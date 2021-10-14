Русский отец защитил свою дочь от нападения "многонационалов"



Мужчина, который стрелял возле московской школы №1374 на Живописной улице, защищал свою дочь от группы взрослых "многонационалов". Они подкараулили ее после уроков из-за переписки в Интернете. 30 сентября в Яндекс.Новостях пробежала и быстро исчезла новость о неком мужчине устроившим стрельбу на территории московской школы.



Выяснилось, что ее устроил 51-летний Алексей ( администратор автомойки) , который поспешил выручить свою дочь. Прокремлевские СМИ вначале написали, что школьница якобы на уроках нетолерантно оскорбляла одноклассников-кавказцев, после чего они решили с ней якобы поговорить. Девочка испугалась, вызвала отца, и русский "папа-фашист" решил вопрос стрельбой из травматического пистолета.



На самом деле все было по-другому. Аня (имя изменено) в тот день в закрытой группе в ВК упрекнула трех других учениц школы, которые встречаются со взрослыми мужчинами из Чечни, Киргизии и Калмыкии. (По другой версии об этом написал ее молодой человек) О происшедшем девушки рассказали своим многонациональным бойфрендам.



В четверг они подловили старшеклассницу возле школы. Все они были намного старше Ани, кто-то из них ранее учился в той же школе, некоторые были вовсе посторонние.

Они решили "поговорить" с ней и объяснить, что шутить так нельзя. Когда начали толкать Аню и прижимать ее к забору, чтобы изнасиловать,она успела написать своему отцу СМС с просьбой о помощи.

Тот приехал, хулиганы накинулись на него, и мужчина выстрелил из травмата в воздух, чтобы припугнуть их. Вскоре приехала полиция, мужчину задержали. Пистолет изъяли...

По данным «Ъ» позже полицейские пришли к выводу, что в действиях стрелка не было состава преступления, а вот у напавших на него он может и присутствовать, поскольку, как оказалось, они состояли в интимных отношениях с несовершеннолетними школьницами.

Интересно, куда только смотрит педсовет школы и родители учениц?



Сейчас с задержанными разбирается Следственный комитет, но пока в рамках проверки, которая вполне может привести к уголовному расследованию. Сами мужчины утверждают, что не нападали на девушку и ее отца, а это он по неизвестной причине открыл огонь. Правда, инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения, поэтому оправдаться хотя бы в части оскорбления или хулиганства им будет сложно.

https://vitalidrobishev.livejournal.com/7963741.html?utm_sou...