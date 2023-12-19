«Москаль видит „Брэдли”, „Леопард” — и убегает, всё!» — ложь во спасение?

«Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит „Брэдли”, „Леопард” — и убегает. Все!» — пояснил украинский офицер.

Захваченные в плен военнослужащие ВСУ тоже подтверждают, что такой «гениальный» план руководства почему-то не сработал. А они верили, что наши военные должны побежать при виде хваленной западной техники. На чем базируется их вера? Что происходит в головах у большинства жителей Украины?

Посмотрел, во что, кроме скорой победы над Россией, верят украинцы. Почему-то до сих пор в то, что вся жизнь в нашей стране сосредоточена только в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных местах полная разруха, отсутствие дорог, условий для нормального проживания. Поэтому нашу страну правильно называть Мордором, а жителей орками.

И это во время всемирного интернета и других средств коммуникации. Во многом это связано с тем, что после победы Евромайдана государственная пропагандистская машина перешла на военные рельсы. Отключили все российские телеканалы и даже Euronews, любое альтернативное мнение считалось поддержкой «агрессора».

Информационная повестка всех украинских каналов поставлена под жесткий централизованный контроль. Созданы идеальные условия для внедрения лживой информации. Ложь — очень эффективный инструмент пропаганды.

В чем основные преимущества лжи:

— у лжи гораздо шире поле интерпретации, чем у правды;

— ложь всегда апеллирует для восприятия к человеческим эмоциям;

— придумать лживое сообщение всегда легче, чем его опровергнуть;

— ложь паразитирует на интеллектуальной лени, а правда всегда требует времени и усилий для проверки ее достоверности;

— чем абсурднее ложь, тем охотнее в нее верят.

Основываясь на этом, в современной Украине на официальном уровне создана масса мифов, многие из которых закреплены в учебниках. Не смогу перечислить их все, но хочу привести для примера самые абсурдные:

— принято считать, что Киевская Русь «украинцев» и Владимиро-Суздальская Русь «москалей» не имеют между собой ничего общего;

— к XVI веку украинская нация была очень образованной. Арабские путешественники, приезжая на Украину, удивлялись тому, что уровень грамотности составлял более 99 %. Все умели читать и писать;

— Донецко-Криворожская Советская Республика — это проект Московии по разрушению единой украинской нации. Жителям этой якобы искусственной республики внушали, что они — не украинцы;

— засуху 1932–1933 гг. организовал Иосиф Сталин для голодомора украинцев;

— Адольф Гитлер хотел воссоздать древлеукраинское государство, освободив его от большевистского ига;

— Илья Муромец, богатырь былинного эпоса, — украинец по национальности, поэтому он был похоронен в Киево-Печерской лавре;

— считают, что все неудачи украинской армии на фронте обусловлены тем, что в Генштаб и СБУ проникли тайные агенты Кремля;

— считают, что русский телевизор и «Ютюб» все врут, а истину вещает только украинский телевизор.

В последние годы с населением Украины был проведен жестокий социальный эксперимент. Абсолютная Ложь возведена в ранг официальной государственной политики.

В ходе информационно-психологического воздействия в умах многих жителей страны возник эффект обратного действия. По мнению ученых, он возникает во время кризисов или переломных моментов в обществе.

Много раз приходилось встречать людей, которые отстаивают свою позицию, несмотря на множество фактов ее опровергающих. Эти упрямцы не сдают свою позицию и напрочь отрицают логику. Ярким примером выступают люди, которые убеждены, что наша планета — это не шар, и они яростно отстаивают свою позицию, отвергая все логичные доводы.

Парадокс состоит в том, что чем больше доводов приводится, тем более они укрепляются в своей правоте. Недостаток фактов они легко списывают на заговор врагов или умышленное сокрытие данных.

Человеческий разум неосознанно делает все, чтобы поддержать то, что он однажды принял и во что поверил. И сколько бы опровергающих факторов и доводов ему не предоставили, он либо не замечает их, либо отвергает. Защищая таким образом ценность своих убеждений. В эру интернета и социальных сетей у человека становится все больше возможностей выбирать из окружающего потока информации только ту, которая совпадает с его убеждениями, полностью игнорируя иное мнение.

А стоит ли знать Правду? Мучить себя сомнениями? Проще жить во Лжи! В своем придуманном мире. С уверенностью, что телевизор не врет. Ведущие и артисты озвучивают истину в последней инстанции.

Правда не всегда приятна, несет с собой расстройства, бессонные ночи, терзания, сомнения. Иногда сложно разобраться, что Правда, а что Ложь. Даже есть такое замечательное выражение: «Ложь во спасение». В большинстве своем люди верят в то, что им удобно.

Вопрос очень сложный и каждый должен для себя сделать свой вывод. Приведу лишь несколько высказываний по этому поводу:

«Мне кажется, говоря о лжи, надо четко разграничивать два понятия — „ложь” и „утаивание”. Ложь во спасение невозможна, а вот утаивание — да, в некоторых случаях оно, действительно спасительно», — Иван Охлобыстин, священник, артист, сценарист.

«Нет, я считаю, что ложь, под каким бы соусом она не подавалась, недопустима. В Евангелии написано, что отец лжи — дьявол (Ин 8:44). Если мы творим ложь, думая, что спасаем кого-то или что-то — это обман. Ложь, а другими словами лукавство, к добру привести никого и никаким образом не может», — протоиерей Георгий Блатинский, настоятель храма Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца.

«Мне кажется, когда мы стоим перед вопросом «лгать или не лгать» и при этом в пользу «лгать» нас склоняют различные соображения о благе или преодолении какого-то вреда, мы сталкиваемся с классической ситуацией выбора “наименьшего зла”. Мы-то знаем, что, в принципе лгать, — плохо, это грех, за это так или иначе если не угрызает, то укалывает совесть.

Но бывают ситуации, когда на противоположной чаше весов (“не лгать”) оказываются перспективы еще худших последствий. Главный вопрос здесь, как всегда, в том, чтобы определить, что есть в той или иной ситуации “наименьшее зло”», — протоиерей Александр Сорокин, настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери.

Выбор всегда за человеком и на его совести. Главное, чтобы к этому выбору он пришел сам. Без подталкивания со стороны и навязывания чужого мнения с помощью различных технологий.

Андрей Иванович Завьялов, заместитель председателя Нижегородского отделения Международной общественной организации «Русское Собрание», заместитель директора Института консервативно-аналитических решений, член Союза журналистов России, специально для «Русской Весны»

https://rusvesna.su/news/1701672470