Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33

Билборды с портретами героев СВО из репортажей RT появились в Москве. На них фотографии молодых командиров — например, 19-летнего Топала, https://t.me/rt_russian/122295

который прошёл Попасную, и 23-летнего Чечена, пережившего восемь контузий. https://t.me/milchronicles/871

Появилось на одной из конструкций фото выдающегося командира российских морпехов Струны. Именно он со своими бойцами сражался с нацбатальоном «Азов» (организация признана террористической) в Мариуполе. https://t.me/milchronicles/459

Посвятили билборд и знаменитой Корсе (Ольга Качура), которой посмертно присвоили звание Героя России. С 2014 года она воспитала сотни бойцов.

А на плакате одного из чеченских командиров Даниила Мартынова надпись: «Я освобождаю эту землю от фашизма». Он не раз подчёркивал, что Россия на Украине в ходе СВО борется с мировым злом. https://t.me/rt_russian/110070

Также на улицах Москвы размещены фотографии Рокота https://t.me/rt_russian/130806

и добровольца с позывным Горец https://t.me/rt_russian/124650

— он потерял ногу, но даже после этого командовал своими бойцами.

Подвиги наших героев не будут забыты! На форуме «Школа героя», который проходит в Музее Победы на Поклонной горе, презентовали почтовые марки, выпущенные в честь героев специальной военной операции.

Марки из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» посвящены Героям России, удостоенным этого звания посмертно.

Рычков Роман Андреевич (1995) из села Усть-Вымь Республики Коми. Здесь закончил школу. Отслужил срочную, работал после армии, но выбрал профессию воина и ушел служить по контракту в одну из частей Мурманского гарнизона. Служил в 61 Отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Погиб 14 апреля 2022 в ходе проведения специальной военной операции по денацификации территории «У» вблизи Новобахмутовки ДНР при миномётном обстреле. Посмертно награжден орденом Мужества. 1 сентября прошла церемония открытия мемориальной доски в его честь на здании Усть-вымской средней школы.

Неожиданно: Джулиан Ассанж - на улице Новой в подмосковном Железнодорожном. Вот такой мурал красуется на обычной 14-этажной панельке в спальном районе.

Давайте открыто скажем, что это наш герой, который показывает пример всему человечеству, как можно бороться за правду, рискуя своей жизнью в противостоянии самым сильным карательным органам в мире.

Да, он герой, который много лет страдает за правду в наше время, которое провозглашает удовольствие главной целью жизни. Ассанж мог бы спокойно зашибать бабло в айти и куражиться с мулатками на курортах, но есть такая штука - убеждения.

Казалось, всё уже давно продано и люди с убеждениями остались только в фильмах про Штирлица. Но пример Джулиана показывает: да, можно оставаться настоящим человеком даже в самые подлые времена!

В Набережных Челнах на территории частной школы установили памятник товарищу Сталину, с которым можно посидеть рядом и поговорить о борьбе с врагами народа.

В Костромской области увековечат память погибших участников СВО.

В разработке документа принимали участие общественные и ветеранские организации, родственники военнослужащих, матери и жены погибших бойцов. Лишь после их одобрения было подписано постановление администрации.

Документ предусматривает создание Книги Памяти. В нее войдут имена погибших или пропавших без вести при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой, и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Именами участников СВО будут названы улицы и площади. А если имя героя будет носить школа или воинская часть, то на их фасадах будут установлены памятные знаки.

Кроме того, документ предусматривает организацию уголков воинской доблести, музеев славы, выставок о подвигах бойцов. Планируется проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий и форумов, посвященных их памяти.

Под особой охраной будут находиться могилы погибших героев. Местным органам власти поручено вести государственный учет захоронений и их благоустройство.

Предусмотрена также поддержка общественно значимых инициатив по увековечению памяти погибших в ходе СВО.

Памятная табличка с новым названием – улица Героя России Зозулина В. Н. – появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли ее глава ЛНР Леонид Пасечник и глава столичной администрации Манолис Пилавов. На церемонии также присутствовали представители властей Республики и города, общественники, молодежь и неравнодушные луганчане. Участники мероприятия почтили минутой молчания память Зозулина и всех героев, павших в ходе спецоперации. "Сегодня мы переименовали одну из центральных улиц города Луганска, улицу 16-я линия, и присвоили ей имя российского солдата, Героя России Владимира Зозулина, который совершил выдающийся подвиг, принимая участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донбасса", - сказал Пасечник.

Он отметил, что подвиг Зозулина "заслуживает глубочайшего уважения", ведь своим примером он показал мужество, отвагу, преданность Родине и стойкость русского солдата.

"Мы должны увековечивать память о таких героях, потому что мы хорошо помним тот подвиг, который совершали наши деды и прадеды в период Великой Отечественной войны, их именами тоже названы улицы в городах и населенных пунктах", - сказал руководитель Республики.

Пасечник добавил, что улицам в России также будут присваиваться имена защитников ЛНР, которые "героически сражались и принимали активное участие в освободительной войне на территории Донбасса ".

"Такие героические поступки, которые совершают бойцы ЛНР, ДНР, РФ, должны быть увековечены в истории, чтобы будущее поколение это помнило. Эти люди делают все возможное, чтобы у нас было будущее, было будущее у наших детей и внуков", - подчеркнул Пилавов.

Глава администрации Луганска отметил, что жители Республики благодарны за подвиг, совершенный Зозулиным. "Название улицы – это частичка нашей истории, то, что с сегодняшнего дня наша улица переименована и названа именем Героя России – это очень для нас ответственно и важно. Мы будем чтить его память", - сказал директор столичного театра кукол Сергей Терновой. Владимир Николаевич Зозулин родился в 1991 году. В 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Командир разведроты 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии ВДВ. В ходе спецоперации на территории Украины группа военнослужащих из состава роты попала в засаду. Получивший множественные ранения Зозулин, прикрывая отходивших по его приказу подчиненных, полчаса вел бой с превосходящими силами противника. Израсходовав боекомплект и подпустив противника вплотную к себе, офицер подорвал гранату. 20 апреля 2022 года Зозулину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Русское лихо: «атака мертвецов» от 144 мсд — наш арт (канал Рыбаря) в поддержку специальной военной операции На сей раз героями арта серии Русское лихо стали бойцы 144 гвардейской Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Они брали Изюм, вели бои в лесах Слобожанщины и сдерживали наступление ВСУ к Кременной.

В нашей композиции мы использовали образ знаменитой «атаки мертвецов» — эпизода обороны русскими войсками крепости Осовец в Первую мировой войну, где защитники шли в бой даже после тяжелейших потерь. Ведь 144 дивизии не раз приходилось выполнять задачи в условиях, при которых они казались невыполнимыми.

Раненный комбат с позывным «Вятка» врывался в Каменку, выбивая из села численно превосходящего противника. «Метис» выводил из окружения подчиненных из-под Терн. Герой России Дамир Шаймарданов первым заходил в Долгенькое и ценой собственной жизни обеспечивал его взятие.

Как и великие предки, воины 144 мсд показали высокую доблесть и добыли славы в ратных боях.

Просто плакат в центре Нью-Йорка. Ничего необычного.

Рисунки Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: @madisonart Автор: @madisonart Автор: _G@meR_ Автор: Валентина Гомзякова Автор: Валентина Гомзякова На рисунке запечатлены бойцы «Тамбовские волки», которые теперь тоже стали известны! Автор:@Ohhhhh it's my... Минутка отдыха. Автор: @Ohhhhh it's my... Шевроны

Шеврон Росичей и доктора Хила

