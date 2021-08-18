Азбука Стрекаловой, 1899 год

Азбука Шервинского - Конашевича "Азбука в картинах" Александра Бенуа

Азбука Елизаветы Бём «Веселая азбука» Добужинского

«Азбука красноармейца» Д. Моора

Александра Николаевна Стрекалова (1821–1904) — известная в свое время благотворительница, дама весьма обеспеченная, вращавшаяся в кругу государственных деятелей, писателей и художников, годами жившая за границей. Происходила она из старинного княжеского рода Касаткиных-Ростовских, известного с XV века. Единственная дочь в семье смоленского помещика Николая Александровича Касаткина (1778–1841) и его жены Натальи Петровны (?–1828). Дед по матери — богатейший московский откупщик Петр Тимофеевич Бородин.

В 1838 году, семнадцати лет от роду, Александра Николаевна вышла замуж за потомственного дворянина и сына сенатора Степана Степановича Стрекалова (1813–1893). У супругов родились сын Степан (третий Степан в роду!), женившийся на фрейлине двора девятнадцатилетней Анне Михайловне Челищевой. (Через пару лет после свадьбы, не дожив до тридцати, Степан умер или погиб — пока не удалось выяснить.) У Стрекаловых было еще несколько дочерей. Точно известно, что одна из них, Наталья, вышла замуж за своего ровесника князя Андрея Александровича Ливена, впоследствии московского губернатора, затем министра госимуществ. (Наталья тоже прожила недолго, всего двадцать семь лет).

Как говорилось в восточных сказках, теперь оставим их и посмотрим, что было с главной героиней. А у Александры Николаевны все было хорошо. Вволю поездив по заграницам, она поселилась в Москве, пользуясь известностью в аристократическом кругу и занимаясь благотворительностью, благо что капиталы позволяли. В Тульской губернии Стрекаловы владели селом Руднево, где Александра Николаевна устроила больницу, ремесленную школу для девочек, приют для малолетних и грудных крестьянских детей, принимавшихся туда на время летней страды. Стрекалова учредила Общество поощрения трудолюбия, его целями первоначально были организация труда женщин на дому и реализация готовой продукции через магазин общества.

Затем благотворительная деятельность общества расширилась: стали создаваться швейные мастерские, а при них — школы кройки и шитья. Еще одно общество, тоже результат усилий Стрекаловой — «Московский муравейник», оно оказывало помощь беднейшим женщинам путем предоставления им работы. Во время Русско-турецкой войны Александра Николаевна устроила приют для детей павших воинов, принимала участие в создании Александровского убежища для увечных и престарелых воинов. В разное время в ее честь назывались Троицкая больница, школа для портних, народная столовая на Хитровом рынке...

Подойду ближе к сегодняшней теме. В 1861 году Стрекалова основала «Общество распространения полезных книг», и одновременно вместе с профессором Московского университета, правоведом и историком Михаилом Николаевичем Капустиным организовала издательство для выпуска дешевых книг (исторических рассказов, очерков, описания путешествий, книг по народному и юридическому образованию). Александра Николаевна была редактором еженедельного иллюстрированного журнала «Воскресные рассказы. Чтение для народа и детей», издававшегося этим Обществом.

В 1891 году за свою деятельность она удостоилась ордена Святой Екатерины Малого (кавалерственного) креста.

Скончалась Александра Николаевна в Москве и была похоронена в подмосковном селе Всехсвятском (ныне — это территория между станциями метро «Сокол» и «Аэропорт»). На похоронах присутствовали московский генерал‑губернатор великий князь Сергей Александрович Романов с супругой Елизаветой Федоровной, ряд церковных иерархов. Знаменитая благотворительница была погребена на кладбище церкви Александровского убежища увечных воинов (иначе — Александро-Невский храм). Увы, храм был закрыт в 1923 году, переоборудован в клуб и снесен в 1960-е годы...

С азбукой все просто. На обложке имеется надпись: «Издание Школы типолитографов, содержимой, состоящим под покровительством государя императора Обществом распространения полезных книг». Фамилия художника, к сожалению, не обозначена. Про цену и тираж тоже сказать ничего не могу. Имеется пометка: «Дозволено цензурою, Москва, февраля 22 дня, 1889 года.

Азбука очень миролюбивая, обычная книжечка для малышей. Еще далеко до всяких красных и белых, нет никакой антирелигиозной пропаганды (явная религиозная составляющая, впрочем, тоже отсутствует, скорее, она имелась бы в книгах для церковно-приходских школ).

Наслаждайтесь!



























































https://pelerin-rus.livejournal.com/11707.html