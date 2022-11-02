Шесть раз горел в танке, но продолжил бить немца

В ряды РККА Толстов Валентин Яковлевич пошел в ноябре 1943 года. Попал в танковую школу и отучился на командира орудия легендарного среднего танка Т-34-85. Летом 1942 года шестнадцатилетний Валентин Яковлевич проживал возле Тамбова. Неподалеку располагались танковые подразделения Красной Армии, и он с интересом наблюдал за танкистами и грозными стальными машинами. В это время и зародилась у юноши мечта стать танкистом. В сентябре 1944 года Валентин Яковлевич уже сражался на фронте. Проявил себя в боях возле населенного пункта Филерсаллаж, что в Венгрии, возле реки Дунай. При выполнении операции экипаж танка Валентина Яковлевича на подходе к мосту встретился с хорошо подготовленными позициями гитлеровских войск. Начался тяжелый бой. Толстов Валентин Яковлевич. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией».В ряды РККА Толстов Валентин Яковлевич пошел в ноябре 1943 года. Попал в танковую школу и отучился на командира орудия легендарного среднего танка Т-34-85. Летом 1942 года шестнадцатилетний Валентин Яковлевич проживал возле Тамбова. Неподалеку располагались танковые подразделения Красной Армии, и он с интересом наблюдал за танкистами и грозными стальными машинами. В это время и зародилась у юноши мечта стать танкистом.В сентябре 1944 года Валентин Яковлевич уже сражался на фронте. Проявил себя в боях возле населенного пункта Филерсаллаж, что в Венгрии, возле реки Дунай. При выполнении операции экипаж танка Валентина Яковлевича на подходе к мосту встретился с хорошо подготовленными позициями гитлеровских войск. Начался тяжелый бой.

Сержант Толстов приказал механику-водителю двигаться на полном ходу к немецким позициям. Сам же в это время парой метких выстрелов уничтожил два полевых орудия немца. После чего механик-водитель задавил еще одно орудие, попутно ликвидировав двух немецких солдат.

Прорваться на другую сторону реки было невозможно — оттуда плотным огнем по советским подразделениям работали немецкие танки. Танковым подразделениям корпуса, к которым относился и танк сержанта Толстова, пришлось развернуться на север и сманеврировать вдоль реки в сторону Будапешта.

В начале ноября 1944 года экипаж уже старшего сержанта Толстова получил отремонтированный Т-34-85 и возобновил наступление на немца. Снова начались тяжелые сражения, танкисты сутками не спали. В боях им еще не раз пришлось спасаться из горящих танков, но это не останавливало экипаж. Несмотря на ранения и усталость красноармейцы все равно продолжали свое наступление на гитлеровцев. Однако на подходе к городу их уже ждали немецкие танковые дивизии. Начался очередной тяжелый бой, где танк нашего героя был подбит. К счастью, бойцы экипажа, несмотря на ранения и ожоги, выжили и продолжили вести бой в составе стрелкового подразделения.В начале ноября 1944 года экипаж уже старшего сержанта Толстова получил отремонтированный Т-34-85 и возобновил наступление на немца. Снова начались тяжелые сражения, танкисты сутками не спали. В боях им еще не раз пришлось спасаться из горящих танков, но это не останавливало экипаж. Несмотря на ранения и усталость красноармейцы все равно продолжали свое наступление на гитлеровцев.

В феврале 1945 года разгорелись ожесточённые бои у города Комарно. Противник пытался отсечь наши части, прорвавшиеся с востока к городу, и выйти к переправе через реку Грон.

17 февраля после двухчасовой мощной артиллерийской подготовки две немецко-фашистских дивизии при поддержке 150 танков и самоходных орудий на участке протяжённостью десять километров перешли в наступление. Их цель была ясна: захватить переправу на реке Гром у хутора Кэменди и разгромить наши части на этом участке. Вместе с другими оборонял подступы к переправе танковый взвод 36-й гвардейской танковой Нижне-Днестровской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова бригады под командованием младшего лейтенанта Депутатова. Командиром орудия в танке Депутатова был комсомолец Валентин Толстов. Экипаж танка получил боевую задачу: выйти на высоту 190, стать в засаду и любой ценой не пропустить гитлеровцев к переправе.

Едва советские танки достигли высоты 190, как на дороге появились окутанные облаками снежной пыли немецкие танки. Их было восемь. За ними шли бронетранспортёры с пехотой и пушками на прицепе. Депутатов решил пока не открывать огонь, чтобы не дать обнаружить себя врагам раньше срока. Надо было внимательно следить за противником и выбрать самый удобный момент для нанесения удара.

Вот головной немецкий танк подошёл к подножию высоты и стал взбираться на неё. Первыми же выстрелами старший сержант Толстов поджёг три немецких танка и два бронетранспортёра. Метким огнём поражали машины врага и командиры орудий двух других танков из взвода Депутатова – старший сержант Михаил Нехаев и старшина Павел Писаренко.

Потеряв три танка, гитлеровцы откатились, перестроились и решили пойти в обход. Когда головные немецкие танки, обходя высоту, далеко ушли вперёд, Депутатов подал команду: «Вперёд!». Тридцатьчетвёрка покинула своё укрытие, и пошла в атаку на врага с тыла. Вот совсем рядом последний танк из вражеской колонны. Он даже не успел развернуться, заметив сзади советскую машину. Короткая остановка – и старший сержант Толстов бьёт без промаха. Выстрел – загорелся один немецкий танк. Второй выстрел – облака дыма и языки пламени взметнулись ещё над одним танком противника. Дерзкая атака с тыла привела гитлеровцев в замешательство. Враг не выдержал натиска и, не прорвавшись к переправе, отошёл на север.

Однако немцы не оставили попыток захватить переправу на реке Грон. Ещё двое суток здесь были горячие бои, но наши бойцы выстояли, нанеся противнику значительный урон. Только одной советской машиной, где командиром орудия был Валентин Толстов, было сожжено девять танков, пять бронетранспортёров, уничтожено 11 миномётов и до 250 солдат и офицеров противника.

Комсомолец Валентин Толстов воевал до конца войны, не раз отличился в боях и был награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года командир орудия, старший сержант В.Я.Толстов в составе танкового взвода 36-ой гвардейской танковой Нижне-Днестровской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова бригады, за исключительный героизм, проявленный в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, был удостоен звания Героя Советского Союза.

В сражениях за столицу Словакии, которые проходили в апреле 1945 года, танк Валентина Яковлевича первым ворвался в город, пробив хорошо укрепленные позиции немецкой 6-й танковой армии. Танкисты метким огнем подавляли огневые позиции гитлеровцев в населенном пункте и первыми подошли к реке Дунай. Толстов Валентин Яковлевич, колоризация от канала "Жизнь покажет". Старший сержант Толстов Валентин Яковлевич встретил Победу возле реки Влтава, южнее Праги.

Молодой командир орудия танка Т-34-85 в течение войны был дважды контужен и целых 6 раз горел в танке. После Победы продолжил служить.

В 1948 году проходил службу в УССР, получил лейтенантские погоны и был техником в танковом подразделении. После окончания службы вышел в запас и работал инженером в шахтах Луганской области. Проживал в поселке Юбилейное. Ушел из жизни 7 октября 2002 года. 8 мая 2005 года, на доме, в котором он жил в городе Луганске, установлена мемориальная доска.

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