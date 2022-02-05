Ликвидация бандеровщины - мощный удар по УПА в Розжалове

Пока укронацисты собираются отметить день рождение главупыря, напомним о блестящей совместной спецоперации советских пограничников и чекистов, которая должна войти в каждый учебник спецназа, как по результативности и оперативности, так и по времени проведения, малым потерям и уровню психологического воздействия на противника.

Современная бандерология признаёт «Розжаловскую облаву» тяжелейшим ударом по УПА*, пытаясь смягчить и оправдать поражение вбросами о «сопутствующих зверствах нквдшников» и якобы невиданном героизме сотен бандитов, почти единовременно героически застрелившихся, дабы «не сдаться в плен Советам». Прямо как будто курсы суицида на «вышколах» проходили.

Розжалов (Розжалів) – древнее большое село Радеховского района на севере Львовщины. Летом 1944 года этот район с густыми лесами стал местом сосредоточения крупных бандеровских групп в зоне так называемой военной округи Буг-2. Тогда, местные «упашники» были врагами мотивированными, значительная их часть прошла через украинскую вспомогательную полицию и шуцманбатальоны, как убитый летом 1944 года командир куреня «Летуны» ВО Буг-2 Остап Линда.

Группа боевиков «военной округи Буг-2»

Банды значительно пополнились в августе 1944-го, когда туда влились протиснувшиеся из Бродовского котла разрозненные группы эсэсовцев дивизии «Галичина».

Оснований для зачистки более чем хватало. Кроме того, в процессе разработки операции, стало известно, что в Розжалове, окружённом мощными бункерами, расположилось до двух сотен бандеровцев, среди которых были знаковые фигуры.

Операцию разрабатывали начальник 2-го погранотряда полковник Тимофей Сметанин и заместитель начальника погранвойск НКВД по разведке подполковник Арташес Тер-Григорян. Багажом первого были бои на границе с июня 1941-го, второй, судя по всему, выполнял задания на Ближнем Востоке.

Тимофей Андреевич Сметанин

На лежбище бандитов вышли в результате оперативной разработки боевика «Кармелюка» из сотни Ивана Капало «Пролом». Именно от него были получены данные, что в схронах вокруг Розжалова находится сотня «Черемоша», десяток боевиков куреня «Холоднояровцы», во главе с поручиком «Градом», несколько бандитов потрёпанного куреня «Галайда», командира которого Дмытра Пелипа («Евшан») ликвидировала спецгруппа НКВД в Яструбичах за несколько недель до операции. Большой удачей, как считал Сметанин, стало наличие в селе руководства и боёвки СБ Сокальщины во главе с её референтом Бабским.

Поручик УПА Олесь Бабский («Сергей», Гриць») был фигурой известной. Униат-фанатик, ещё в 1937 году он вошёл в первую боевую группу «Волки», которая должна была стать прообразом УПА, а свои первые нападения на поляков и евреев «Волки» осуществляли только с помощью ножей.

Убитый бандит Олесь Бабский

При поляках Бабский сидел, потом активно сотрудничал с немцами, служил в полиции немецкого крайса (округа) в Каменке-Струмиловой, одновременно находясь в рядах ОУН*. В начале 1944 года ему доверили возглавлять СБ Сокальщины.

Именно на встречу с Бабским в село прибыл представитель главной референтуры СБ Провода ОУН Владимир Голояд («Чиж»), задачей которого было расследование дела высадившихся на Сокальщине оуновцев-диверсантов абвера, среди которых был солист Львовской оперы Иван Вересюк. Их подозревали в излишнем сотрудничестве с немцами. Собственно поэтому в Розжалове собралось столько упырей из СБ.

Полковник Сметанин, узнав о скоплении противника в большом количестве, принял решение блокировать село и, в случае отказа бандеровцев сдаться, ликвидировать их.

Непосредственно операций руководил командир погранзаставы майор Мадецов. В его распоряжении находилась маневренная группа 2-го погранотряда и две сводные роты пограничников.

Пограничники в засаде

14 декабря 1944 года первый схрон был перебит без шума, затем начался бой, в начале которого сразу был убит сотник «Черемош». В схрон, где отбивались бандиты, бросили дымовые гранаты, буквально выкуривая бандеровцев. Почти все схроны были оборудованы в жилых домах или рядом с ними, потому в результате боя село загорелось. После, бандеровские историки назовут это «варварским поджогом села».

Подготовленные бандеровцы из бывших эсэсовцев оказали яростное сопротивление. Когда стало ясно, что бандитов в селе две сотни, в бой вступил резервный миномётный взвод пограничников.

Бандеровцев ликвидировали методично, от дома к дому, вычищая схроны гранатами и дымом. Часть бандитов попросту задохнулась, но никак не торжественно застрелилась.

После боя тела бандеровцев свозили на установленные дворы для опознания. Опознание прибавило чекистам оптимизма. Среди убитых были референты СБ Владимир Голояд, Олесь Бабский, референт СБ Сокальщины Богдан Динец («Самур»), палач-следователь СБ Никита Дацюк («Готур»), командир жандармерии старшинской школы «Олени» Шаленый, секретарь Сокальской округи СБ ОУН Васыль Новосад («Луцько»). Также был убит майор УПА Иван Дмитраш («Олег») дезертир РККА, имевший дефицитную для УПА специальность военного врача.

Ликвидированные в Розжалове Никита Дацюк, Васыль Новосад, Иван Дмитраш

Всего пограничники положили в Розжалове 146 бандеровцев, в плен захватили 5 боевиков, которые тут же стали сотрудничать со следствием. Разумеется, под внимание НКВД попали родственники упырей, осуществлявших им посильную помощь, в том числе во время провокаций и нападений.

Точные потери пограничников неизвестны (есть сведения об убитых офицере и 4 солдатах), но они явно небольшие. 15 декабря нарком внутренних дел УССР Василий Рясной лично доложил Берии об успехах операции и ходатайствовал о награждении отличившихся.

Кстати, Тимофея Андреевича Сметанина через несколько месяцев перевели в Литву, на ликвидацию «лесных братьев», и он не подвёл.

Пока пограничники зачищали Розжалов, оперативная группа уничтожила Якова Чёрного и его группы охраны.

Яков Чёрный – один из авторитетов ОУН

Яков Чёрный («Ударник», «Пуля») в ОУН был фигурой заметной. В 1935 году он был арестован за соучастие в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Вместе с Бандерой и Лебедем он был осужден на 12 лет на Варшавском процессе 1936 года. С поляками ему повезло, его отпустили в 1939 году.

Служба в польской армии, пригодилась «Ударнику» когда он вступил в Украинскую вспомогательную полицию в Перемышле. Он был назначен референтом Перемышльского края и, по сути, начал создание здесь структуры УПА, возглавив «войсковый округ Сян» группы УПА-Запад. Яков Чёрный пользовался полным доверием члена Центрального провода ОУН Василия Галасы, который в 1944 году курировал деятельность Чёрного (тогда он часто переходил ещё окончательно не оформленную советско-польскую государственную границу).

Как считают украинские историки, группа «Ударника» нарвалась на пограничников случайно, ещё не имя практического опыта конспирации. Прочесывающие 23 декабря 1944 года окрестности села Лищины пограничники заметили группу из пяти человек и начали её преследование. Когда Чёрный и его охрана начали отстреливаться, шансов у них уже не было. Авторитета бандеровского подполья опознали и прикопали в селе Ямна Долишня, которое было местной «столицей УПА». В 1947 году всё село за неблагонадёжность было переселено в рамках польской операции «Висла» и перестало существовать.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

https://odnarodyna.org/article/likvidaciya-banderovschiny-moschnyy-udar-po-upa-v-rozzhalove