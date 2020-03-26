Ковид-19 убил ЕС и капитализм

Единственное решение-это социализм

Марко Риццо[1]

В интервью affaritaliani.it генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Италии (Partito Comunista) Марко Риццо проанализировал фактические причины драматической ситуации, сложившейся в Италии из-за пандемии COVID-19 . Новости СМИ2

«Драматическая ситуация в области здравоохранения, которую Италия переживает в эти дни, ясно показывает, как за последние 30 лет, с момента падения Берлинской стены и исчезновения Советского Союза , было демонтировано все социальное государство и общественное здравоохранение нашей страны», — отмечает Риццо.

Генеральный секретарь говорит, что в эти очень трудные для итальянского народа времена Европейский Союз “буквально исчез”, добавив , что солидарность пришла в Италию из таких стран, “как Куба, Венесуэла, Вьетнам и Китай, которые имеют другой подход к этому вопросу”.

По словам Марко Риццо, наряду с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, в ближайшее время наступит огромная экономическая ситуация. «Урок, который следует усвоить, заключается в том, что превосходство существует там, где экономика основана на коллективе, а не на прибыли. Капитализм дает вам лишнее, социализм дает вам необходимое», — подчеркивает лидер коммунистов.

Сравнивая капитализм с социализмом, Риццо среди прочего указывает: «с капитализмом вы можете пойти на курс Эразма, но у вас нет детских садов и родильных домов. С капитализмом вы можете поехать в Лондон с Ryanair за 10 евро, но когда вы возвращаетесь в Италию, у вас нет ни дома, ни работы. Социализм дает вам то, что вам нужно: дом, работа, здравоохранение, образование и транспорт. Именно это делает большой койнтри, а не новые рабочие места с девушками, которые являются влиятельными и не двигают своей задницей менее чем за 80 тысяч евро. Капитализм не приносит ничего, кроме дискредитации».

Генеральный секретарь Коммунистической партии Италии предупреждает, что экономический кризис ударит по малому бизнесу и безработица будет расти еще больше. Он вновь подтверждает позицию своей партии о том, что после чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Италия должна выйти из еврозоны, Европейского Союза и НАТО , а нецелевые военные расходы должны быть отменены.

«Мы находимся в состоянии войны, и мы можем преодолеть его только с другой моделью общества, социалистической», — заключает Риццо.