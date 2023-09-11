Художник славянист Павел Рыженко. Древняя Русь

«Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа», - так формулировал свою задачу сам художник.

Древняя Русь

Художник Павел Рыженко родился 11 июля 1970 года в Калуге. Светлый образ русской земли и ее многострадальной истории стали источником вдохновения для одного из самых талантливых мастеров отечественной исторической живописи.

Годы учебы в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова (1982-1988) – открыли перед юношей новый мир. Мир залов Третьяковской галереи и улочек Замоскворечья. Мир запахов масляной краски, благоговейной тишины и одновременно многообразие большого современного города. Служба в армии лишь укрепила в правильности выбранного пути – пути живописца. Поэтому первая половина 1990-х прошла в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества.

За годы преподавания в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (1997-2007), работы в Студии военных художников им. М.Б. Грекова (2007-2014) Павел Рыженко сформировался не только как выдающийся исторический живописец, но и как мастер диорамного искусства. Размышления об историческом прошлом своей Родины приводит художника к поиску духовных основ и в творчество органично входит религиозная тема.

Полотна об уроках прошлого и будущего нашего Отечества, следование традициям русской школы исторической живописи делают Павла Рыженко достойным преемником великих мастеров отечественного изобразительного искусства...

Заслуженный художник России

Его жизнь неожиданно оборвалась 16 июля 2014 года. (Причина смерти - инсульт)

Иоанн Богослов ( Апокалипсис) Константин Великий Выбор веры Святослав и Цимисхий Диорама: великое Стояние на Угре Калка, 1996 год

Художник о своей картине:

...Первое столкновение русских случилось с Батыем, вернее с его передовым отрядом. Сражение было долгим.

Монголы заманили разделенную русскую рать и разгромили ее по частям. Сопротивление последних воинов тоже было сломлено обманами и хитростью. Русские бродники выманили своих единоверцев из-под защиты телег и «гуляй-поля».

Бродники, предки казачества, целовали крест, что если сдадутся русичи, то ни капли их крови не прольется. И монголы не сдержали свое слово: они положили связанных воинов под щиты и пировали на них. Пировали, пока не передавили всех... Изображен же мною именно этот момент.

В центре стоит русский князь Мстислав Удалой. Он понимает причины поражения. Для нас же сейчас особенно понятно, что мы сильны, лишь когда соединены в один кулак. Невская битва Сартак Александр Невский Александр Невский Александр Невский, фрагмент Великокняжеский меч

Художник о своей картине:

...Вопрос власти всегда стоял перед человеком. Многие стремятся к ней, но, получив, тут же используют ее на пользу лично себе.

Но не таков был великий князь Дмитрий Донской, который молится в храме за своего сына Василия, дабы тот понес его Великокняжеский меч - тяжкий крест службы. Разные были у нас властелины до 1917-го.

Одаренные и нет, жестокие и святые, но все они были людьми глубоко верующими. И власть они воспринимали именно как послушание - служить России. Когда же являлись на Руси самозванцы, то сразу возникало смутное время, которое никому не казалось естественным.

Это время преодолевали - и вновь восходил на престол государь, несущий на своих плечах тяжкий крест Власти...

Благословение Сергия

Художник о своей картине:

...Вся ответственность, которая тяжким грузом легла на души Дмитрия и его воинов, множилась в сердце того, кто благословил этот поход. На столкновение двух миров, двух цивилизаций. И вся боль, весь страх, неуверенность, которая неминуемо могла закрасться в души воинов, отступила в момент, после того как услышал Дмитрий шепот преподобного старца: «Ты победишь».

Это отныне наш девиз. Мы должны точно знать, зачем живем эту короткую жизнь. Для того, чтобы в нужный момент без колебаний отдать ее. Так смогли пронести свои кресты наши предки. Сможем и мы, их потомки. Сергий Радонежский с нами!.. Благословение Сергия (вариант 2) Молитва Пересвета

Художник о своей картине:

...Мы очень мало знаем о Пересвете. Лишь крупицы дошли до современников.

Он был воином, брянским воеводой. Потеряв семью, он не стал искать счастья, а ушел служить Христу в монастырь. Монастырь этот позже стал Троицкой лаврой, а настоятель - великим святым Сергием, игуменом всей Руси.

Сергий отпел и его, и побратима его Ослябю. Оба были пострижены в схиму. Именно схима и была кольчугой-броней, которую носили эти монахи.

Образ воина-монаха - это не образ европейского крестоносца. В православии не было традиции соединять эти служения, но когда речь заходила о бытии России, то нарушались и эти правила.

Пересвет сокрыт от нас, но он шел на бой, на смерть за нас, как на пир. Он внутренне ликовал. Все в его сердце было готово к тому, чтобы стать жертвой за всех нас.

И он ею стал. Поэтому он и его побратим являются образами воинов-христиан. Ослябя. 2005г.

Художник о своей картине:

...Ослябя был побратимом Пересвета по монашеству и общей чаше, испитой до дна во время Куликовской битвы.

На картине он готовится к битве. Убирает свой сад монастырский. Обдумывает, окидывая мысленно взором всю свою жизнь...

Ослябя бился в первых рядах и был найден изрубленным уже после Победы. Сейчас его мощи, как и мощи Пересвета, покоятся в Новоспасском монастыре.

Победа Пересвета 2005г.

Художник о своей картине:

...Известно из летописного свода и «Задонщины», что после сшибки конь Челубея осел вместе со своим гигантом седоком, пронзенным насквозь. Пересвет же, вероятно проживший после удара несколько секунд, удержался в седле. И вот именно этот момент, когда дух воина начинает отходить к Богу, я и хотел отобразить. Остановить его, чтобы мы, люди, живущие в каше дел, склок, раздоров, но не потерявшие до конца право называться русскими, взглянули в глаза Пересвета. Чтобы мы почувствовали, насколько высокую цену заплатили наши предки, чтобы мы могли жить, реализовать наши таланты, вырастить детей и спокойно умереть в кругу своей семьи. Поле Куликово

Над рекой Непрядвой

Разожми усталые ладони.

Битва позади, победа с нами…

Над рекой Непрядвой ходят кони

И звенят пустыми стременами…



Постоим под неоглядной сенью,

Строгие и тихие, как дети.

Ведь сегодня, ясным днем осенним

Матерь Божья родилась на свете!



Под ее Покровом брат за брата

Встали рядом, присягнув Отчизне.

Тем, кто умер – светоч без заката,

Тем, кто выжил – радоваться жизни.



Будет честь и слава в доме Отчем

Удержавшим Родину над бездной.

…Синева над нами, словно очи

Ясные Заступницы Небесной. Куликовская битва Сергий Безмолвие. 2013г.

Художник о своей картине:

...Уже после победы на поле Куликовом Дмитрий Донской приехал к Отцу своему - Сергию Радонежскому. Жизнь возвращается в едва живое тело России. Начинает оживать радость, труд мирный, покой...

Но в отдалении от всего земного Сергий и его сын, Дмитрий Донской... Они молча созерцают уже иной мир, иной покой, иную радость...

Стояние на костях. 2005г. Стояние на костях. 2005г.

Художник о своей картине:

...Совершенно непонятно, почему ни один художник не обращался к этой части грандиозного события, которое именуется Куликовской битвой.

В летописи это - «Стояние на костях», то есть прощание побратимов этой сечи. Прощание живых и мертвых.

Долго, до снега, стоял Дмитрий Иоаннович в огромном, заваленном трупами поле.

Он один понимал, что произошло здесь, на одном из бескрайних полей, в истоках Дона. Именно поэтому я выделил одинокую фигуру князя, отвернув его лицо. Лицо, которое передать силой кисти нельзя.

Зритель сам должен сложить этот образ в своем сердце. Для Великого князя Дмитрия здесь, на этом поле, нет мертвых. Все русские воины, отдавшие свои жизни за Русь, для князя живые. Они и ныне ведут свой бой за нас с вами... Молитва. 2005г.

Художник о своей картине:

...Эта картина не нуждается в описании. Почему?

Видимо, потому, что каждый хоть раз в жизни молился от сердца невидимому Отцу Небесному.

Каждый хоть раз понимал, что живет не так, что совесть обличает его, - и слезы покаянного очищения катятся по щекам.

Молитва человека к Богу - это тайна. Тайна неизобразимая.

Но я писал эту картину, чтобы был у зрителя повод задуматься о жизни и смерти, об ответе за свои дела, слова и мысли. Для того, чтобы зритель оставил свой бег за призраком счастья и понял: счастье в единстве его совести и Бога... Царево молчание. 2003г.

Художник о своей картине:

Молчит и молится, обозревая свои дела, Царь всея Руси Иоанн Васильевич Грозный.

Не мельтешит, не оправдывается, не составляет пиар-кампаний. Знает он, что будет оболган, завален смрадом брехни «воспоминаний» его врагов и прощенных им бояр.

Знает и молчит. Дела его, а не болтовня о нем свидетельствуют громче и громче.

Возможно, и эта картина послужит для русского зрителя поводом задуматься: почему первый и последний русские цари подвергались в истории такому охаиванию?

Почему без фактов, но опираясь лишь на воспоминания, принято судить у нас тех, кто несет самый тяжелый ответ - ответ не только за себя, но и за свой народ? Царский указ. Малюта Скуратов. 2006г.

Художник о своей картине:

...Уже издавна принято считать Опричнину сворой маньяков-убийц.

Ими пугают, их боятся по сию пору. Но характерно и то, что верных законной власти людей тоже называют опричниками. Этим выдают себя враги Отечества. Для них ненавистен создатель могучей Российской империи, первый ее царь Иоанн Грозный и его верная гвардия - Опричнина.

Пусть всякий знает, что можно и поныне узнать правду об этих воинах-рыцарях, вынесших на своих могучих плечах Ливонскую войну и победивших ордынское войско в битве при Молодях, очистивших Россию от алчных олигархических боярских кланов и создавших возможность для государства вести войну на три фронта.

Вождем Опричнины был великий человек - Малюта Григорьевич Бельский. Оболганный слуга своего государя, от которого он получает последний приказ погибнуть за Россию на стенах Ливонской крепости. Тайна царева. Царь Фёдор Иоаннович

Художник о своей картине:

...Царь Федор Иоаннович казался своим ближайшим боярам дурачком. Он был юродивым на троне.

Очень многие из бояр были людьми волевыми, одаренными умом и широчайше образованными. Но власть царская «по недосмотру» была не в их руках, а в руках юродивого Федора Иоанновича.

Однако шли годы его царствования.

Россия успешно воевала, отстраивалась, множилось ее население, и только когда по смерти бездетного Государя власть оказалась в руках боярских кланов, началось жуткая смута. В этом и скрывается тайна.

Почему именно одному, а не другому дается власть? Почему царь, не имеющий видимого изощренного ума, может пожалеть свой народ, как котенка, и не воспринимает царский посох как средство для личного обогащения, почему он в Его руках, а не в руках его ближайшего окружения?! Смутное время. 2003г.

Художник о своей картине:

...На картине изображен подвиг князя Волконского. Он защищал мощи святого Пафнутия Боровского от поляков, глумившихся над нашими святынями.

Князь погиб, изрубленный поляками. А оставшийся в живых старый священник утешает ребенка - алтарника, который сжался от ужаса.

Я писал эту картину под впечатлением от гибели АПЛ «Курск».

Так же, как этот мальчик, был подавлен и я. Но так же, как и тогда, Россия выстояла.

Сейчас, когда мы должны сделать внутренний выбор, на чьей мы стороне - исторической Великой многовековой Руси или Запада, - каждый человек показывает свою суть... Царь Алексей Михайлович (Тишайший)

Художник о своей картине:

...Тишайшим прозвал его, русского Царя, народ.

Это Государь Алексей Михайлович Тишайший. Это он без революционных свор и прорубаний окон в Европу начал вводить элементы профессиональной армии. При нем произошел раскол, но не была гонима вера.

При нем велись победные войны с Литвой. Он был всегда спокоен, хоть и очень тяжел был его Крест царский.

...Мне бы хотелось, чтобы зритель встретился глазами с его взглядом. Подумал о том, нужен ли нам путь демократического буйства - или власть Отца над детьми, Царя над своими подданными? Андрей Pублёв, 2014 год

Историческая справка:

Об иконописце Андрее Рублеве известно немного, но в то же время его творчество значительно как для иконописи, так и для развития русской живописи в целом. Исследователям пока не удается доподлинно установить ни год, ни место его рождения. Предполагают только, что он происходил из ремесленной семьи, объясняя этим его интерес к иконописи.

В то же время, исследуя особенности живописи, ученые установили, что творческая манера Андрея Рублева сложилась в русле художественных традиций Московского княжества при существенном влиянии славянского изобразительного искусства.

Самые ранние документальные сведения о художнике появляются только в 1405 году:

Троицкая летопись свидетельствует, что Андрей Рублев под руководством уже тогда прославившегося Феофана Грека расписывает Благовещенский собор в Московском кремле (эти фрески, к сожалению, не сохранились).

И это упоминание характеризует Рублева как уже признанного и сформировавшегося мастера, которому доверяют столь значительное дело.

Во всем мире произведения Андрея Рублева причисляются к высшим достижениям русского и мирового духовного искусства

Практически все произведения Рублева стали особыми вехами в истории православной живописи: человек веры и искусства, он органично и аккуратно преображал и переосмыслял канонические традиции.

В 1988 году Русская православная церковь канонизировала Андрея Рублева в лике преподобных. " Он искренне переживал за то, что происходит в стране, очень любил Россию, любил то, что изображал: и царскую семью, и святых. Из русской истории и для русского человека он выбирал события и эпизоды, которые решали и судьбу страны, и судьбу духа. Темы эти его очень мучили.

Ему было важно быстро разродиться ими. Все это было выношено в ускоренном темпе, поэтому он не задумывался, кто как посмотрит, движется он по течению или против. Он знал, что есть люди, которые откликнутся на то, что он создает.

В этом отношении он жил по принципу «я не червонец, чтобы всем нравиться».

Безусловно, иногда он любил в позу встать, мол, меня ничего не волнует, я отшельник, я поймал свою волну. Порой говорил о себе уничижительно, порой пафосно. На самом же деле это было сродни игре. Ведь как художник, он переживал и думал, а что скажут? как найдут? что увидят? Чужая душа — бездна. Никогда не знаешь, что там. Но мне кажется, Рыженко искренне верил в то, что делал.

Главное, от него никогда не веяло равнодушием." «Приблизившись к рубежу своей жизни, рубежу, который не смог переступить великий Пушкин, у которого остановились многие, я задаю себе вопрос вопросов: кому я служил? Именно кому, а не чему, и вообще, что есть искусство?

Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих современников, гордость за свое Отечество, а быть может, помогут зрителю найти для себя единственно правильный путь.

И тогда — я буду счастлив выполненным долгом», — так однажды пусть немного пафосно, но очень искренне написал на своем сайте Павел Рыженко.

ЖИВОПИСЕЦ И РОССИЯ

Рыженко Павел о России

Создал картины без прикрас,

Чтоб все мы знали о стихии,

Волной крови накрывшей нас.

Как было поле Куликово

Победной искрою луча,

И как под стягами Донского

Свободы вспыхнула свеча.

Как Страшный суд душе греховной

Свершился волею Христа,

Как ищет зрелости духовной

Комдив, застывший у креста.

Не стало живописца с нами,

Сгорела яркая звезда,

Оставив след под небесами

И в душах наших — навсегда!

Народ российский будет помнить

И чтить художника в веках,

Смотреть картины, страстно спорить

С волненьем трепетным в сердцах.

О. Цапенко (Лит. псевдоним - Олег Воротынский).

http://klex.narod.ru/2015/03/01/rizhenko.html

https://obiskusstve.com/2745278266051135836/pavel-ryzhenko-1...

https://foma.ru/put-hudozhnika.html?ysclid=lhql43l1k83080653...