Все наглее и наглее

Дети мигрантов жестоко избили русского подростка во дворе школы под Новосибирском. По словам Дениса Анса это произошло во дворе школы в селе Новолуговое, которое граничит с Первомайским районом Новосибирска:

«Причина банальная, одноклассник толкнул после урока в классе якобы нечаянно. Мой сын возмутился. Ну, и началось. Самое главное, что после уроков его уже ждали человек пять минимум. Требовали деньги. Избили. Есть и заключение врачей. Сыну предстоит сложная лицевая операция — у него сломан нос, осколки в черепе, зубы травмированы, щеки зашиты изнутри. Плюс сотрясение мозга. Сейчас он в больнице», — говорит Денис Анс. В ситуации разбирается полиция. Отец подал заявление. У ребенка перелом костей носа со смещением отломков.

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Банды, состоящие из детей мигрантов, избивают русских ребят. Но это «другое»? На фоне шумихи с так называемым "ЧВК Редан" тихо и незаметно для компетентных органов проходят избиения школьников подростками-мигрантами. Об этом пишут в тг-каналах, освещающих ситуацию с этнической преступностью в России. Один из таких постов как раз посвящен теме нападений на русских ребят, которые происходят буквально по всей стране.

Если наше подрастающее поколение болтается по торговым центрам, и ни родители, ни государство не может их занять делом, то что уж говорить о детях мигрантов. Между тем, они уже несут серьезную угрозу для жизни и здоровья местных подростков. Достаточно посмотреть несколько видеороликов с жестокими избиениями.

Цель этих нападений не ограбление, а вероятно, попытка самоутвердиться через унижение. Причем, страдают от этого даже девочки. Масла в огонь подливают экстремисты, которые по своим каналам пытаются вербовать приезжих в Россию, чтобы те совершали разные акты агрессии.

Соответственно, что будем делать? Вот этот вопрос пока вынуждены самостоятельно решать родители тех детей, которые страдают от побоев. Они ходят в полицию, пишут заявления, пытаются как-то ограждать своих отпрысков от нападок, но так ли должен жить русский человек на своей родной земле?

https://t.me/tsargradtv/37552

Пойман очередной мигрант-педофил. В Новосибирске арестовали на два месяца мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой.

Извращенец отправлял ребенку гнусные фотографии. Отмечается, что потерпевшая не была знакома ранее с обвиняемым. Предположительно, он нашел ее аккаунт в интернете и решил написать.

Своей вины мигрант не признал, сообщают местные СМИ.

https://t.me/tsargradtv/39258

Из банды мигрантов в Екатеринбурге до суда дошли только двое Екатеринбургской Фемиде предстоит разобраться в тонкостях восточного понятия справедливости. Хотя о какой справедливости может идти речь, если из многонациональной банды, которая кошмарила район Екатеринбурга «Сортировку», судят только двоих.

Двоих этнических азербайджанцев повязали после резонансного нападения на девушку и ее мать. Это произошло больше года назад, в феврале 2022-го.

По материалам уголовного дела, поздно вечером в автобусе к девушке начали приставать двое парней. На самом же деле это была группа из пяти иностранцев, однако в юридических дебрях расследования дела несколько человек потерялись.

По словам потерпевшей, мигранты дергали девушку за шапку и, привлекая внимание, били по голове. Пассажирка написала маме сообщение с просьбой встретить ее на конечной остановке. Когда девушка вышла из автобуса, мама ее ждала. Но этого момента ждали и ее обидчики. Осознав, что довести начатые «любовные игры» до финала не получится, избили и девчонку, и ее маму. Женщина получила тяжелые травмы и после выписки из больницы написала заявление в полицию.

Каково было ее удивление, что в ходе проверки всплыл лишь один фигурант – 17-летний подросток. Он на голубом глазу заявлял, что в драке с двумя дамами был только он один (взял вину на себя). Но все же со временем вышли еще на одного участника инцидента.

О том, что это была целая многонациональная банда из мигрантов с азербайджанцами во главе, никто не упоминает. Тем более не вспоминают другие их «кейсы» – члены мигрантского гетто в районе не раз нападали на местных жителей. Если под руку попадали старики и подростки, то расправлялись и с ними.

Источники поясняют, что нападают они не с целью ограбления, хотя бывает удается зацепить трофей в виде смартфона, а из-за желания поставить русских на место. Потому что жертвами их «облав» все время были только русские.

В свое оправдание обычно такие говорят, что местные из-за цвета кожи и южного акцента их подвергали дискриминации и ксенофобии. Но эти пока молчат. Их родня гнет линию, что та драка с женщинами – обычный бытовой конфликт, а не один из эпизодов хулиганов-рецидивистов.

Услышит ли их правосудие, мы узнаем уже в апреле, тогда огласят приговор. Прокурор просит 6 лет и 10 месяцев для одного из фигурантов и 5 лет тюрьмы для второго. Остальные участники уличных побоищ залегли пока на дно. Но долго не смогут, рано или поздно проявят себя. На районе их, пишут, целое полчище. Прибиваются все к местному рынку.

https://t.me/tsargradtv/39269

Если есть «банда», скажете вы, то они могли наследить и раньше. Где уголовные дела, где заявления в полицию? Заявления были. Только от такой «мелочевки» полицейские обычно быстро избавляются. (https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/9086980/OQc_w...) Интересно, почему?