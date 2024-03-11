Деградация СССР при Брежневе

Михаил Суслов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея 1 мая 1978 г.

Деградация номенклатуры

Деградация страны, запущенная Хрущёвым, продолжалась и при Брежневе (Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации). Она касалась общества, экономики, национальных отношений, демографии, разрушения русской деревни, физического здоровья нации (к примеру, развитие массового пьянства) и т. д. Но никаких радикальных решений, реформ, чтобы решить эти проблемы, не принималось. Экономическую реформу Косыгина свернули, испугавшись её «радикализма». И проблемы стали накапливаться, дополнять друг друга, усугубляться. Появлялись и новые.

Начала разлагаться и советская элита, номенклатура. Практически всё руководство страны состояло из деятелей того же поколения, что и Брежнев (родился в 1906 году). Это были выдвиженцы 1930-х годов, многие имели за плечами школу Великой Отечественной войны. Они достигли важных постов в политбюро и правительстве уже в солидном возрасте и продолжали стареть на советском олимпе. Сложилась советская геронтократия (с греческого – «власть стариков»). Если при Сталине средний возраст членов Политбюро был около 50 лет, то при Брежневе он достиг отметки – более 70.

Старики не желали никаких перемен. Для них коммунизм уже наступил. Они могли спокойно жить, без потрясений, темпа, в полной мере наслаждаться жизнью, привилегиями и почётом. Смена руководящих деятелей замораживалась. Высшие посты становились фактически пожизненными. С них уходили на тот свет, либо в связи с тяжелой болезнью. Медицинское обслуживание для партийной элиты было отличным, жить стали подолгу.

Правящая элита получила гарантии личной безопасности. Ещё при Хрущёве было запрещено органам Госбезопасности собирать информацию о членах Политбюро, а также применять любые меры наказаний (аресты, расстрелы) против них. При Брежневе появилась гарантия положения в обществе. Естественно, что многие пытались продвинуть свих детей, внуков, прочих родственников, друзей и знакомых.

Тех, кто не справлялся со своей работой, не понижали, не отправляли в отставку и не наказывали. К примеру, если директор завода не справлялся со своими обязанностями, то при Сталине его бы наказали (по формуле – «вы дурак или враг?»). При Брежневе его переводили на другое предприятие на аналогичную должность, если там «косячил» – переводили на другое место, не ниже, и так до пенсии. Эту систему полностью воспроизвели в РФ, когда «эффективных менеджеров» просто тасуют с места на место. Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965–1977), член Политбюро Николай Подгорный (1906–1983) в Тампере. Финляндия. 1969 год

«Проклятая каста»

В СССР партийно-государственная верхушка складывается в почти замкнутую касту, недоступную для посторонних. Она жила в параллельном мире, где было всё хорошо, наступил коммунизм. Схожая ситуация сложилась и в современной РФ. Поэтому многие сановники практически искренне удивляются и не верят, как живёт простой народ на зарплату, когда им сообщают об этом.

Сталин очень боялся этого процесса, называл этот слой «проклятой кастой». Она жила в «розовом мире», изолированном от народа. С системой спецснабжения, спецмагазинов, особого медицинского обслуживания, элитных учебных заведений.

Правление Брежнева полностью отвечало интересам этой верхушки. Консерватизм, предсказуемость, отсутствие ломок и переворотов. Конечно, интриги, придворная борьба никуда не делись. Но это всё проходило тихо, кулуарно, почти по-домашнему. Сначала оттеснили от власти председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного, который считался вторым по влиянию членом Политбюро после Брежнева. Он претендовал на власть, критиковал уклон экономики в сторону тяжелой промышленности, был против экспорта газа странам Запада. Затем Брежнев отодвинул Косыгина, который своей реформой пытался модернизировать экономику.

Вся эта борьба не выносилась на съезды и пленумы, не сопровождалась скандалами, «зачистками» и арестами проигравших, перетряхиванием партии и госаппарата. Проигравших просто и тихо переводили на менее значимые должности, либо отправляли на пенсию по состоянию здоровья, ни лишая ни наград, ни привилегий.

Партийные съезды превратились в парадные мероприятия. Заслушивались длинные отчётные доклады, похожие на прежние доклады, мало кому интересные. Планы пятилеток объявлялись выполненными. Принимались следующие планы. Все голосовали единогласно «за», избирая руководство, предложенное этим же руководством.

Когда из построенных в Западную Европу нефтепроводов и газопроводов потекли советские нефть и газ, давая стране миллиарды валюты, начатые было преобразования экономики вообще заглохли. Острая нужда в реформах отпала, и их свернули. Так было спокойнее. Дальше Брежнев и его команда плыли по инерции. Национальные особенности украин-окраин

При этом развивался «перегиб» в отношении национальных украйн-республик, который уже сложился при Хрущёве. Их развивали в приоритетном отношении. За счёт бывших великорусских губерний, русского народа. В национальные окраины в первую очередь шли ресурсы, кадры.

К примеру, Прибалтику, которая до СССР была глухой, аграрной провинцией Европы, превратили в «витрину СССР». Жители прибалтийских республик привыкли к особому отношению, что «они Европа», а кругом совок. Не понимая, что их «витрину» создали усилиями всего советского народа. Что без ресурсов и рынка СССР они просто глухая периферия, что Европы, что России.

В Прибалтике и жизнь была более свободной. Если в школах РСФСР велась усиленная антирелигиозная пропаганда (при Хрущёве началась новая волна религиозных преследований), то в прибалтийских республиках спокойно действовали кирхи и молельные дома.

В сфере торговли, мелкого производства и сельского хозяйства в Прибалтике, в Средней Азии и Закавказье царил подлинный НЭП. Действовали кооперативные предприятия, магазины. Эстонии сохранили «родственную» связь с соседней Финляндией. Кооператоры везли оттуда товары, дефицитные в СССР, перепродавали. Чтобы купить их, любой житель Эстонии мог вступить в кооператив. Действовали особые модели сельского хозяйства. Колхозы имели большую самостоятельность, хорошо зарабатывали. На Кавказе и в Средней Азии граждане имели большие сады, приусадебные участки, торговали фруктами, овощами и т. д. Жить было легче, сытнее.

Развитие национализма

На РСФСР эти привилегии почему-то не распространялись. То есть уже тогда создавались условия для раздела СССР по национальным квартирам. Местным жителям внушалась их «особенность» от русских. Мол, у русских грязь, развал, серость и убогость. Они ничего не умеет и пьянствуют. Поэтому Украина прекрасно проживёт без Москвы, будет больше сала и горилки. Прибалтика ещё больше будет процветать отдельно от СССР и т. д.

Были созданы все условия для развития местечковой интеллигенции, зараженной национализмом. Сам национализм, конечно, открыто пропагандировать было нельзя, но в национальных украйнах-окраинах его и не преследовали. Поэтому на местном уровне в Прибалтике или на Западной Украине уже ненавидели «москалей-русню». Большую роль в этом сыграла амнистия матёрых «лесных братьев» и бандеровцев, многие из которых быстро перекрасились и заняли важные на местах посты в партии, госаппарате и хозяйстве.

Такие особенности процветали и в Средней Азии, и в Закавказье. В частности, и здесь не было религиозных преследований. Люди спокойно посещали мечети, в Грузии и Армении – христианские храмы. Даже партийные чины были крещёнными и крестили своих детей. За это в России и Белоруссии поплатились бы партбилетами. В Средней Азии уже тогда появляются очаги исламизма, которые во время войны в Афганистане попытаются использовать внешние враги СССР.

На окраинах сохранялись возможности личного обогащения. Это была и легальная торговля: государству по хорошим ценам продавали мандарины, виноград, арбузы, шерсть и т. д. Представители южных республик имели возможность вести выгодную торговлю на рынках русских областей, расширяли сеть своего влияния, организовывали систему переправки товаров. Так наживались состояния, теневые капиталы, налаживались связи, которые пригодились в будущем. Позднее это стало основой господства этнических группировок на рынках России. Русским таких особенных условий не создавали. Леонид Брежнев и Алексей Косыгин на трибуне Мавзолея. 1 мая 1980 г. Автор: В. Г. Мусаэльян

Развитие партийности и бюрократии

Характерной чертой эпохи были строгие установки партийности. Идеолог Суслов, ставший серым кардиналом СССР, в условиях отсутствия ясных целей и перспектив, пытался законсервировать идеологию, марксизм-ленинизм, чтобы сохранить единство партии и народа. Марксизм жестко насаждали. В различных учреждениях все стены были завешаны наглядной агитацией, много времени тратили на политбеседы, политинформацию, партийные и комсомольские мероприятия, занятия по марксизму-ленинизму, конспектирование «первоисточников», многочисленных выступлений Брежнева, материалов съездов, пленумов и т. д. Причем это было уже формальностью.

В новой брежневской конституции 1977 года впервые законодательно определялась роль партии как «руководящей и направляющей силы, «политического ядра общества». Даже при Сталине таких определений не было.

Качество управления падало, партию укрепляли путем её значительного роста. Вступление в нее было важно для развития карьеры, для повышения общественного статуса, авторитета в обществе. Если в 1952 году в компартии было около 7 млн человек, то к 1980 – более 18 млн. Качество партии только ухудшилось. Членство в компартии в значительной мере стало формальностью. Коммунисты платили взносы и участвовали в бессмысленных партсобраниях. При этом люди имели хорошее образование и видели показуху, очковтирательство, что документы часто не соответствуют действительности. Поэтому многие приучались жить «двойной моралью»: на собраниях слушали и говорили одно, а дома и с товарищами – другое.

Поэтому, когда СССР будут разваливать, миллионы коммунистов будут полностью равнодушны к этому процессу. Они не возьмут в руки оружие, чтобы раздавить ещё довольно малочисленных крыс, предателей и спасти советскую Родину. Примерно так же миллионы христиан в официально православной стране смотрели как после революции 1917 года малочисленные революционеры и атеисты будут громить храмы и гнать попов. Всем будет плевать. Сути уже не было в официальной церкви, как и в казенном коммунизме, только пустая форма. Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко. 1980 год. Автор: В. Г. Мусаэльян

Концепция «развитого социализма»

Хрущёв обещал народу, что через 20 лет советские люди будут жить при коммунизме. Но быстро стало ясно, что это несбыточная мечта при такой политике. Тогда придумали концепцию построения в СССР «развитого социализма». Мол, это переходный этап на пути от социализма к коммунизму.

В конституции 1977 года сообщалось, что государство выполнило задачи диктатуры пролетариата, стало общенародным. Что создана новая историческая общность – советский народ. Что возникло общество высокой организованности, идейности, сознательности трудящихся, «законом жизни является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех».

«Развитый социализм» объявили длительным этапом, который будут совершенствовать в обозримом будущем. Многим стало понятно, что это имитация бурной деятельности, словоблудие. Это привело к апатии, равнодушию, духовной пустоте. Старые идеалы рушились, а новых не было. На их место приходил советский аналог западного общества потребления, то есть материализм.

В дополнение раскручивался культ личности Брежнева. Только личности не было. Сам Брежнев был человеком нормальным, не был диктатором, злодеем, имел заслуги перед страной. Но культ был карикатурным, старческим. Генсека осыпали сверх меры высшими наградами СССР, социалистических и дружественных стран. К примеру, семь орденов Ленина, пять Звезд Героя СССР и Героя Социалистического Труда, высший полководческий орден Победы, звание Маршала СССР и т. д. Три книжки, написанные от лица Брежнева, издали огромными миллионными тиражами, изучались по всей стране и т. д.

Лично Брежнев действительно много сделал для СССР и народа. Поэтому простые люди и поминали эту эпоху добром. Но генсек одряхлел, тяжело болел. В поздний период он просто «почивал на лаврах». Любил комфорт, покой, тихую семейную жизнь. Уважение к власти и партии было утрачено. Покой стал застоем, который привел СССР к катастрофе. Леонид Брежнев в пионерском лагере «Артек». 1979 год. Автор: В. Г. Мусаэльян