были коммунистами. Долорес ещё в 1918 году, находясь под впечатлением от большевистской революции в России, написала первую статью в местную левую рабочую газету. Псевдоним, который она использовала, Пассионария, оставался с ней всю жизнь. Долорес и Хулиан стали одними из первых членов Коммунистической партии Испании.

В мире бушевала эпидемия испанского гриппа. Почти 40% населения страны заразились, экономическая ситуация в стране была катастрофической. Король Альфонсо XIII не мог удержать страну над пропастью, произошёл государственный переворот: в 1923 году к власти пришли военные во главе с генералом Мигелем Примо де Риверой.

В 1931 году семья переехала в Мадрид. Долорес работала журналисткой, Рубен помогал матери распространять газету среди рабочих. К тому моменту в Испании уже установился режим Второй республики. Долорес Ибаррури на митинге в Мадриде. Источник: knowhistory.ru

В 1934 году забастовка шахтёров против результатов выборов в Астурии вылилась в настоящую войну. Власти Испанской республики подавили восстание шахтёров. Около двух тысяч горняков убили, тысячи были ранены. Долорес Ибаррури на страницах газеты резко осудила жестокость правящей партии, за что её арестовали.

В середине 1930‑х годов Долорес — видный член Коминтерна. Товарищи постарались уберечь семью Ибаррури от преследования. В 1935 году Рубен и Амайя по поддельным документам выехали в Советский Союз.

Жизнь в СССР

12-летнюю Амайю определили в Интернациональный детский дом в Иванове, где жили дети погибших или находящихся в заключении коммунистов из Европы.

14-летний Рубен работал токарем на знаменитом Заводе имени Сталина (ЗИС). Испанец жил в заводском общежитии, а по вечерам учился в профтехучилище № 1. Будущий герой войны Александр Родимцев описывал юного Ибаррури со слов его друзей и знакомых:

«Весёлый и общительный, Рубен быстро сроднился с новыми для него людьми. Особенно много друзей у него появилось среди рабочих московского автозавода. Он во всём старается быть похожим на новых своих товарищей. Он много читает, участвует в общественной жизни».

Рубен Ибаррури в юности. Источник: warmuseum.by

Через несколько месяцев Рубена взяли на попечительство Пантелеймон и Ольга Лепешинские — старые большевики, участвовавшие ещё в деятельности народовольцев. Ибаррури выучил русский язык, завёл новых друзей. Долорес, которую выпустили из тюрьмы, часто навещала сына, но теперь у неё было ещё больше работы в Коминтерне.

«Вы считаете, что мне ещё рано воевать?»

В июле 1936 года в Испании началась гражданская война. Долорес Ибаррури тогда была главой Коммунистической партии. Она организовала оборону столицы республики и стала автором лозунга антифашистской борьбы по всему миру: No pasaran!

Рубен хотел отправиться на фронт, но его не выпускали из СССР. Тогда Ибаррури поступил в лётное училище в Сталинграде, но не окончил его — врачебная комиссия признала Ибаррури негодным для полётов.

Выехать из СССР Рубену и Амайе удалось только в 1938 году. Мать и отец, воевавшие в Испании, не хотели подвергать детей опасности, но всё-таки сдались под напором сына и попросили власти Советского Союза отпустить детей на родину. Рубен плечом к плечу с отцом сражался против испанских фалангистов, Амайя работала санитаркой в мадридском госпитале.

В Испании воевали добровольцы со всего мира: чехи, поляки, американцы, немцы, французы и, конечно, советские военные специалисты. Между молодым Рубеном и одним из военспецов, капитаном Павлито (псевдоним старшего лейтенанта Родимцева), произошёл такой разговор:

«Я сказал Рубену, что восхищён его боевыми делами: в 17 лет быть капралом и иметь богатый опыт борьбы и командования — не каждому даётся. Он смутился только на минуту и с той же непринужденностью, которая проскальзывала в любом его действии, ответил: — Вы сказали о моей молодости. Очевидно, вы считаете, что мне ещё рано воевать? Как мог я не быть среди бойцов за свободу? Моя кровь, моя жизнь принадлежат моему народу, моей Испании. Его голос дрожал, лицо стало строгим и суровым».

В 1939 году фалангисты победили. Многие республиканцы покинули родину. Рубен и его отец перешли границу с Францией и оказались в лагере для интернированных лиц. Через несколько месяцев Хулиан и Рубен сбежали оттуда и добрались до советского посольства, где попросили перевезти их в СССР. В 1939 году семья Ибаррури воссоединилась в Пушкино. Рубен попросил маму устроить его в военное училище:

«Мама, я никогда ни о чём не просил тебя. Сейчас нарушу это правило. Помоги мне как можно скорее поступить в любое военное училище. Покуда существует фашизм, войны избежать не удастся».

Долорес Ибаррури с сыном, выпускником военного училища. Источник: stuki-druki.com

Через два года курсант Военного училища Верховного Совета Ибаррури получил звание лейтенанта РККА.

Снова на фронте

В первый день Великой Отечественной войны Рубен оказался на фронте в должности командира пулемётной роты. Подразделение Ибаррури сражалось недалеко от белорусского Борисова. В первом бою лейтенант получил серьёзное ранение. Его рота прикрывала отход пехотного полка, все пулемёты были уничтожены. Бойцы под командованием Ибаррури пытались уничтожить прорвавшиеся немецкие танки ручными гранатами.

Рубена отправили в госпиталь сначала в Орёл, а потом в тыловую Уфу. За проявленный героизм Ибаррури получил первую советскую награду — орден Красного Знамени. После ранения у лейтенанта была парализована рука, его признали инвалидом войны.

Рубена комиссовали, а семью эвакуировали в Уфу. Из госпиталя Ибаррури писал матери:

«Всего больше меня удручает то, что мне пришлось покинуть фронт, ибо у меня безумное желание уничтожить этих разбойников. Ещё раз говорю тебе, мама, что считаю для себя счастьем и гордостью иметь возможность сражаться в рядах великой и непобедимой Красной Армии против жандарма человечества. Я уверен, что здесь он сломает себе зубы».

Рубен Ибаррури под Борисовым. Художник Фёдор Барановский. 1965 год. Источник: warmuseum.by

Для молодого испанского коммуниста Великая Отечественная война оказалась неразрывно связана с гражданской войной на родине. Он отождествлял немецких нацистов с испанскими фалангистами, обоих врагов считал головами одного чудища — международного фашизма. Несмотря на официальный вердикт о непригодности к военной службе, Рубен Ибаррури вернулся на фронт добровольцем.

Герой Сталинградской битвы

Летом 1942 года ситуация едва ли была менее катастрофической, чем год назад. Враг был отброшен от Москвы, но теперь под угрозой находился главный транспортный узел юга СССР — Сталинград. Гитлеровцы могли отрезать Красную армию от важнейшего канала поступления союзнической помощи и лишить Советский Союз главного топлива войны — нефти из Закавказья. Фотография Рубена Ибаррури из личного дела военного училища. Источник: 35-gv-sd.ru

Рубен Ибаррури вернулся в армию и был назначен командиром пулемётной роты. Его подразделение сражалось с нацистами в 40 километрах от Сталинграда, рота поддерживала пехотный батальон, защищавший железнодорожную станцию Котлубань.

Советские силы отразили несколько атак противника, однако при обстреле погиб командир стрелкового батальона. Старший лейтенант Ибаррури принял командование на себя и возглавил контратаку. Советские войска отбросили врага.

Следующей ночью батальон отразил ещё шесть атак. В одной из них старший лейтенант был смертельно ранен. Так об этом позднее вспоминал солдат роты Ибаррури:

«26 августа, поздно вечером, отражая последнюю, шестую по счёту атаку противника, Рубен в самый ответственный момент боя лёг за пулемёт и открыл огонь по вражеской пехоте».

Бойцы эвакуировали Рубена с поля боя в медицинский батальон. Так его ранение описывал заместитель Ибаррури лейтенант Андрей Абасов:

«Когда я пришёл, увидел Рубена. Это была ужасная картина: его ранило в грудь навылет, и возле него в таком же беспомощном состоянии находился замполит Ф. Розенталь, тоже раненный в грудь. По моему приказу их направили в тыл на немецкой конной повозке. Больше я его не видел…»

Врачи прооперировали Ибаррури в полевом госпитале, а затем отправили в госпиталь в Среднюю Ахтубу, на другую сторону Волги. В ночь со 2 на 3 сентября 1942 года Ибаррури скончался.

Версии гибели

Официальную версию смерти старшего лейтенанта Ибаррури подтверждают несколько документов и показания свидетелей, в том числе воспоминания начальника госпиталя подполковника Мартина Кольцова. Перезахоронение старшего лейтенанта Ибаррури в 1948 году. Источник: 35-gv-sd.ru

Сослуживец Ибаррури Фёдор Паращук описывал гибель командира по-другому. Ибаррури ранили в спину, а на животе зиял огромный порез. Подчинённые обнаружили Рубена без сознания, с окровавленным ножом в руке. Казалось, что Ибаррури, не желая попасть раненым в плен, решил совершить самоубийство экстравагантным образом, который отсылает к самурайскому харакири.

Главная проблема этой версии в том, что её озвучила Галина Паращук, дочь Фёдора, который тогда уже умер. Все медицинские документы свидетельствуют: Рубен Ибаррури получил серьёзное осколочное ранение груди, которое привело к пневмотораксу обоих лёгких (воздух засасывался в грудь через рану). Могила Рубена Ибаррури на площади Павших борцов в Сталинграде, 1948 год. Источник: russianphoto.ru

Слава после смерти

Гибель Ибаррури прошла почти незамеченной. В те дни на фронте ежедневно умирали десятки тысяч бойцов и командиров. Рубен погиб в самое тяжёлое время — конец лета 1942 года. Ибаррури похоронили в братской могиле недалеко от госпиталя и посмертно присвоили звание капитана.

После войны по всей стране создавались специальные захоронения, и сегодня почти в каждом постсоветском городе можно встретить могилы, оформленные как места памяти. В Сталинграде такой «некрополь» создали в конце 1940‑х годов на Площади Павших Борцов. Вспомнили и об испанце, воевавшем в составе Советской армии. Останки Рубена Ибаррури перевезли из братской могилы в отдельное захоронение на этой площади.

В 1952 году Ольга Берггольц в стихотворении, посвящённом поэту Михаилу Светлову «Побратимы», написала такие строки:

И вот он — стоит к Сталинграду лицом

и смотрит, бессмертный,

сквозь годы,

сквозь бури

туда, где на площади Павших Борцов

испанец лежит — лейтенант Ибаррури.

Пассионарии сын и солдат,

он в сорок втором защищал Сталинград,

он пел, умирая

за эти края:

«Россия, Россия,

Россия моя…»

В 1956 году к двум орденам Красного Знамени добавилась и высшая награда СССР — звание Героя Советского Союза. В честь Ибаррури названо несколько улиц в российских городах и школа в Барановичах. В 1972 году астроном Людмила Журавлёва дала название (2423) Ibarruri открытому ей малому астероиду. Современное место захоронения Рубена Ибаррури и нескольких защитников Сталинграда. Источник: 35-gv-sd.ru

Мать Рубена вернулась на родину в первые дни падения диктатуры франкистов. Член самой гонимой во времена режима Франко оппозиционной партии в 1977 году снова стала депутатом кортесов. Долорес была единственным народным представителем, который заседал в парламенте ещё до победы Франко в гражданской войне.

Ибаррури приглашала в Испанию нескольких сослуживцев сына, но они не смогли приехать из-за проблем со здоровьем и деньгами. Долорес Ибаррури умерла на родине в 1989 году, ей было 93 года.