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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Билборды с портретами героев СВО из репортажей RT появились в Москве.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33На них фотографии молодых командиров — например, 19-летнего Топала,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/rt_russian/122295
который прошёл Попасную, и 23-летнего Чечена, пережившего восемь контузий.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/milchronicles/871
Появилось на одной из конструкций фото выдающегося командира российских морпехов Струны. Именно он со своими бойцами сражался с нацбатальоном «Азов» (организация признана террористической) в Мариуполе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/milchronicles/459
Посвятили билборд и знаменитой Корсе (Ольга Качура), которой посмертно присвоили звание Героя России. С 2014 года она воспитала сотни бойцов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33
https://t.me/milchronicles/907
А на плакате одного из чеченских командиров Даниила Мартынова надпись: «Я освобождаю эту землю от фашизма». Он не раз подчёркивал, что Россия на Украине в ходе СВО борется с мировым злом.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/rt_russian/110070
Также на улицах Москвы размещены фотографии РокотаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/rt_russian/130806
и добровольца с позывным ГорецНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33https://t.me/rt_russian/124650
— он потерял ногу, но даже после этого командовал своими бойцами.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33
https://t.me/rt_russian/139153

Подвиги наших героев не будут забыты!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33На форуме «Школа героя», который проходит в Музее Победы на Поклонной горе, презентовали почтовые марки, выпущенные в честь героев специальной военной операции.
Марки из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» посвящены Героям России, удостоенным этого звания посмертно. 
https://t.me/mod_russia/22521

Рычков Роман Андреевич (1995) из села Усть-Вымь Республики Коми. Здесь закончил школу. Отслужил срочную, работал после армии, но выбрал профессию воина и ушел служить по контракту в одну из частей Мурманского гарнизона. Служил в 61 Отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Погиб 14 апреля 2022 в ходе проведения специальной военной операции по денацификации территории «У» вблизи Новобахмутовки ДНР при миномётном обстреле. Посмертно награжден орденом Мужества. 1 сентября прошла церемония открытия мемориальной доски в его честь на здании Усть-вымской средней школы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33

Неожиданно: Джулиан Ассанж - на улице Новой в подмосковном Железнодорожном.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Вот такой мурал красуется на обычной 14-этажной панельке в спальном районе.
Давайте открыто скажем, что это наш герой, который показывает пример всему человечеству, как можно бороться за правду, рискуя своей жизнью в противостоянии самым сильным карательным органам в мире.
Да, он герой, который много лет страдает за правду в наше время, которое провозглашает удовольствие главной целью жизни. Ассанж мог бы спокойно зашибать бабло в айти и куражиться с мулатками на курортах, но есть такая штука - убеждения.
Казалось, всё уже давно продано и люди с убеждениями остались только в фильмах про Штирлица. Но пример Джулиана показывает: да, можно оставаться настоящим человеком даже в самые подлые времена!
https://t.me/StillavinToday/5355
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33В Набережных Челнах на территории частной школы установили памятник товарищу Сталину, с которым можно посидеть рядом и поговорить о борьбе с врагами народа.
https://t.me/boris_rozhin/72192

В Костромской области увековечат память погибших участников СВО.

В разработке документа принимали участие общественные и ветеранские организации, родственники военнослужащих, матери и жены погибших бойцов. Лишь после их одобрения было подписано постановление администрации.

Документ предусматривает создание Книги Памяти. В нее войдут имена погибших или пропавших без вести при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой, и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Именами участников СВО будут названы улицы и площади. А если имя героя будет носить школа или воинская часть, то на их фасадах будут установлены памятные знаки.

Кроме того, документ предусматривает организацию уголков воинской доблести, музеев славы, выставок о подвигах бойцов. Планируется проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий и форумов, посвященных их памяти.

Под особой охраной будут находиться могилы погибших героев. Местным органам власти поручено вести государственный учет захоронений и их благоустройство.

Предусмотрена также поддержка общественно значимых инициатив по увековечению памяти погибших в ходе СВО.
https://t.me/ssigny/50658

Памятная табличка с новым названием – улица Героя России Зозулина В. Н. – появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли ее глава ЛНР Леонид Пасечник и глава столичной администрации Манолис Пилавов. На церемонии также присутствовали представители властей Республики и города, общественники, молодежь и неравнодушные луганчане.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Участники мероприятия почтили минутой молчания память Зозулина и всех героев, павших в ходе спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33"Сегодня мы переименовали одну из центральных улиц города Луганска, улицу 16-я линия, и присвоили ей имя российского солдата, Героя России Владимира Зозулина, который совершил выдающийся подвиг, принимая участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донбасса", - сказал Пасечник.
Он отметил, что подвиг Зозулина "заслуживает глубочайшего уважения", ведь своим примером он показал мужество, отвагу, преданность Родине и стойкость русского солдата.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33
"Мы должны увековечивать память о таких героях, потому что мы хорошо помним тот подвиг, который совершали наши деды и прадеды в период Великой Отечественной войны, их именами тоже названы улицы в городах и населенных пунктах", - сказал руководитель Республики.
Пасечник добавил, что улицам в России также будут присваиваться имена защитников ЛНР, которые "героически сражались и принимали активное участие в освободительной войне на территории Донбасса ".
"Такие героические поступки, которые совершают бойцы ЛНР, ДНР, РФ, должны быть увековечены в истории, чтобы будущее поколение это помнило. Эти люди делают все возможное, чтобы у нас было будущее, было будущее у наших детей и внуков", - подчеркнул Пилавов.
Глава администрации Луганска отметил, что жители Республики благодарны за подвиг, совершенный Зозулиным.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33"Название улицы – это частичка нашей истории, то, что с сегодняшнего дня наша улица переименована и названа именем Героя России – это очень для нас ответственно и важно. Мы будем чтить его память", - сказал директор столичного театра кукол Сергей Терновой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Владимир Николаевич Зозулин родился в 1991 году. В 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Командир разведроты 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии ВДВ. В ходе спецоперации на территории Украины группа военнослужащих из состава роты попала в засаду. Получивший множественные ранения Зозулин, прикрывая отходивших по его приказу подчиненных, полчаса вел бой с превосходящими силами противника. Израсходовав боекомплект и подпустив противника вплотную к себе, офицер подорвал гранату. 20 апреля 2022 года Зозулину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 
https://lug-info.com/news/pereimenovanie-ulicy-v-chest-geroy...

Русское лихо: «атака мертвецов» от 144 мсд — наш арт (канал Рыбаря) в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33На сей раз героями арта серии Русское лихо стали бойцы 144 гвардейской Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Они брали Изюм, вели бои в лесах Слобожанщины и сдерживали наступление ВСУ к Кременной.
В нашей композиции мы использовали образ знаменитой «атаки мертвецов» — эпизода обороны русскими войсками крепости Осовец в Первую мировой войну, где защитники шли в бой даже после тяжелейших потерь. Ведь 144 дивизии не раз приходилось выполнять задачи в условиях, при которых они казались невыполнимыми. 
Раненный комбат с позывным «Вятка» врывался в Каменку, выбивая из села численно превосходящего противника. «Метис» выводил из окружения подчиненных из-под Терн. Герой России Дамир Шаймарданов первым заходил в Долгенькое и ценой собственной жизни обеспечивал его взятие.
Как и великие предки, воины 144 мсд показали высокую доблесть и добыли славы в ратных боях.
https://t.me/rybar/41847
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Просто плакат в центре Нью-Йорка. Ничего необычного.
https://t.me/c/1524001401/4261
РисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: @madisonartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: @madisonartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: _G@meR_Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: Валентина ГомзяковаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Автор: Валентина ГомзяковаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33На рисунке запечатлены бойцы «Тамбовские волки», которые теперь тоже стали известны! Автор:@Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Минутка отдыха. Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Шеврон Росичей и доктора Хила
И традиционно немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 33Все темы, касающиеся плакатов и не только можно найти тут: Обновляемая библиотека ссылок

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